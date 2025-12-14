Dinamo – Metaloglobus 4-0. “Câinii” fac spectacol și se apropie la doar un punct de liderul Rapid
Antena Sport, 14 decembrie 2025 19:50
Dinamo București a făcut spectacol pe Arena Națională contra celor de la Metaloglobus, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 20 a primei ligi. Formația antrenată de Zeljko Kopic a marcat de patru ori în poarta echipei nou promovate și s-a apropiat la doar un singur punct de liderul Rapid București.
• • •
Acum 30 minute
19:50
Dinamo – Metaloglobus 4-0. “Câinii” fac spectacol și se apropie la doar un punct de liderul Rapid # Antena Sport
19:50
Ionu Radu a avut o nouă prestație de senzație în poarta celor de la Celta Vigo. Într-un meci din etapa cu numărul 16 a La Liga, portarul român a fost desemnat omul partidei. Echipa acestuia s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Athletic Club Bilbao, iar goalkeeperul naționalei României a scos […]
Acum o oră
19:30
Cristiano Bergodi, concluzii după ce U Cluj a reintrat în lupta la play-off: „Trebuie să găsești un echilibru” # Antena Sport
Universitatea Cluj a obținut duminică un succes important pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 20 a Ligii 1. Formația antrenată de Cristiano Bergodi a dat lovitura prin golul marcat de Omar El Sawy și s-a înscris iarăși în lupta la play-off, acolo unde mai multă Oțelul Galați, […]
Acum 2 ore
19:10
Hermannstadt – Univ. Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut “de foc” pentru Dorinel Munteanu. Echipele de start # Antena Sport
Hermannstadt și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară în partida care reprezintă debutul lui Dorinel Munteanu pe banca noii sale echipe. "Neamțul" va avea parte de un meci dificil, deoarece întâlnește o echipă rănită care a pierdut momentan șansa de a se califica în fazele eliminatorii Conference League. Cele două formații închid ziua de […]
18:50
Eugen Neagoe, furios după Petrolul – U Cluj 0-1: „Ce să fac? Pot eu să o bag în poartă?” # Antena Sport
Petrolul Ploiești a suferit al doilea eșec la rând în Liga 1, fiind învinsă pe teren propriu de Universitatea Cluj, scor 1-0. Prahovenii nu au găsit drumul spre gol pe teren propriu și au rămas cu 19 puncte în clasament. După fluierul final, tehnicianul Eugen Neagoe și-a strigat nemulțumirile și a precizat că adversarul a […]
18:40
Real Madrid continuă căutările pentru aducerea unui fundaș central, iar Florentino Perez a găsit o altă variantă, după ce „los blancos" și-au retras interesul pentru Ibrahima Konaté. Potrivit presei din Spania, Dayout Upamecano ar fi pe placul celor aflați în conducerea clubului. Contractul său cu Bayern Munchen expiră la finalul acestui sezon.
18:40
Momente amuzante pe Arena Naţională! Un porumbel le-a dat bătăi de cap jucătorilor în Dinamo – Metaloglobus # Antena Sport
Începutul meciului dintre Dinamo şi Metaloglobus, din etapa cu numărul 20 a Ligii 1, a fost marcat de un moment amuzant. În minutul 4, un porumbel s-a aşezat pe gazonul de pe Arena Naţională. Porumbelul nu mai putea să zboare, iar jucătorii au încercat să îl facă să iasă de pe teren, dar au avut […]
Acum 4 ore
18:10
Rapid pregătește mutarea iernii în Liga 1! Giuleștenii vor să-i strice planurile lui Gigi Becali # Antena Sport
Se anunță o perioadă de transferuri interesantă în Liga 1, având în vedere faptul că tot mai multe echipe din fruntea clasamentului își doresc să se întărească. Rapidul vrea să facă investiții importante pentru a se menține pe primul loc în clasament, iar pentru asta, oficialii clubului sunt gata să-i dea o lovitură de proporții […]
17:40
Haos fără precedent: naționala cu doi selecționeri a convocat un no-name din liga a șasea, deși are o bază de selecție uriașă! # Antena Sport
