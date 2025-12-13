Tânăr de 19 ani decedat după ce a intrat cu maşina într-un copac
Newsweek.ro, 13 decembrie 2025 17:10
Un tânăr de 19 ani din Slatina a decedat, sâmbătă, după ce a intrat cu maşina într-un copac de pe ma...
Acum 15 minute
17:50
Hackerii au creat un kit pentru a copia perfect site-urile băncilor şi platformelor financiare europene # Newsweek.ro
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perf...
Acum o oră
17:30
Germania va trimite militari pentru a consolida securitatea la frontiera de est a Poloniei # Newsweek.ro
Germania a anunţat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui...
17:10
Un tânăr de 19 ani din Slatina a decedat, sâmbătă, după ce a intrat cu maşina într-un copac de pe ma...
Acum 2 ore
16:50
Ministrul Rogobete a aterizat de urgență la Iași. Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași # Newsweek.ro
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a ajuns din nou în atenția opiniei publice din cauza unei ...
16:30
Ordin de începere pentru încă 47 de kilometri din A8. Stați liniștiți! Deocamdată se va lucra doar pe hârtie # Newsweek.ro
CNIR a emis ordinele de începere a acestei etape pentru încă două loturi ale Autostrăzii Unirii....
16:20
VIDEO Ce măsuri ia Federația Română de Gimnastică pentru stoparea abuzurilor și recâștigarea prestigiului # Newsweek.ro
Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a explicat la Newsweek Report, care sunt m...
Acum 4 ore
15:50
Scannere inteligente la Aeroportul Otopeni detectează rapid actele false, în contextul creșterii intrărilor # Newsweek.ro
Autoritățile de la Aeroportul Otopeni au instalat scannere inteligente care analizează rapid actele ...
15:40
Situație fără precedent în UK. Cazurile de gripă cresc, guvernul cere medicilor să amâne greva de Crăciun # Newsweek.ro
Guvernul britanic a îndemnat medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin t...
15:20
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: Trafic deschis în ambele sensuri între 18 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se deschide în ambele sensuri începând cu 18 decembrie 2025 până la 8 ...
15:10
Ministrul Muncii anunță care pensionari iau bani în plus la pensie în 2026. „Puterea de cumpărare, prea mică” # Newsweek.ro
După un an de coșmar pentru pensionari, ministrul Muncii, Florin Manole anunță care pensionari iau b...
15:10
Cehia nu va oferi garanții pentru finanțarea Ucrainei, spune viitorul premier Andrej Babis # Newsweek.ro
Viitorul premier al Cehiei, Andrej Babis, a anunțat că țara sa nu va furniza nicio garanție pentru f...
14:50
Premieră națională: utilaj confiscat după ce drona a descoperit deșeuri ilegale pe două hectare în Bihor # Newsweek.ro
O premieră națională în controlul mediului a fost atinsă în Bihor. Utilajul folosit pentru depozitar...
14:40
Zelenski: atacurile rusești au lăsat mii fără electricitate în șapte regiuni, vizând civil și infrastructură # Newsweek.ro
Loviturile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile în Ucraina. Mii de l...
14:20
Chirurgia pulmonară majoră devine mai sigură: cel mai amplu studiu oferă repere pentru ventilație și anestezie # Newsweek.ro
Chirurgia pulmonară majoră necesită atenție specială la anestezie și ventilație pentru a menține res...
Acum 6 ore
14:00
Germanii și polonezii sapă tranșee și ridică fortificații la granița cu Kaliningrad și Belarus # Newsweek.ro
Germanii și polonezii lucrează cot la cot la granița cu Kaliningrad și Belarus, săpând tranșee și in...
13:50
Proiect USR: Contribuțiile persoanelor vulnerabile îngrijite de ONG-uri scapă de taxe pentru servicii sociale # Newsweek.ro
Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu și deputata Oana Murariu, din USR, au depus un proiect de lege care...
