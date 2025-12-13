UE introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine, vizând importurile online din China
News.ro, 13 decembrie 2025 19:20
Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar, măsura fiind parte a eforturilor de a limita afluxul de produse ieftine din China, vândute prin platforme de comerţ electronic precum Shein şi Temu, potrivit Reuters.
• • •
Acum 10 minute
19:30
Echipa germană Hofenheim s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, în faţa formaţiei Hamburger SV, în etapa a 14-a din Bundesliga.
Acum 30 minute
19:20
UE introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine, vizând importurile online din China
Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar, măsura fiind parte a eforturilor de a limita afluxul de produse ieftine din China, vândute prin platforme de comerţ electronic precum Shein şi Temu, potrivit Reuters.
19:10
Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 20-a din Superligă.
Acum o oră
18:40
UPDATE - Tren pe ruta Bucureşti – Kiev, vizat de o alertă cu bombă la frontiera de nord a R. Moldova. Anunţul Poliţiei de Frontieră după verificări # News.ro
O alertă cu bombă a fost declanşată, sâmbătă, la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autorităţile au primit informaţii despre o posibilă minare a unui tren internaţional care circula pe ruta Bucureşti-Kiev, relatează newsmaker.md.
18:40
Echipa italiană Torino a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Cremonese, în etapa a 15-a din Serie A.
18:40
Gheorghe Piperea (AUR): Cel mai grav este că se cere revenirea la ”perioada de glorie” a Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Acest MCV a fost o formă ilegală de control al justiţiei, exercitat de centrul birocratic de la Bruxelles # News.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea afirmă că un ”discurs parazitar”, care este motivat politic, ”confiscă agenda publică, oprind de la dezbatere (cel puţin parţial) problemele reale, concrete, ale cetăţeanului, inclusiv cele cu justiţia”. ”Cel mai grav este că se cere revenirea la «perioada de glorie» a Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) , derulat de Comisia Europeană timp de 13 ani în România. Acest MCV a fost o formă ilegală de control al justiţiei, exercitat de centrul birocratic de la Bruxelles”, susţine el.
Acum 2 ore
18:30
Ales Bialiaţki, care a câştigat premiul Nobel în timp ce se afla încarcerat, a fost eliberat din închisoarea din Belarus - VIDEO # News.ro
Militantul pentru drepturile omului Ales Bialiaţki a luptat zeci de ani pentru deţinuţii politici din Belarus, câştigând Premiul Nobel pentru Pace, dar plătind preţul cu propria libertate. Premiul Nobel din 2022 l-a transformat pe Bialiaţki într-un simbol recunoscut la nivel mondial al rezistenţei împotriva regimului autoritar al preşedintelui Alexander Lukaşenko, un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, care, în cele trei decenii de când se află la putere, a zdrobit orice opoziţie în fosta republică sovietică cu 9 milioane de locuitori.
18:20
Intervenţie a salvamontiştilor din Sibiu şi Argeş, pentru recuperarea unui turist căzut în Munţii Făgăraş # News.ro
Salvamontiştii din judeţele Sibiu şi Argeş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui turist de 56 de ani care a alunecat şi a căzut pe un jgheab, în Munţii Făgăraş. Victima a suferit răni la cap şi la coloana vertebrală.
18:20
Echipa turcă Alanyaspor, cu Ianis Hagi titular, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Kayserispor, în etapa a 16-a din campionatul turc, Super Lig.
18:00
Serie A: Ofertă de cumpărare a clubului Juventus, respinsă. Era formulată de compania de criptomonede Tether, care este acţionar minoritar # News.ro
O ofertă de cumpărare a clubului Juventus Torino, formulată vineri de compania de criptomonede Tether, a fost respinsă sâmbătă de holdingul familiei Agnelli, Exor, care controlează cel mai titrat club de fotbal italian, relatează AFP.
17:40
Tren pe ruta Bucureşti – Kiev, vizat de o alertă cu bombă la frontiera de nord a R. Moldova. Autorităţile au activat semnalul „Exploziv BRAVO” # News.ro
O alertă cu bombă a fost declanşată, sâmbătă, la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autorităţile au primit informaţii despre o posibilă minare a unui tren internaţional care circula pe ruta Bucureşti-Kiev, relatează newsmaker.md.
