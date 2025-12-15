FOTO. Lucrările la noul liceu „Școală Verde” din Moșnița Nouă avansează rapid, la două luni de la debut
Timis Online, 15 decembrie 2025 14:20
Lucrările la noul liceu tip „Școală Verde” din Moșnița Nouă se află într-un stadiu avansat, la doar două luni de la predarea amplasamentului către constructor. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 – Educație.
Acum 5 minute
14:40
Consiliul Județean Timiș susține „Electroruga de Buzad”, un festival care aduce cultura contemporană în mediul rural # Timis Online
Administrația județeană continuă să sprijine cultura prin finanțarea activității muzeale, organizarea de evenimente de amploare și încurajarea unor inițiative culturale de nișă. În acest context, Consiliul Județean Timiș va susține, anul viitor, în perioada 29–31 mai, festivalul „Electroruga de Buzad”.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Ciorile, ținute la distanță. Tehnologie de ultimă generație pentru un Lugoj mai curat # Timis Online
Primăria Municipiului Lugoj a implementat un sistem modern de îndepărtare a ciorilor în mai multe zone ale orașului, în cadrul unui proiect menit să îmbunătățească siguranța și calitatea spațiilor publice. Echipamentele au fost instalate în Parcul George Enescu, Parcul Copiilor și în zona Podului Primăriei.
14:10
Jazz și colinde în Mansarda Bastionului Maria Theresia. Concert de iarnă cu studenții UVT # Timis Online
Muzeul Național al Banatului găzduiește marți, 16 decembrie, de la ora 18, un concert de iarnă susținut de studenții cursului de Jazz ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
14:00
Primăria Municipiului Timișoara anunță amenajarea unor noi locuri de parcare în zona Calea Șagului, pe amplasamentele ocupate în prezent de garaje vechi.
Acum 4 ore
12:10
Timișoara comemorează, la 36 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, curajul și sacrificiul eroilor care au deschis drumul libertății în România, printr-o serie de manifestări organizate de Casa de Cultură, asociații de revoluționari și Arhiepiscopia Ortodoxă.
10:50
La 15 decembrie 1989, la Timișoara au început protestele care au declanșat Revoluția anticomunistă din România. Oamenii s-au solidarizat în jurul pastorului László Tőkés, iar manifestațiile s-au transformat rapid într-o revoltă împotriva regimului comunist. Timișoara a devenit simbolul curajului și al luptei pentru libertate, deschizând drumul către căderea dictaturii.
Acum 6 ore
10:20
Luni, 15 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
10:20
Regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în locuința lor din Los Angeles. Ar fi fost înjunghiați de fiul lor # Timis Online
Regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în locuința lor din Los Angeles. Presa americană relatează că ambii ar fi fost înjunghiați, iar poliția investighează cazul ca posibilă crimă.
09:50
Program modificat pentru relațiile cu publicul la Tribunalul Timiș, în perioada sărbătorilor de iarnă # Timis Online
Tribunalul Timiș anunță modificarea programului de lucru cu publicul la compartimentele Arhivă și Registratură, precum și la Biroul de Informații și Relații cu Publicul și Biroul Apostilă, în intervalul 22 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026.
09:30
Școala Gimnazială Giarmata aduce spiritul Crăciunului în comunitate: târg de iarnă și concerte de colinde # Timis Online
Școala Gimnazială Giarmata îi invită pe părinți, elevi și membri ai comunității la Târgul de Iarnă, organizat în 18 decembrie, de la ora 11, în sala de sport a instituției. Evenimentul, pregătit de elevi și cadrele didactice, promite o atmosferă caldă, festivă și plină de surprize.
09:30
Concert de colinde la Giroc: artiști consacrați și tineri talentați, pe aceeași scenă # Timis Online
Comunitatea din Giroc se pregătește să trăiască una dintre cele mai calde și pline de emoție seri ale lunii decembrie. Prima ediție a Concertului de Colinde va avea loc în 19 decembrie, de la ora 18, în incinta Căminului Cultural din Giroc, reunind pe aceeași scenă nume importante ale folclorului românesc, dar și tineri talentați din zonă.
09:10
Chitaristul Horea Crișovan: „Colaborarea numărul unu a vieții mele este VanDerCris, trupa în care cânt și compun” # Timis Online
Chitaristul Horea Silvio Crișovan a învățat la Liceul de Filologie - Istorie din Timișoara (actualmente Colegiul Național Bănățean), apoi a urmat cursurile Facultății de Litere, secția Istorie-Filosofie-Engleză la Universitatea de Vest din Timișoara. Săpăturile arheologice nu se prea „împăcau” cu chitara, marea sa pasiune, astfel că a ales muzica.
