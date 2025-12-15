Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1-4=9 într-o egalitate corectă
Gândul, 15 decembrie 2025 16:20
Test de inteligență. Mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma exercițiul 1-4=9 într-o egalitate corectă. Testul de inteligență este destinat atât celor mici, cât și celor mari. Gândul vă provoacă să testați logica și spiritul de observație cu un test vizual interactiv. Exercițiul 1-4=9 este greșit. Dar acest exercițiu poate fi corectat prin […]
Acum 5 minute
16:40
Când face Emil Rengle nunta cu Alejandro. ”Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii” # Gândul
Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez vor să facă nuntă. Dansatorul a oferit detalii despre cum își dorește să fie evenimentul. Emil Rengle formează un cuplu cu Alejandro Fernandez. Cei doi au făcut echipă la show-ul ”Asia Express”, transmis de postul de televiziune Antena 1. Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor să se căsătorească […]
16:40
Adrian Țuțuianu a preluat oficial, mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani. Acesta a fost numit în funcție prin votul Parlamentului și, formal, a demisionat din PSD, pentru că șeful AEP nu poate fi membru de partid. Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare. În cadrul mandatului […]
16:40
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc # Gândul
Iată cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025 și cine sunt pensionarii care le primesc. În vreme ce pensia minima în România depășește cu puțin suma de 1.000 de lei, cea mai mare pense încasată din sistemul public, bazată doar pe contributivitate, ajungea la imensa sumă […]
Acum 15 minute
16:30
Institutul Național al Magistraturii clarifică procedura de detașare a magistraților: „Presupune întotdeauna acordul magistratului în cauză” # Gândul
Institutul Național al Magistraturii a răspuns, într-un comunicat oficial, la insinuările tendențioase din documentarul Recorder, referitor la detașarea judecătorilor, în timpul proceselor. Institutul Național al Magistraturii a precizat că detașarea judecătorilor reprezintă o procedură legală și firească, utilizată în toate sisteme judiciare europene. Instituția subliniază că această procedură se face doar cu acordul magistratului. „În […]
16:30
Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, găzduită de Ionuț Cristache și transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat poziția lui Traian Băsescu în scandalul protestelor de stradă pro-justiție. Fostul președinte este un beneficiar direct al prescripției, spune cunoscutul gazetar. Fostul președinte Traian Băsescu a oferit un amplu interviu, duminică seara, la Digi 24, […]
Acum 30 minute
16:20
Războiul din justiție continuă. Secția pentru judecători din CSM a declanșat consultări cu corpul profesional, pe problemele magistraților # Gândul
Publicarea documentarului Recorder cu privire la probleme din peisajul justiției din România nu a rămas fără ecou. Dimpotrivă, a stârnit multe interpretări, controverse, dar și o adevărată revoltă printre magistrați. În acest context, Secția pentru judecători din CSM a declanșat consultări cu corpul profesional, pe problemele din justiție. Reamintim că și Inspecția Judiciară a anunțat că […]
16:20
Acum o oră
16:10
După USR, și PNL se implică direct în protestele pe justiție. Pensionarul special, judecătorul Daniela Mitrea Muntean, semnatara „listei revoltaților”, este și consilier județean PNL la CJ Suceava. E al doilea caz de implicare a PNL în proteste # Gândul
După ce documentarul Recorder „Justiție capturată” a apărut în spațiul public, controversele legate de „eroi”, personaje, fir narativ, așa zise dezvăluiri și semnatari ai protestului din Justiție nu au încetat. Pe lista de semnături care susține protestul „armatei” Rezist și USR contra Justiției, sunt nu numai pensionari speciali sau magistrați controversați, ci și personaje contectate […]
