Armata israeliană a vizat un comandant de rang înalt al Hamas într-un atac în oraşul Gaza
News.ro, 13 decembrie 2025 16:50
Armata israeliană a lovit sâmbătă o maşină în oraşul Gaza care îl transporta pe comandantul senior al Hamas, Raed Saed, unul dintre arhitecţii atacurilor din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, potrivit unui oficial al apărării israeliene şi presei israeliene, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
16:50
Armata israeliană a lovit sâmbătă o maşină în oraşul Gaza care îl transporta pe comandantul senior al Hamas, Raed Saed, unul dintre arhitecţii atacurilor din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, potrivit unui oficial al apărării israeliene şi presei israeliene, relatează Reuters.
Acum 30 minute
16:40
UPDATE - Mai mulţi soldaţi americani au fost răniţi în Siria, după ce o delegaţie militară siriano-americană a fost ţinta unor tiruri # News.ro
Mai mulţi soldaţi americani şi sirieni care făceau parte dintr-o delegaţie comună în regiunea deşertică Palmyra din Siria au fost răniţi sâmbătă în urma unor focuri de armă de origine necunoscută, potrivit agenţiei oficiale siriene SANA, preluată de AFP.
Acum o oră
16:30
Poliţia spaniolă a arestat o bandă care folosea elicoptere pentru a transporta droguri din Maroc - FOTO # News.ro
Poliţia spaniolă a anunţat sâmbătă că a destructurat o bandă criminală ce folosea elicoptere pentru a transporta haşiş din Maroc, un mod mai rar de operare în traficul cu droguri, scrie Reuters.
16:30
Mai mulţi soldaţi americani au fost răniţi în Siria, după ce o delegaţie militară siriano-americană a fost ţinta unor tiruri # News.ro
Mai mulţi soldaţi americani şi sirieni care făceau parte dintr-o delegaţie comună în regiunea deşertică Palmyra din Siria au fost răniţi sâmbătă în urma unor focuri de armă de origine necunoscută, potrivit agenţiei oficiale siriene SANA, preluată de AFP.
16:20
Succesorul lui Deschamps la naţionala Franţei ar urma să fie anunţat după Cupa Mondială din 2026 # News.ro
Succesorul lui Didier Deschamps la cârma echipei naţionale a Franţei ar urma să fie numit după Cupa Mondială din 2026, a declarat, sâmbătă, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), Philippe Diallo.
16:10
UPDATE - SUA ridică sancţiunile impuse Belarusului pentru potasă / Minskul eliberează 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki - presă # News.ro
Statele Unite ridică sancţiunile asupra potasei (îngrăşăminte bazate pe săruri de potasiu) din Belarus, a anunţat sâmbătă trimisul preşedintelui Donald Trump, John Coale, după două zile de discuţii la Minsk cu preşedintele Aleksandr Lukaşenko, informează Reuters. La scurt timp după acest anunţ, mai multe mass-media oficiale din Belarus şi ONG-uri au anunţat eliberarea a 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki şi opozanta Maria Kolesnikova, relatează AFP.
16:10
Belarusul eliberează 123 de deţinuţi politici, printre care şi laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki - presă # News.ro
Un emisar al lui Donald Trump în vizită în Belarus a anunţat sâmbătă ridicarea sancţiunilor americane asupra potasei produse de această ţară apropiată Rusiei, însă nu a precizat ce va da la schimb liderul autoritar belarus Aleksandr Lukaşenko. Imediat după aceea, însă, mai multe mass-media oficiale din Belarus şi ONG-uri au anunţat eliberarea a 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki şi opozanta Maria Kolesnikova, relatează AFP.
Acum 2 ore
16:00
UPDATE - Caraş-Severin: Două persoane, transportate la spital după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism/ Traficul pe DN 6, oprit # News.ro
Două persoane - un bărbat de 45 de ani şi o femeie de 78 de ani - au fost transportate la spital, sâmbătă după-amiază, după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism, în zona localităţii Topleţ din judeţul Caraş-Severin. Traficul pe DN 6 Orşova – Caransebeş este oprit.
16:00
Oana Ţoiu, la evenimentul care marchează 250 de ani de la înfiinţarea Corpului Puşcaşilor Marini ai Statelor Unite: Puşcaşii marini au şi un rol diplomatic semnificativ, servind în cadrul ambasadelor americane din întreaga lume, inclusiv în România # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a participat la evenimentul care marchează 250 de ani de la înfiinţarea Corpului Puşcaşilor Marini ai Statelor Unite, afirmând că puşcaşii marini ai SUA au şi un rol diplomatic semnificativ, servind în cadrul ambasadelor americane din întreaga lume, inclusiv în România.
