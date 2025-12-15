Aurul roșu al erei AI. Cuprul devine noua miză globală
Cotidianul de Hunedoara, 15 decembrie 2025 14:50
Fondurile de investiții și marile companii se întrec să prindă valul „aurului roșu”. Cuprul devine noua miză a erei AI și a tranziției energetice. The post Aurul roșu al erei AI. Cuprul devine noua miză globală appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
14:50
Fondurile de investiții și marile companii se întrec să prindă valul „aurului roșu”. Cuprul devine noua miză a erei AI și a tranziției energetice. The post Aurul roșu al erei AI. Cuprul devine noua miză globală appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:40
Cristi Danileț câștigă definitiv la CEDO. Fusese sancționat de CSM-ul condus de Savonea # Cotidianul de Hunedoara
CEDO condamnă România pentru încălcarea libertății de exprimare a judecătorului Cristi Dănileț. Acesta a fost sancționat de CMS-ul condus de Lia Savonea, în 2019, cu 5% din salariu, pentru două luni, pentru opiniile exprimate pe Facebook. Decizia este definitivă și creează precedent în protejarea drepturilor magistraților. The post Cristi Danileț câștigă definitiv la CEDO. Fusese sancționat de CSM-ul condus de Savonea appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Temperatura necesară pentru producerea de zăpadă artificială este între minus 2 și minus 4 grade Celsius. The post În Masivul Postăvarul se produce zăpadă artificială appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Kievul speră să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia. The post Negociatorii americani cer Ucrainei să renunţe la regiunea Donbas appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:00
Grupul POT din Camera Deputaților ar urma să se desființeze din cauza unor demisii în masă. The post Partid de familie. În POT vor rămâne doar rudele Anamariei Gavrilă appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Guvernul populist al lui Andrej Babiș a fost investit în Republica Cehă, consolidând influența dreptei europene. The post Populiștii preiau puterea în Cehia, Andrej Babiș, noul premier appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Un obicei considerat de obicei bun s-a dovedit problematic în cazul unei tineri din Spania, care și-a pierdut locul de muncă The post Concediată pentru că ajungea prea devreme la serviciu appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Averea impresionantă a Rodicăi Stănoiu și vizita la notar a iubitului de 36 de ani # Cotidianul de Hunedoara
Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției, a lăsat în urmă o avere impresionantă. Fosta membră în Guvernul Năstase nu a avut copii, însă ar avea doi nepoți. Abia după moartea sa ar fi ieșit la iveală relația discretă pe care o avea cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani, relație ținută departe de ochii publicului larg. The post Averea impresionantă a Rodicăi Stănoiu și vizita la notar a iubitului de 36 de ani appeared first on Cotidianul RO.
13:40
George Clooney renunță la scenele romantice, după o discuție cu soția sa. Actorul explică de ce nu mai vrea să fie eroul îndrăgostit de la Hollywood. The post George Clooney spune adio filmelor romantice: „Nu mai sărut fete” appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Toți senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva ministrei Mediului, Dianei Buzoianu, depusă de AUR. The post USR acuză PSD că joacă-n picioare protocolul de guvernare appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Cel mai mediatizat caz este al unui magnat din industria jocurilor video, care ar avea peste 100 de copii născuți prin surogat în Statele Unite, pentru a-și asigura moștenitori și avantaje economice. The post Noua modă. Miliardari chinezi cu zeci de copii. Calculele ascunse appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:10
După ani de așteptare și penalizări de milioane, chinezii inaugurează primul lor drum în România: o centură scurtă, dar cu o poveste lungă. The post 5 kilometri în 5 ani. Chinezii termină, în sfârșit, centura Zalăului appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Dincolo de magistrați răi și buni, de jurnaliști reziști și antireformiști, de ONG-iști sorosiști și ONG-iști PSD-iști, adevărul este că Parlamentul, unii magistrați și politicienii care l-au servit pe Drangea sunt principalii vinovați. The post Vinovații din umbră. Ticăloșia sau prostia au pus Justiția pe butuci appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Decalogul USR pentru reforma Justiției. Desființarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie # Cotidianul de Hunedoara
Una dintre măsuri ar fi desființarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie (SIIJ), printr-o Ordonanță de Urgență. The post Decalogul USR pentru reforma Justiției. Desființarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Fondat în 1963 de dirijorul Marin Constantin, Madrigalul este unul dintre cele mai prestigioase ansambluri corale din Europa. The post Concert Madrigal de Crăciun, în faţa casei La Miţa Biciclista appeared first on Cotidianul RO.
