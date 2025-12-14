Cum arată casele în care au copilărit Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Și Rihanna s-a născut într-o familie simplă
SpyNews, 14 decembrie 2025 15:50
Chiar dacă în prezent au o viață la care mulți doar visează, câteva dintre cele mai cunoscute vedete internaționale au crescut în cartiere sărace. Este și cazul lui Cristiano Ronaldo, dar și al lui Lionel Messi. Și Rihanna s-a născut într-o familie modestă.
• • •
Acum 30 minute
15:50
Acum 2 ore
14:40
Accident în Ilfov. Două persoane și un copil, loviți pe trecerea de pietoni de un șofer de 66 de ani # SpyNews
Două persoane și un copil de 9 ani au fost loviți pe trecerea de pietoni, în Ilfov. Se pare că șoferul ar avea 66 de ani și nu ar fi acordat prioritate. Femeia și copilul au fost transportați de urgență la spital.
Acum 4 ore
14:10
Un chirurg plastician renumit, avertisment cu privire la intervențiile estetice. Operația pe care nu ar face-o niciodată, deși este preferată de femei # SpyNews
Un chirurg plastician trage un semnal de alarmă, după ce o operație a devenit tot mai căutată în rândul femeilor. Specialistul spune că, deși majoritatea își doresc să arate impecabil, ajung să se expună unor riscuri majore, inclusiv moartea.
13:30
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr., moment emoționat pe scenă. Imaginile pe care soția cântărețului le-a făcut publice abia acum # SpyNews
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au o familie frumoasă și sunt părinții unui băiețel. Artistul și-a chemat soția pe scenă, în timpul concertului pentru Crăciun. A fost un moment emoționant atât pentru el, cât și pentru Lavinia Pîrva.
12:50
Cele două perioade din viața unei femei când procesul de îmbătrânire crește dramatic. Ce a arătat un studiu și în cazul bărbaților # SpyNews
Oamenii de știință au făcut un studiu în urma căruia au descoperit două perioade din viața unei femei atunci când procesul de îmbătrânire crește dramatic. Și bărbații sunt afectați de același fenomen, iar rezultatele sunt surprizătoare și în cazul lor.
Acum 6 ore
12:10
A apărut o nouă tulpină hibridă de mpox, cunoscută și ca variola maimuței. Primul caz a fost descoperit în Anglia, însă specialiștii se tem că ar putea să apară mai multe cazuri. Boala se poate transmite inclusiv prin contact direct.
11:50
Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează diseară la Chefi la cuțite. Iar un conflict puternic între Chefi agită jurizarea probei individuale # SpyNews
După ce miercurea trecută, s-au petrecut schimbări în trei dintre echipele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, în această seară, cel de-al cincilea battle va fi din nou zguduit de sunetul alarmei amuletelor încă din primele clipe. Iar jocul de la începutul serii, menit să aducă un avantaj foarte important echipei câștigătoare, va fi unul palpitant: ediția de la ora 20:00 va pune taberele față în față cu provocarea celor mai iuți ardei din lume. Cine va rezista până la capătul celei mai picante întreceri telespectatorii vor afla în ediția din această seară.
11:30
Polițiștii intervin după ce s-au tras mai multe focuri de armă. Primele informații despre principalii suspecți # SpyNews
Un atac armat a avut loc astăzi, pe o plajă. Mai multe persoane ar fi rănite, potrivit primelor informații. Doi bărbați se află deja în custodia polițiștilor și sunt bănuiți că ei ar fi tras focurile de armă.
11:10
A ajuns la spital cu o durere de cap, dar i-au zis că mai are câteva zile de trăit! Ce diagnostic a primit # SpyNews
Un bărbat de 42 de ani a ajuns la spital cu o durere puternică de cap, dar medicii i-au spus că mai are de trăit câteva zile. Electrician și fermier de meserie, bărbatul s-a stins din viață după câteva săptămâni de când a aflat că suferă de o boală gravă.