13:40
Cutremur de 2,4 grade în județul Sibiu, surprinzător într-o zonă neobișnuită pentru activitate seismică # Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade s-a produs sâmbătă în județul Sibiu, surprinzând locuitorii...
13:20
Vizita lui Messi în India se transformă în fiasco: fanii dezamăgiți aruncă scaune pe stadion # Newsweek.ro
Vizita de trei zile a lui Lionel Messi în India s-a încheiat într-un fiasco, după ce turul de onoare...
13:10
Buzoianu: Primăria Ciumeghiu, amendată cu 70.000 lei după depistarea deșeurilor cu drona; utilaj confiscat # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, că a fost realizată prima confiscare a unui uti...
12:50
Redeschis parțial, muzeul „blestemat” din Ierusalim ar putea fi vândut și transformat în hotel de lux # Newsweek.ro
Redeschis doar parțial și accesibil exclusiv prin tururi ghidate, Muzeul Arheologic Rockefeller din ...
12:40
Trump, dat în judecată pentru proiectul sălii de bal de la Casa Albă, estimat la 300 de milioane de dolari # Newsweek.ro
Donald Trump se confruntă cu un proces federal intentat de o organizație pentru protejarea patrimoni...
12:20
BEI majorează creditarea pentru proiectele UE din apărare la 4,5 miliarde de euro în 2026 # Newsweek.ro
Banca Europeană de Investiţii va crește finanțarea pentru proiectele europene din domeniul apărării ...
12:10
Actor cunoscut pentru rolurile sale de antagonist în filme cult precum „Pulp Fiction” și „The Mask”,...
Acum 8 ore
11:50
Pacea lui Trump din Asia, anulată. Thailanda anunță că va lovi Cambodgia până la eliminarea „amenințărilor” # Newsweek.ro
În ciuda apelului public lansat de Donald Trump și a anunțului privind un armistițiu acceptat de amb...
11:40
Cum reglezi corect umiditatea în casă? Ce valori sunt recomandate iarna pentru a scăpa de igrasie sau mucegai # Newsweek.ro
Nivelul de umiditate din locuință joacă un rol esențial pentru confortul zilnic și pentru sănătate, ...
11:10
Propaganda de la Kremlin acuză România de implicare într-un scenariu fictiv cu o bombă murdară pentru Ucraina # Newsweek.ro
Autoritățile de la Moscova lansează noi acuzații fără probe la adresa României și Poloniei, susținân...
10:50
Blocaj la Bruxelles. Italia face zid în fața Belgiei. Folosirea activelor rusești pentru Ucraina, blocată # Newsweek.ro
Italia, una dintre țările cu cea mai mare influență politică și de vot din Uniunea Europeană, s-a al...
10:40
The Atlantic: Trump a dat undă verde atacurilor Ucrainei asupra „flotei fantomă” a lui Putin în Marea Neagră # Newsweek.ro
Statele Unite, sub administrația lui Donald Trump, au permis în mod tacit Ucrainei să lovească „flot...
10:10
America lui Trump, acuzată de Danemarca că își folosește puterea economică pentru a-și „impune propria voinţă” # Newsweek.ro
Serviciile de informații din Danemarca acuză America lui Trump, într-un raport, că își folosește put...
10:10
Odesa, sub asediul rachetelor Kinjal. 3 nave comerciale turcești, avariate în atacul rusesc din Marea Neagră # Newsweek.ro
Porturile din regiunea Odesa au fost ținta unui nou atac aerian lansat de armata rusă în noaptea de ...
Acum 12 ore
09:50
VIDEO „Noaptea mafiei”, în Parlamentul slovac. Pro-rușii premierului Fico au modificat legile Justiției # Newsweek.ro
„Noaptea mafiei”, în Parlamentul slovac. Deputaţii s-au certat violent, după ce pro-rușii premierul ...
09:30
Situație de criză! Spitalul de Urgență pentru copii din Iași, fără apă potabilă. Nu se mai fac internări # Newsweek.ro
Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi nu dispune de apă potabilă, după cebact...
