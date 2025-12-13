Furios pe arbitraj Costel Gâlcă iese la atac după eșecul cu Oțelul: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Golazo.ro, 13 decembrie 2025 23:40
Rapid - Oțelul 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după eșecul din etapa #20 a Ligii 1.
Acum 10 minute
00:10
„O evoluție extraordinară” Laszlo Balint își laudă jucătorii după victoria mare cu Rapid + Iacob l-a lăsat mască # Golazo.ro
Rapid - Oțelul 0-2. Laszlo Balint, antrenorul gălățenilor, a vorbit despre victoria obținută în Giulești.
Acum o oră
23:40
Furios pe arbitraj Costel Gâlcă iese la atac după eșecul cu Oțelul: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!” # Golazo.ro
Rapid - Oțelul 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după eșecul din etapa #20 a Ligii 1.
23:30
Explicațiile lui Aioani VIDEO: Portarul Rapidului, după ce i s-au arătat imaginile de la gafa cu Oțelul: „N-am mai văzut mingea” # Golazo.ro
Rapid - Oțelul 0-2. Marian Aioani (26 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe teren propriu din etapa #20.
23:30
A scăpat de răspundere penală Faptele s-au prescris pentru fostul președinte de club! Nu va fi condamnat penal, dar trebuie să restituie o sumă imensă # Golazo.ro
Nicușor Constantinescu, fostul președinte al echipei masculine de handbal HCM Constanța, a scăpat de răspundere penală în dosarul GEOTOP, început în 2010.
Acum 2 ore
22:50
Golazo în Giulești VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani # Golazo.ro
Rapid - Oțelul 0-2. Paul Iacob (29 de ani), fundașul oaspeților, a înscris un gol spectaculos din lovitură liberă, în minutul 80.
22:40
„E la o răscruce” MM Stoica nu mai are răbdare cu un fotbalist de la FCSB: „Eu nu stau după nimeni” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația în care se află Octavian Popescu (22 de ani) la FCSB.
22:30
Reușește Dinamo transferul iernii? „Câinii” îl vor pe Vladislav Blănuță, dar se lovesc de o mare problemă # Golazo.ro
Dinamo București este interesată de transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani), jucătorul ajuns în vară la Dinamo Kiev.
Acum 4 ore
21:40
Ultimul dans? VIDEO. Starul lui Liverpool a început meciul pe bancă, apoi a stabilit un record istoric + Reacția emoționantă a fanilor # Golazo.ro
Liverpool - Brighton 2-0. Mohamed Salah (33 de ani), atacantul „cormoranilor”, a fost introdus pe teren în minutul 26, moment în care a fost aplaudat la scenă deschisă de fani.
21:10
Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge 400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA # Golazo.ro
Toto Wolff (53 de ani), directorul celor de la Mercedes, a surprins lumea Formulei 1 cu declarațiile sale din vară, privind viteza pe care o poate atinge un monopost.
20:50
John Cena se retrage în această noapte Cine transmite gratis în România ultimul meci din cariera multiplului campion din WWE # Golazo.ro
John Cena se va lupta pentru ultima dată în cariera sa în WWE în această noapte, împotriva austriacului Gunther.
Acum 6 ore
19:50
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol” # Golazo.ro
Vin Diesel, celebrul actor american, a confirmat că lui Cristiano Ronaldo i s-a propus un rol în viitorul film Fast & Furious, care ar putea apărea în 2026.
19:50
Rapid și Oțelul se întâlnesc în ultimul meci al zilei de sâmbătă, în etapa #20 a Ligii 1.
19:20
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil # Golazo.ro
Florin Gardoș (37 de ani) ar fi devenit noul director sportiv al celor de la Chindia Târgoviște.
19:00
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! # Golazo.ro
Comisia Antiviolență din Spania propunerea închiderea parțială a stadionului Sevilliei după încidentele din derby-ul cu Betis.
18:50
Dopajul, un pericol tot mai mare Fostul director al Agenției Mondiale Anti-doping trage un semnal de alarmă: „Sistemul a stagnat, trișorii scapă” # Golazo.ro
David Howman, șeful Unității de Integritate a Atletismului și fost director general al Agenției Mondiale Anti-doping, trage un puternic semnal de alarmă.
18:40
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a rămas fără cuvinte după prestația lui Juri Cisotti (32 de ani) din victoria cu Feyenoord 4-3.
Acum 8 ore
18:10
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu # Golazo.ro
FCSB ar dori să-l transfere pe Filipe Soares, mijlocaș ofensiv de la CD National.