12:50
„Am pregătit, am semnat și depunem o inițiativă legislativă pentru eliminarea acelor impozite aberante pentru solarii, pentru sere, pentru pătule”, a anunțat deputatul AUR, Mihai Enache. The post PSD cere, AUR execută. Lege pentru eliminarea taxei pe sere appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Când este recomandat să folosești BCA în construcțiile tale și de ce este o alegere bună # Cotidianul de Hunedoara
Cu un montaj corect și protecție adecvată, BCA-ul reprezintă garanția unei clădiri solide și confortabile pe termen lung. The post Când este recomandat să folosești BCA în construcțiile tale și de ce este o alegere bună appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Scandalul din justiţie se adânceşte. Ce spune ministrul Justiției despre Lia Savonea # Cotidianul de Hunedoara
Radu Marinescu, ministrul Justiției, evită să ceară demisia Liei Savonea. The post Scandalul din justiţie se adânceşte. Ce spune ministrul Justiției despre Lia Savonea appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Eurodeputați români ținuți în avion la Strasbourg din cauza unui bagaj suspect # Cotidianul de Hunedoara
Printre pasagerii aflați la bord se numără mai mulți europarlamentari și jurnaliști români. The post Eurodeputați români ținuți în avion la Strasbourg din cauza unui bagaj suspect appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Problemele din justiție aduse în centrul atenției publice prin documentarul Recorder sunt dureros de concrete, nu doar pentru cei care profesează în domeniu, dar și pentru ceilalți cetățeni. Justiția ia decizii asupra vieții, familiei, proprietății, libertății, oportunităților, carierei și posibilității noastre de a ne apăra în fața unui abuz. Modul în care justiția soluționează un […] The post Acum că am văzut problemele din justiție, ce este de făcut? appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Infracțiunile de evaziune fiscală săvârșite de mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora au avut loc în perioada 2022 - 2025. The post Percheziții DNA la firme de rude sharing acuzate de evaziune fiscală appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Pentru Norvegia, care a jucat a 10-a finală din istoria sa, este al cincilea trofeu mondial, după cele obţinute în 1999, 2011, 2015 şi 2021. The post De neînvins. Norvegia a cucerit al cincilea titlu mondial appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Din februarie 2022, de la începutul ofensivei rusești, Ucraina s-a confruntat aproape zilnic cu bombardamente rusești pe teritoriul său. The post Rusia susține că a distrus 130 de drone ucrainene peste noapte appeared first on Cotidianul RO.
11:40
PSD va vota moțiunea simplă depusă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, au declarat surse politice din interiorul PSD pentru Cotidianul. The post Coaliția, pe un butoi cu pulbere. PSD votează demiterea lui Buzoianu appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Neymar, pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Neymar rareori se îmbracă sobru, însă, chiar și așa, starul brazilian a reușit să arate cât se poate de „anormal” The post Neymar, pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Sindicatele sunt îngrijorate de personalul şi condiţiile de muncă după ce, din 2015, au fost eliminate 200 de locuri de muncă, multe dintre ele în domeniul securităţii. The post Muzeul Luvru din Paris, afectat de criză, grevă iminentă appeared first on Cotidianul RO.