09:00
Laureata Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi, arestată „cu violență” în Iran. Ce motiv a fost invocat? # Newsweek.ro
Laureata Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi, a fost arestată „cu violență”, de către forțel...
08:40
Provocare majoră! Tumoră gigant, de circa 4,2 kilograme, extirpată unui adolescent de 16 ani la Bacău # Newsweek.ro
Unui adolescent de 16 ani i-a fost extirpată o tumoră gigant, de circa 4,2 kilograme, de o echipă de...
08:30
STUDIU Obiceiul aparent banal care crește riscul de cancer de piele de 3 ori. Radiațiile UV sunt vinovate # Newsweek.ro
Un obicei de înfrumusețare aparent banal crește riscul de cancer de piele de aproape 3 ori atât la f...
08:00
Vrei perne proaspete și fără mirosuri? Presară bicarbonat de sodiu peste întreaga suprafață a pernei...
07:40
SUA interzic Germaniei să folosească rachetele sale pe lansatoare europene. HIMARS sau nimic # Newsweek.ro
SUA au refuzat din nou Germaniei dreptul de a integra sistemele sale de lansare multiplă de rachete ...
07:30
Cum să păstrezi merele proaspete toată iarna în beci. Ai nevoie de un vas cu apă și ziare vechi # Newsweek.ro
Pentru mulți dintre cei care au pomi fructiferi, păstrarea merelor în beci pe timpul iernii este o t...
07:30
Este posibil să renunțe preotul la secretul spovedaniei? În ce condiții poate fi obligat de către cler? # Newsweek.ro
Secretul spovedaniei este considerat absolut în Biserica Catolică, iar încălcarea lui ar risca să ru...
07:10
Horoscop 14 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Gemenilor. Fecioarele, conversații intense # Newsweek.ro
Horoscop 14 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi romantică Gemenilor. Fecioarele au parte de conver...
07:10
Nu aștepta să tremure! Dacă câinele tău stă ghemuit, își bagă coada între picioare, evită mișcarea s...
06:50
Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus # Newsweek.ro
Fostul șef al Romsilva Teodor Țigăna urmează să restituie un bonus de 55.000 euro pe care și l-a dat...
Acum 24 ore
21:50
21:20
O bacterie periculoasă, găsită în probele de apă de la Spitalul de Copii din Iași. Poate provoca boli grave # Newsweek.ro
Este situaţie de urgenţă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi. Bacteria Pseudomonas aeruginosa, a fos...
21:10
Ai grijă ce întrebi pe Google despre laptopul tău. Hackerii îți pot fura datele Cum pot face asta? # Newsweek.ro
Specialiștii spun să avem grijă la ce întrebări punem pe Google despre laptopul personal pentru că h...
21:00
Laurențiu Beșu renunță la statutul de judecător. Magistratul cere CSM să fie numit procuror la Giurgiu # Newsweek.ro
Laurențiu Beșu, renunță la statutul de judecător. Magistratul care apare în documentarul Recorder ce...
20:30
Teodor Țigan, fostul șef Romsilva, trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 100.000 de euro # Newsweek.ro
Teodor Țigan trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 100.000 de euro. Instanța a respins doli...
20:10
Încălcarea sancțiunilor internaționale, pedepsită cu închisoare de până la 5 ani. Legea, promulgată # Newsweek.ro
Încălcarea sancțiunilor internaționale, precum nerespectarea înghețării fondurilor financiare sau co...
20:00
VIDEO Interceptorii Tytan testați în Ucraina, la frontierei de est a NATO. Distrug dronele Shahed ale Rusiei # Newsweek.ro
Startup-ul tehnologic german TYTAN Technologies, cunoscut pentru dronele sale interceptoare, și comp...
19:50
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer schimbări în Justiție # Newsweek.ro
În București, dar și în alte orașe mari ale țării, oamenii cer în stradă schimbarea sistemului de Ju...