Cu o săptămână înainte de startul Cupei Africii, care se va desfășura în Maroc între 21 decembrie și 18 ianuarie, în echipa națională a Camerunului domnesc haosul și dezorganizarea. Camerun, una dintre forțele tradiționale din Africa, se află într-o situație nemaivăzută. În acest moment, are doi selecționeri diferiți, pe David Pagou și belgianul Marc Brys, […]
17:40
Universitatea Cluj a obținut o victorie importantă în ceea ce privește lupta la play-off, asta după ce echipa antrenată de Cristiano Bergodi a câștigat cu 1-0 în deplasare pe terenul Petrolului. „Șepcile roșii" au reșuti să dea marea lovitură în a doua repriză, când Omar El Sawy a punctat pentru oaspeți. Petrolul a ajuns la […]
17:30
Arne Slot a făcut anunţul, după ce Mohamed Salah a revenit în lotul lui Liverpool: “Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele” # Antena Sport
"Nu mai există probleme de rezolvat" cu Mohamed Salah, a asigurat antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, după ce l-a reintegrat în lot pe atacantul egiptean, sâmbătă, în meciul de campionat cu Brighton (2-0), informează AFP. "Motivul pentru care nu a fost la Milano a fost interviul său. Fiecare poate avea propria părere: ar trebui să […]
17:00
Dinamo o va întâlni pe Metaloglobus, în etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar Zeljko Kopic a pregătit o surpriză. Adrian Mazilu va fi titular pentru prima oară în tricoul "câinilor", de la venirea sa la clubul din Ştefan cel Mare în vara acestui an. Chiar dacă are doar 20 de ani, Adrian Mazilu […]
17:00
Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă # Antena Sport
Conducerea Rapidului a reacționat repede, după eșecul suferit pe teren propriu contra celor de la Oțelul Galați. Oficialii giuleștenilor sunt deciși să aducă un fotbalist din tabăra gălățenilor, însă mutarea i-ar putea costa scump. Jucătorul s-a calificat cu naționala sa la Campionatul Mondial din 2026 și va înfrunta acolo Spania, Arabia Saudită și selecționata Uruguayului.
16:40
Florin Tănase, verdict în privința calificării FCSB-ului în play-off: „Ar fi penibil” # Antena Sport
Victoria Oțelului din Giulești le-a dat calculele celor de la FCSB peste cap în ceea ce privește lupta la play-off, dar chiar și așa, jucătorii sunt convinși că vor reuși să prindă o clasare în primele șase la finalul sezonului regulat. Florin Tănase a vorbit despre parcursul campioanei României din cadrul acestui sezon și a […]
16:40
Dinamo – Metaloglobus LIVE TEXT (17:45). “Câinii” pot ajunge la un punct de liderul Rapid. Echipele de start # Antena Sport
16:20
Joacă Daniel Bîrligea cu Rapid? Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Staff-ul medical se luptă” # Antena Sport
FCSB va închide luni etapa cu numărul 20 din Liga 1, urmând să înfrunte Unirea Slobozia pe stadionul din Clinceni. După acest joc, echipa antrenată de Elias Charalambous va reveni în fața propriilor suporteri, pentru derby-ul cu Rapid. Campioana României va avea însă mari probleme la nivel ofensiv, având în vedere faptul că Daniel Bîrligea […]
Acum 6 ore
16:00
Nicolae Stanciu (32 de ani) are şanse infime să joace din primul minut în Genoa – Inter, duelul de duminică seară din Serie A, dar a vorbit despre duelul cu Cristi Chivu, cel căruia îi doreşte să ia Scudetto cu nerazzurrii, dar şi să piardă duelul cu grifonii. Doar 6 meciuri a adunat Nicolae Stanciu, […]
15:30
O națională riscă să fie exclusă de la barajul pentru Cupa Mondială. De la ce a pornit cazul analizat de FIFA # Antena Sport
Meciurile de baraj pentru Cupa Mondială urmează să se dispute în luna martie a anului viitor, iar în ultimele săptămâni a fost stabilit și tabloul. Cu toate acestea, există posibilitatea ca una dintre naționale, Surinam, să nu mai poată participa în play-off din cauza unui conflict apărut în cadrul Federației de Fotbal Surinam riscă să […]
15:10
Genoa și Inter se întâlnesc în această seară într-un meci din etapa cu numărul 15 din Serie A care va avea loc pe Stadio Luigi Ferraris. Partida dintre echipa antrenorului român și cea finanțată de Dan Șucu va avea loc de la ora 19:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și […]
