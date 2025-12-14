De ce a renunțat Ilie Dumitrescu la paharul de vin roșu băut seara. Când preferă să se bucure de el în schimb
Fanatik, 14 decembrie 2025 17:20
Motivul pentru care Ilie Dumitrescu nu mai consumă vin roșu înainte de ora de somn. Care este perioada ideală din zi când adoră să-l consume, în realitate.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
17:40
Profețiile lui Mitică, luni, 15 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului # Fanatik
La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 15 decembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea.
Acum 15 minute
17:30
Moment istoric! Handbalista Rapidului și fosta jucătoare de la Baia Mare s-au retras imediat după finala mică a CM 2025 # Fanatik
Două jucătoare ale Olandei cu meciuri în Liga Florilor au spus adio echipei naționale, după Campionatul Mondial din 2025. Handbalistele au încheiat turneul cu un moment trist
Acum 30 minute
17:20
De ce a renunțat Ilie Dumitrescu la paharul de vin roșu băut seara. Când preferă să se bucure de el în schimb # Fanatik
Acum o oră
17:10
Xabi Alonso ar putea fi demis de la Real Madrid, iar presa din Spania a dezvăluit că fostul său coechipier este principala variantă pentru a-l înlocui. Despre cine este vorba.
16:50
E gata. S-a aflat unde va antrena Zinedine Zidane, după ce Fabrizio Romano a făcut marele anunț. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de „Zizou”.
Acum 2 ore
16:40
Haos total! Un suporter a fost arestat și meciul amânat după ce antrenorul a fost rănit într-o bătaie generală # Fanatik
Un meci a fost amânat după ce antrenorul echipei oaspete a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost bătut înainte de startul partidei, agresorul fiind arestat. Care a fost reacția oficială a Poliției.
16:20
Argentina lui Messi, în pericol să fie exclusă de la Cupa Mondială?! Anunțul presei din țara campioanei en-titre # Fanatik
Un scenariu incredibil pentru actuala campioana mondială, Argentina, care ar putea dinamita competiția din 2026, a început să fie din ce în ce mai vehiculat.
16:10
Gabi Tamaș, dat de gol de Serghei Mizil: „E la fel ca mine!”. ”Atacantul” șprițurilor are propriul vin, denumit „ÎmbăTamaș”. De ce n-au ajuns prietenii fotbaliști la marea petrecere. Video # Fanatik
Gabi Tamaș s-a ținut de cuvânt și a organizat primul șpriț cu Serghei Mizil, prietenul pe care și l-a făcut la Asia Express. FANATIK a aflat cum se drege, de fapt, fostul fotbalist după o noapte bahică!
16:00
Cadoul inedit de 4000 de euro făcut de Mirel Rădoi lui Cosmin Olăroiu: „Singurul care m-a contactat” # Fanatik
Mirel Rădoi nu se dezice din a face cadouri scumpe. Surpriza de 4000 de euro pe care i-a făcut-o nașului Cosmin Olăroiu. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:50
Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a recunoscut că a consumat gaz ilariant. Drama care l-a împins să facă acest gest # Fanatik
Un nou caz șocant petrecut în Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a consumat droguri inhalante. Prin ce a trecut, de fapt, și de ce a ajuns la acest gest.
Acum 4 ore
15:40
Nepotul lui Silvio Berlusconi, un star în ascensiune! Prima mare reușită în carieră pentru puștiul de 15 ani # Fanatik
O nouă stea sub numele Berlusconi. Nepotul fostului patron de la AC Milan a câștigat prima luptă. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:20
Fotbalistul care a petrecut un deceniu în SuperLiga a ajuns într-o situație de necrezut: „A pierdut tot! Boschetar” # Fanatik
Dezvăluiri uluitoare despre un fost jucător cu 140 de meciuri în prima divizie. Acesta a ajuns într-o situație dramatică după finalul carierei de fotbalist.
15:10
„E ca cerul lui Bacovia!”. Mihai Stoica a anunțat ce șanse are Bîrligea să joace în derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv # Fanatik
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după cea mai recentă accidentare suferită. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre atacantul FCSB-ului înaintea meciurilor cu Slobozia și Rapid.
