VIDEO | Mihai Teja acuză arbitraje împotriva echipei sale. ”Lucrurile astea se simt”

Primasport.ro, 14 decembrie 2025 20:20

VIDEO | Mihai Teja acuză arbitraje împotriva echipei sale. ”Lucrurile astea se simt”

Acum 10 minute
20:40
Dinamo a bătut la scor, dar expertul nu a fost impresionat: ”Ultimele două goluri cred că le dădeam şi noi!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 30 minute
20:30
Răzvan Lucescu pierde cu Atromitos şi ratează şansa de a egala liderul
20:30
VIDEO | Hermannstadt - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
VIDEO | Mihai Teja acuză arbitraje împotriva echipei sale. ”Lucrurile astea se simt”
Acum o oră
20:10
VIDEO | Germania - Norvegia 20-23. Nordicele sunt simultan campioane mondiale, europene şi olimpice
20:00
Mesajul lui Stanciu pentru Cristi Chivu: ”Va reuşi să câştige campionatul, dar după ce va pierde cu Genoa!”
19:50
VIDEO | Dinamo - Metaloglobus 4-0. ”Câinii” au un final de an excelent
Acum 2 ore
19:40
VIDEO | Dinamo - Metaloglobus 3-0. ”Câinii” au un final de an excelent
19:40
VIDEO | Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0. Ionuţ Radu i-a apărat penalty lui Nico Williams
19:20
VIDEO | Freiburg - Borussia Dortmund 1-1. Oaspeţii au avut un jucător eliminat şi au pierdut puncte preţioase
19:20
VIDEO | Dinamo - Metaloglobus, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mihai dublează avantajul
19:10
Bogdan Racoviţan a fost omul meciului în înfrângerea lui Rakow cu Zaglebie Lublin
19:10
Surpriză mare! Juri Cisotti va semna: ”Real Madrid şi Barcelona!”
18:50
VIDEO | Udinese a reuşit să treacă de Napoli, campioana Italiei
18:50
Câştigători premiilor FIFA The Best vor fi anunţaţi marţi. Evenimentul e găzduit de Doha
18:50
Recuperare fabuloasă reuşită de Cristiano Bergodi. ”Noi trebuie să muncim în fiecare săptămână, fără să ne entuziasmăm”
Acum 4 ore
18:30
Victorii pentru Manchester City şi Aston Villa în Premier League
18:30
”Am pierdut un joc în care adversarul nu-şi creează nicio ocazie”. Eugen Neagoe, discurs plin de amărăciune
18:30
Recuperare fabuloasă reuşită de Cristiano Bergodi.
18:20
VIDEO | Dinamo - Metaloglobus, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Soro deschide scorul
17:50
VIDEO | Dinamo - Metaloglobus, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:40
VIDEO | Petrolul Ploieşti - ”U” Cluj 0-1. Se animă şi mai tare lupta pentru accesul în play-off
17:30
Starul lui Tottenham a vorbit deschis despre probleme pe care le-a întâmpinat după ce a făcut depresie: ”Frică, panică, paranoia, depresie, nopţi nedormite şi o pierdere constantă a încrederii!”
17:30
VIDEO | Franţa - Olanda 33-31. Bronzul la CM s-a decis după prelungiri
17:10
VIDEO | Petrolul - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! El Sawy deschide scorul
17:00
Şocul zilei! Barcelona, cumpărată de un om care poate asigura echipei buget nelimitat! 10 miliarde de euro puse pe masă
16:50
Liga 2 ar putea începe anul 2026 cu o echipă în minus. Situaţia financiară este apăsătoare
16:50
Van Persie nu a putut trece peste eşecul în faţa lui Becali! Jucătorii băgaţi în şedinţă: ”Le-am spus!”
Acum 6 ore
16:40
VIDEO | Dinamo - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 17:45! „Câinii” vor toate punctele
16:40
VIDEO | Hermannstadt - U. Craiova, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:30! Dorinel Munteanu debutează pe banca sibienilor
16:40
Liga 2 ar putea începe anul 2026 cu o echipă în minus. Situaţia financiară ar putea duce la retragere
16:30
Arkadiusz Milik a revenit la antrenamente după un an şi jumătate
16:30
Rapid vrea să aducă un fotbalist de naţională
16:10
Cristiano Ronaldo ar putea apărea în următorul episod al seriei Fast and Furious
16:10
Alice Robinson a câştigat proba de super-G de la Saint-Moritz. Lindsey Vonn a ocupat locul 4
15:40
VIDEO | AC Milan - Sassuolo 2-2. Cristi Chivu poate trece peste gazde în clasament
15:40
VIDEO | Petrolul - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ratare caraghioasă a gazdelor
15:20
Şoc în La Liga! Clubul a anunţat despărţirea de antrenor
Acum 8 ore
14:20
Lovitură de teatru! Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Fabrizio Romano a făcut anunţul momentului în fotbal: „Acord verbal”
13:40
"Toţi rapidiştii exilaţi ne execută! Nu avem lot de campioană" . A lansat tirada după ce Rapid a fost învinsă de Oţelul
13:30
OFICIAL | Bogdan Racoviţan a luat decizia finală şi a pus cerneala pe contract: „Mă bucur că m-am întors”
Acum 12 ore
12:20
Se face transferul! Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o fostă campioană a Europei
12:10
Germanul Michael Skibbe, numit antrenor al echipei japoneze Vissel Kobe
12:00
Totul este oficial! Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: „Am avut discuţii cu el"
11:40
VIDEO | FC Bihor – Metalul Buzău, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii restabilesc egalitatea
11:00
Vladislav Blănuţă, aşteptat să semneze în SuperLiga! Clubul din SuperLiga care forţează transferul: „2.000.000 de euro”
10:10
Victor Angelescu s-a dezlănţuit după eşecul cu Oţelul: „Execrabil, bătaie de joc!” | EXCLUSIV
09:40
Cine arbitrează meciurile de azi din SuperLiga
09:10
VIDEO | Petrolul - ”U” Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa lui Bergodi este în căutarea unui nou succes
09:10
VIDEO | Dinamo - Metaloglobus, ASTĂZI, de la 17:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” vor toate cele 3 puncte
