Orban, despre „Justiția capturată”: Eu, în locul președintelui, m-aș fi dus peste CSM
Cotidianul de Hunedoara, 13 decembrie 2025 14:50
L. Orban: „Aici trebuie se intervină preşedintele. Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM cu câteva mesaje clare. (...) N-a fost la nicio şedinţă a CSM”. The post Orban, despre „Justiția capturată”: Eu, în locul președintelui, m-aș fi dus peste CSM appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 30 minute
15:10
INTERVIU Marile pericole aduse de AI în școli. Ce sunt „halucinațiile” digitale # Cotidianul de Hunedoara
„Studii arată că chatboții pot prelua date eronate din întrebările utilizatorilor și apoi le pot repeta ca pe adevăruri” The post INTERVIU Marile pericole aduse de AI în școli. Ce sunt „halucinațiile” digitale appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:00
Nemo, câştigătorul Eurovisionului din 2024, returnează trofeul ca reacţie la participarea Israelului la ediţia din 2026. În plus17 artişti portughezi anunţă că vor boicota Eurovisionul. „Nu suntem complici la încălcarea drepturilor omului” The post Câștigătorul Eurovision 2024 renunță la trofeu în semn de protest appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Acum 2 ore
13:50
Ludovic Orban dezvăluie cum l-a sfătuit pe Nicușor Dan să se raporteze la campania pentru PMB # Cotidianul de Hunedoara
Orban: „Am discutat că nu e corect să se poziţioneze, că o coaliţie tensionată în care va susţine un candidat poate să tensioneze suplimentar”. The post Ludovic Orban dezvăluie cum l-a sfătuit pe Nicușor Dan să se raporteze la campania pentru PMB appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:10
Ultima iarnă cu preț plafonat la gazele naturale. Cu cât vor crește facturile începând cu 1 aprilie 2026 # Cotidianul de Hunedoara
„Orice criză, orice modificare privind situația geopolitică dă peste cap orice previziune.” The post Ultima iarnă cu preț plafonat la gazele naturale. Cu cât vor crește facturile începând cu 1 aprilie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Premieră. Un utilaj folosit la gestionarea ilegală a deșeurilor, depistat cu drona și confiscat # Cotidianul de Hunedoara
Garda de Mediu a confiscat pentru prima dată un utilaj care depozita ilegal deșeurile, în urma unei acțiuni de monitorizare cu dronă. The post Premieră. Un utilaj folosit la gestionarea ilegală a deșeurilor, depistat cu drona și confiscat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:30
Miracol de Crăciun. O femeie dispărută acum 17 ani a fost găsită de polițiștii de frontieră # Cotidianul de Hunedoara
Femeia dispăruse în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani. The post Miracol de Crăciun. O femeie dispărută acum 17 ani a fost găsită de polițiștii de frontieră appeared first on Cotidianul RO.