Acum 4 ore
17:30
Procedura de dezinfecţie a reţelei de apă din Spitalul de Copii din Iaşi va fi reluată în cursul nopţii, după care vor fi recoltate noi probe de apă # News.ro
Reprezentanţii Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi anunţă că, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, va fi reluată procedura de dezinfecţie a reţelei de apă din unitatea medicală, după care vor fi recoltate noi probe. Totodată, ApaVital va creşte concentraţia de clor din reţeaua urbană.
17:10
Virgil Popescu: Alături de colegii din PPE, am decis să cerem eliminarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă/ Prin această măsură vom ajuta şi industria auto din România, un motor important de creştere economică # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că, alături de colegii săi din Partidul Popularilor Europeni (PPE), solicită eliminarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă, în contextul în care, săptămâna viitoare, Comisia Europeană ar urma să anunţe revizuirea interdicţiei din 2035. ”Prin această măsură vom ajuta şi industria auto din România, un motor important de creştere economică”, adaugă el.
16:50
Armata israeliană a lovit sâmbătă o maşină în oraşul Gaza care îl transporta pe comandantul senior al Hamas, Raed Saed, unul dintre arhitecţii atacurilor din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, potrivit unui oficial al apărării israeliene şi presei israeliene, relatează Reuters.
16:40
UPDATE - Mai mulţi soldaţi americani au fost răniţi în Siria, după ce o delegaţie militară siriano-americană a fost ţinta unor tiruri # News.ro
Mai mulţi soldaţi americani şi sirieni care făceau parte dintr-o delegaţie comună în regiunea deşertică Palmyra din Siria au fost răniţi sâmbătă în urma unor focuri de armă de origine necunoscută, potrivit agenţiei oficiale siriene SANA, preluată de AFP.
16:30
Poliţia spaniolă a arestat o bandă care folosea elicoptere pentru a transporta droguri din Maroc - FOTO # News.ro
Poliţia spaniolă a anunţat sâmbătă că a destructurat o bandă criminală ce folosea elicoptere pentru a transporta haşiş din Maroc, un mod mai rar de operare în traficul cu droguri, scrie Reuters.
16:30
Mai mulţi soldaţi americani au fost răniţi în Siria, după ce o delegaţie militară siriano-americană a fost ţinta unor tiruri # News.ro
Mai mulţi soldaţi americani şi sirieni care făceau parte dintr-o delegaţie comună în regiunea deşertică Palmyra din Siria au fost răniţi sâmbătă în urma unor focuri de armă de origine necunoscută, potrivit agenţiei oficiale siriene SANA, preluată de AFP.
16:20
Succesorul lui Deschamps la naţionala Franţei ar urma să fie anunţat după Cupa Mondială din 2026 # News.ro
Succesorul lui Didier Deschamps la cârma echipei naţionale a Franţei ar urma să fie numit după Cupa Mondială din 2026, a declarat, sâmbătă, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), Philippe Diallo.
16:10
UPDATE - SUA ridică sancţiunile impuse Belarusului pentru potasă / Minskul eliberează 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki - presă # News.ro
Statele Unite ridică sancţiunile asupra potasei (îngrăşăminte bazate pe săruri de potasiu) din Belarus, a anunţat sâmbătă trimisul preşedintelui Donald Trump, John Coale, după două zile de discuţii la Minsk cu preşedintele Aleksandr Lukaşenko, informează Reuters. La scurt timp după acest anunţ, mai multe mass-media oficiale din Belarus şi ONG-uri au anunţat eliberarea a 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki şi opozanta Maria Kolesnikova, relatează AFP.
16:10
Belarusul eliberează 123 de deţinuţi politici, printre care şi laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki - presă # News.ro
Un emisar al lui Donald Trump în vizită în Belarus a anunţat sâmbătă ridicarea sancţiunilor americane asupra potasei produse de această ţară apropiată Rusiei, însă nu a precizat ce va da la schimb liderul autoritar belarus Aleksandr Lukaşenko. Imediat după aceea, însă, mai multe mass-media oficiale din Belarus şi ONG-uri au anunţat eliberarea a 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki şi opozanta Maria Kolesnikova, relatează AFP.
