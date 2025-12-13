Mihai Stoica a anunțat cu ce probleme se confruntă Tavi Popescu la FCSB: „E la o răscruce. Nu am întâlnit așa ceva”
Fanatik, 13 decembrie 2025 21:10
Mihai Stoica a anunțat cu ce probleme Octavian Popescu la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a transmis că atacantul se află la o răscruce de drumuri în acest moment.
Acum 15 minute
21:30
Unde s-a înghesuit lumea înainte de Rapid – Oțelul. Moș Crăciun, în lojă alături de Dan Șucu. Foto # Fanatik
Deși Rapid joacă pentru ultima dată pe teren propriu în 2025, fanii nu s-au înghesuit la meciul cu Oțelul. Nici chiar sosirea lui Moș Crăciun nu i-a convins.
Acum o oră
21:10
Alex Chipciu, semnal de alarmă pentru rivalele FCSB-ului: “Dacă vor intra în play-off, va fi coșmar! I-am simțit pe propria piele!” # Fanatik
FCSB nu a avut o primă parte a sezonului prea bună și se află în afara Top 6. Chiar și așa, un fost fotbalist al ”roș-albaștrilor” a transmis un avertisment pentru rivalele campioanei en-titre.
21:10
21:00
Problemele adevărate care-l afectează pe Denis Drăguș în Turcia: „Sunt chestii care nu țin de fotbal și care-l zdruncină” # Fanatik
Ce se întâmplă cu Denis Drăguș în Turcia. Ce îl afectează, de fapt, pe tânărul atacant român și cu ce probleme se confruntă.
Acum 2 ore
20:40
Doliu la echipa lui Andrei Rațiu! Un fotbalist de la Rayo Vallecano a murit înaintea meciului cu Betis # Fanatik
Un tânăr fotbalist spaniol în vârstă de doar 15 ani a murit. Acesta era legitimat la Rayo Vallecano, clubul unde joacă și internaționalul român Andrei Rațiu.
20:20
Bomba finalului de an! Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Bani mai mulți decât aici” # Fanatik
Mihai Stoica a făcut un anunț-bombă pentru fotbalul românesc. Președintele C.A. a primit o ofertă să plece la un club din străinătate. Ce răspuns a dat oficialul FCSB
20:10
Fotbalistul revelație ar putea pleca din SuperLiga! Antrenorul și președintele au intrat la discuții: „A venit o ofertă” # Fanatik
Caio Ferreira Martins ar putea pleca din SuperLiga în perioada de marcato din iarnă. Bogdan Andone și Dani Coman au intrat, deja, la tratative. Cine l-a sunat, de fapt, pe antrenorul lui FC Argeș.
20:00
Grozavu, show la microfon după Argeș – Botoșani 0-0! Întrebarea care l-a scos din sărite: „De-asta nu vine lumea la stadion” # Fanatik
Leo Grozavu a făcut show la microfon după FC Argeș - FC Botoșani 0-0. Antrenorul moldovenilor a fost scos din sărite după o întrebare primită de la un reporter.
19:50
La nivel de primă reprezentativă, când vorbim de fotbal, momentan România stă mai bine la jocurile pe calculator decât în realitate, iar reprezentantul nostru se luptă pentru trofeu.
Acum 4 ore
19:40
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video # Fanatik
Darius Olaru, Ștefan Târnovanu și Adrian Șut au avut o intervenție în direct după FCSB - Feyenoord 4-3. Imagini virale din vestiarul echipei după succesul din UEFA Europa League.
19:20
Cum a reacționat presa din Olanda, după ce fanii lui Feyenoord au distrus un apartament în București: „Ar putea avea consecințe legale” # Fanatik
Presa din Olanda a reacționat după ce fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după înfrângerea cu FCSB. Jurnaliștii au expus faptul că acțiunile suporterilor ar putea avea consecințe legale.
19:10
Filipe Coelho trage un semnal de alarmă înainte de ciocnirea cu Dorinel Munteanu în Hermannstadt – U Craiova: „Le-am transmis asta jucătorilor!“ # Fanatik
Filipe Coelho este convins că echipa sa va face totul pentru victorie la Sibiu, chiar dacă timpul de pregătire al meciului a fost extrem de scurt. Ce a spus despre venirea lui Dorinel Munteanu lui Hermannstadt.