16:00
Incident tragic în Italia. O româncă a murit pe loc, după ce a pierdut controlul mașinii pe care o conducea # Gândul
O româncă de 56 de ani a murit în Italia, în urma unui accident care a avut loc pe drumul metropolitan 42 Jesolana, pe raza localității San Stino din Livenza. Autoturismul pe care femeia îl conducea a ieșit de pe carosabil, izbindu-se violent de un plutan aflat pe marginea drumului. Potrivit informațiilor din presa italiană, […]
16:00
Trupa punk feministă Pussy Riot a fost pusă de Rusia pe lista grupărilor extremiste, alături de Facebook, Instagram, YouTube sau al-Qaeda # Gândul
Trupa punk Pussy Riot a fost desemnată drept organizație extremistă, iar activitățile sale sunt interzise în Rusia. Decizia a fost luată de Tribunalul Districtual Tverskoi din Moscova în urma unui proces intentat de Parchetul General, a declarat serviciul de presă al acestuia pentru RBC. Această decizie reprezintă o intensificare a represiunii Kremlinului împotriva vocilor critice, […]
16:00
O mare companie românească de energie termică și electrică a intrat în insolvență. Asigură încălzirea pentru 150.000 de locuitori # Gândul
Compania de stat Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei a intrat în insolvență, transmite Profit.ro. Electrocentrale Craiova este producătorul de energie termică și electrică al municipiului doljean, asigură agentul termic pentru sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei, dar și aburul tehnologic pentru platforma industrială Ford Otosan. Instanța de judecată a încuviințat solicitarea proprie în […]
16:00
Vin Diesel a dezvăluit: îl vom vedea pe Cristiano Ronaldo în ultimul film „Fast & Furious”. „I-am scris un rol”. Când va fi lansat în cinematografe # Gândul
Cel mai recent film din saga Fast & Furious vine cu o surpriză de proporții pentru fanii din întreaga lume. Vin Diesel, actorul care conduce franciza cinematografică, în rolul lui Dominic „Dom” Toretto, a confirmat că celebrul fotbalist portughez Cristiano Ronaldo se va alătura distribuției. Anunțul a fost făcut de actor pe rețelele de socializare. […]
16:00
După fuga din Siria, familia Assad trăieşte în lux, dar izolată în Rusia. Fostul dictator „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie” # Gândul
După ce a renunţat la putere pentru un exil privilegiat la Moscova, fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, oftalmolog format cândva la Londra, şi-ar fi reluat studiile medicale. Liderul ultimului regim baas din Orientul Mijlociu stă acum în sala de clasă, perfecţionându-şi cursurile de oftalmologie, potrivit unei surse bine informate, citate de The Guardian. Asma, soția […]
Acum 2 ore
15:40
Dinu Maxer a dezvăluit ce dorință are pentru anul 2026. Artistul vrea să aibă un copil cu actuala sa parteneră de viață. Deea Maxer a fost căsătorită foarte mulți ani cu muzicianul Dinu Maxer. Cuplul are doi copii, un băiat și o fetiță, Andreas și Maysa. Deea și Dinu Maxer au format un cuplu […]
15:40
George Simion cere demisia Guvernului. Care este motivul pentru care a tăcut aproape 2 minute, deși era la tribună # Gândul
George Simion, liderul AUR, a venit la tribuna Parlamentului, ținând în mână o poză cu Monica Hunyadi, și a tăcut timp de aproape două minute, după care a explicat de ce a făcut acest gest și a cerut demisia Cabinetului Ilie Bolojan. După ce a tăcut timp de două minute cu poza Monicăi Hunyadi în […]
15:40
Cristoiu demolează protestatarii Recorder: Nicușor Dan a zis că au ieșit pentru ca o clică să păstreze puterea # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă luni live din studioul Gândul, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a analizat scandalul momentului, războiul din justiție. În viziunea cunoscutului publicist, protestele care vizează, în realitate, destabilizarea nucleului antiprogresist sunt girate de la cel mai înalt nivel. Într-un dialog incitant alături de jurnalistul Gândul, Ion […]
