Fermierii din Franţa blochează autostrăzi şi împrăştie gunoi, nemulţumiţi că autorităţile au decis sacrificarea bovinelor în urma unor focare de dermatoză nodulară

09:40

Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu, mulţumeşte, sâmbătă, preşedintelui Nicuşor Dan care a promulgat ”cu celeritate” legea care protejează victimele violenţei domestice, prin măsuri mai ferme. ”Promulgarea rapidă arată clar că violenţa împotriva femeilor nu mai poate aştepta” şi este ”un mesaj ferm din partea statului”, a transmis Gorghiu. Între altele, noua lege stabileşte că mai multe instituţii pot depune cererea pentru emiterea unui ordin de protecţie – având în vedere că multe femei, deşi în stare evidentă de pericol, nu au făcut astfel de solicitări, cel mai probabil de teamă. De asemenea, ordinul de protecţie nu mai expiră după 5 zile.