10:40
Stelian Ogică, scandal cu un arbitru. Îl acuză că a vrut să a vrut să îi fure partenera. Cum a reacționat bărbatul când a mers să-l confrunte # SpyNews
Stelian Ogică a povestit un episod incredibil care ar fi avut loc de curând, când ar fi mers să-l confrunte pe bărbatul care ar fi avut alte intenții cu soția lui, Alexandra. Blondina a colaborat cu arbitrul, însă lucrurile ar fi luat o întorsătură neașteptată.
Acum 8 ore
10:10
Cum a reacționat Oana Moșneagu când a văzut că Vlad Gherman se sărută cu o altă femeie. Secvența care i-a atras atenția actriței # SpyNews
Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt căsătoriți de un an și jumătate, iar actrița a privit scene fierbinți între soțul ei și o altă femeie. A urmat inclusiv un sărut. Iată cum a reacționat Oana Moșneagu când a privit secvența.
09:50
Dan Alexa, Gabi Tamaș și Serghei Mizil, party de pomină! Ce alți foști concurenți de la Asia Express au fost prezenți # SpyNews
Dan Alexa, Gabi Tamaș și Serghei Mizil s-au revăzut într-o zi care a fost importantă pentru fostul fotbalist. Gabi Tamaș și-a lansat propria băutură alcoolică. A fost o petrecere de pomină, de la care nu au lipsit și alți concurenți cu care el și Dan Alexa s-au înțeles bine la Asia Express.
Acum 24 ore
00:40
Cum arată Macaulay Culkin, actorul din Singur Acasă, în 2025. Fiul lui ar putea să preia rolul lui Kevin # SpyNews
Macaulay Culkin a trecut prin transformări incredibile de-a lungul anilor. Astăzi, actorul din filmul de Crăciun ”Singur Acasă” are 45 de ani, are un fiu și vorbește cu entuziasm despre proiectul care l-a propulsat pe culmile succesului încă de la o vârstă fragedă. Macaulay Culkin ar putea să vină cu o surpriză de proporții!
13 decembrie 2025
23:50
Un cuplu a cumpărat o peșteră și a transformat-o într-o casă de lux! Cum arată și cât a costat # SpyNews
Un cuplu a reușit ceva ce mulți cred că ar fi imposibil. Bărbatul și femeia au cumpărat o peșteră și au transformat-o într-o casă de lux! Deși părea un proiect greu de realizat, rezultatul este fabulos.
23:20
Andreea Bostănică a reacționat pentru prima dată în urma zvonurilor care au circulat pe Internet despre ea! Influencerița s-a filmat într-un loc în care a fost văzută foarte des, alături de câteva persoane! Iată ce mesaj a transmis.
22:50
Aurora și Săndel Mihai au fost despărțiți și s-au împăcat spontan! Artistul, pregătit să iasă la întâlnire cu altă domnișoară # SpyNews
Aurora și Săndel Mihai sunt unul dintre cele mai puternice cupluri din showbiz. Deși oamenii îi văd foarte des la televizor, puțini sunt cei care știu că cei doi au fost despărțiți o perioadă! Artistul se pregătea de o întâlnire cu... o altă domnișoară!
22:20
O influenceriță a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unei clădiri! A lăsat în urmă un mesaj înspăimântător # SpyNews
O influenceriță a murit recent, după ce a căzut de la etajul 9 al unei clădiri. Tânăra avea 33 de ani și era celebră datorită dependenței sale de operații estetice. Înainte de tragedie, modelul a lăsat în urmă un mesaj halucinant!
22:00
Fiica cea mică a lui Adrian Minune, declarații despre viața amoroasă, după ce a divorțat de tatăl copilului ei # SpyNews
Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre viața amoroasă. Cântăreața ne spune dacă și-a găsit sau nu jumătate, după ce în urmă cu un an, la scurt timp după nuntă, ea și tatăl fetiței sale au decis că trebuie să meargă pe drumuri separate în viață și să divorțeze.