08:50
Horoscopul în această săptămână:
Acum 24 ore
00:10
Luni, 15 decembrie, vă așteaptă o zi plină de magie! Puteți explora Târgurile de Crăciun din centrul orașului și de la Muzeul Satului Bănățean, să vă bucurați de atmosfera festivă și evenimentele speciale. Aveți opțiunea să mergeți și la teatru sau să descoperiți expoziții interesante.
14 decembrie 2025
19:10
Proiecție specială de sărbători la Cinema Timiș. „Love Actually” revine pe marile ecrane # Timis Online
Seria „Timeless Timiș”, găzduită de Cinema Timiș, propune publicului o nouă întâlnire cu un film internațional care a trecut testul timpului. Duminică, 21 decembrie, de la ora 19:00, timișorenii sunt invitați să revadă pe marele ecran „Love Actually”, comedia romantică lansată în 2003 și devenită, de-a lungul anilor, un adevărat film-cult al sezonului de iarnă.
18:40
FOTO. Protest la Timișoara în fața Palatului Dicasterial. Sute de persoane cer schimbări în Justiție # Timis Online
Astăzi, 14 decembrie, de la ora 18, sute de persoane s-au adunat în Piața Vlad Țepeș, în fața Palatului Dicasterial din Timișoara, pentru a protesta împotriva corupției și pentru a cere reforme în sistemul judiciar. Evenimentul este organizat de Inițiativa Timișoara.
15:50
Accident pe DN 6, între Remetea Mare și Timișoara. O tânără a fost rănită după ce un șofer a ieșit de pe drum # Timis Online
Un accident rutier produs pe DN 6, pe sensul de mers Remetea Mare – Timișoara, s-a soldat cu rănirea unei tinere de 25 de ani. Autoturismul a părăsit partea carosabilă, iar în urma impactului o pasageră din mașină a avut nevoie de îngrijiri medicale.
15:00
O fetiță de 4 ani a ajuns la spital după un accident petrecut într-o intersecție din Ghiroda # Timis Online
Un accident rutier produs în Ghiroda s-a soldat cu rănirea unei fetițe de 4 ani, pasageră într-o mașină care circula regulamentar. Evenimentul a avut loc la intersecția dintre calea de acces a unui magazin și DJ 606 D – strada Aeroport. În urma impactului, copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
15:00
Campanie de strângere de alimente și produse de îngrijire pentru familiile vulnerabile din Timiș # Timis Online
Asociația CASA RAFA desfășoară o campanie de strângere de alimente neperisabile și produse de igienă, destinată copiilor și familiilor vulnerabile din comunitate.
14:50
Recuperarea medicală după o intervenție chirurgicală începe, în multe situații, chiar din perioada de spitalizare și joacă un rol important în procesul de vindecare. Medicii Spitalului CFR Timișoara subliniază că această etapă poate face diferența între o recuperare completă și una incompletă, marcată de dureri persistente și limitări funcționale pe termen lung.
Ieri
14:10
Un incendiu izbucnit duminică, 14 decembrie, la un operator economic situat pe DN68A, la ieșirea din municipiul Lugoj spre Făget, a mobilizat mai multe echipaje de pompieri. Focul a afectat acoperișul clădirii și mansarda, însă nu au fost înregistrate victime.
13:40
Ancheta în cazul bătrânilor ținuți în mizerie la Cenad se extinde. 13 percheziții, dosar penal pentru ucidere din culpă # Timis Online
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, ancheta care vizează modul în care zeci de seniori au fost mutați dintr-un cămin din Lenauheim într-o locuință privată din Cenad, fără respectarea cadrului legal, se extinde, fiind investigate mai multe infracțiuni grave.
13:00
FOTO. 36 de ani de la Revoluție. Au fost depuse coroane în fața Bisericii Reformate din Piața Maria # Timis Online
Duminică, 14 decembrie, la Biserica Reformată din Piața Sfânta Maria din Timișoara a avut loc un eveniment dedicat cinstirii memoriei celor care au contribuit la declanșarea revoluției române, care a adus la căderea regimului comunist. După slujbă, au fost depuse coroane lângă plăcile comemorative din fața bisericii.
12:20
România va avea parte, în următoarele zile, de o vreme mai caldă decât normalul perioadei, cu temperaturi maxime care pot ajunge până la 14 grade Celsius. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă până la 21 decembrie, ceața, norii joși și episoadele de vânt slab vor fi fenomene întâlnite frecvent.