16:00
UPDATE - Caraş-Severin: Două persoane, transportate la spital după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism/ Traficul pe DN 6, oprit # News.ro
Două persoane - un bărbat de 45 de ani şi o femeie de 78 de ani - au fost transportate la spital, sâmbătă după-amiază, după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism, în zona localităţii Topleţ din judeţul Caraş-Severin. Traficul pe DN 6 Orşova – Caransebeş este oprit.
16:00
Oana Ţoiu, la evenimentul care marchează 250 de ani de la înfiinţarea Corpului Puşcaşilor Marini ai Statelor Unite: Puşcaşii marini au şi un rol diplomatic semnificativ, servind în cadrul ambasadelor americane din întreaga lume, inclusiv în România # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a participat la evenimentul care marchează 250 de ani de la înfiinţarea Corpului Puşcaşilor Marini ai Statelor Unite, afirmând că puşcaşii marini ai SUA au şi un rol diplomatic semnificativ, servind în cadrul ambasadelor americane din întreaga lume, inclusiv în România.
16:00
O strategie de întreţinere prelungeşte perioada fără progresia bolii în cancerul de sân metastatic, potrivit rezultatelor unui studiu clinic avansat # News.ro
Adăugarea unei terapii ţintite în faza de menţinere a tratamentului poate prelungi perioada în care boala rămâne stabilă la unele paciente cu cancer de sân metastatic. Datele unui studiu clinic arată că această strategie poate întârzia momentul în care boala începe din nou să progreseze, fără a fi necesară reluarea chimioterapiei.
15:50
Statele Unite ridică sancţiunile asupra potasei (îngrăşăminte bazate pe săruri de potasiu) din Belarus, a anunţat sâmbătă trimisul preşedintelui Donald Trump, John Coale, după două zile de discuţii la Minsk cu preşedintele Aleksandr Lukaşenko, informează Reuters.
Acum 6 ore
15:30
Mijlocaşul brazilian Oscar, în vârstă de 34 de ani, care evoluează la Sao Paulo, se va retrage din activitate, după ce a avut mai multe probleme cardiace.
15:30
Preşedintele turc Tayyip Erdogan, proaspăt întors de la o întâlnire cu Vladimir Putin care a avut loc vineri în Turkmenistan, a declarat că speră să discute despre un plan de pace între Ucraina şi Rusia cu preşedintele american Donald Trump, adăugând că „pacea nu este departe”, relatează Reuters.
15:20
Caraş-Severin: Două persoane, transportate la spital după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism/ Traficul pe DN 6, oprit # News.ro
Două persoane au fost transportate la spital, sâmbătă după-amiază, după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism, în zona localităţii Topleţ din judeţul Caraş-Severin. Traficul pe DN 6 Orşova – Caransebeş este oprit, anunţă Centrul Infotrafic.
15:00
Germania va trimite soldaţi în Polonia pentru a ajuta la consolidarea frontierei estice a ţării # News.ro
Germania a anunţat că va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a ajuta la punerea în aplicare a unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la ameninţarea rusă, relatează Le Figaro.
14:50
Fermierii din Franţa blochează autostrăzi şi împrăştie gunoi, nemulţumiţi că autorităţile au decis sacrificarea bovinelor în urma unor focare de dermatoză nodulară # News.ro
Franţa va vaccina 1 milion de capete de vite în următoarele săptămâni împotriva dermatozei nodulare, a anunţat sâmbătă ministrul agriculturii Annie Genevard, în timp ce fermierii au blocat autostrăzile şi au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituţiilor publice pentru a protesta faţă de sacrificarea efectivelor de bovine, relatează Reuters.
14:30
Formaţia CSM Reşiţa a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa ASA Târgu Mureş, în etapa a 17-a a Ligii a II-a.
14:10
Peter Greene, actor cunoscut pentru rolurile sale negative din „Pulp Fiction” şi „The Mask”, a murit la vârsta de 60 de ani # News.ro
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv rolul lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea 60 de ani, scrie NBC News.