22:00
Cântăreața de muzică populară care a devenit asistentă medicală după moartea tatălui! Pierderea părintelui a făcut-o să-și schimbe radical viitorul # SpyNews
O cântăreață de muzică populară de la noi nu poate trece peste pierderea tatălui ei! Artista este sfâșiată de durere chiar și la doi ani după ce părintele ei a plecat din această lume. Pentru că știe cât de greu i-a fost acestuia în perioada în care se lupta cu problemele de sănătate, ea a decis acum să-și schimbe complet viața și a devenit asistentă medicală.
22:00
Gest sinistru, în dosarul directoarei de spital care a murit în condiții suspecte | Ștefania Szabo nu are pace nici în mormânt | DOCUMENTE # SpyNews
Decizie sinistră, la Judecătoria Buzău: magistrații o cheamă la bară pe doctorița Ștefania Szabo, moartă în condiții suspecte, pentru a da declarații, într-un dosar deschis de fostul soț, comisar în rezervă al Ministerului Afacerilor Interne.
21:30
Antonia a reacționat dur, după ce a fost pusă la zid că și-a injectat Aquafilling în fese: ”Am trecut prin trei sarcini” # SpyNews
Antonia a trecut printr-o perioadă foarte grea în luna iunie a acestui an, despre care a vorbit abia recent. Cântăreața și-a injectat Aquafilling în fese și a ajuns la complicații grave. Fanii au judecat-o că a făcut această alegere, iar cântăreața a reacționat dur!
20:50
Răfuială la Spitalul TBC Brăila! Un pacient a fost înjunghiat cu un cuțit de un alt bărbat internat acolo # SpyNews
Scandal uriaș la Spitalul TBC din Brăila! Un pacient a fost înjunghiat cu un cuțit de un alt bărbat. Pacientul a fost preluat de medici și a primit îngrijiri medicale de urgență. Iată de unde ar fi avut atacatorul cuțitul!
20:20
Legi care te vor face să îți dorești să pleci din România! În ce țări ai cele mai bune avantaje ca angajat # SpyNews
Cele mai dezvoltate țări din lume oferă angajaților oportunități destul de rar întâlnite în România. După ce le vei citi, îți vei dori să pleci din țară pentru a lucra într-un alt colț al lumii, unde duci un stil de viață complet diferit.
19:40
S-a deschis dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Ce documente au cerut anchetatorii # SpyNews
Răsturnare de situație după moartea Rodicăi Stănoiu! Anchetatorii au deschis dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru al Justiției. Au fost solicitate urgent documente cheie, care urmează să fie analizate.
19:20
Imagini incredibile cu palatul lui Vladimir Putin de la Marea Neagră. Are patinoar, cazino și buncăre secrete # SpyNews
Vladimir Putin deține un palat incredibil la malul Mării Negre, în valoare de peste 1,4 miliarde de euro. De curând au apărut imagini din interiorul palatului, care exprimă luxul absolut. Construcția găzduiește un patinoar, un cazino și buncăre secrete.
18:20
Doliu în industria filmului! Un actor foarte cunoscut a murit la 60 de ani! Acesta a devenit cunoscut după ce a jucat în filme precum ”The Mask” sau ”Pulp Fiction”. Vineri, actorul a fost găsit mort în propriul apartament.
17:30
Comanda de pizza a unui bărbat pentru soția însărcinată i-a amuzant teribil pe angajați! A avut o cerință atipică: ”Știu că pare ciudat” # SpyNews
Comanda de pizza a unui bărbat pentru soția lui însărcinată a stârnit hohote de râs printre angajați. Pentru a nu fi șocați de cerințele ei aproape imposibile, bărbatul le-a transmis un mesaj hilar!
16:30
Tragedie la metrou, în București! O femeie a fost lovită mortal de tren, după ce a coborât pe șine # SpyNews
Tragedie la metrou! O femeie a murit, sâmbătă, după ce a fost lovită de tren. Aceasta coborâse pe șine și a rămas blocată. Victima nu a mai reușit să se salveze, astfel că a fost accidentată mortal. Medicii au declarat decesul.
16:30
Daniela Nane, locurile din China care au impresionat-o. Actrița a mers și la Orașul Interzis # SpyNews
Daniela Nane a povestit cum a fost vacanța recentă în America, dar și călătoria în China. Actrița se declară cucerită de istoria și cultura țării. A mers și la Orașul Interzis din Beijing.