11:00
Mai multe tramvaie, inclusiv Tramvaiul Turistic, s-au blocat duminică dimineața în Piața Maria din Timișoara.
10:40
Atac armat la o universitate din SUA. Doi studenți au fost uciși în timpul examenelor # Timis Online
Un atac armat a avut loc sâmbătă după-amiază la Universitatea Brown din Statele Unite. Acesta s-a soldat cu moartea a doi studenți și rănirea altor nouă persoane. Incidentul a avut loc în timp ce studenții susțineau examene. Autoritățile americane au mobilizat peste 400 de polițiști pentru a-l prinde pe atacator.
10:30
Atentat dejucat în Germania. Cinci bărbați arestați pentru că plănuiau un atac asupra unui târg de Crăciun # Timis Online
Autoritățile germane au anunțat că au dejucat un atentat care viza un târg de Crăciun din Bavaria, unde cinci persoane sunt suspectate că pregăteau un atac cu mașină-capcană, de inspirație islamistă. Suspecții au fost arestați și plasați în detenție, conform Agerpres.
09:20
În primele zile ale iernii, pe când orașele din Europa Centrală doar ce au început să își aprindă luminile Crăciunului, pe străzi a ieșit și Krampus, creatura cu coarne, blană și clopoței, întruchipare a spaimei și a dezordinii. Ritualul, vechi de secole, continua să supraviețuiască spectaculos în Alpi, transformând sate întregi în scene de mitologie vie.
00:20
Duminică, 14 decembrie, puteți vizita și participa la evenimente din cadrul Târgurilor de Crăciun din centru și de la Muzeul Satului Bănățean. Mai puteți merge la film, teatru sau la expoziții.
13 decembrie 2025
14:50
ADVERTORIAL. Perioada de iarnă este una dintre cele mai solicitante pentru organism. Temperaturile scăzute, zilele mai scurte și lipsa expunerii suficiente la soare pot influența nivelul de energie, imunitatea și starea generală de bine. În acest context, suplimentarea corect aleasă devine un sprijin real, mai ales atunci când este adaptată nevoilor specifice sezonului rece.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Happy Tails Timișoara a dat startul unei noi licitații caritabile de cărți, prin care participanții pot sprijini direct câinii aflați în adăpost. Licitația se desfășoară până pe 17 decembrie, ora 23:59, pe pagina de Facebook a organizației, conform regulamentului stabilit de aceștia
12:40
Universitatea de Vest din Timișoara a reluat seria de evenimente dedicate diplomației academice sub titlul „Ambasadori în dialog @UVT”, într-un format actualizat, continuând astfel programul „Ambasadori la UVT”.
12:40
VIDEO. Act de cruzime șocant la Giarmata. Un șofer a călcat intenționat un câine cu mașina # Timis Online
Un incident grav și greu de privit a avut loc vineri, pe strada Gării din Giarmata, unde un șofer a călcat un câine intenționat cu mașina. Fapta a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă, iar dosarul a fost predat Poliției Animalelor din cadrul IPJ Timiș.
12:30
Tot mai mulți tineri maghiari aleg să studieze în afara Ungariei. România o destinație tot mai atractivă # Timis Online
Tot mai mulți tineri din Ungaria își încep studiile universitare în afara țării. Potrivit unui studiu realizat de Academia Engame, peste 18.000 de tineri maghiari au urmat cursuri la universități din străinătate în anul universitar 2024–2025. Datele provin din seria de cercetări Active Youth Hungary și arată că aproximativ fiecare al nouălea tânăr maghiar alege să studieze peste graniță.
11:00
O seară de colinde pentru o cauză bună, la Cinema Johnny. Concert dedicat vârstnicilor # Timis Online
Membrii și voluntarii Asociației Generații pentru Generații vă invită săptămâna viitoare la Cinema Johnny, în cartierul Freidorf, la „Serata de Crăciun a Generațiilor”. Pe lângă o seară de colinde și muzică live, tombole și gustări, puteți ajuta cu donații care vor merge către vârstnicii de la Căminul de Bătrâni de pe strada Micul Klein din Timișoara.
10:40
Dosarul de candidatură pentru obținere titlului de „Regiune Gastronomică Europeană 2028” a fost acceptat de forul internațional care coordonează competiția, iar regiunea intră într-o etapă decisivă a procesului de selecție.