17:20
Pancu taie în carne vie Antrenorul anunță mai multe plecări de la CFR Cluj: „Nu sunt compatibili cu mine” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenor CFR Cluj, a anunțat restructurări în ceea ce privește lotul echipei sale.
17:00
Prețuri astronomice la CM 2026 Suporterii din Europa au răbufinit la adresa FIFA : „Trădare monumentală. O palmă în fața noastră!” # Golazo.ro
Asociația Football Supporters Europe (FSE) s-a arătat revoltată față de noile prețuri pe care FIFA intenționează să le perceapă pentru Cupa Mondială din 2026.
Acum 12 ore
15:50
„De asta am și ales să vin la FCSB” Daniel Bîrligea nu se teme de criticile patronului: „Eu sunt primul care face asta” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre relația pe care o are cu Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei.
15:40
Invitație pentru surorile Williams Nu a stat pe gânduri, după ce a aflat ce vor să facă Serena și Venus: „S-ar umple stadionul!” # Golazo.ro
Garbine Muguruza, codirector al turneului de la Madrid, le-a invitat pe surorile Serena Williams și Venus Williams să joace un ultim meci la competiția de la Caja Magica.
15:00
Kopic e precaut Antrenorul lui Dinamo nu subestimează Metaloglobus: „Au tot respectul nostru” + ce spune despre transferuri # Golazo.ro
DINAMO - METALOGLOBUS. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” a susținut conferința de presă premergătoare partidei.
14:20
Pleacă Olaru de la FCSB? Anunțul făcut de impresar : „Asta a întrebat! Nu cred că mai e netransferabil” # Golazo.ro
Giovanni Becali (73 de ani), impresarul lui Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a dezvăluit că acesta își dorește să-i părăsească pe roș-albaștrii în această iarnă.
13:40
Messi a creat isterie în India VIDEO: Fanii au distrus stadionul după plecarea bruscă a starului argentinian: „Am plătit un salariu ca să-l văd” # Golazo.ro
Lucrurile au scăpat de sub control la vizita lui Lionel Messi (38 de ani) pe stadionul Salt Lake, din Kolkata (India).
12:50
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, consideră că metoda NIL, prin care sportivii universităților din America sunt plătiți, este un dezastru.
12:10
Chivu, sub lupa unui fost coleg Ce a spus De Rossi despre tehnicianul lui Inter, înainte de meciul direct # Golazo.ro
Daniele De Rossi (42 de ani), antrenorul de la Genoa, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani) înaintea partidei cu Inter, din etapa #15 din Serie A.
11:40
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul # Golazo.ro
Pubalgia afectează tot mai mult jucătorii de fotbal. The Athletic a descoperit cauzele sale, postul din echipă cel mai vulnerabil și tratamentul posibil
11:20
Toma, în vizorul naționalei Golul cu Feyenoord îl poate propulsa pe jucătorul celor de la FCSB: „E pe drumul cel bun” # Golazo.ro
Costin Curelea (41 de ani), selecționerul României U21, este de părere că Mihai Toma (18 ani), fotbalistul celor de la FCSB, ar putea fi o soluție viabilă pentru naționala de tineret.
Acum 24 ore
11:00
Una caldă, alta rece la Craiova Doi jucători revin în lot pentru meciul cu Hermannstadt + fotbaliștii trași pe linie moartă de Filipe Coelho # Golazo.ro
Universitatea Craiova a primit două vești bune înaintea partidei cu Hermannstadt.
10:30
„Norocul și-a întors fața spre noi” Cosmin Olăroiu, performanță remarcabilă pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Până la capăt!” # Golazo.ro
Emiratele Arabe Unite, selecționată antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), s-a calificat în semifinalele Cupei Statelor Arabe, după ce a trecut dramatic de Algeria la penalty-uri.
10:10
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea” # Golazo.ro
CFR Cluj - CSIKSZEREDA 3-1. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul oaspeților, s-a săturat de perioada slabă prin care trece echipa sa.
09:40
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru # Golazo.ro
Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, Sally Wood Lamont, trimisă în judecată pentru fraude financiare și fals intelectual.
09:00
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața” # Golazo.ro
Jordi Cruyff, 51 de ani, povestește cea mai dificilă perioadă a vieții, când fiica lui, Danae, suferea de cancer osos
Ieri
22:40
Întăriri în Giulești? Rapid a pus ochii pe doi jucători ofensivi » Cine sunt atacantul care face furori în Serbia și internaționalul trecut pe la Napoli # Golazo.ro
Rapid București ar avea doi jucători în vizor pentru perioada de transferuri din iarnă.