14:00
Olt: Un tănăr de 19 ani a murit, după ce a intrat cu maşina într-un copac, iar vehiculul a luat foc – FOTO # News.ro
Un tânăr de 19 a murit, sâmbătă, pe DN 65, în judeţul Olt, după ce intrat cu maşina într-un copac, iar vehiculul a luat foc.
14:00
După victoria de vineri, Lindsey Vonn s-a clasat pe locul al doilea în cea de-a doua coborâre de la St-Moritz/ Victorie pentru germanca Emma Aicher # News.ro
Lindsey Vonn nu a reuşit dubla la Saint-Moritz (Elveţia). La o zi după victoria sa în prima coborâre a sezonului, americanca a fost devansată, sâmbătă, de germanca Emma Aicher, cu 24 de sutimi.
13:50
PSD Iaşi cere organizarea urgentă a concursului pentru funcţia de manager la Spitalul de Copii din Iaşi: Situaţia actuală din spital este consecinţa directă a ingerinţelor politice exercitate de conducerea CJ Iaşi în administrarea actului medical # News.ro
PSD Iaşi cere conducerii Consiliului Judeţean Iaşi să organizeze cât mai rapid concursul pentru ocuparea postului de director al Spitalului de Copii Iaşi, acuzând ingerinţele politice exercitate de conducerea CJ în administrarea actului medical.
Acum 8 ore
13:30
Republica Cehă nu va accepta să furnizeze nicio garanţie pentru finanţarea Ucrainei, a declarat sâmbătă viitorul prim-ministru al Cehiei, Andrej Babis, care va prelua puterea săptămâna viitoare. În opinia sa, Comisia Europeană trebuie să găsească modalităţi alternative de a sprijini Kievul, relatează Reuters.
13:30
Schi alpin: Austriacul Brennsteiner, cel mai rapid în prima manşă a probei de slalom uriaş de la Val d'Isère # News.ro
Austriacul Stefan Brennsteiner a fost cel mai rapid, sâmbătă, în prima manşă a probei de slalom uriaş din Val d'Isère, care contează pentru Cupa Mondială de schi.
13:10
Rezultate din Liga 2: Liderul Corvinul încheie anul cu o nouă victorie, scor 3-0 cu CS Tunari / Înfrângeri pentru Steaua şi CS Dinamo # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 17-a, ultima a anului, din Liga 2:
13:00
Orban, după ce CCR a amânat pentru 28 decembrie decizia cu privire la legea referitoare la pensiile magistraţilor: Îmi indică o intenţie de a declara neconstituţională legea # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că decizia privind pensiile magistraţilor se va lua într-o perioadă în care românii nu mai sunt atenţi la viaţa publică, iar acest lucru îi indică faptul că există o intenţie de a declarat neconstituţională legea.
13:00
Oraşul portuar Odesa din sudul Ucrainei şi regiunea înconjurătoare se confruntau cu întreruperi majore de curent sâmbătă, după un atac rusesc de amploare asupra reţelei electrice din întreaga ţară care a avut loc în cursul nopţii, relatează Reuters.
13:00
Siguranţă mai mare pentru pacienţi în chirurgia pulmonară majoră: cel mai amplu studiu din lume oferă noi repere # News.ro
Intervenţiile pulmonare majore necesită măsuri speciale de anestezie şi ventilaţie pentru a susţine respiraţia în timpul operaţiei. Un studiu internaţional de amploare oferă acum medicilor repere mai clare pentru alegerea strategiei de ventilaţie, cu scopul de a menţine echilibrul între o oxigenare bună şi stabilitatea circulatorie pe parcursul procedurii.
12:50
Orban, despre documentarul Recorder privind Justiţia: O oarecare surpriză a fost faptul că au fost magistraţi care au acceptat să vorbească / Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că a urmărit documentarul Recorder despre Justiţia din România şi a fost surprins că mai mulţi magistraţi au acceptat să vorbească. Orban a precizat că, în locul preşedintelui Nicuşor Dan, s-ar fi dus în Consiliul Superior al Magistraturii cu câteva mesaje clare.