Ieri
15:50
Poze inedite cu Kim Kardashian. Cum arăta înainte să devină celebră și înainte de operațiile estetice # SpyNews
Operațiile estetice ale lui Kim Kardashian au fost intens comentate, mai ales că vedeta nu a mărturisit ce intervenții estetice și-a făcut. Se zvonește că ar fi apelat la ajutorul medicului de mai multe ori pentru îmbunătățiri la nivelul feței. În copilărie și adolescență, bruneta arăta cu totul diferit.
15:10
Cei cărora le este greu să se dea ridice din pat dimineața s-ar putea confrunta cu o problemă de sănătate, mai exact cu dysania. Cei care se confruntă cu această boală nu se pot ridica din pat indiferent de cât de multe ore au dormit. Specialiștii recomandă și câteva metode pe care oamenii le pot pune în aplicare pentru a combate această problemă.
14:20
Un tânăr de 19 ani a murit într-un accident violent. A intrat cu mașina într-un copac, iar autoturismul a fost cuprins de flăcări # SpyNews
Un tânăr de 19 ani a avut parte de un sfârșit tragic. Bărbatul a intrat cu mașina într-un copac de pe marginea drumului. Autoturismul a fost cuprins de flăcări, în urma impactului. Medicii nu au mai putut face nimic pentru tânăr, care a fost găsit cu arsuri și fără semne vitale.
14:10
Anca Lungu își sărbătorește astăzi soțul. Cei doi sunt împreună de o bună perioadă, iar în 2024, și-au jurat iubire veșnică. Fosta prezentatoare TV și partenerul ei au împreună un fiu, în vârstă de șapte ani.
13:50
Cu ce se ocupă iubitul Danei Roba. Fetițele make-up artistei îl îndrăgesc pe partenerul mamei lor # SpyNews
Dana Roba este fericită alături de iubitul american. Cei doi par că au trecut peste episodul în care el a fost infidel. Bărbatul le-a cunoscut deja pe fiicele ei, iar Chantal și Celine l-au îndrăgit. Make-up artista a dezvăluit și cu ce se ocupă partenerul ei.
13:20
Ce reguli trebuie să respecte turiștii în Japonia. De ce nu este recomandat să lași bețișoarele pentru sushi în poziție verticală # SpyNews
Japonia este una dintre țările care ține la etichetă, așa că există câteva reguli nescrise de care turiștii trebuie să țină cont. Nu este recomandat ca oamenii să mănânce sau să bea în mijloacele de transport în comun. Nu este bine nici ca bețișoarele pentru sushi să fie lăsate în poziție verticală.
12:40
Starul TV care a slăbit dramatic în ultima perioadă. Actrița a trecut printr-o transformare radicală # SpyNews
Un star TV a fost acuzat că a slăbit cu ajutorul medicamentelor, după ce în ultima perioadă a trecut printr-o transformare majoră. Un specialist crede că a slăbit cel puțin 34 de kilograme în tot acest timp.
12:20
Copiii lui Bogdan de la Ploiești au cunoscut-o pe Vanessa. Cât de bine se înțelege bruneta cu Franco și Thiago # SpyNews
În timp ce unii urmăritori cred că Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu s-au despărțit în această perioadă, Vanessa a apărut alături de copiii manelistului. Bruneta i-a cunoscut pe Franco și Thiago.
11:40
Un fost luptător MMA și iubita lui, cu care este împreună de mult timp, au făcut pasul cel mare. Cei doi s-au căsătorit în secret de curând, la Vatican. Au visat, însă, ca slujba religioasă să aibă loc în Capela Sixtină, însă cum nu li s-a permis așa ceva, au fost nevoiți să se reorienteze.
11:20
Mister în jurul morții unui influencer. S-a stabilit că a fost ucis, după ce soția declarase că a sfârșit în urma unui accident # SpyNews
Un influencer a murit la scurt timp după aniversarea căsătoriei. Soția și familia lui au declarat că bărbatul a sfârșit în urma unui accident, însă s-a stabilit că, de fapt, a fost ucis.