18:50
Ianis Hagi, ratare mare, singur cu portarul, în Kayserispor – Alanyaspor! Românul și-a pus mâinile în cap. Video # Fanatik
Ianis Hagi a fost protagonistul unei ratări fabuloase în Kayserispor - Alanyaspor. Mijlocașul român nu a reușit să-l învingă pe portarul advers dintr-o poziție ideală.
18:40
Nemaivăzut în România! Mirel Rădoi, achiziție uluitoare de 250.000 de euro, la o lună de la despărțirea de U Craiova. Imagini chiar din fața casei antrenorului. Foto exclusiv # Fanatik
Mirel Rădoi este fără contract după despărțirea de Universitatea Craiova. Însă, tehnicianul a atras atenția cu ultima sa achiziție. Ce și-a cumpărat de sute de mii de euro.
18:20
Accidentare „horror” în Liga 2! Imagini greu de privit cu genunchiul fostului jucător din SuperLiga, care s-ar fi tăiat într-un obiect aflat lângă teren. Foto # Fanatik
Jucătorul crescut la Academia Hagi, care a fost o mare speranță datorită talentului său, a trecut prin momente dificile la meciul pe care echipa sa l-a jucat astăzi.
18:00
După patru luni petrecute în tricoul lui CFR Cluj, Islam Slimani a primit o veste extrem de proastă. Anunț oficial în privința internaționalului algerian
17:50
Un jucător important de pe piața crypto ar vrea să cumpere Juventus și anunță investiții de un miliard de euro! # Fanatik
Juventus, dorită de un jucător important de pe piața crypto. Clubul neagă orice afacere cu compania, în timp ce fanii se revoltă în mediul online. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Acum 6 ore
17:40
Giovanni Becali știe care sunt jucătorii de care are nevoie Dinamo ca să ia titlul în acest sezon. Exclusiv # Fanatik
Dinamo București este una dintre echipele care pot emite pretenții în lupta la titlu din acest sezon. Giovanni Becali a dezvăluit ce jucători mai trebuie să aducă Andrei Nicolescu pentru a avea succes
17:20
Ultimele informații despre Lixandru și Miculescu înainte de FCSB – Slobozia. „Mă sperie!”. Exclusiv # Fanatik
FCSB se confruntă cu multiple accidentări înainte de finalul sezonului, iar Mihai Stoica speră să recupereze din jucători pentru ultimele două meciuri de campionat. Care este situația lui Lixandru și Miculescu
17:10
Inter a pregătit 20 de milioane de euro pentru jucătorul rivalei din Serie A! Fotbalistul ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu în ianuarie # Fanatik
Conducerea lui Inter se gândește deja la perioada de transferuri din iarnă, iar „nerazzurrii” au pus ochii pe un fotbalist important din Serie A. Jucătorul ar putea întări lotul condus de Cristi Chivu.
16:50
Sportivul care ar fi primit o ofertă de peste 1 milion de euro ca să vorbească despre divorțul său. Subiectul este din nou în centrul atenției # Fanatik
Un celebru sportiv, care a fost căsătorit cu un nume cunoscut din clasamentul WTA, ar fi primit o ofertă de nerefuzat pentru a vorbi deschis despre divorțul său.
16:30
Revenire senzațională pentru Florin Gardoș. La trei ani distanță de când a agățat ghetele în cui, fostul internațional român a semnat cu o echipă de tradiție din fotbalul românesc
16:20
Aryna Sabalenka spune adevărul despre urletele pe care le scoate pe teren în timpul meciurilor: ”E groaznic” # Fanatik
Aryna Sabalenka a dezbătut un subiect interesant și anume urletele pe care le scoate în timpul meciurilor de tenis. De altfel nu este singura sportivă care face asta.
16:10
Cristiano Ronaldo nu și-a ascuns niciodată dorința de a deveni un actor renumit la Hollyood și, din câte se pare, portughezul ar urma să fie parte dintr-un film celebru.