15:30
Banca centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear. Ce despăgubiri colosale cere de la societatea care deține activele rusești blocate în Europa. UE vrea să le folosească pentru a ajuta Ucraina # Gândul
Banca centrală a Rusiei a intentat un proces prin care solicită despăgubiri în valoare de 18,2 trilioane de ruble (229,36 miliarde de dolari n.r.) de la societatea belgiană Euroclear, relatează Reuters. Instituția financiară europeană Euroclear deține majoritatea activelor rusești, înghețate de Uniunea Europeană, după ce Rusia a început războiul. UE dorește să utilizeze aceste active […]
15:20
15:20
„Corupția ucide”, ONG-ul care organizează „protestele spontane”, insistă cu recrutările. Anunță acțiuni de protest cu zeci de mii de participanți # Gândul
Protestele așa-zis „spontane”, care vizează o „reformare a Justiției” din România, beneficiază de o coordonare aproape „militarizată”, iar ONG-ul care face recrutări pentru „structura de comandă și execuție a următoarelor proteste si acțiuni viitoare” este „Corupția Ucide”. Sintagmele preferate de reprezentanții ONG sunt „task force”, „echipă operativă”, „coordonare strategică”, „structură de comandă și execuție”, desprinse […]
15:20
Economie la curent. Ce dispozitive să nu lași niciodată în priză, atunci când pleci de acasă # Gândul
Specialiștii susțin că există câteva aparate electrocasnice sau electronice care nu ar trebui lăsate în priză atunci când pleci de acasă. În primul rând, pot face un consum „în gol”, ceea ce ar putea să crească factura la curent. Pe de altă parte, ar putea să aibă loc o suprasolicitare a sistemului electric, ceea ce […]
15:10
Adoptă o atitudine prietenoasă și încearcă să nu iei nimic prea în serios. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 16 decembrie 2025. Berbec Dacă nu ești atent la energia pe care o consumi astăzi, vei descoperi că totul se va întoarce împotriva ta. Ceilalți oameni vor fi probabil la fel de încăpățânați […]
15:10
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detalii de la victoria impresionantă a lui Dinamo. Discutăm deciziile lui Kopic. Dăm calificativele: vor fi cele mai mari note pentru jucători în acest sezon? Aducem informații despre ce se petrece în club și venim cu detalii despre țintele de […]
15:10
O nuntă de 35.000 de dolari a dus la o ruptură neașteptată: logodnicul a anulat totul după ce a aflat adevărul despre partenera sa # Gândul
Povestea de iubire a unui cuplu s-a încheiat la scurt timp după ce a fost programată o întâlnire cu un organizator de nunți. Bărbatul a aflat că logodnica sa avea așteptări costisitoare, iar părerile despre priorități și obligații familiale erau foarte diferite. Totul ar costa aproximativ 35.000 de dolari și, personal, cred că este ridicol […]
15:00
Deși nu vor vota moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan, senatorii PSD vor vota „pentru” moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Senatorul PSD Daniel Zamfir spune că va vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, dar nu și moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. “PSD va vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu, și […]
14:50
Victoria extremei drepta la alegerile prezidențiale din Chile amenință dominația chinezilor din America Latină # Gândul
z Influența în creștere este generată de o creștere rapidă a schimburilor comerciale, investițiilor, precum și de eforturi diplomatice pentru a-și consolida poziția ca partener major al regiunii, adesea în competiție directă cu Statele Unite. China a devenit al doilea partener comercial ca mărime al Americii Latine, cu un comerț bilateral care a atins 518,47 […]
14:50
Acum 4 ore
14:40