10:20
„Vă pot împărtăşi vestea bună că, datorită diagnosticării precoce, intervenţiei eficiente şi respectării recomandărilor medicilor, programul meu de tratament împotriva cancerului poate fi redus în noul an”. The post Regele Charles anunță că tratamentul său pentru cancer poate fi redus appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Despre cărțile de la Gaudeamus și nevoia noastră de modele. The post Hopkins vs Manole – când adevărul de lângă noi bate Oscarul appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Meteorologii anunţă cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă. The post Cod galben de ceață în mai multe județe. Recomandările polițiștilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:00
Cazul Epstein, noi fotografii în care apar Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates sau Steve Bannon apar în aceste poze, înconjurați de femei. The post Cazul Epstein, noi fotografii în care apar Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Aliații europeni și presa americană vorbesc despre războaie cu China și Rusia în următorii cinci ani, pentru a forța SUA să renunțe la o deviere periculoasă The post Război iminent: cum presa din SUA și Rutte pun presiune pe Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:20
Antreprenorii români explică motivele pentru care nu pot susține majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie și pentru care cer înghețarea lui la nivelul din prezent. Pericole mari pentru economie, dar și pentru securitatea locurilor de muncă! The post De ce refuză patronii să mărească salariul minim de la 1 ianuarie 2026? appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Andrei Șerban: Suntem încurajați să nu avem respect pentru nimic ce ține de trecut INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Respectul în artă e un cuvânt cu două tăișuri” The post Andrei Șerban: Suntem încurajați să nu avem respect pentru nimic ce ține de trecut INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:40
Cântăreața Antonia a ajuns pe patul de spital pentru 11 zile, din cauza unei intervenții estetice pe care și-a efectuat-o în urmă cu 8 ani. Vedeta are și un mesaj emoționant pentru fanii ei! The post Antonia, 11 zile de spitalizare. De ce i s-a făcut rău appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Alertă în Sănătate. O bacterie periculoasa face ravagii în Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iași # Cotidianul de Hunedoara
Bacteria Pseudomonas aeruginosa a fost depistată în multiple probe de apă la Spitalul de Copii din Iași, declanșând o intervenție de urgență a Ministerului Sănătății și mobilizarea unei celule de criză. The post Alertă în Sănătate. O bacterie periculoasa face ravagii în Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iași appeared first on Cotidianul RO.
21:10
A treia seară de proteste. Se cere demiterea Liei Savonea: ”Afară, afară, eşti mult prea specială” # Cotidianul de Hunedoara
Bucureștenii cer reacții de la autorități după dezvăluirile magistraților din documentarul Recorder, Justiție Capturată. Ieșiți din nou în stradă, oamenii cer demisii la vârful sistemului. The post A treia seară de proteste. Se cere demiterea Liei Savonea: ”Afară, afară, eşti mult prea specială” appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la funcție. A făcut cerere la CSM să fie procuror # Cotidianul de Hunedoara
Judecatorul din documentarul Recorder, Laurențiu Ionel Beșu, își dorește să renunțe la cariera actuală pentru a intra în procuratură. The post Judecătorul din documentarul Recorder renunță la funcție. A făcut cerere la CSM să fie procuror appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Scandalul „Justiției capturate” depășește granițele. Europa, cu ochii pe noi # Cotidianul de Hunedoara
Criza din justiție a ajuns subiect de dezbatere internațională. Efectele documentarului Recorder sunt dezbătute de jurnaliștii Reuters. The post Scandalul „Justiției capturate” depășește granițele. Europa, cu ochii pe noi appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Tudorel Toader, care i-a semnat plecarea lui Koveși din DNA, nu-și reproșează nimic # Cotidianul de Hunedoara
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și persoana care a propus demiterea Laurei Codruța Koveși de la șefia DNA, spune că nu se consideră responsabil pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei. The post Tudorel Toader, care i-a semnat plecarea lui Koveși din DNA, nu-și reproșează nimic appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Afirmațiile controversate ale lui Mihai Chirica aprind spiritele la vârful PNL. Alexandru Muraru reacționează ferm și se disociază de opiniile colegului său. The post Documentarul Recorder, sămânță de scandal la vârful PNL appeared first on Cotidianul RO.