15:50
Cuvintele pe care Ladislau Boloni n-a mai apucat să i le spună niciodată tatălui său. Părintele s-a prăbușit în tribună și a murit # Fanatik
Ce ar fi vrut Ladislau Boloni să-i spună, de fapt, tatălui său. Figura paternă a murit la vârsta de 52 de ani, în timp ce asista la un meci de fotbal.
Acum 8 ore
15:40
Fostul campion care a ajuns de 13 ori la dezintoxicare. Mama sa i-a cumpărat inclusiv un loc în cimitir, dar finalul a fost unul fericit # Fanatik
Un fost campion s-a luptat cu dependența de droguri și a ajuns de 13 ori la dezintoxicare. S-a ajuns inclusiv la momentul în care mama sa i-a luat un loc de veci.
15:30
FC Barcelona a făcut un anunț cutremurător. Un personaj important din istoria clubului, care a contribuit la transferul lui Lionel Messi, a decedat.
15:20
Roger Federer, revenire spectaculoasă pe terenul de tenis. Unde va avea loc marele eveniment # Fanatik
Marele campion elvețian Roger Federer va reveni pe terenul de tenis la începutul anului viitor. Când, unde și pe cine va întâlni, de fapt, fostul mare jucător.
15:10
Fostul golgheter din SuperLiga, dorit în Premier League! Mutarea de senzație anunțată în iarnă # Fanatik
Perioada de transferuri a iernii e aproape de a începe, iar speculațiile cu privire la transferuri sunt deja prezente zi de zi în presa din întreaga lume.
14:50
„Poate juca oricând și la Real Madrid, și la Barcelona”. Gigi Becali prelungește contractul la doi dintre jucătorii favoriți. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, anunț în forță după FCSB - Feyenoord 4-3! Patronul campioanei României anunță că eroul serii de pe Arena Națională va avea parte de o surpriză.
14:40
Iolanda Balaș, păcălită la bani de Partidul Comunist după ce a bătut de 4 ori recordul mondial: „Mulțumește-te cu atât!” # Fanatik
Iolanda Balaș a câștigat bani frumoși din partea Partidului Comunist pentru fiecare record bătut, însă înețelegerea nu era tot timpul respectată. Cum a fost uriașa sportivă păcălită după ce a bătut 4 recorduri într-un an
14:30
Kopic, întrebat direct despre viitorul lui Boateng la Dinamo! Ce a spus înainte de duelul cu Metaloglobus # Fanatik
Zeljko Kopic a prefațat meciul pe care Dinamo urmează să-l joace împotriva celor de la Metaloglobus și a avut un avertisment pentru elevii săi cu privire la această confruntare.
14:20
Lionel Messi efectuează în aceste zile un tur în India, însă primul eveniment, organizat la Kolkata, a degenerat total, fanii protestând agresiv după ce argentinianul a părăsit stadionul.
14:10
Starul din sport care și-a cheltuit primul milion de dolari în 45 de minute. Pe ce a aruncat banii și ce mesaj i-a dat banca # Fanatik
Un legendar sportiv de peste ocean a dezvăluit, recent, cum și-a cheltuit primul milion de dolari câștigat în carieră. Starul a ”scăpat” de bani în doar 45 de minute.
14:10
Presa din Ungaria, reacție tranșantă după CFR Cluj – Csikszereda 3-1. Ce au scris maghiarii despre „echipa secuiască” # Fanatik
Presa din Ungaria a reacționat imediat după eșecul lui Csikszereda pe terenul lui CFR Cluj. Ce au scris maghiarii despre rezultatul final și pe cine au remarcat.
13:50
Daniel Pancu taie în carne vie la CFR Cluj! Mai mulți jucători luați în vizor: „Nu sunt compatibili cu mine”. Antrenorul are și un remarcat pe care l-a propus la națională # Fanatik
CFR Cluj se va despărți de mai mulți jucători în această iarnă. Anunțul făcut de Daniel Pancu. Pe cine a propus antrenorul ardelenilor la echipa națională.
Acum 12 ore
13:40
Giovanni Becali a făcut top 5 transferuri din SuperLiga: trei sunt de la FCSB! „Am adus ofertă de 2,5 milioane de euro pe Târnovanu”. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a făcut topul transferurilor din SuperLiga. Celebrul agent e de părere că Ştefan Baiaram poate fi vândută pe cea mai mare sumă în iarnă. Trei jucători pot pleca de la FCSB.