Romanița Iovan, în vârstă de 61 de ani, a vorbit despre fiul ei, Albert, și despre relația pe care o are cu acesta. Romanița Iovan este fost model, creatoare de modă și femeie de afaceri. Este mama unui băiat, Albert, din mariajul cu pilotul Adrian Iovan. Adolescentul are adrenalina în sânge și este pilot de […]
14:40
Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi # Gândul
Trei zodii reușesc să întoarcă banii cu lopata, în decembrie 2025. Ultima lună din an s-ar anunța profitabilă pentru mai mulți nativi, iar noi modificări pe borda destinului ar urma să apară. Nu mai pot da înapoi, în ultimele zile ale lunii, fiind nevoiți să ia decizii clare legate de finanțe, oportunități și carieră. Finalul […]
14:40
Icoana pictată de Nicolae Grigorescu a fost vândută. 90.000 de euro, record absolut pe piața românească de artă sacră # Gândul
O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe, intitulată „Maica Domnului cu Pruncul”, a fost adjudecată la 90.000 de euro în Licitația de Crăciun organizată de Artmark pe data de 9 decembrie, stabilind cel mai mare preț obținut vreodată în România pentru o icoană. Pictura a pornit la licitație cu prețul de 18.000 de euro […]
14:30
Cazinourile online sunt pregătite de Sărbătorile de iarnă și le oferă jucătorilor posibilitatea de a se distra la sloturi cu tema de Crăciun. Acesta este doar un exemplu care ne arată că distracția în mediul online este adaptată unor evenimente importante de pe parcursul anului, cum ar fi Paștele ori Halloween. Totul face parte din […]
14:00
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun # Gândul
Pentru al treilea an consecutiv, Moș Crăciun pentru copiii internați în spitalele „Dr. Victor Gomoiu” și „Grigore Alexandrescu” din București le-a adus zilele trecute 300 de cadouri unice, personalizate pe genuri și grupe de vârstă, conținând peste 1,500 de jucării și gadget-uri, plus peste 3,000 de produse alimentare atent selecționate, adaptate vârstei. Acțiunea caritabilă a […]
14:00
Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa # Gândul
Guvernul prim-ministrului ceh Andrej Babiš a fost învestit, luni dimineața. Acesta va prelua administrația Republicii Cehe la aproximativ două luni după alegerile parlamentare din octombrie. Cabinetul va avea un total de 16 membri, relatează Novinky.cz. Prim-ministrul Andrej Babiš a declarat că guvernul va îmbunătăți viața în Republica Cehă pentru toți cetățenii. „Vom încerca să fim […]
13:50
Praful se strânge la ordinea zilei peste tot și dorești să găsești soluții prin care să menții casa cât mai curată? Există câteva metode simple care pot deveni eficiente în gospodărie. Pulberea fină și particulele microscopice se pot răspândi constant și repede, iar specialiștii trag un semnal de alarmă clar: pot provoca alergii. Iată mai […]
13:40
Ce spune Maria Buză despre mariajul său de 23 de ani. ”Nu ne închipuiam, atunci când ne-am cunoscut, că vom deveni o familie” # Gândul
Maria Buză, în vârstă de 56 de ani, a vorbit despre mariajul de 23 de ani pe care îl are cu muzicianul George Păstrașcu. Actrița Maria Buză este căsătorită, de mulți ani, cu George Pătrașcu. Cei doi au împreună un băiat, Andrei. La nașterea acestuia, Maria Buză a trecut printr-un moment de cumpănă: medicii […]
13:40
Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari români, printre care și Diana Șoșoacă, blocați în avion # Gândul
Un avion care efectua cursa București – Strasbourg, având la bord europarlamentari români, este ținut la sol, luni, pe aeroportul din Strasbourg, din cauza unei alerte de securitate. Printre europarlamentarii aflați la bord se numără Diana Șoșoacă, Dan Barna, Claudiu Târziu, Maria Grapini și Vasile Dîncu. UPDATE ORA 13.35. Traficul pe aeroport a revenit la […]
13:40
A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie # Gândul