11:20
„S-a întâlnit un prost cu un deștept”. Ce contract a făcut statul pentru avioanele F-16 # Cotidianul de Hunedoara
Radu Miruţă avertizează că întârzierile şi problemele tehnice de la Avioane Craiova pot aduce pierderi majore statului. The post „S-a întâlnit un prost cu un deștept”. Ce contract a făcut statul pentru avioanele F-16 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:10
Ziua 6 de când PSD n-a scos o vorbă despre Justiție. Primarul din Buzău, apel către Grindeanu # Cotidianul de Hunedoara
A trecut aproape o săptămână de la publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, fără o reacție de la vârful conducerii celui mai mare partid din România: PSD. The post Ziua 6 de când PSD n-a scos o vorbă despre Justiție. Primarul din Buzău, apel către Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Rata şomajului în trimestrul III a fost de 6%, la fel ca în trimestrul II, iar în rândul tinerilor de 15-24 de ani a atins nivelul cel mai ridicat. The post Câți șomeri sunt în România appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Nicușor Dan participă la summitul de la Helsinki dedicat securității regionale. The post Nicușor Dan, un nou mesaj pentru independența Justiției. Ce promite appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Se face necropsia la două săptămâni de la deces # Cotidianul de Hunedoara
Procurorul de caz a semnat ordonanța pentru dezhumarea Rodicăi Stănoiu în vederea efectuării autopsiei necesare pentru aflarea cauzei morții acesteia. Medicii vor stabili în urma rezultatelor toxicologice motivul care a dus la moartea fostul ministru al Justiției. The post Rodica Stănoiu a fost deshumată. Se face necropsia la două săptămâni de la deces appeared first on Cotidianul RO.
10:50
În minutul 86, Vinicius Junior, lansat pe partea stângă, s-a prăbuşit în careul advers după ce a trecut de fundaşul Nahuel Tenaglia. The post Vinicius Junior acuză arbitrajul appeared first on Cotidianul RO.
10:40
În trimestrul III din 2025, România avea în medie 4,921 milioane de pensionari, cu 3.000 mai mulți față de trimestrul anterior. Pensia medie lunară este în ușoară creștere trimestrială și cu un avans semnificativ față de aceeași perioadă din 2024. The post Cât e pensia medie în România. Numărul pensionarilor crește appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Paradoxul concedierii: salariu pe 18 luni, după ce a adormit la muncă și a fost dat afară # Cotidianul de Hunedoara
„Salariul pe 18 luni reprezintă zeci de mii de euro care ies direct din vistieria companiei” The post Paradoxul concedierii: salariu pe 18 luni, după ce a adormit la muncă și a fost dat afară appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Șefa spionilor britanici, avertisment privind pericolul rus: „Linia frontului este pretutindeni” # Cotidianul de Hunedoara
Blaise Metreweli, noua șefă a serviciului secret britanic MI6, avertizează că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revizionistă”. The post Șefa spionilor britanici, avertisment privind pericolul rus: „Linia frontului este pretutindeni” appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, este dezbătută luni în Senat. The post Votează PSD alături de AUR moțiunea împotriva Dianei Buzoianu? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:10
Eroii de la Sydney. Un vânzător de fructe l-a dezarmat cu mâinile goale pe un terorist # Cotidianul de Hunedoara
Un vânzător de fructe din Sydney a devenit erou naţional. The post Eroii de la Sydney. Un vânzător de fructe l-a dezarmat cu mâinile goale pe un terorist appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Vizita şefului statului la Helsinki are loc în contextul intensificării discuţiilor europene privind securitatea regională. The post Nicuşor Dan, vizită oficială în Finlanda. Rusia, în centrul discuţiilor appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Regizorul Rob Reiner și soția sa au fost găsiți fără viață în locuința lor, situată în Los Angeles. Surse citate de TMZ afirmă că cei doi aveau răni provocate de cuțit. The post Regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în locuința lor din L.A appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Zelenski a purtat discuții maraton la Berlin cu emisarii lui Trump. The post Discuţii maraton la Berlin. Zelenski menţine decizia de a renunţa la NATO appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Băsescu a criticat legile justiţiei şi modul în care funcţionează sistemul. El cere modificări urgente şi demisia şefei ÎCCJ. The post Băsescu, despre magistraţi: „Când acceptă să fie slugi, rămân slugi” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