15:00
Un meci important din La Liga nu se mai joacă astăzi. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de derby-ul amânat din etapa cu numărul 16.
14:50
Care sunt cele mai costisitoare tablouri licitate pe teritoriul țării noastre. Simona Chiș, de profesie art advisor, a dezvăluit banii cu care au fost achiziționate.
14:40
Istoria putea fi cu totul alta! Fotbalistul de legendă de la Steaua a fost dorit și de Dinamo și U Craiova: cum s-a făcut transferul la echipa din Ghencea # Fanatik
Cum putea să ajungă legenda Stelei la una dintre rivalele Dinamo sau Universitatea Craiova. Povestea convingerii sale de a semna cu echipa din Ghencea.
14:20
Florin Tănase nici nu concepe ca FCSB să nu prindă play-off-ul: „În vară ne-am reunit cu alte gânduri! Lipseşte doar încrederea”. Ce spune de lupta la titlu # Fanatik
Florin Tănase a vorbit despre lupta pentru calificarea în play-off. „Decarul” FCSB-ului s-a pronunțat și cu privire la șansele pe care campioana le are pentru a cuceri un nou titlu.
14:10
Afacerea în care Zlatan Ibrahimovic a investit milioane de euro nu mai dă randament. De ce s-a ajuns în această situație # Fanatik
Businessul pentru care Zlatan Ibrahimovic a cheltuit milioane de euro este pe cale să se prăbușească. Motivul pentru care fostul fotbalist nu face bani.
14:10
Moment foarte important pentru cariera lui Bogdan Racovițan! Prima reacție a internaționalului român # Fanatik
Internaționalul român de la Rakow, Bogdan Racovițan, a primit o veste importantă după mai multe evoluții apreciate pentru echipa din Polonia la care joacă din 2022.
14:00
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!” # Fanatik
Probleme mari după unul dintre meciurile din Champions League ce au avut loc în această săptămână, acolo unde fanii au avut un comportament agresiv față de membrul Casei Regale.
13:50
Fostul fotbalist este în formă maximă la 49 de ani! Care este rutina zilnică de la care nu se abate # Fanatik
Un fost jucător are o siluetă la invidiat, deși a împlinit 49 de ani. Ce face în fiecare zi pentru a avea parte de o sănătate de fier și un trup sculptat.
Acum 6 ore
13:40
S-au anunțat premiile pentru Supercupa Italiei! Pentru ce sumă se luptă Interul lui Cristi Chivu în Arabia Saudită # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu are prima șansă la câștigarea Supercupei Italiei, competiție care va avea loc în această lună. Presa din Italia a dezvăluit pentru ce premii se vor lupta echipele participante.
13:30
Se confirmă prima plecare de la Universitatea Craiova: „Contractul se încheie în decembrie” # Fanatik
Fotbalistul intrat pe lista neagră a lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova este ca și plecat din Bănie. Noi detalii despre jucătorul care nu mai figurează în planurile de viitor ale oltenilor.
13:20
Campionul care și-a scos la vânzare medaliile de aur de la Jocurile Olimpice. Problemele cu care se confruntă # Fanatik
Un celebru sportiv a anunțat că renunță la medaliile de aur obținute la Jocurile Olimpice. Motivul pentru care a ajuns în această situație neașteptată.
13:10
Cum a reușit Mihai Neșu să treacă peste accidentarea de acum 14 ani: ”Dumnezeu mi-a dat un scop” # Fanatik
Mihai Neșu a explicat cum a găsit puterea pentru a depăși accidentul care l-a adus în scaun cu rotile. Fostul fotbalist a făcut o declarație uimitoare.
13:00
Clubul Paris Saint-Germain a obținut o primă victorie la tribunal în disputa cu Kylian Mbappe, însă războiul dintre cele două părți încă nu s-a încheiat.
12:50
Marea bombă încercată de Interul lui Cristi Chivu! 15 milioane de euro pentru starul lui Liverpool, care intră în ultimele șase luni de contract # Fanatik
Starul lui Liverpool intră în ianuarie în ultimele șase luni de contract și ar putea fi primul transfer pentru Cristi Chivu în 2026. Inter a pregătit și o sumă importantă pentru a-l aduce pe francez.
