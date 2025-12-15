„Gâlcă a scos maxim din lotul ăsta”. De câți titulari are nevoie Rapid ca să ia titlul

Fanatik, 15 decembrie 2025 11:20

Rapid a pierdut ultimul meci din SuperLiga, 0-2, cu Oțelul Galați, iar discuțiile cu privire la transferuri au început să fie din ce în ce mai apăsate.

Acum 10 minute
11:30
Dinamo l-a convins pe Adi Mutu: „Sută la sută! Cea mai omogenă echipă". Vorbește despre un transfer al lui Blănuță, dar îl propune pe Dzeko! Exclusiv Fanatik
Adi Mutu e convins că Dinamo are șanse reale la titlu în acest sezon de SuperLiga! Analiza amplă făcută de „Briliant"
Acum 30 minute
11:20
„Gâlcă a scos maxim din lotul ăsta". De câți titulari are nevoie Rapid ca să ia titlul
Rapid a pierdut ultimul meci din SuperLiga, 0-2, cu Oțelul Galați, iar discuțiile cu privire la transferuri au început să fie din ce în ce mai apăsate.
Acum o oră
11:00
Ce promisiune i-a făcut Boloni mamei sale când a plecat în Franța: "Te-am pierdut, te-am pierdut"
Angajamentul pe care Ladislau Boloni l-a luat față de figura maternă. Antrenorul român a făcut acest legământ în momentul în care s-a stabilit în Franța.
10:40
Cine era, de fapt, „copilul" lui Mircea Lucescu. L-a adus de la Hunedoara și l-a titularizat și în națională
Pe cine considera Mircea Lucescu drept copilul său de suflet. Acesta a fost favorizat de selecționerul României care l-a făcut titular la echipa națională.
Acum 2 ore
10:30
AEK Atena, formă monstruoasă înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League! Cu cât au bătut grecii în campionat
AEK Atena a obținut o victorie la scor în ultimul meci de campionat, iar acum se pregătește să-i primească pe cei de la Universitatea Craiova. Cât s-a încheiat meciul împotriva echipei lui Mățan și Mladen.
10:10
Schimbare importantă pentru Horațiu Moldovan! Ce s-a întâmplat la Real Oviedo după 0-4 cu Sevilla
Real Oviedo a suferit o înfrângere clară, 0-4, la Sevilla, iar conducerea clubului a luat o decizie majoră, care îl va afecta și pe portarul român Horațiu Moldovan.
10:00
Riscă să rateze FCSB play-off-ul?! Verdictul surpriză al lui Marius Şumudică: "Nu cred că mai are şanse la titlu"
Marius Șumudică, recunoscut pentru faptul că nu se ferește de cuvinte, a dat un verdict clar cu privire la finalul de sezon care o așteaptă pe FCSB în SuperLiga.
09:40
Cosmin Olăroiu atacă un super-trofeu cu Emiratele Arabe Unite, după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026: "Asta e soarta noastră"
Cosmin Olăroiu luptă cu reprezentativa Emiratelor Arabe Unite pentru un super-trofeu. Ce a declarat românul înaintea partidei din semifinale, programată luni.
Acum 4 ore
09:30
Motivul pentru care noul consilier al lui Nicușor Dan a solicitat daune morale Poliției. Cum s-a încheiat totul
Cosmin Soare-Filatov, consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale, a dat în judecată Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
09:30
Locul care îl fascinează pe Ilie Dumitrescu: merge de 3-4 ori pe an
Destinația de vacanță unde Ilie Dumitrescu se simte cel mai bine. Cunoscutul analist sportiv o vizitează de 3-4 ori pe parcursul a 12 luni, cel puțin.
09:10
Naționala care a surprins pe toată lumea ar putea să fie exclusă de la Cupa Mondială!
Una din naționalele care încă se luptă pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 ar putea să fie exclusă din competiție înainte de a-și asigura biletele.
08:50
Cum l-a câștigat Zeljko Kopic pe fotbalistul trecut pe la Real Madrid, de care Dinamo nu știa cum să scape
Dinamo a învins la scor formația Metaloglobus, într-un meci în care scorul a fost deschis de fotbalistul care a trecut prin curtea celei mai galonate echipe de fotbal a Europei
08:40
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
Licoarea adorată de legendarul antrenor român Ladislau Boloni. Foarte multă lume refuză să o consume la masă pentru că are o tărie destul de ridicată.