15:00
Dumitru Stângaciu nu mai crede în fotbalul românesc: “Din păcate, regresează! E foarte greu să ajungem la Mondial” # Antena Sport
Dumitru Stângaciu a vorbit deschis despre situaţia din fotbalul românesc şi a susţinut că şansele României de a ajunge la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. România va avea un duel infernal cu Turcia în semifinalele play-off-ului din martie 2026. Dacă vom trece de echipa lui Montela, vom evolua tot în deplasare, […]
14:40
Zinedine Zidane revine! Anunțul lui Fabrizio Romano: “Au un acord verbal, pot confirma” # Antena Sport
Zinedine Zidane va reveni în sfârșit în antrenorat după o pauză de patru ani sabatici. Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că tehnicianul care a scris istorie cu Real Madrid va ajunge la naționala Franței în vară, după Cupa Mondială din 2026. Zidane este la câteva luni distanță de a-și împlini visul și a prelua […]
Acum 8 ore
14:00
Ce transfer ar putea face Interul lui Chivu de la Juventus! “Nerazzurrii” pot realiza o reuniune de senzație # Antena Sport
Inter se pregătește pentru perioada de mercato de iarnă, iar jurnaliștii deja au început să scrie despre interesul "nerazzurrilor" pentru anumiți jucători. În urmă cu puțin timp, Gazzetta dello Sport a venit cu un scenariu care ar reprezenta o adevărată lovitură de imagine pe care ar putea să o dea truap de pe Meazza: Khephren […]
14:00
Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători înainte de meciul cu Craiova: “Vorbărie multă, sărăcia omului” # Antena Sport
Dorinel Munteanu are parte de un debut de foc pe banca lui Hermannstadt. Sibienii vor întâlni Universitatea Craiova, duminică, iar Munti aşteaptă o reacţie de la jucătorii săi. Hermannstadt a ajuns la 9 meciuri fără victorie în Liga 1, ultimul succes venind pe terenului Rapidului (2-1). Munteanu speră ca această serie să se termine în […]
13:20
Hermannstadt – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut “de foc” pentru Dorinel Munteanu # Antena Sport
13:00
Bogdan Racoviţan a semnat prelungirea contractului cu Rakow Czestochowa. Fundaşul român de 25 de ani va evolua la echipa aflată acum pe 3 în Polonia până în 2028. "Sunt foarte fericit și mândru să rămân aici mai mult. Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Bogdan Racoviţan şi-a prelungit contractul cu Rakow […]
12:50
Dinamo Kiev s-a săturat de Vladislav Blănuță. Verdictul unui fost mare atacant rus: “Nu știe unde să-l trimită” # Antena Sport
Viitorul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev este unul incert, în contextul în care atacantul nu a mai fost folosit de echipa din Ucraina de pe data de 9 noiembrie. Cu Dinamo București pe urmele sale, jucătorul de 23 de ani este dat cu șanse mici să mai continue la alb-albaștri de către unul dintre […]
12:30
Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu jucătorul de la FCSB: “E prima oară când spun asta” # Antena Sport
Gigi Becali a avut aproape numai motive de bucurie după FCSB – Feyenoord 4-3, un meci nebun decis în ultimele secunde după reuşita căpitanului Florin Tănase. Dacă majoritatea fotbaliştilor de la FCSB şi-au dat viaţa pe teren, Gigi Becali nu crede acelaşi lucru despre Octavian Popescu (22 de ani), care a început meciul titular, fiind […]
Acum 12 ore
12:00
“E negru, dar va ieși alb”. Scandal înainte de Cupa Africii. Antrenorul lui Ngezana, acuzat de rasism și sexism # Antena Sport
Selecționerul Africii de Sud, țară pe care Siyabonga Ngezana o va reprezenta la Cupa Africii pe Națiuni, este în centrul unei controverse imense. Hugo Broos este acuzat de rasism și sexism în urma unor declarații în care a criticat un jucător convocat și pe agenta sa. Cupa Africii pe Națiuni nu a început încă, însă […]
11:50
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok # Antena Sport
