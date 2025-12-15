Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali

11:50

Liliana Petrescu are o poveste de viaţă teribilă, una în care a ajuns de la campioană a României la biliard, la om al străzii în Gara de Nord. Vestea bună este că de câţiva ani, jucătoarea cu peste 40 de turnee de biliard câştigate şi-a revenit. Liliana postează pe reţelele de Social Media clipuri cu […] The post Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok appeared first on Antena Sport.