08:30
Echipa la care Adrian Mutu a scris istorie a ajuns rușinea Italiei. Decizie fără precedent luată de șefii clubului
Fosta echipă a lui Adrian Mutu a suferit o nouă înfrângere și este cea mai slabă echipă din Serie A, având un bilanț înfiorător în acest sezon competițional
08:10
Singurul club din „Liga Florilor" care a avut jucătoare în finala CM 2025 la handbal feminin. Mesaj controversat
Norvegia este noua campioană mondială la handbal feminin după ce a învins-o, în finală, pe Germania. Care este singurul club din „Liga Florilor" care a avut jucătoare în ultimul act al prestigioasei competiții.
07:50
Florin Tănase a dat lovitura: 20 de milioane de euro pentru jucătorul de la FCSB
La 30 de ani, Florin Tănase este împlinit din punct de vedere financiar. Are un contract pe măsură la FCSB și, recent, a dat o lovitură de zile mari. Cum a câștigat 20 de milioane de euro internaționalul român.
Acum 6 ore
07:30
Întâlnire de gradul zero pentru Sorana Cîrstea. A mers să susțină o legendă a sportului mondial, care a doborât un record
Sorana Cîrstea a profitat de vacanța competițională și a mers în Elveția, unde a asistat la un moment unic în istoria sportului mondial, care a avut în prim plan o sportivă de excepție
07:10
Etapă nebună cu autogoluri antologice în Premier League! Marele derby, decis de o gafă de cascadorii râsului. Video
Etapa a 15-a din Premier League a fost, poate, cea mai spectaculoasă de până acum, din sezonul 2025-2026. Mai multe echipe au ieșit învingătoare după ce au beneficiat de autogoluri antologice.
06:50
Cu o victorie în ultimele 5 meciuri, Rapid a făcut anunțul! Mesaj ferm chiar înaintea derby-ului cu FCSB
După eșecul cu Oțelul, Rapid a postat, pe pagina oficială de Facebook a clubului, un mesaj clar. Ce a transmis conducerea, cu doar câteva zile înainte de partida cu FCSB, ultima din acest an calendaristic.
06:30
Debut cu 34 km/h! Cine e fotbalistul care îl concurează la sprint pe Kylian Mbappe
Real Madrid a învins Alaves în deplasare și a micșorat distanța față de liderul din La Liga, eterna rivală FC Barcelona, care a învins pe teren propriu formația Osasuna
05:50
Câte miliarde a plătit România dobânzi și comisioane la datoria publică. Cum a modificat Bolojan împrumuturile făcute de Ciolacu
Ce datorie publică a moștenit Guvernul Bolojan de la Marcel Ciolacu și câte miliarde a împrumutat. Ce sume au fost plătite cu titlul de dobânzi și comisioane
Acum 12 ore
00:40
Uluitor! Câte kilograme a slăbit Florin Prunea și cum arată după experiența de la Desafio, care începe în curând pe Pro TV: „Mi-a fost frică. Am fost evacuați". Foto
Florin Prunea, detalii cutremurătoare despre chinurile prin care a trecut la noua emisiune TV. Ce a spus despre condițiile dure și câte kilograme a slăbit într-o singură lună.
00:20
Fostul fotbalist de la FCSB s-a întors în țară și e în culmea fericirii: „Tu ai fost casa mea". Foto
Un fost fotbalist de la FCSB s-a întors în țara natală și e în culmea fericirii. Vestea cea mare s-a viralizat pe rețelele de socializare
00:00
Imaginea care spune tot! Cum au fost surprinși Chivu și Lautaro Martinez, după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A. Foto
Victorie imensă pentru Inter în etapa a 15-a din Serie A. Cum au fost surprinși Chivu și Lautaro Martinez imediat după fluierul final al victoriei cu 2-1 pe terenul lui Genoa.
14 decembrie 2025
23:50
Gigi Mustață a vorbit despre acuzele care i se aduc: „E mai greu să fiu cumpărat de Gigi Becali. Și nu doar de el". Exclusiv Fanatik
Gigi Mustață a avut un mesaj important pentru contestatarii săi. Ce a transmis liderul Peluzei Nord după FCSB - Feyenoord 4-3 în Europa League.
