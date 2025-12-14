12 persoane au murit, după ce un autobuz cu elevi s-a răsturnat! Copiii se întorceau din excursie

11:50

După ce miercurea trecută, s-au petrecut schimbări în trei dintre echipele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, în această seară, cel de-al cincilea battle va fi din nou zguduit de sunetul alarmei amuletelor încă din primele clipe. Iar jocul de la începutul serii, menit să aducă un avantaj foarte important echipei câștigătoare, va fi unul palpitant: ediția de la ora 20:00 va pune taberele față în față cu provocarea celor mai iuți ardei din lume. Cine va rezista până la capătul celei mai picante întreceri telespectatorii vor afla în ediția din această seară.