Liliana Petrescu are o poveste de viaţă teribilă, una în care a ajuns de la campioană a României la biliard, la om al străzii în Gara de Nord. Vestea bună este că de câţiva ani, jucătoarea cu peste 40 de turnee de biliard câştigate şi-a revenit. Liliana postează pe reţelele de Social Media clipuri cu […]
11:30
Hansi Flick a lăsat presa “cu buza umflată”. Ce a spus când a fost întrebat de viitorul lui Xabi Alonso la Real # Antena Sport
Xabi Alonso este pe "gheață subțire" la Real Madrid în acest moment, după ce a pierdut ultimele două meciuri disputate, cu Celta Vigo și Manchester City. Subiectul legat de viitorul antrenor
11:00
San Antonio Spurs, calificată în finala Cupei NBA la revenirea lui Victor Wembanyama. Thunder, la al doilea eșec # Antena Sport
San Antonio Spurs, cu aportul starului francez Victor Wembanyama, revenit pe parchet după o lună de la ultimul meci, şi New York Knicks vor disputa finala Cupei NBA, informează AFP. Sâmbătă seară, în semifinalele disputate la Las Vegas, San Antonio Spurs a trecut în deplasare, cu 111-109, de campioana en-titre Oklahoma City Thunder. Spurs – […] The post San Antonio Spurs, calificată în finala Cupei NBA la revenirea lui Victor Wembanyama. Thunder, la al doilea eșec appeared first on Antena Sport.
10:40
Recordul lui Gică Hagi de la Galatasaray, egalat după 24 de ani. Borna la care a ajuns Mauro Icardi # Antena Sport
Gică Hagi este unul dintre cei mai mari jucători de fotbal care au evoluat vreodată pentru Galatasaray, iar acest lucru se vede și prin numerele lăsate de “Rege” în Turcia. Fostul decar al naționalei deține două recorduri la echipa din Istanbul, iar recent unul dintre ele a fost egalat de Mauro Icardi. Atacantul argentinian a […] The post Recordul lui Gică Hagi de la Galatasaray, egalat după 24 de ani. Borna la care a ajuns Mauro Icardi appeared first on Antena Sport.
10:10
A fost coechipierul lui Cristi Chivu, dar nu îi ține pumnii înainte de Genoa – Inter: “Două motive” # Antena Sport
Cristi Chivu și elevii săi se pregătesc pentru partida pe care “nerazzurrii” o vor disputa în această seară contra lui Genoa, echipă antrenată de Daniele De Rossi. Înainte de meci, un fost coechipier al celor doi antrenori, Vincent Candela, a dezvăluit că îi va susține pe “grifoni” și a explicat și de ce. Duelul dintre […] The post A fost coechipierul lui Cristi Chivu, dar nu îi ține pumnii înainte de Genoa – Inter: “Două motive” appeared first on Antena Sport.
09:40
FCSB poate veni decimată la derby-ul cu Rapid. Scenariul de care se tem roș-albaștrii # Antena Sport
FCSB are probleme de lot pe final de 2025, iar acestea pot deveni și mai mari în urma partidei din această etapă în care o întâlnește pe Unirea Slobozia. În funcție de ce se întâmplă la duelul cu ialomițenii, roș-albaștrii pot ajunge să evolueze în derby-ul cu Rapid din runda viitoare cu un singur jucător […] The post FCSB poate veni decimată la derby-ul cu Rapid. Scenariul de care se tem roș-albaștrii appeared first on Antena Sport.
09:30
PSG va întâlni Flamengo în finala Cupei Intercontinentale, după ce echipa din Brazilia a învins formaţia egipteană Pyramids FC cu scorul de 2-0, sâmbătă, la Al-Rayyan (Qatar), transmite AFP. Campioana Americii de Sud s-a impus prin golurile marcate de fundaşii Leo Pereira (23) şi Danilo (52), în urma unor faze fixe executate de uruguayanul Giorgian […] The post PSG – Flamengo e finala Cupei Intercontinentale appeared first on Antena Sport.
09:20
Antrenorul PSV-ului, dezamăgit de Dennis Man și colegii săi după o victorie “thriller”: “Mă așteptam la altceva” # Antena Sport
Dennis Man a fost din nou folosit în primul 11 de către Peter Bosz, după ce antrenorul de la PSV l-a lăsat pe bancă în precedentul meci al olandezilor, cel cu Atletico din UCL. Campioana en-titre din Eredivisie a învins-o după un duel nebun pe Heracles, scor 4-3, iar tehnicianul “fermierilor” nu a ezitat să […] The post Antrenorul PSV-ului, dezamăgit de Dennis Man și colegii săi după o victorie “thriller”: “Mă așteptam la altceva” appeared first on Antena Sport.