23:30
Dorinel Munteanu anunță „revoluție", după Hermannstadt – U Craiova 0-2: „E criză, va fi care pe care"
Dorinel Munteanu a debutat cu stângul la Hermannstadt, înfrângere cu Universitatea Craiova, scor 0-2. La finalul meciului, antrenorul a anunțat revoluție la Sibiu.
23:20
Acuze dure la adresa oltenilor după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: "Am vrut să-i perpelesc. Suntem mici și nu ne ajută nimeni"
Cristian Neguț îi acuză pe jucătorii Universității Craiova că au tras de timp în a doua repriză, lucru care nu le face cinste. Nici arbitrul de centru nu a scăpat de furia mijlocașului lui Hermannstadt.
23:10
Universitatea Craiova a câștigat la Sibiu, dar Filipe Coelho nu a fost mulțumit pe deplin! Ce a spus despre lupta la titlu
Victoria cu Hermannstadt a propulsat-o pe Universitatea Craiova la doar două puncte de liderul Rapid. Cum a reacționat Filipe Coelho când a fost întrebat despre lupta la titlu în SuperLiga.
23:00
Pontul zilei de luni, 15 decembrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Unirea Slobozia – FCSB
Cu pontul zilei de luni, 15 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.25 la meciul Unirea Slobozia – FCSB.
23:00
Ștefan Baiaram a fost schimbat de Coelho și s-a dus direct la vestiare! Explicația fotbalistului după controversa de la Sibiu: „Toți mi-au zis"
Ștefan Baiaram a fost schimbat de Filipe Coelho în meciul cu FC Hermannstadt și s-a dus direct la vestiare. Care a fost explicația fotbalistului după gestul controversat.
22:40
Biletul zilei la pariuri, luni, 15 decembrie 2025. Câștig de 303 de lei cu Premier League și SuperLiga
Biletul zilei la pariuri de luni, 15 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 303 de lei cu două meciuri, unul dintre SuperLiga și unul din Premier League.
22:40
Răzvan Lucescu își face m
PAOK a făcut un nou pas greșit în campionat. Cum a Reacționat Răzvan Lucescu după 0-2 pe terenul celor de la Atromitos. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Acum 24 ore
22:30
Nu s-a abținut! Ce a făcut Dorinel Munteanu la primul meci ca antrenor al lui Hermannstadt Fanatik
Dorinel Munteanu s-a dat în spectacol încă de la primul meci pe banca celor de la Hermannstadt. Noul antrenor al sibienilor a „comis-o” la duelul cu Universitatea Craiova
22:20
Cum a numit-o Cristi Chivu pe Genoa lui Dan Șucu, după ce Inter a câștigat și a urcat pe primul loc: „Am avut dreptate” Fanatik
Cristi Chivu a tras concluziile meciului Genoa - Inter 1-2 în Serie A. Cum a numit-o antrenorul român pe echipa lui Dan Șucu, omul de afaceri care este acționar și la Rapid.
22:00
Presa din Italia, la picioarele lui Cristi Chivu după Genoa – Inter 1-2: „Zboară pe primul loc”. Nota primită de român Fanatik
Cristi Chivu este aplaudat la scenă deschisă în presa din Italia, după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A. Echipa românului s-a impus la Genoa cu scorul de 2-1
21:50
Jucătorii lui Dinamo visează frumos după victoria cu Metaloglobus: „Avem șanse mari la titlu” Fanatik
Jucătorii lui Dinamo au motive să spere la obiective mărețe după victoria în fața lui Metaloglobus, scor 4-0, din etapa 20 a SuperLigii. Ce au declarat marcatorii golurilor la finalul duelului.
21:40
Zeljko Kopic s-a convins de Adrian Mazilu, după ce a fost în premieră titular la Dinamo. Ce se întâmplă cu Musi și Karamoko Fanatik
Zeljko Kopic a comentat prestația lui Adrian Mazilu din meciul Dinamo - Metaloglobus, scor 4-0. Care sunt situațiile lui Alex Musi și Karamoko, care au probleme medicale.