07:00
Opoziția încearcă a cincea oară să-l dea jos pe Ilie Bolojan în doar patru luni The post Record de moțiuni de cenzură. Cum arată aritmetica parlamentară appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Dublă măsură la Curtea de Apel. Angajat la „Doi și-un sfert”, acum judecător. L-a eliberat pe Dragnea în trecut # Cotidianul de Hunedoara
Conducerea Curții de Apel a sesizat CSAT în cazul judecătorului Laurențiu Beșu, fost angajat în serviciul secret al MAI. Însă tot la Curtea de Apel activează și Andrei Buliga, trecut și el pe la „Doi și-un sfert”, serviciul secret al Ministerului de Interne. Buliga este judecătorul care l-a eliberat pe Dragnea din închisoare The post Dublă măsură la Curtea de Apel. Angajat la „Doi și-un sfert”, acum judecător. L-a eliberat pe Dragnea în trecut appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:20
Judecătoarea Moroșanu, dezvăluiri șocante din sistemul judiciar. „Urmare a acestui interviu este posibil să fiu exclusă din magistratură” # Cotidianul de Hunedoara
„Ni s-a explicat cum trebuie să achităm noi inculpații pentru evaziune fiscală”. The post Judecătoarea Moroșanu, dezvăluiri șocante din sistemul judiciar. „Urmare a acestui interviu este posibil să fiu exclusă din magistratură” appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Un senator s-a rugat la biserică pentru ca moțiunea împotriva Guvernului Bolojan să treacă # Cotidianul de Hunedoara
Mâine se va vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan. The post Un senator s-a rugat la biserică pentru ca moțiunea împotriva Guvernului Bolojan să treacă appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Cum a luat judecătoarea Moroșanu decizia să deturneze conferința CAB: „exact ca Ceaușescu în 21 decembrie” # Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea explică de ce a luat decizia să spargă tăcerea și să povestească despre abuzurile din Justiție. The post Cum a luat judecătoarea Moroșanu decizia să deturneze conferința CAB: „exact ca Ceaușescu în 21 decembrie” appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Schimbare majoră la Kiev. Zelenski e gata să renunțe la aderarea la NATO, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Statelor Unite şi a Europei # Cotidianul de Hunedoara
Zelenski a declarat că garanţiile de securitate oferite de SUA, Europa şi alţi parteneri, în locul aderării la NATO, reprezintă un compromis din partea Ucrainei. The post Schimbare majoră la Kiev. Zelenski e gata să renunțe la aderarea la NATO, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Statelor Unite şi a Europei appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Au cucerit lauri în sporturile pe care le practică și, datorită acestui lucru, au intrat în grațiile monarhilor britanici. Vezi care sunt sportivii care au primit apelativul Sir. The post Atleții Majestății Sale. Sportivi care au primit titlul de Sir appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Marșul a pornit din Piața Universității. Se pleacă spre Victoriei. The post Marș pentru independența Justiției. Lia Savonea, „luată pe sus” appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Jigniri fără limite pe grupul PNL. Mihai Chirica s-a dezlănțuit: „O luăm de la capăt cu toți ratații politici” # Cotidianul de Hunedoara
Mihai Chirica l-a numit „dobitoc” pe liderul filialei PNL Iași, Alexandru Muraru. The post Jigniri fără limite pe grupul PNL. Mihai Chirica s-a dezlănțuit: „O luăm de la capăt cu toți ratații politici” appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.