19:10
România continuă să se confrunte cu o problemă serioasă când vine vorba despre încasările din TVA și alte taxe, precum impozitul pe profit. Pierdem anual sume importante, din cauza evaziunii fiscale. The post Campioni în UE la evaziune fiscală appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Rusia controlează în prezent întreaga regiune Luhansk şi aproximativ 80% din regiunea Doneţk, iar Kievul, mai multe oraşe mari şi puternic fortificate. The post Kremlin, reacție la propunerile modificate ale acordului de pace appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Ceața de radiații uriașă de peste 640 km a fost surprinsă din satelit în California. Fenomenul ,,tule fog” a persistat săptămâni întregi. The post Imagini virale din satelit cu o „ceață de radiații” appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Crește numărul de magistrați care au semnat scrisoarea de revoltă. 700 de semnături # Cotidianul de Hunedoara
Crește puternic lista cu magistrații din țară care-și susțin colegii ce au făcut dezvăluiri despre neregulile din sistem! Vineri seara, numărul semnatarilor aproape atinge pragul de 700 de persoane. The post Crește numărul de magistrați care au semnat scrisoarea de revoltă. 700 de semnături appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Primarul din Livezile acuzat că a agresat sexual o angajată, arestat preventiv # Cotidianul de Hunedoara
Inițial, edilul a fost plasat în arest la domiciliu. The post Primarul din Livezile acuzat că a agresat sexual o angajată, arestat preventiv appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Leon al XIV-lea a vorbit despre ”respectarea demnităţii umane şi a drepturilor indivizilor” la marcarea unui secol de la înfiinţarea serviciilor italiene de informaţii. The post Ultima nemulțumire a Papei appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, a fost condamnată la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare de Tribunalul București într-un dosar în care e acuzată de luare de mită în formă continuată. The post Sorina Pintea și-a retras cererea și spune că ”merge înainte” cu pedeapsa appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Datoria publică a României va depăși 60% din PIB în 2025. Ce înseamnă pentru economie # Cotidianul de Hunedoara
„Costul pentru a menține datoria publică la 60% din PIB pentru noi este echivalentul a cât ar costa-o pe Franța sau Italia să țină datoria publică la 120%-130% din PIB”. The post Datoria publică a României va depăși 60% din PIB în 2025. Ce înseamnă pentru economie appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Le Monde a scris că Ucraina ar fi căzut de acord pe o versiune a păcii prin care Donbasul să devină zonă demilitarizată. Kievul a negat, dar Zelenski a ridicat posibilitatea unui referendum care să decidă speța. The post Zelenski, dispus să renunțe la Donbas appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Consilierea în carieră, în învățământul preuniversitar. Proiect lansat de Ministerul Educației # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educației spune că acest proiect continuă și completează investițiile realizate prin PNRR și prin fondurile de coeziune și are ca scop să îi ajute pe elevi să își cunoască potențialul. The post Consilierea în carieră, în învățământul preuniversitar. Proiect lansat de Ministerul Educației appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Comportamentul cetățenilor și nivelul de încredere al acestora în piața energiei, important în procesul de tranziție către energia curată. The post Eurobarometru. Europenii cer protecție contra sărăciei energetice appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Statuia, care îl înfăţişează pe starul argentinian ridicând trofeul Cupei Mondiale, domină traficul haotic al metropolei din estul ţării, care nu este cunoscută ca fiind o zonă de fotbal. The post Messi din Calcutta. Statuie uriașă pentru starul argentinian appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Liam Neeson neagă că este anti-vaccinare după ce a naratat un documentar controversat despre Covid. Flimul a stârnit foarte multe critici. The post Liam Neeson neagă acuzațiile anti-vaccinare appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Deși e perceput și ca patriot și strateg militar, 55% dintre respondenți consideră că Ion Antonescu a fost și un criminal de război. The post SONDAJ Ion Antonescu, văzut ca patriot de 66% dintre români appeared first on Cotidianul RO.
15:40
eMonumente va crea o bază digitală modernă care reuneşte informaţiile despre monumentele istorice atât din arhive şi instituţii, cât şi cele din documentare. The post Al doilea proiect de digitalizare, eMonumente, a fost semnat appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
15:30
Felix Stroe era președintele PSD Constanța de 10 ani. Ultima oară a fost reales în iulie 2024. The post Felix Stroe a demisionat de la șefia PSD Constanța appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Presa germană scrie că Bulgaria și România nu reușesc să facă o schimbare fundamentală prin alegeri The post Situația din Bulgaria, asemănătoare și nu prea cu cea din România appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Stelian Ion a scris pe Facebook că „toate completele secției penale au fost desființate și reorganizate” într-o ședință de astăzi. „Este capturarea justiției și riscă să devină o problemă de siguranță națională.” The post Fost ministru al Justiției: Savonea a aruncat în aer Secția penală a ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Noua legislație marchează un moment crucial pentru bunăstarea animalelor în Franța și în Europa. Deși unele termene sunt considerate prea lungi, activiștii și publicul francez văd în această lege un progres esențial spre eliminarea abuzurilor și exploatării animalelor. The post Franța luptă cu abandonul animalelor. O lege a fost adoptată appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Insomnia nu trece de la sine: harta creierului arată ce se întâmplă și ce poți face # Cotidianul de Hunedoara
Insomnia cronică a devenit, spun specialiștii, un factor de risc metabolic major, comparabil cu alimentația dezechilibrată sau sedentarismul. The post Insomnia nu trece de la sine: harta creierului arată ce se întâmplă și ce poți face appeared first on Cotidianul RO.