21:20
Andrei Nicolescu, ședință pe teren imediat după Dinamo – Metaloglobus. Cătălin Cîrjan, în centrul atenției. Video și foto Fanatik
Cum s-a trăit victoria lui Dinamo cu Metaloglobus pe Arena Națională. Vezi pe FANATIK ce a făcut Andrei Nicolescu, suporterii, dar și jucătorii lui Kopic după fluierul final.
21:00
Cine arbitrează Unirea Slobozia – FCSB. Unul dintre arbitri a făcut deja o gafă uriașă în această etapă Fanatik
Kyros Vassaras a delegat un arbitru fără experiență la meciul Unirea Slobozia - FCSB din etapa a 20-a din SuperLiga. Marea controversă vine însă din camera VAR
20:40
Mihai Teja, un vulcan de nervi după Dinamo – Metaloglobus 4-0. A dat în arbitraj, dar și în regula U21: „Ce înseamnă asta?” / „De unde să luăm noi?” Fanatik
Metaloglobus a pierdut în deplasarea cu Dinamo din etapa 20 din SuperLiga, iar Mihai Teja a reacționat dur după meci. Ce a spus tehnicianul despre arbitraj, dar și despre regula „U21”.
20:30
Se naşte un nou “Briliant” la Academia Mutu?! Ce aşteptări are fostul decar al naţionalei: “Sper să creştem jucători care să ajungă la nivelul SuperLigii Fanatik
Adrian Mutu, cel care din anul 2025 s-a implicat serios în sectorul juvenil al fotbalului din România, anunță că are ambiții mari și speră să aibă și rezultate pe măsură.
20:20
Se încheie o eră în handbalul feminin! La 45 de ani, cel mai bun portar din istorie s-a retras după o nouă medalie de aur Fanatik
Katrine Lunde s-a retras din echipa națională după ce a cucerit titlul de campioană mondială. Ce performanțe deosebite a atins portarul legendar al Norvegiei.
20:20
Andrei Vochin, palmă pentru contestatari: „Legea de care ne batem joc, dar care ne salvează fotbalul” Fanatik
Andrei Vochin s-a convins după Dinamo - Metaloglobus și după ultimele meciuri din fotbalul românesc. Care este regula despre care vorbește editorialistul Fanatik.
19:50
Pierdere mare pentru Dinamo în final de an! Jucătorul a ieșit accidentat din meciul cu Metaloglobus Fanatik
Dinamo a defilat în fața nou-promovatei Metaloglobus în etapa a 20-a din SuperLiga. Totuși, un jucător important s-a accidentat și probabil că nu va mai juca în 2025
19:40
Fanatik SuperLiga, luni 15 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după FC Hermannstadt – Universitatea Craiova Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 15 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după FC Hermannstadt - Universitatea Craiova.
19:40
Legenda lui Dinamo a coborât pe gazon și a salutat PCH pe Arena Națională! Injurii și înțepături către marea rivală. Foto Fanatik
Meciul dintre Dinamo și Metaloglobus a avut parte de un moment inedit. O legendă a „câinilor” a coborât din tribună și a salutat Peluza Cătălin Hîldan. Despre cine este vorba.
19:20
Ionuț Radu, erou în Spania! Portarul român i-a apărat penalty-ul lui Nico Williams. Video Fanatik
Ionuț Radu este eroul lui Celta Vigo din etapa 16 din La Liga. Portarul român a fost de netrecut și i-a apărat un penalty lui Nico Williams, starul din echipa Athletic Bilbao.
19:00
Genoa – Inter 0-0, în etapa a 15-a din Serie A. Echipa lui Chivu poate profita de pașii greșiți ai lui AC Milan și Napoli Fanatik
Duel Dan Șucu - Cristi Chivu, duminică seară, în Italia, când Genoa și Inter se întâlnesc în etapa a 15-a din Serie A. Ambele echipe intră în meci după victorii la rând în campionat. Cum arată echipele de start.
18:50
Ce sfaturi i-au dat părinții lui David Popovici. Lecția de viață primită de la tatăl său Fanatik
Povețele primite de David Popovici de la familia sa. Ce i-a transmis figura paternă campionului olimpic care are anumite valori după care se ghidează în viață.
18:50
Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus! „Centralul”, chemat eronat la monitor Fanatik
Brigada de arbitri de la Dinamo - Metaloglobus a comis o eroare nepermisă în timpul meciului de pe Arena Națională. Colegii l-au chemat eronat la VAR pe „central”
