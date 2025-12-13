Armata israeliană a vizat un comandant de rang înalt al Hamas într-un atac în oraşul Gaza

12:30

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a dezvăluit că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru alegerile de la Bucureşti, dar, la două zile după ce a anunţat că nu se va implica, şeful statului s-a prezentat la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă. Orban a adăugat că nu îşi dă seama de ce Nicuşor Dan l-a susţinut în continuare pe Cătălin Drulă, deşi toate sondajele îl clasau pe locul al treilea.