09:20
Dinamo – Metaloglobus LIVE TEXT (17:45). “Câinii roşii” pot ajunge la un punct de liderul Rapid # Antena Sport
09:00
Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul! “O echipă care nu ştie să stea bine din punct de vedere tactic” # Antena Sport
Ovidiu Herea (40 de ani), jucătorul cu şase sezoane petrecute în Giuleşti, nu a avut milă de fosta sa echipă după Rapid – Oţelul 0-2, duel în urma căruia echipa lui Costel Gâlcă poate pierde teren în faţa urmăritoarelor Dinamo şi Craiova. Herea n-a iertat pe nimeni după eşecul cu numărul 3 din acest sezon […] The post Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul! “O echipă care nu ştie să stea bine din punct de vedere tactic” appeared first on Antena Sport.
08:50
Mihai Stoica a respectat ordinul lui Gigi Becali şi a făcut anunţul: “Azi am vorbit cu jucătorul. E ca Vieira” # Antena Sport
Gigi Becali a spus că şi-ar dori ca Malcom Edjouma să rămână la FCSB, chiar dacă îi va expira contractul la finalul lui 2025 şi ambele tabere au anunţat în mai multe rânduri că atunci va veni despărţirea. După FCSB – Feyenoord 4-3, Edjouma a ieşit de pe lista neagră a lui Becali, care l-a […] The post Mihai Stoica a respectat ordinul lui Gigi Becali şi a făcut anunţul: “Azi am vorbit cu jucătorul. E ca Vieira” appeared first on Antena Sport.
08:50
Rapid a fost învinsă în ultima etapă din acest an disputată pe teren propriu, scor 0-2 în fața Oțelului Galați. După meciul care a avut loc în Giulești, opt jucători au fost supuși unui control antidoping, câte patru de la fiecare formație. Duelul din Liga 1 dintre Rapid și Oțelul a fost marcat la final […] The post Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste appeared first on Antena Sport.
08:30
“Execrabil! Bătaie de joc!”. Victor Angelescu a răbufnit la adresa arbitrajului după Rapid – Oțelul # Antena Sport
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, nu a ezitat să critice în termeni extrem de duri arbitrajul din meciul pierdut de echipa sa contra Oțelului cu 2-0. Oficialul a invocat două faze în care a considerat că jucătorii lui Costel Gâlcă ar fi trebuit să primească penalty, după care și-a continuat tirada la adresa brigăzii […] The post “Execrabil! Bătaie de joc!”. Victor Angelescu a răbufnit la adresa arbitrajului după Rapid – Oțelul appeared first on Antena Sport.
08:30
Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” # Antena Sport
Telenovela plecării lui Louis Munteanu de la CFR Cluj este aproape de final. Atacantul e aproape de transferul la Celtic, unul dintre doar cele 7 cluburi din lume cu peste 100 de trofee câştigate. Scoţienii l-au dorit pe Munteanu şi în vară, iar după ce Iuliu Mureşan a anunţat că fotbalistul de 23 de ani […] The post Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:30
Arsenal, victorie dramatică! S-a impus în minutul 90+5, după două autogoluri marcate de Wolverhampton # Antena Sport
Arsenal a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Wolverhampton, în etapa a 16-a din Premier League. După pasul greşit de la Birmingham, cu Aston Villa, din etapa trecută, Arsenal căuta victoria pe teren propriu, cu „lupii” din Wolverhampton, iar golul îndelung aşteptat a căzut abia în minutul 70. Arsenal – Wolverhampton 2-1 […] The post Arsenal, victorie dramatică! S-a impus în minutul 90+5, după două autogoluri marcate de Wolverhampton appeared first on Antena Sport.
00:20
New Jersey Devils a câştigat meciul de pe teren propriu contra lui Anaheim Ducks, scor 4-1. Victoria a dus echipa din Newark pe primul loc de wildcard al Conferinţei de Est. Anaheim Ducks a deschis scorul în Prudential Center, din Newark. După mai bine de 13 minute, Troy Terry a marcat din pasa lui Leo […] The post Anaheim Ducks – New Jersey Devils 1-4. Victorie fără emoţii pentru Devils appeared first on Antena Sport.