16:00
O strategie de întreţinere prelungeşte perioada fără progresia bolii în cancerul de sân metastatic, potrivit rezultatelor unui studiu clinic avansat # News.ro
Adăugarea unei terapii ţintite în faza de menţinere a tratamentului poate prelungi perioada în care boala rămâne stabilă la unele paciente cu cancer de sân metastatic. Datele unui studiu clinic arată că această strategie poate întârzia momentul în care boala începe din nou să progreseze, fără a fi necesară reluarea chimioterapiei.
15:50
Statele Unite ridică sancţiunile asupra potasei (îngrăşăminte bazate pe săruri de potasiu) din Belarus, a anunţat sâmbătă trimisul preşedintelui Donald Trump, John Coale, după două zile de discuţii la Minsk cu preşedintele Aleksandr Lukaşenko, informează Reuters.
15:30
Mijlocaşul brazilian Oscar, în vârstă de 34 de ani, care evoluează la Sao Paulo, se va retrage din activitate, după ce a avut mai multe probleme cardiace.
15:30
Preşedintele turc Tayyip Erdogan, proaspăt întors de la o întâlnire cu Vladimir Putin care a avut loc vineri în Turkmenistan, a declarat că speră să discute despre un plan de pace între Ucraina şi Rusia cu preşedintele american Donald Trump, adăugând că „pacea nu este departe”, relatează Reuters.
15:20
Caraş-Severin: Două persoane, transportate la spital după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism/ Traficul pe DN 6, oprit # News.ro
Două persoane au fost transportate la spital, sâmbătă după-amiază, după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism, în zona localităţii Topleţ din judeţul Caraş-Severin. Traficul pe DN 6 Orşova – Caransebeş este oprit, anunţă Centrul Infotrafic.
Acum 4 ore
15:00
Germania va trimite soldaţi în Polonia pentru a ajuta la consolidarea frontierei estice a ţării # News.ro
Germania a anunţat că va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a ajuta la punerea în aplicare a unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la ameninţarea rusă, relatează Le Figaro.
14:50
Fermierii din Franţa blochează autostrăzi şi împrăştie gunoi, nemulţumiţi că autorităţile au decis sacrificarea bovinelor în urma unor focare de dermatoză nodulară # News.ro
Franţa va vaccina 1 milion de capete de vite în următoarele săptămâni împotriva dermatozei nodulare, a anunţat sâmbătă ministrul agriculturii Annie Genevard, în timp ce fermierii au blocat autostrăzile şi au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituţiilor publice pentru a protesta faţă de sacrificarea efectivelor de bovine, relatează Reuters.
14:30
Formaţia CSM Reşiţa a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa ASA Târgu Mureş, în etapa a 17-a a Ligii a II-a.
14:10
Peter Greene, actor cunoscut pentru rolurile sale negative din „Pulp Fiction” şi „The Mask”, a murit la vârsta de 60 de ani # News.ro
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv rolul lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea 60 de ani, scrie NBC News.
14:00
Olt: Un tănăr de 19 ani a murit, după ce a intrat cu maşina într-un copac, iar vehiculul a luat foc – FOTO # News.ro
Un tânăr de 19 a murit, sâmbătă, pe DN 65, în judeţul Olt, după ce intrat cu maşina într-un copac, iar vehiculul a luat foc.
14:00
După victoria de vineri, Lindsey Vonn s-a clasat pe locul al doilea în cea de-a doua coborâre de la St-Moritz/ Victorie pentru germanca Emma Aicher # News.ro
Lindsey Vonn nu a reuşit dubla la Saint-Moritz (Elveţia). La o zi după victoria sa în prima coborâre a sezonului, americanca a fost devansată, sâmbătă, de germanca Emma Aicher, cu 24 de sutimi.
13:50
PSD Iaşi cere organizarea urgentă a concursului pentru funcţia de manager la Spitalul de Copii din Iaşi: Situaţia actuală din spital este consecinţa directă a ingerinţelor politice exercitate de conducerea CJ Iaşi în administrarea actului medical # News.ro
PSD Iaşi cere conducerii Consiliului Judeţean Iaşi să organizeze cât mai rapid concursul pentru ocuparea postului de director al Spitalului de Copii Iaşi, acuzând ingerinţele politice exercitate de conducerea CJ în administrarea actului medical.