12:40
TVR, omagiu pentru Mihai Leu! Marele meci din cariera regretatului sportiv, din nou în atenția publicului # Fanatik
Schimbările de la TVR par să continue, axate acum mai mult ca niciodată în ultimii ani de pe evenimente importante, prezente sau trecute, care interesează publicul român.
12:40
Dorinel Munteanu, pregătit să dea lovitura în fața Universității Craiova! Tehnicianul și-a făcut planuri mărețe la Hermannstadt: „Obiectivul nostru e clar!“ # Fanatik
Dorinel Munteanu a analizat-o în detaliu pe Universitatea Craiova și le-a transmis elevilor săi care sunt planurile pentru ultimele meciuri din 2025. Ce își dorește de la elevii săi în meciul cu oltenii.
12:20
Val de suferință în viața fostului fotbalist Jordi Cruyff, fiul legendei Johan Cruyff! Olandezul, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit prin ce a trecut în ultimii ani.
12:10
Cum făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal: ”Dacă aveam eu bani, nu erau ai mei, erau ai noștri” # Fanatik
Ce activități avea, de fapt, Dan Alexa în vremea în care nu încasa venituri uriașe de pe urma pasiunii sale. Un fost coleg a făcut dezvăluirea momentului.
11:50
De ce s-a certat Gino Iorgulescu cu Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat după o petrecere pe holul unui hotel # Fanatik
Motivul pentru care Gino Iorgulescu și Mircea Lucescu au avut, de fapt, o dispută aprinsă. Evenimentul a avut loc pe culoarul unui hotel foarte cunoscut.
Acum 8 ore
11:40
Plini de optimism înainte de Dinamo – Metaloglobus: “Nu ne e frică!”. Obiectivul “lanternei” pentru ultimele două meciuri din 2025 # Fanatik
Metaloglobus, ultima în clasament, nu se teme de partida cu Dinamo, în condițiile în care “câinii” sunt pe loc de play-off. Ce obiectiv are “lanterna” SuperLigii pentru ultimele două meciuri din 2025.
11:40
John Cena s-a retras din WWE, învins de un fost jucător de fotbal la ultimul meci! Cine e austriacul care l-a bătut # Fanatik
John Cena, considerat cel mai bun wrestler din istoria WWE, s-a retras oficial după meciul pe care l-a avut la show-ul "Saturday Night's Main Event" contra lui Gunther.
11:20
Incredibil! Ce au scandat fanii Barcelonei în timpul meciului cu Osasuna: ironia supremă la adresa rivalilor de la Real Madrid! # Fanatik
Barcelona și-a continuat seria pozitivă din La Liga un nou succes, 2-0 contra Osasunei, iar fanii de pe Camp Nou nu i-au uitat pe rivalii de la Real Madrid.
11:10
Adevărul despre bătăile încasate de maneliști la petreceri. Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre Florin Salam și Vali Vijelie # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre greșelile pe care le fac maneliștii la petreceri. Cum se poate ajunge de la dedicație la altercație și cum a ajuns Florin Salam să supere oameni importanți/
10:50
Antrenorul fotbalistului din SuperLiga, acuzat de rasism și sexism! Afirmații uluitoare la conferința de presă: „E negru, dar va fi alb” # Fanatik
Selecționerul unei naționale la care evoluează un fotbalist din Superliga României a fost criticat dur după ce a făcut mai multe afirmații incredibile în timpul unei conferințe de presă.
10:40
Familia Dinamo, alături de Eva Nicolescu în semifinala Vocea României! Dezvăluirea lui Zeljko Kopic: „Și eu am votat-o # Fanatik
Familia Dinamo a fost alături de Eva Nicolescu în semifinala de la Vocea României. Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, a mărturisit că a susținut-o pe fiica lui Andrei Nicolescu în concurs.