10:30
Premierul Bolojan, mesaj la final de an. Le mulțumește românilor pentru răbdare și spune că efectele corecțiilor economice se vor vedea în 2026 # Timis Online
Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri, un mesaj către români la final de an, cu prilejul vizitei pe șantierele tronsoanelor de autostradă din județul Bihor.
01:00
Magia Crăciunului în Iulius Town: decoruri de poveste și momente speciale pentru cei mici # Timis Online
Simți și tu fiorul din aer? Se apropie Crăciunul, iar la Iulius Town atmosfera de sărbătoare a pus deja stăpânire peste tot, cu decoruri magice și zone care te invită să intri în poveste. În acest weekend, cei mici se pot bucura de ateliere creative de ornamente și de spectacole pe patinoar cu personaje deosebite.
00:10
Sâmbătă, 13 decembrie, puteți vizita și participa la evenimente din cadrul Târgului de Crăciun din centrul orașului. Mai puteți merge la film, la expoziții, petreceri sau să faceți o oprire și târgul de la Muzeul Satului Bănățean.
12 decembrie 2025
17:20
Bătuta cu dubele, jocul caprei, colinde de fecior, de fată și de gazdă sunt câteva dintre datinile care vor aduce culoare și bucurie pe străzile Timișoarei la Alaiul Colindătorilor, cel mai așteptat eveniment al iernii.
17:00
Editura Nemira lansează un experiment A.I. care explorează impactul noii programe de limba română asupra adolescenților # Timis Online
Editura Nemira avertizează că noua programă de limba română pentru clasa a IX-a, fără autoare și literatură contemporană, poate reduce interesul pentru lectură și gândirea critică, și lansează o petiție pentru schimbarea ei.
16:00
Prima reacție publică a judecătoarei Raluca Moroșanu, după ce a recunoscut că magistratul din documentarul Recorder spune adevărul # Timis Online
Judecătoarea Raluca Moroșanu a mulțumit pe Facebook celor care o susțin pe ea și pe colegul Laurențiu Beșu, după ieșirea publică în care a confirmat acuzațiile acestuia privind atmosfera „toxică” și presiunile din Curtea de Apel București. Ea a afirmat că magistrații sunt „terorizați” prin acțiuni disciplinare și respinge orice legături cu serviciile secrete.
15:20
Santa Paws aduce spiritul Crăciunului în acest weekend la Timișoara, într-un eveniment caritabil pentru câinii fără stăpân # Timis Online
Evenimentul caritabil „Santa Paws - Christmas is a Feeling” va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 10:30, la Tucano Coffee de la Iulius Town. Evenimentul face parte din seria lunară „La cafea cu blănosul” și este organizat pentru susținerea câinilor fără stăpân aflați în grija Asociației Furrytales – Povești cu blănoși.
15:00
Primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru lucrările de reabilitare a Podului Iuliu Maniu (cunoscut și ca Podul Muncii), una dintre arterele esențiale care leagă Gara de Nord de Calea Șagului.
14:50
Direcţia de Sănătate Publică Cluj a anunţat vineri confirmarea celui de-al doilea caz de lepră, în timp ce alte două persoane sunt evaluate clinic şi microbiologic. Primele două paciente, cu vârste de 21 şi 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj în 26 noiembrie, relatează News.ro.
14:40
Structurile Primăriei Municipiului Timișoara vor funcționa după un program special în perioada sărbătorilor de iarnă.
14:30
Film săptămânii: „Dreams”, o iubire pasională între o femeie din înalta societate și un dansator imigrant care riscă totul pentru visul lor # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Dreams”, o dramă intensă despre sacrificii și pericolele pe care le presupune o iubire interzisă între două persoane care provin din lumi complet diferite, cu Jessica Chastain și Isaac Hernández ca protagoniști.
14:30
FOTO. Elevi din Curtea au plantat sute de puieți în cadrul unei acțiuni organizate de Garda de Mediu Timiș # Timis Online
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, în parteneriat cu Garda Forestieră Timișoara și cu sprijinul Direcției Silvice Timiș – Ocolul Silvic Coșava, a organizat în 12 decembrie o amplă acțiune de plantare de puieți pe raza O.S. Coșava, în zona Cuculeu.
13:00
Atenție, șoferi! Noi restricții de trafic în Timișoara: străzi închise temporar pentru lucrări și manifestații # Timis Online
Comisia de circulație a Primăriei Municipiului Timișoara anunță noi restricții rutiere, valabile începând de luni, 15 decembrie, ca urmare a lucrărilor de mentenanță la infrastructura rutieră și rețeaua de gaz, dar și pentru desfășurarea unor evenimente publice.