13:30
Republica Cehă nu va accepta să furnizeze nicio garanţie pentru finanţarea Ucrainei, a declarat sâmbătă viitorul prim-ministru al Cehiei, Andrej Babis, care va prelua puterea săptămâna viitoare. În opinia sa, Comisia Europeană trebuie să găsească modalităţi alternative de a sprijini Kievul, relatează Reuters.
13:30
Schi alpin: Austriacul Brennsteiner, cel mai rapid în prima manşă a probei de slalom uriaş de la Val d'Isère # News.ro
Austriacul Stefan Brennsteiner a fost cel mai rapid, sâmbătă, în prima manşă a probei de slalom uriaş din Val d'Isère, care contează pentru Cupa Mondială de schi.
13:10
Rezultate din Liga 2: Liderul Corvinul încheie anul cu o nouă victorie, scor 3-0 cu CS Tunari / Înfrângeri pentru Steaua şi CS Dinamo # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 17-a, ultima a anului, din Liga 2:
Acum 6 ore
13:00
Orban, după ce CCR a amânat pentru 28 decembrie decizia cu privire la legea referitoare la pensiile magistraţilor: Îmi indică o intenţie de a declara neconstituţională legea # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că decizia privind pensiile magistraţilor se va lua într-o perioadă în care românii nu mai sunt atenţi la viaţa publică, iar acest lucru îi indică faptul că există o intenţie de a declarat neconstituţională legea.
13:00
Oraşul portuar Odesa din sudul Ucrainei şi regiunea înconjurătoare se confruntau cu întreruperi majore de curent sâmbătă, după un atac rusesc de amploare asupra reţelei electrice din întreaga ţară care a avut loc în cursul nopţii, relatează Reuters.
13:00
Siguranţă mai mare pentru pacienţi în chirurgia pulmonară majoră: cel mai amplu studiu din lume oferă noi repere # News.ro
Intervenţiile pulmonare majore necesită măsuri speciale de anestezie şi ventilaţie pentru a susţine respiraţia în timpul operaţiei. Un studiu internaţional de amploare oferă acum medicilor repere mai clare pentru alegerea strategiei de ventilaţie, cu scopul de a menţine echilibrul între o oxigenare bună şi stabilitatea circulatorie pe parcursul procedurii.
12:50
Orban, despre documentarul Recorder privind Justiţia: O oarecare surpriză a fost faptul că au fost magistraţi care au acceptat să vorbească / Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că a urmărit documentarul Recorder despre Justiţia din România şi a fost surprins că mai mulţi magistraţi au acceptat să vorbească. Orban a precizat că, în locul preşedintelui Nicuşor Dan, s-ar fi dus în Consiliul Superior al Magistraturii cu câteva mesaje clare.
12:30
Ludovic Orban dezvăluie că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru Bucureşti: A spus că nu se implică, iar la două zile s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă / Pierderea candidatului susţinut - o înfrângere a preşedinţelui # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a dezvăluit că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru alegerile de la Bucureşti, dar, la două zile după ce a anunţat că nu se va implica, şeful statului s-a prezentat la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă. Orban a adăugat că nu îşi dă seama de ce Nicuşor Dan l-a susţinut în continuare pe Cătălin Drulă, deşi toate sondajele îl clasau pe locul al treilea.
12:30
Peste 1.000 de morţi în inundaţiile din Indonezia. Preşedintele este criticat că nu a declarat starea de calamitate naturală. Jakarta nu a solicitat nici ajutor internaţional # News.ro
Bilanţul inundaţiilor şi alunecărilor de teren care au lovit Indonezia a ajuns la 1.003 morţi şi 218 dispăruţi, a anunţat sâmbătă Agenţia Naţională pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB), relatează AFP.
12:30
Ludovic Orban, întrebat dacă a trecut în tabăra lui Ciprian Ciucu pentru a se răzbuna pe Nicuşor Dan: Deciziile mele politice au raţiuni politice/ Despre revenirea în PNL: Mă interesează viziunea pe care o are Ilie Bolojan asupra evoluţiei PNL # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că nu îi poartă pică preşedintelui Nicuşor Dan care l-a eliberat din funcţie la scurt timp după ce l-a numit şi a precizat că alăturarea sa în tabăra lui Ciprian Ciucu nu este o răzbunare la adresa şefului statului. Despre revenirea sa în PNL, Orban a afirmat că a avut o discuţie cu Ilie Bolojan şi că este interesat de viziunea acestuia asupra viitorului partidului.