13:30
Hotelul deținut de Simona Halep a rămas cu mai multe camere goale de Revelion! Decizia luată de sportivă chiar înainte de sărbători # Fanatik
Hotelul din Poiana Brașov deținut de Simona Halep întâmpină probleme când vine vorba de gradul de ocupare. Ce decizie s-a luat înainte de sărbători?
13:20
Focar de gripă la un club important din La Liga! Ce se întâmplă înainte de Atletico Madrid – Valencia. „Se răspândește în vestiarul echipei!” # Fanatik
O „super gripă” se răspândește tot mai rapid în Europa, iar o echipă importantă din Spania are deja probleme din această cauză. Ce se întâmplă înaintea meciului Atletico Madrid - Valencia.
13:10
De la meciuri la Euro la condamnare pentru agresiune. A fost coleg cu Nicolae Stanciu, acum a primit închisoare cu suspendare # Fanatik
Cariera unui fotbalist român, care la un moment dat era coleg cu Nicolae Stanciu la un Euro, a luat-o abrupt la vale. Tânărul a ajuns să fie condamnat pentru agresiune.
12:50
Daniel Bîrligea vorbeşte deschis despre relaţia cu Gigi Becali: “Poate pe alţii îi deranjează criticile! Mie îmi place, sunt primul care mă critic când greşesc. Sper să fie raţional cu cine trebuie”. Ce spune de un transfer în străinătate # Fanatik
Daniel Bîrligea a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Gigi Becali. Ce spune atacantul FCSB despre un posibil transfer în străinătate. Toate detaliile pe FANATIK.ro.
12:40
Lupta neștiută a lui David Popovici! Dezvăluirile făcute în premieră de campionul olimpic: „Corpul cerea mai multă răbdare” # Fanatik
Mustrarea lui David Popovici legat de activitatea competițională. Celebrul înotător român, de 21 de ani, explică că ar fi vrut să facă totul complet diferit.
12:20
Gigi Becali dă de înțeles că s-a încercat racolarea lui de către servicii: „Eu intru doar dacă eu conduc!” # Fanatik
Gigi Becali a abordat subiectul problemelor din justiție, care a „explodat” în ultimele zile după lansarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de cei de la Recorder.
12:10
Cunoscutul șef din fotbalul românesc care și-a luat, la 20 de ani, un apartament de lux în Capitală cu ajutorul lui Nicu Ceaușescu # Fanatik
Un cunoscut șef din fotbalul românesc contemporan și-a luat, pe când avea doar 20 de ani, un apartament în Capitală. Rolul jucat de Nicu Ceaușescu în ”tranzacție”.
11:50
Sentință usturătoare pentru România! Legenda fotbalului american știe cine se califică la Campionatul Mondial # Fanatik
România, văzută cu șanse minime să ajungă la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Un fost mare atacant a vorbit despre barajul din luna martie. Cine e favorită.
11:40
Dorinel Munteanu a avut un mesaj important pentru contestatarii săi. Ce le-a transmis noul antrenor de la Hermannstadt celor care l-au criticat în ultima perioadă.
11:30
Gigi Becali nu are niciun dubiu: „Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la fotbal de când e lumea!” # Fanatik
Gigi Becali este încă în extaz după victoria pe care FCSB a obținut-o, 4-3, cu Feyenoord, asta după ce campioana României a reușit să aibă o revenire incredibilă.
11:20
Decizie interesantă luată de FIFA înainte de startul Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. Antrenorii vor putea schimba strategia echipelor chiar în timpul meciurilor.
11:10
Universitatea Craiova sună adunarea înaintea meciului decisiv cu AEK Atena din Conference League. Cât costă deplasarea fanilor în capitala Greciei # Fanatik
Universitatea Craiova va întâlni AEK Atena în jocul decisiv pentru calificarea din grupa de Conference League. Cât trebuie să plătească fanii pentru a merge în capitala Greciei.
10:50
Nu mai este un secret! S-a aflat cu ce echipă ține, de fapt, Vali Moraru. Cunoscutul prezentator a dezvăluit ce formație simpatizează mai mult într-un derby Dinamo - FCSB.
