Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe mașini de lux și bunuri extravagante
Cancan.ro, 14 decembrie 2025 23:20
CANCAN.ro îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup […]
• • •
Acum 5 minute
23:50
Cine spunea că romantismul a pierit demult, sigur nu a văzut cele mai recente imagini cu Ema Uta și Andrei Barbu! Zilele acestea, CANCAN.RO a fost martorul unui moment de excepție dintre make-up artist și […]
Acum 15 minute
23:40
Ce seriale și filme vezi la HBO Max în 2026. „Casa Dragonului” și „Epoca de Aur” sunt tot mai aproape # Cancan.ro
Anul 2025 este aproape de final, însă pasionații de cinematografie au motive de bucurie. Platforma HBO Max și-a prezentat „portofoliul” pentru anul 2026. De la continuări ale unor seriale-cult până la proiecte complet noi, HBO […]
Acum 30 minute
23:30
Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” în mașină. Știristei de la Antena 1 nu i-a păsat de starea civilă? # Cancan.ro
Timpul a demonstrat, de fiecare dată, că unele apropieri nu sunt deloc întâmplătoare. Nu știm cu certitudine dacă acesta este și cazul Iulianei Pepene. Nu tragem concluzii pripite, ci prezentăm o poveste încurcată, pe care […]
Acum o oră
23:20
23:10
După escapada luxoasă din Dubai, Bogdan de la Ploiești s-a întors în țară. Artistul a fost surprins în timpul unei ieșiri discrete alături de Vanessa și un amic de-al lui. CANCAN.RO are imaginile. Bogdan de […]
23:00
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului # Cancan.ro
Legendarul actor american Dick Van Dyke, cunoscut pentru filme precum Mary Poppins și Chitty Chitty Bang Bang, a împlinit sâmbătă 100 de ani. Îndrăgitul actor își atribuie longevitatea remarcabilă perspectivei sale pozitive și faptului că […]
Acum 2 ore
22:50
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului # Cancan.ro
22:50
După România, o altă țară balcanică a confirmat primul caz de lepră. Pacientul este un bărbat și se află în prezent sub supraveghere medicală. În România, până la ora actuală au fost confirmate două cazuri […]
22:40
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia # Cancan.ro
Un nou pas pentru încheierea războiului pornit de Rusia! Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, a anunțat Volodimir Zelenski. Însă, doar în anumite condiții. Anunțul vine în contextul în care […]
22:30
Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! Ce i-a nemulțumit grav # Cancan.ro
22:30
Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vrea să vă vadă mereu cu zâmbetul pe buze și de aceea vă prezentăm un nou banc extrem de amuzant. Astăzi, dialogul dintre doi îndrăgostiți o să vă încălzească inima, pentru […]
22:20
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz # Cancan.ro
Firerose, fosta soție a lui Billy Ray Cyrus, tatăl cântăreței Miley Cyrus, îl acuză pe artistul country de abuz și a stârnit un adevărat scandal în urma ultimelor sale dezvăluiri. Într-un videoclip postat pe Instagram […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 4 ore
21:40
12 morți și 20 de răniți, după ce un autocar ce transporta elevi s-a răsturnat într-o prăpastie! Se întorceau din excursie # Cancan.ro
Tragedie de proporții! Un autocar ce transporta elevei s-a răsturnat într-o prăpastie și s-a făcut praf. În urma accidentului teribil 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au suferit răni grave. Elevii se întorceau […]
21:10
Irinel Columbeanu s-a botezat?! Imaginile care s-au viralizat ca pâinea caldă pe TikTok cu fostul milionar: „A câștigat totul” # Cancan.ro
În preajma sărbătorilor, Irinel Columbeanu pare că a făcut un pas neașteptat. Acesta a primit credința în viața lui și s-ar fi botezat. Imaginile cu el îmbrăcat complet în alb au devenit virale în mediul […]
20:30
Românii, loviți de o nouă scumpire de la 14 decembrie 2025. Cine va plăti mai mulți bani pentru acest serviciu # Cancan.ro
Românii sunt nevoiți să suporte noi scumpiri începând cu data de 14 decembrie 2025. Mai exact, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025-2026, prețul biletelor de tren va crește cu aproximativ […]
20:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 6 ore
19:50
Cântăreața din România care se topește pe picioare! A slăbit 3 kilograme în doar 3 zile: „Am probleme” # Cancan.ro
O cunoscută artistă din România trece prin momente grele. Aceasta și-a îngrijorat fanii, după ce a postat în mediul online mai multe imagini de pe patul de spital. Se pare că se confruntă cu unele […]
19:10
Elev de 18 ani, găsit mort de mama sa în cameră. Ce făcuse tânărul din Timișoara cu câteva ore înainte de tragedie # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru un tânără de numai 18 ani din Timișoara. Acesta a fost găsit fără viață, chiar de către mama sa. Femeia își lăsase fiul să doarmă, iar când s-a întors acasă a observat […]
18:20
