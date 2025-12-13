UE introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine, vizând importurile online din China

18:40

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea afirmă că un ”discurs parazitar”, care este motivat politic, ”confiscă agenda publică, oprind de la dezbatere (cel puţin parţial) problemele reale, concrete, ale cetăţeanului, inclusiv cele cu justiţia”. ”Cel mai grav este că se cere revenirea la «perioada de glorie» a Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) , derulat de Comisia Europeană timp de 13 ani în România. Acest MCV a fost o formă ilegală de control al justiţiei, exercitat de centrul birocratic de la Bruxelles”, susţine el.