00:10
Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a făcut anunţul după Rapid – Oţelul 0-2: “Vreau să lupt pentru trofee” # Antena Sport
Joao Lameira a fost în culmea fericirii după ce Oţelul Galaţi a câştigat meciul din Giuleşti, contra Rapidului, cu 2-0. Gălăţenii au învins liderul la finalul unui meci solid, iar portughezul s-a numărat printre cei mai buni jucători ai echipei. După ce a vorbit despre prestaţia echipei sale, Lameira a oferit declaraţii şi despre viitorul […] The post Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a făcut anunţul după Rapid – Oţelul 0-2: “Vreau să lupt pentru trofee” appeared first on Antena Sport.
13 decembrie 2025
23:30
”Călăul” Rapidului, declarația serii după ce a marcat un eurogol: „M-aș bucura să vină și Moș Crăciun” # Antena Sport
Oțelul Galați a predat o adevărată lecție de fotbal pe Giulești și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața liderului Rapid. Gruparea antrenată de Laszlo Balint a avut o evoluție fantastică, controlând în totalitate partida. Paul Iacob, fostul jucător al Rapidului, a fost cel care a stabilit scorul final, după ce a punctat senzațional […] The post ”Călăul” Rapidului, declarația serii după ce a marcat un eurogol: „M-aș bucura să vină și Moș Crăciun” appeared first on Antena Sport.
23:20
Costel Gâlcă a făcut praf arbitrajul după Rapid – Oţelul 0-2: Nu ştiu când o să primim penalty! De ce mai avem VAR?” # Antena Sport
Costel Gâlcă a fost extrem de nemulţumit la finalul partidei dintre Rapid şi Oţelul Galaţi, din etapa cu numărul 16 a Ligii 1. Oţelul s-a impus cu 2-0 în Giuleşti, dar Costel Gâlcă a avut un discurs dur la adresa arbitrajului. Gâlcă a recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci bun, dar este […] The post Costel Gâlcă a făcut praf arbitrajul după Rapid – Oţelul 0-2: Nu ştiu când o să primim penalty! De ce mai avem VAR?” appeared first on Antena Sport.
23:10
Laszlo Balint, în al nouălea cer după victoria din Giulești: „Faptul că am jucat la un asemenea nivel, este ceva” # Antena Sport
Oțelul Galați a făcut o partidă fantastică pe Giulești și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața liderului Rapid București. Gălățenii au predat o adevărată lecție de fotbal și confirmă că luptă cu șanse reale pentru un loc de play-off. Tehnicianul gălățenilor s-a declarat încântat de evoluția echipei sale și a avut numai cuvinte […] The post Laszlo Balint, în al nouălea cer după victoria din Giulești: „Faptul că am jucat la un asemenea nivel, este ceva” appeared first on Antena Sport.
23:00
Marian Aioani își toarnă cenușă în cap, după Rapid – Oțelul 0-2: „Într-o altă zi, o scoteam” # Antena Sport
Oțelul Galați a produs surpriza etapei cu numărul 20 din Liga 1, reușind să se impună categoric pe terenul liderului Rapid București, scor 2-0. Formația antrenată de Laszlo Balint a controlat disputa de la un capăt la celălalt și a confirmat obiectivul: clasarea pe un loc de play-off. Deși a avut numeroase intervenții salvatoare pe […] The post Marian Aioani își toarnă cenușă în cap, după Rapid – Oțelul 0-2: „Într-o altă zi, o scoteam” appeared first on Antena Sport.
23:00
Jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi de galerie, dar au primit un mesaj categoric după 0-2 cu Oţelul: “30 de secunde” # Antena Sport
Rapid a pierdut meciul de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, din etapa cu numărul 20 a Ligii 1. În ultimul meci din Giuleşti în 2025, echipa lui Costel Gâlcă a pierdut cu 2-0 şi a ratat şansa de a se distanţa în clasament. Giuleştenii nu au profitat de remiza înregistrată de FC Botoşani la […] The post Jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi de galerie, dar au primit un mesaj categoric după 0-2 cu Oţelul: “30 de secunde” appeared first on Antena Sport.