15:00
”Pentru sezonul următor am observat deja din toamnă o majorare de 5-10% și este posibil să apară un avans similar în primăvară. Practic, este posibil ca unii hotelieri să crească de două ori prețurile„ The post Vacanțele în Bulgaria ar putea fi mai piperate odată cu trecerea la euro appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Lepră în România. Al doilea caz, confirmat clinic. Cum se ia și cat de gravă e boala. Explicația unui expert # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru a se îmbolnăvi o persoană are nevoie de un contact prelungit și apropiat cu o persoană care este infectată” The post Lepră în România. Al doilea caz, confirmat clinic. Cum se ia și cat de gravă e boala. Explicația unui expert appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Producătorii au identificat o bacterie pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. ANSVSA a avertizat că produsul nu trebuie consumat. The post Lapte praf pentru bebeluși, rechemat din magazine appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Peste 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost raportate la nivel național în perioada 1-7 decembrie, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). The post Mii de cazuri de gripă înregistrate într-o săptămână appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Bolojan, mesaj pentru români: „Le mulțumesc pentru parcurgerea acestei perioade dificile” # Cotidianul de Hunedoara
„Le mulţumesc pentru că înţeleg care este situaţia”, a declarat Ilie Bolojan. The post Bolojan, mesaj pentru români: „Le mulțumesc pentru parcurgerea acestei perioade dificile” appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Bolojan, pe șantier: Două tronsoane din Autostrada Transilvania vor fi gata anul viitor # Cotidianul de Hunedoara
„Cel mai important proiect de conectivitate rutieră pentru jumătatea de nord a României cu Uniunea Europeană este Autostrada Transilvania. Şi suntem în situaţia în care, anul viitor, două tronsoane pe teritoriul judeţelor Cluj, Sălaj şi Bihor vor fi finalizate. Asta înseamnă că încă 70 de kilometri de autostradă va intra în funcţiune şi, aşa cum […] The post Bolojan, pe șantier: Două tronsoane din Autostrada Transilvania vor fi gata anul viitor appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Primarul Iașiului compară documentarul Recorder cu împușcarea lui Ceaușescu # Cotidianul de Hunedoara
„În preajma Crăciunului, mereu facem câte o boacănă majoră”, a spus Mihai Chirica. Mai apoi, a comparat împușcarea dictatorului Ceaușescu cu „împușcarea în cap a sistemului judiciar”. The post Primarul Iașiului compară documentarul Recorder cu împușcarea lui Ceaușescu appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ilie Bolojan, despre problemele din justiție: „Par grave”. Premierul anunță un grup de lucru # Cotidianul de Hunedoara
„În toate sondajele de opinie, toate anchetele care s-au făcut, se vede încrederea scăzută în lumea politică, în instituţii, în autorităţi, dar inclusiv în actul de justiţie, ceea ce nu este bine”. The post Ilie Bolojan, despre problemele din justiție: „Par grave”. Premierul anunță un grup de lucru appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Mesajul este clar: UE nu se pregătește serios să accepte noi membri în următorul deceniu, cu excepția, poate, a unuia sau a două state mici The post UE se dă de gol că nu ia în serios extinderea cu noi membri appeared first on Cotidianul RO.