Georgică Cornu este în doliu! Marina Almășan, mesaj de alinare pentru fostul partener: „I-am și plâns pe umăr” # Cancan.ro
Georgică Cornu este în doliu! Mama acestuia s-a stins din viață astăzi, 14 decembrie. Afaceristul din Timișoara este sfâșiat de durere, cei doi având o relație foarte apropiată. Vestea tristă a ajuns și la Marina […]
18:10
Alina Ceușan, gest de milioane pentru bona sa filipineză! Ce a decis să facă pentru familia acesteia, rămasă în Filipine: „Așa o simt” # Cancan.ro
Alina Ceușan a intrat în febra cumpărăturilor de Crăciun. De la mic la mare, influencerița nu a uitat pe nimeni și a ținut cont inclusiv pe bona filipineză care are grijă de casă și de […]
18:10
Detalii tulburătoare din dosarul luptătorului RXF. Cum a încercat Marian Piciu să își intimideze victimele # Cancan.ro
CANCAN.RO revine cu noi detalii din dosarul lui Marian Piciu. Se conturează un tablou penal devastator: trafic și consum de droguri de mare risc, declarații menținute în ciuda retragerii lor ulterioare și suspiciuni serioase de […]
Acum 8 ore
17:50
David Popovici a decis să tragă frâna! Ce planuri are pe final de 2025: „Părinților le mulțumesc pentru încredere” # Cancan.ro
Sărbătorile de iarnă sunt aproape, iar dacă majoritatea vedetelor își pregătesc deja bagajele pentru vacanțe însorite, David Popovici are alte planuri. În luna decembrie, sportivul trage frâna. Ce planuri are acesta pe final de 2025? […]
17:10
TEST IQ | Dintre cele 3 pisici, două sunt vizibile, dar una este bine ascunsă. O puteți găsi? # Cancan.ro
Este weekend și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de inteligență destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este […]
17:00
Cristian Onețiu a închis laptopul și a ieșit cu soția la club. Ziua face milioane, seara golește paharele # Cancan.ro
Cunoscut pentru afacerile sale de succes și aparițiile constante în zona de business, Cristian Onețiu (antreprenor, 47 de ani) demonstrează că știe să îmbine perfect munca intensă cu momentele de relaxare. Recent, antreprenorul a fost […]
16:50
Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” Cine a plătit locuința, de fapt # Cancan.ro
Mariana Moculescu încearcă să se apropie de fiica sa. Mai mult, aceasta speră ca ea și Nadia să locuiască împreună în apartamentul în care a stat regretatul Horia Moculescu. Bruneta spune că merită de altfel […]
16:50
E oficial! Cristiano Ronaldo își face debutul în actorie în cea mai tare franciză de la Hollywood. Fanii sunt în extaz # Cancan.ro
Actorul Vin Diesel, cunoscut mai ales din seria de filme „Fast & Furious”, a declarat că în următoarea producție va exista un rol scris special pentru fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo. Primul film din seria „Fast […]
16:10
O mamă și copilul ei de 9 ani, spulberați pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Camerele video au surprins momentul # Cancan.ro
Accidentul rutier a avut loc în Bragadiru, județul Ilfov. O mamă și copilul ei de 9 ani au fost răniți pe o trecere de pietoni. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere de pe […]
16:00
Cântăreața din România care a decis să se facă asistentă medicală, după ce tatăl ei a murit: „El refuza să meargă la spital” # Cancan.ro
La doi ani distanță de la moartea tatălui ei, Daniela Ploia a luat o decizie important! Știe cât de greu i-a fost când tatăl ei avea probleme medicale, astfel că a început să studieze un […]
Acum 12 ore
15:10
Binefacerea care a lăsat un român perplex, înainte de Crăciun. Ce s-a întâmplat după ce a luat alimente pentru o fetiță: „A fost un semn” # Cancan.ro
A crezut că face un gest nobil pentru un copil și lucrurile nu au fost deloc așa. Ceea ce a făcut cu alimentele i-a venit greu să creadă. Un bărbat i-a oferit unei adolescente care […]
15:10
CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună! – Bună, draga mea. Ce faci??? – Sunt […]
15:00
De ce se vinde un apartament cu 2 camere la prețul de doar 9.500 de euro, în acest oraș din România? # Cancan.ro
În România există un oraș unde un apartament cu două camere se vinde cu 9.500 de euro, în decembrie 2025. Prețul extrem de redus a pus pe jar utilizatorii unei platforme imobiliare, notează CSID. În […]
14:40
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării, vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește! # Cancan.ro
Averea Rodicăi Stănoiu rămâne învăluită în mister, deși apropiații șușotesc că fosta demnitară era cu adevărat „potentă financiar”, cu proprietăți în Franța, dar și în București sau Constanța. Iar bomba vine acum: una dintre casele […]
14:30
Decembrie de coșmar pentru Cristina Cioran! Ce a pățit actrița: „Plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e” # Cancan.ro
Cristina Cioran (48 de ani) are parte de un final de an de coșmar. Prezentatoarea TV își crește singură cei doi copii pe care îi are cu Alex Dobrescu, rol care a cam adus-o la […]
14:20