10:40
Andrew Tate ar fi tată, deși nu a recunoscut niciodată public asta. Inclusiv în interviurile din presa internațională, milionarul a evitat să răspundă la această întrebare. Se zvonește că zece femei diferite l-ar fi făcut tată.
10:00
O actriță a dezvăluit, de pe patul de spital, că se luptă cu o boală cronică: „Mi s-a spus că nu există leac” # SpyNews
O actriță a povestit prin ce a trecut o lungă perioadă, în încercarea de a afla cu ce problemă de sănătate se confruntă. După ce a mers la mai mulți specialiști, a aflat că suferă de o afecțiune cronică, boala care afectează tot mai multe femei.
09:40
Decizie de ultimă oră a Ministrului Sănătății. Ce se întâmplă în cazul Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași # SpyNews
A fost instituită celulă de criză la Spitalul de Copii din Iași, după ce a fost descoperită apă contaminată cu o bacterie periculoasă. Șapte din cele opt probe au valori mai mari decât cele normale. Ministrul Sănătății a anunțat măsuri de urgență.
00:30
Unui cuplu de influenceri români li s-a refuzat intrarea în Venezuela. Ce s-a întamplat în urmă cu 24 de ore # SpyNews
Un cuplu de români a trecut printr-o situație delicată! Cei doi voiau să intre în Venezuela, însă li s-a refuzat accesul din cauza situației foarte tensionate care s-ar afla acolo. Românii au făcut declarații despre ce s-a întâmplat.
12 decembrie 2025
23:20
Artist celebru în România, client al maseuzelor diagnosticate cu lepră! Salonul din Cluj a fost închis de urgență # SpyNews
Este alertă în Cluj-Napoca, după ce două femei asiatice au fost diagnosticate cu lepră. Acestea au lucrat la un salon de masaj din Cluj, iar printre clienții lor se numără și un artist cunoscut, care a fost masat de ele la Untold.
22:40
Angajata unui SPA din Cluj a fost diagnosticată cu lepră, iar autoritățile au început o anchetă pentru a stabili sursa infectării. Femeia susține că a contractat boala din Bali, de la mama ei, și nu prin contactul cu clienții sau prin masaj.
22:40
Imagini de senzație cu Bursucu! A ieșit pe stadion și a dat clasă tuturor! Cum arăta prezentatorul și în ce companie selectă a fost surprins # SpyNews
Bursucu, apariție de zile mari pe stadion! Cunoscutul prezentator TV dă clasă tuturor, oriunde apare, iar acest lucru nu rămâne neobservat. Și cum ținu ta este impecabilă, de fiecare dată, nici persoanele alături de care se afișează nu sunt de ici, de colo. Iată cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro!
22:40
Adrian Nartea, atenționat de fetițele sale! Care sunt „greșelile” pe care actorul le face | VIDEO # SpyNews
Adrian Nartea este atenționat de fetițele sale atunci când acesta încalcă propriile reguli. Care sunt „greșelile” pe care actorul le face, dar am aflat și care este părintele permisiv în familia acestuia. Cum își petrece Adi Nartea timpul cu fiicele lui.
22:40
Lidia Buble, pusă în dificultate de nepoți! Ce sumă de bani a trebuit să scoată artista din buzunar | VIDEO # SpyNews
Lidia Buble a fost pusă în dificultate de nepoții ei. Artista a fost nevoită să scoată din buzunar o sumă importantă, după ce a promis. Cântăreața face declarații savuroase despre cum a fost "păcălită" de cei mici.
22:40
La termenul de ieri al procesului lui Fulgy de la Clejani, care este acuzat că a șofat drogat, judecătorii au cerut audierea unui martor-cheie.
22:40
Bacterie extrem de periculoasă, găsită la Spitalul de Copii din Iași! S-a format celulă de criză # SpyNews
Alertă majoră la Spitalul de Copii din Iași! Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a fost depistată o bacterie extrem de periculoasă! S-a format celulă de criză, vineri seară, în instituția unde 8 copii au murit toamna trecută.