12:30
Ludovic Orban dezvăluie că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru Bucureşti: A spus că nu se implică, iar la două zile s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă / Pierderea candidatului susţinut - o înfrângere a preşedinţelui # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a dezvăluit că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru alegerile de la Bucureşti, dar, la două zile după ce a anunţat că nu se va implica, şeful statului s-a prezentat la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă. Orban a adăugat că nu îşi dă seama de ce Nicuşor Dan l-a susţinut în continuare pe Cătălin Drulă, deşi toate sondajele îl clasau pe locul al treilea.
12:30
Peste 1.000 de morţi în inundaţiile din Indonezia. Preşedintele este criticat că nu a declarat starea de calamitate naturală. Jakarta nu a solicitat nici ajutor internaţional # News.ro
Bilanţul inundaţiilor şi alunecărilor de teren care au lovit Indonezia a ajuns la 1.003 morţi şi 218 dispăruţi, a anunţat sâmbătă Agenţia Naţională pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB), relatează AFP.
12:30
Ludovic Orban, întrebat dacă a trecut în tabăra lui Ciprian Ciucu pentru a se răzbuna pe Nicuşor Dan: Deciziile mele politice au raţiuni politice/ Despre revenirea în PNL: Mă interesează viziunea pe care o are Ilie Bolojan asupra evoluţiei PNL # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că nu îi poartă pică preşedintelui Nicuşor Dan care l-a eliberat din funcţie la scurt timp după ce l-a numit şi a precizat că alăturarea sa în tabăra lui Ciprian Ciucu nu este o răzbunare la adresa şefului statului. Despre revenirea sa în PNL, Orban a afirmat că a avut o discuţie cu Ilie Bolojan şi că este interesat de viziunea acestuia asupra viitorului partidului.
12:10
Un cutremur cu magnitudinea 2,4 s-a produs, sâmbătă, în judeţul Sibiu, zonă unde nu au loc prea des manifestări seismice.
12:10
Ludovic Orban: Nu am intrat în conflict cu Nicuşor Dan. Nu am avut nicio discuţie în contradictoriu # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că nu a intrat în conflict cu şeful statului, Nicuşor Dan şi că nu a avut nicio discuţie în contradictoriu cu acesta. Decizia privind eliberarea lui din funcţie a fost luată de preşedinte, spune Orban, care nu a dorit să detalieze discuţia pe care au avut-o între patru ochi.
12:00
Buzoianu: A fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei / Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 70.000 lei / Deşeuri întinse pe 2 hectate, depistate în apropierea unui drum din Bihor # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 70.000 lei.
Acum 12 ore
11:20
Scaune aruncate pe gazon, fluierături: Vizita lui Messi pe un stadion din India s-a transformat într-un fiasco - VIDEO # News.ro
În timpul vizitei sale de trei zile în India, Lionel Messi s-a întâlnit cu fanii săi la Salt Lake Stadium Calcutta, sâmbătă. Un tur de onoare rapid care a dezamăgit profund miile de fani veniţi special pentru el. Odată ce starul argentinian a plecat, gazonul a fost invadat de fanii furioşi.
11:10
Comunitatea ”Vă vedem din Sibiu”, care a organizat un protest mut timp de 669 de zile după Ordonanţa 13, s-a reactivat: Protestul nostru paşnic pentru o justiţie curată, care e protestul (& sufletul) întregii Românii în zilele acestea, va continua # News.ro
Comunitatea ”Vă vedem din Sibiu”, renumită pentru că a organizat neîntrerupt timp de 669 de zile un protest mut după Ordonanţa 13, s-a reactivat după documentarul Recorder, mai mulţi membri ai acesteia protestând deja în stradă. Pentru sâmbătă seară, la ora 19.00, organizaţia anunţă un nou protest.
11:00
Comandantul responsabil cu operaţiunile militare americane în Caraibe se retrage după ciocniri cu şeful Pentagonului pe tema atacurilor asupra ambarcaţiunilor # News.ro
Amiralul Alvin Holsey, comandantul Comandamentului Sudic al SUA, care se pare că a avut conflicte cu şeful Pentagonului, Pete Hegseth, pe tema legalităţii atacurilor militare americane în Caraibe, s-a pensionat oficial vineri, în cadrul unei ceremonii în Florida, unde a predat comanda adjunctului său, relatează The Guardian.