12:10
Un cutremur cu magnitudinea 2,4 s-a produs, sâmbătă, în judeţul Sibiu, zonă unde nu au loc prea des manifestări seismice.
12:10
Ludovic Orban: Nu am intrat în conflict cu Nicuşor Dan. Nu am avut nicio discuţie în contradictoriu # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că nu a intrat în conflict cu şeful statului, Nicuşor Dan şi că nu a avut nicio discuţie în contradictoriu cu acesta. Decizia privind eliberarea lui din funcţie a fost luată de preşedinte, spune Orban, care nu a dorit să detalieze discuţia pe care au avut-o între patru ochi.
12:00
Buzoianu: A fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei / Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 70.000 lei / Deşeuri întinse pe 2 hectate, depistate în apropierea unui drum din Bihor # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 70.000 lei.
11:20
Scaune aruncate pe gazon, fluierături: Vizita lui Messi pe un stadion din India s-a transformat într-un fiasco - VIDEO # News.ro
În timpul vizitei sale de trei zile în India, Lionel Messi s-a întâlnit cu fanii săi la Salt Lake Stadium Calcutta, sâmbătă. Un tur de onoare rapid care a dezamăgit profund miile de fani veniţi special pentru el. Odată ce starul argentinian a plecat, gazonul a fost invadat de fanii furioşi.
11:10
Comunitatea ”Vă vedem din Sibiu”, care a organizat un protest mut timp de 669 de zile după Ordonanţa 13, s-a reactivat: Protestul nostru paşnic pentru o justiţie curată, care e protestul (& sufletul) întregii Românii în zilele acestea, va continua # News.ro
Comunitatea ”Vă vedem din Sibiu”, renumită pentru că a organizat neîntrerupt timp de 669 de zile un protest mut după Ordonanţa 13, s-a reactivat după documentarul Recorder, mai mulţi membri ai acesteia protestând deja în stradă. Pentru sâmbătă seară, la ora 19.00, organizaţia anunţă un nou protest.
Acum 8 ore
11:00
Comandantul responsabil cu operaţiunile militare americane în Caraibe se retrage după ciocniri cu şeful Pentagonului pe tema atacurilor asupra ambarcaţiunilor # News.ro
Amiralul Alvin Holsey, comandantul Comandamentului Sudic al SUA, care se pare că a avut conflicte cu şeful Pentagonului, Pete Hegseth, pe tema legalităţii atacurilor militare americane în Caraibe, s-a pensionat oficial vineri, în cadrul unei ceremonii în Florida, unde a predat comanda adjunctului său, relatează The Guardian.
10:30
Trişorii câştigă bătălia împotriva autorităţilor antidoping din sportul de elită, potrivit lui David Howman, fostul director general al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), citat de BBC.
10:30
Organizaţiile nonguvernamentale care se ocupă cu îngrijirea persoanelor vulnerabile – bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi - vor beneficia de mai mulţi bani, potrivit unei propuneri legislative depuse de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu şi deputata USR Oana Murariu, care modifică modul de impozitare a contribuţiilor achitate de persoanele ce beneficiază de servicii de asistenţă socială.
10:30
Trump a fost dat în judecată pentru proiectul de construire a sălii de bal de la Casa Albă # News.ro
Donald Trump se confruntă cu un proces federal care urmăreşte să oprească construcţia sălii de bal la Casa Albă, un proiect de 300 de milioane de dolari, o organizaţie care militează pentru conservarea patrimoniului istoric acuzându-l pe preşedinte că a încălcat mai multe legi federale prin demolarea unei părţi a clădirii emblematice a Preşedinţiei SUA, fără a avea evaluările necesare sau aprobarea Congresului, relatează The Guardian.
10:20
Femeie din judeţul Neamţ, găsită la 17 ani de când a fost dată dispărută / Ea se stabilise în Italia şi a fost identificată la prima vizită în România # News.ro
O femeie din judeţul Neamţ, dată dispărută în urmă cu 17 ani de către familie, a fost găsită de către poliţiştii de frontieră din Timişoara. Femeia se stabilise în Italia şi prima dată când a venit în ţară a apărut în aplicaţiile Poliţiei ca persoană căutată.