Petardele fac din nou victime în rândul copiilor, în ciuda avertismentelor! Ce au pățit doi frați, înainte de Crăciun # Cancan.ro
Un accident grav a avut loc în comuna Mircea-Vodă din județul Brăila. Doi copii au fost răniți în urma unei explozii neprevăzute, iar autoritățile atrag atenția asupra riscurilor majore și a necesității supravegherii stricte în […]
14:00
Senatul a adoptat o lege prin care o anumită categorie de angajați din România vor putea obține o zi liberă în plus de la stat. Inițiativa urmează să primească vot decizional la Camera Deputaților. Măsura […]
13:30
Amendă pentru cei care nu au RCA la trotinete sau biciclete electrice. Câte mii de lei scot românii din buzunar # Cancan.ro
Începând de astăzi, utilizatorii de trotinete și biciclete electrice pot fi sancționați dacă circulă fără asigurare de răspundere civilă. După expirarea perioadei de acomodare de 30 de zile prevăzută de lege, lipsa poliței obligatorii poate […]
13:00
Antonia, pusă la zid din cauza Aquafilling-ului care i-a pus viața în pericol! Cum se apără: „Am fost într-o perioadă mai sensibilă” # Cancan.ro
Anul ce tocmai urmează să se încheie a fost de coșmar pentru Antonia. A suferit trei intervenții chirurgicale de îndepărate a substanței Aquafilling din posterior, experiențe care au traumatizat-o serios. După ce a scăpat complet […]
12:50
Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.” Ce studii are bărbatul? # Cancan.ro
După divorțul dureros de fostul soț, survenit în urma episoadului de violență extremă prin care a trecut, Dana Roba pare că a început un capitol complet nou în viața sa. Make-up artista radiază de fericire […]
12:30
Influencerița a murit la 33 de ani, după ce a căzut de la etajul 9 al unui hotel. Denise a lăsat un ultim mesaj extrem de bizar # Cancan.ro
Cei care sunt pasionați de modificările corporale extreme au pierdut una dintre cele mai proeminente figuri ale lor, Mary Magdalene. Vestea morții modelului de pe Instagram a șocat pe mulți, deoarece a fost bruscă și […]
12:00
Cei 2.300.000 de pensionari români care riscă să rămână fără pensii în 2026. Anunțul făcut de Poșta Română # Cancan.ro
Pensionarii din România ar putea fi vizați de schimbări importante în perioada următoare, pe fondul transformărilor prin care trece Poșta Română și al discuțiilor tot mai intense despre eficientizarea sistemului de plată a pensiilor. Autoritățile […]
11:50
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! El a recunoscut: își găsise deja altă pretendentă # Cancan.ro
Aurora și Săndel Mihai sunt considerați, în prezent, unul dintre cele mai stabile și apreciate cupluri din showbizul românesc. Deși apar frecvent la televizor și par să trăiască o poveste fără cusur, realitatea din spatele […]
11:40
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Totul va fi la picioarele tale” # Cancan.ro
Următorii 7 ani se anunță extrem de productivi pentru o parte din nativii născuți într-o zodie de Aer. Astroloaga Maria Cojocaru anuță schimbări majore în plan astrologic. Acest semn zodiacal va conduce lumea în următorii […]
11:10
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea # Cancan.ro
Există mai multe alimente ”miraculoase”, dar un singur fruct te întinerește dacă îl consumi zilnic, potrivit renumitului medic neurochirurg Vlad Ciurea. Încetinește îmbătrânirea și ajută la prevenirea bolilor de inimă. Procesul de îmbătrânire este inevitabil, […]
11:00
Acum 24 ore
10:50
TOP 10 | Cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cine sunt vedetele care au „uitat” să se despartă # Cancan.ro
Până să se lanseze ”moda” divorțurilor pe bandă rulantă, în showbizul românesc deja se formaseră cele mai longevive cupluri de vedete. Au ținut strâns cu dinții de căsnicia lor și au reușit să treacă peste […]
10:00
În dimineața zilei de 14 decembrie 2025, la ora 06:06:16, s-a produs un cutremur minor în zona Mării Negre. Seismul a avut o magnitudine de 2,0 pe scara Richter și o adâncime de 10 kilometri. […]
09:50
Testele de inteligență (IQ) și provocările logice sunt create pentru a evalua gândirea critică, atenția la detalii și capacitatea unei persoane de a rezolva probleme într-un mod rațional. Un exemplu clasic de astfel de test […]
09:40
Program TV 14 decembrie 2025. Seara în care PRO TV și Antena 1 se duelează în arome și bun gust # Cancan.ro
Duminică, 14 decembrie, românii sunt invitați să se bucure de o zi plină de divertisment pe canalele TV naționale. De la emisiuni îndrăgite și reality show-uri spectaculoase, până la filme captivante pentru toate gusturile, televiziunile […]
09:30
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate # Cancan.ro
Sfârșitul lui decembrie 2025 aduce în sfârșit o iarnă ca în povești în România. După o perioadă surprinzător de blândă, meteorologii AccuWeather anunță că ninsoarea revine în forță, mai ales în zonele montane. Mai multe […]