10:20
Jucătorii FCSB-ului nu au emoţii la play-off! David Miculescu vrea un nou titlu: “Am început mai greu, dar ne vom bate la campionat” # Fanatik
Unul dintre cei mai buni jucători ai FCSB-ului în acest sezon, David Miculescu spune că nu are emoții cu privire la calificarea echipei în play-off-ul SuperLigii.
10:10
Produsul foarte gustos cu care Gigi Becali a dat o adevărată lovitură. „Face cu mâna lui cea mai tare brânză din lume”. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali nu vrea să audă de Franța sau Italia. Este convins că brânza cea mai bună din întreaga lume este în Pipera. făcută chiar de Gigi Becali.
09:50
I s-a stabilit soarta după FCSB – Feyenoord. Gigi Becali: „E prima oară când o zic. Gata!” # Fanatik
Gigi Becali a fost dezamăgit total de doi jucători în FCSB - Feyenoord, însă unuia dintre ei i-a hotărât soarta! Ce se întâmplă cu fotbalistul campioanei României
Acum 12 ore
09:40
Anunț important pentru Xabi Alonso! Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe înainte de Alaves – Real Madrid # Fanatik
Kylian Mbappe a ratat ultimul meci al lui Real Madrid, 1-2 cu Manchester City. Presa din Spania a dezvăluit care este situația medicală a francezului înainte de partida cu Alaves, una foarte importantă pentru antrenorul Xabi Alonso.
09:20
Statistica înfiorătoare a Norvegiei înaintea finalei CM 2025 la handbal feminin. De când nu au mai pierdut nordicele un meci oficial # Fanatik
Germania și Norvegia se înfruntă, duminică, în finala Campionatului Mondial de Handbal Feminin, ediția 2025. Nemțoaicele tremură! De când nu a mai pierdut selecționata lui Ole Gustav Gjekstad o partidă oficială.
09:10
Ce s-a ales de afacerea din Spania vândută cu 400 de milioane de euro de Ion Țiriac: ”Este fără precedent” # Fanatik
În urmă cu câțiva ani, Ion Țiriac surprindea și lua decizia de a vinde afacerea de pe plan sportiv din Spania pentru suma de 400 milioane de euro. Ce s-a ales în prezent de acest business.
08:50
Marele atu al lui Dinamo în acest sezon! Cum a reușit Kopic să facă o echipă redutabilă, cu șanse reale la titlu # Fanatik
Dinamo are cel mai bun sezon din ultimii mulți ani și poate furniza surpriza în Superligă, grație unui avantaj pe care l-a fructificat eficient până acum
08:40
Mihai Toma, noul star de la FCSB? Mihai Stoica, avertisment pentru tânărul fotbalist: „Sper să fie inteligent” # Fanatik
Poate fi Mihai Toma noul star de la FCSB? Ce spune Mihai Stoica despre tânărul jucător al roș-albaștrilor și ce sfat i-a oferit după ce a debutat la echipa mare.
08:20
Singur împotriva tuturor! Fotbalistul din Superligă joacă împotriva echipei pe care o iubește toată familia lui # Fanatik
Partida dintre Petrolul și Universitatea Cluj va aduce în prim plan un duel inedit, în care un fotbalist român se va confrunta cu echipa favorită a familiei sale
08:10
Cât costă să faci Crăciunul în hotelul lui Gică Hagi, în Mamaia. Prețurile nu sunt pentru toată lumea # Fanatik
Ce preț are un sejur de Crăciun în hotelul care se află în proprietatea lui Gică Hagi, pe litoralul românesc. Costurile nu sunt deloc mici perioada asta.
07:50
Cea mai mare jucătoare de tenis din istoria României, câștigătoare a 24 de titluri WTA, într-o carieră de 19 ani, a dat detalii despre momentul de cotitură din viața ei
07:30
Gigi Becali a anunțat că îl vrea la FCSB, iar Mihai Stoica a rezolvat deja mutarea: „Așa a rămas” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că îl vrea, în continuare, la FCSB, iar Mihai Stoica a purtat, deja, o discuție cu fotbalistul. Ce se va întâmpla cu mijlocașul dat, în urmă cu doar câteva zile, ca și plecat de la echipă.