22:40
Cum s-a adaptat Musi la Dinamo Costin Curelea a identificat elementul care a făcut diferența între FCSB și formația lui Kopic: „L-a ajutat mult” # Golazo.ro
Costin Curelea (41 de ani) a vorbit despre evoluția lui Alexandru Musi (21 de ani) în tricoul lui Dinamo.
22:10
Octavian Popescu, pe drumul lui Musi? Un fost jucător important de la FCSB îl sfătuiește să plece pe tânărul mijlocaș: „Nu ai timp să te adaptezi în 45 de minute” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a analizat situația lui Octavian Popescu (22 de ani).
21:50
România cade sub Ungaria Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după victoria lui FCSB și înfrângerea Craiovei # Golazo.ro
România a picat pe locul 23 în clasamentul UEFA al coeficienților cluburilor, după meciurile europene desfășurate în această săptămână.
21:30
Prima finalistă de la CM 2025 Surpriză imensă în prima semifinală a turneului final de handbal feminin # Golazo.ro
Franța - Germania 23-29. Nemțoaicele s-au calificat în finala Campionatului Mondial de handbal feminin.
21:10
Denis Drăguș (26 de ani), jucătorul celor de la Eyupspor ar fi dorit de o echipă din prima jumătate a clasamentului din Turcia.
21:00
„Suporterii nu pot fi manevrați” Emil Grădinescu, despre mesajul de susținere din partea fanilor FCSB: „Are legătură cu libertatea de exprimare” # Golazo.ro
Emil Grădinescu, comentator TV, a reacționat după mesajul afișat de suporterii celor de la FCSB la meciul cu Feyenoord, scor 4-3.
20:40
„Le vor arunca în tribună” Ce pregătesc dinamoviștii la ultimul meci al anului: două surprize pentru suporteri # Golazo.ro
Clubul Dinamo București a pregătit două surprize pentru fanii echipei ce vor participa la ultimul meci al „câinilor” din acest an calendaristic.
20:10
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!” # Golazo.ro
Liga 1 ar și-ar putea schimba din nou formatul, pentru a elibera calendarul sufocat al reprezentantelor României în cupele europene.
20:00
„Mă bucură materialul de la Recorder!” Mihai Stoica leagă „războiul” dintre FCSB și CSA Steaua de hibele sistemului judiciar # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al celor de la FCSB, a făcut legătura între documentarul Recorder și deciziile dosarelor pentru marca Steaua.
20:00
FCSB - Rapid Campioana a pus în vânzare biletele pentru ultimul meci din 2025 » Prețurile și indicațiile clubului # Golazo.ro
FCSB a pus vânzare, vineri, biletele pentru derby-ul cu Rapid, programat în etapa #21 a Ligii 1.
19:30
Dialog Șumudică - Becali Tehnicianul l-a lăudat pentru inspirație, după FCSB - Feyenoord 4-3: „Ești mare antrenor”/ „Păi, cine să facă schimbările?” # Golazo.ro
FCSB - Feyenoord 4-3. Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, l-a lăudat pe Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, pentru schimbările efectuate.
19:30
„Vine la prima echipă” Juniorul care l-a impresionat pe patronul de la FCSB: „Face fentă ca Hagi” + Laude pentru Mihai Toma # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) ia în calcul să aducă la prima echipă un jucător de la juniorii celor de la FCSB.
18:50
„Nu sunt la nivelul meu” Lewis Hamilton, răspuns dur după criticile primite în urma sezonului modest de la Ferrari: „Niciunul n-a făcut ce am făcut eu” # Golazo.ro
Lewis Hamilton (40 de ani) a reacționat după criticile primite la finalul sezonului 2025 din Formula 1.
18:10
Costel Gâlcă, radical Jucătorul în privința căruia a luat măsuri: „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat!” # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, l-a exclus din lot pe Antoine Baroan (25 de ani) și pentru meciul cu Oțelul.
18:00
Punct nesperat pentru Lucescu Jr. PAOK Salonic a fost salvată de un puști de 18 ani în „thrillerul” din Bulgaria arbitrat de români # Golazo.ro
PAOK Salonic - Ludogoreț 3-3. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a obținut egalarea în prelungirile partidei.
18:00
Întăriri puternice la FCSB Ce transferuri plănuiește campioana pentru pauza de iarnă: „Un jucător de ax” + Care e situația lui Kevin Ciubotaru # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre viitoarele transferuri pe care FCSB vrea să le bifeze în această iarnă.