10:10
Terapia cu protoni a îmbunătăţit supravieţuirea în cancerul orofaringian, într-un studiu de fază III # News.ro
Radioterapia pentru cancerele din sfera ORL (cap şi gât) este adesea dificil de administrat, deoarece volumul-ţintă tumoral se află în imediata vecinătate a unor structuri critice (de exemplu, glande salivare, mucoase, musculatura implicată în deglutiţie şi căile aerodigestive superioare). În acest context, tehnica de iradiere aleasă influenţează atât controlul bolii şi supravieţuirea pe termen lung, cât şi profilul de toxicitate, inclusiv riscul de complicaţii funcţionale (precum disfagia) şi alte reacţii adverse asociate tratamentului. Un studiu clinic de fază III sugerează că o tehnică modernă de iradiere poate aduce un beneficiu de supravieţuire pentru unii pacienţi.
09:50
Pacea lui Donald Trump se clatină. În ciuda apelului său, Thailanda afirmă că va continua să lovească Cambodgia până la dispariţia „ameninţărilor” # News.ro
Thailanda a anunţat sâmbătă continuarea operaţiunilor militare împotriva Cambodgiei, în ciuda asigurărilor preşedintelui american Donald Trump că cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est au acceptat un armistiţiu, relatează AFP.
09:40
Alina Gorghiu, după ce preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pentru protecţia victimelor violenţei domestice: Promulgarea rapidă arată clar că violenţa împotriva femeilor nu mai poate aştepta / Un mesaj ferm din partea statului # News.ro
Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu, mulţumeşte, sâmbătă, preşedintelui Nicuşor Dan care a promulgat ”cu celeritate” legea care protejează victimele violenţei domestice, prin măsuri mai ferme. ”Promulgarea rapidă arată clar că violenţa împotriva femeilor nu mai poate aştepta” şi este ”un mesaj ferm din partea statului”, a transmis Gorghiu. Între altele, noua lege stabileşte că mai multe instituţii pot depune cererea pentru emiterea unui ordin de protecţie – având în vedere că multe femei, deşi în stare evidentă de pericol, nu au făcut astfel de solicitări, cel mai probabil de teamă. De asemenea, ordinul de protecţie nu mai expiră după 5 zile.
09:20
Patru incendii produse în ultimele ore în judeţul Mureş / Pompierii au reuşit să stingă flăcările fără a se înregistra victime # News.ro
Pompierii din Mureş au intervenit, în ultimele ore, pentru stingerea a patru incendii care au cuprins locuinţe şi anexe. Evenimentele au produs pagube, dar nu s-au înregistrat victime.
09:20
Trump îl trimite la Berlin pe Witkoff să se întâlnească în acest weekend cu Zelenski şi cu europenii # News.ro
Donald Trump îl trimite la Berlin pe emisarul său Steve Witkoff pentru a se întâlni în acest weekend cu Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, într-un moment în care Statele Unite presează Ucraina să facă unele concesii majore pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează AFP.
09:20
După nici măcar şase luni la cârma naţionalei Braziliei, Carlo Ancelotti a convins Federaţia Braziliană, care a convenit cu el asupra prelungirii contractului cu patru ani, anunţă lequipe.fr.
Acum 12 ore
08:20
Liverpool: Salah, exclus din lot pentru meciul cu Inter Milano, revine la partida cu Brighton # News.ro
Mohamed Salah face parte din lotul echipei Liverpool care va întâlni formaţia Brighton, în etapa a 16-a a campionatului englez, potrivit presei britanice.
08:20
Misiunea lui Musk spre Marte adaugă riscuri unei posibile listări la bursă a SpaceX, extrem de aşteptată # News.ro
Investitorii care privesc cu interes o posibilă listare a SpaceX ar putea fi nevoiţi să accepte un nivel ridicat de risc, pe măsură ce directorul general Elon Musk încearcă să echilibreze ambiţia sa de a ajunge pe Marte cu dezvoltarea Starlink, afacerea de internet prin satelit care generează venituri consistente şi ar putea oferi randamente mai previzibile acţionarilor, transmite Reuters.
08:10
Elveţia va reduce o comandă de avioane de luptă F-35 din SUA, pe fondul creşterii costurilor # News.ro
Elveţia a anunţat vineri că va reduce numărul avioanelor de luptă F-35A Lightning II achiziţionate de la Statele Unite, pentru a se încadra în bugetul iniţial aprobat, după ce costul total al programului a crescut peste estimările iniţiale, transmite Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.