Un bărbat din Marea Britanie a trăit un adevărat coșmar. La doar trei luni de când și-a cumpărat casa visurilor, pe care a dat 227.000 de euro, a fost nevoit să o demoleze, din cauza riscului iminent de prăbușire. Locuința se află în localitatea Thorpeness, chiar pe coasta comitatului Suffolk, în estul Angliei. Bărbatul a […]
13:40
Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei # Gândul
Blaise Metreweli, noua șefă a agenției de spionaj britanic MI6, declară că Marea Britanie este dedicată apărării Ucrainei, ca un avertisment la adresa Președintelui Rusiei: „Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială, sprijinul nostru este de durată. Presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi susținută.” De asemenea, Metreweli pune accentul pe […]
13:10
Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră # Gândul
A fost lansat primul studiu național care analizează științific modul în care funcționează creierul tinerilor cu potențial înalt. Importanța acestui proiect nu o reprezintă doar definirea unui profil psihologic și cognitiv al excelenței românești, ci și tehnologia care îl face posibil. Vorbim despre qEEG, o metodă modernă prin care activitatea cerebrală poate fi observată în […]
13:10
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT # Gândul
Sudorii, electricienii, instalatorii, dar și mecanicii auto pot ajunge să câștige mai bine pe piața muncii, spre deosebire de unii dintre angajații din industria IT. Datele recente de pe piața muncii arată că salariul lunar poate fi mult mai mare pentru cei din categoria „blue collar”. Unele dintre meseriile puse în categoria „blue collar”, deși […]
13:10
Moneda lăsată moștenire de un bunic a fost vândută cu 6 milioane de dolari, modelul este unul extrem de rar # Gândul
O monedă care s-a aflat peste 75 de ani într-o colecție de familie a fost vândută la licitație cu suma de 6 milioane de dolari. Pe data de 9 decembrie, a fost scos la vânzare de către casa de licitații Stack’s Bowers Galleries un exemplar recent descoperit și al 16-lea cunoscut al legendarului dolar de […]
13:00
Asociațiile magistraților denunță confiscarea temei justiției în scopuri politice sau în interesul altor grupuri de putere # Gândul
Asociațiile magistraților au transmis un comunicat în care condamnă folosirea temei justiției ca instrument de propagandă politică. De asemenea, magistrații acuză faptul că scopul materialului Recorder este favorizarea unei agende politice „sub pretextul unei așa-zise „justiții capturate”” „În contextul dezbaterilor publice generate de documentarul realizat de Recorder cu privire la funcționarea sistemului judiciar și al […]
13:00
Datoria externă a României a crescut cu 22 miliarde de euro în 2025. Anul viitor deficitul bugetar rămâne la o valoare record # Gândul
Datoria externă totală a crescut, în perioada ianuarie-octombrie 2025, cu 22 de miliarde de euro, ajungând la peste 225 de miliarde de euro, potrivit datelor prezentate luni de BNR. Este o creștere de 13,6% față de anul 2024. În anul austerității economice, România plătește în contul datoriei sale publice sume amețitoare sub formă dobândă. Potrivit […]
12:50
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Cum s-au desfășurat evenimentele de la Bondi Beach, minut cu minut # Gândul
După masacrul de duminică, de pe plaja Bondi din Sydney, Australia a anunțat planuri de înăsprire a legislației privind armele de foc. Potrivit rapoartelor CNN, autoritățile impun noi măsuri care vor restricționa accesul la permisele de port-armă. Prim-ministrul Anthony Albanese a anunțat, luni, modificările propuse, după o ședință cu liderii statelor și teritoriilor, la o […]
12:50
Jurnaliștii BBC au întocmit o listă 20 de destinații de călătorie potrivite pentru 2026. De la o insulă polineziană înconjurată de lagune albastre până la inima regiunii viticole din Chile, acestea sunt destinațiile de top. În ghidul din anul acesta au fost evidențiate cele mai bune locuri de călătorit, destinații care oferă experiențe incredibile, folosind […]
12:50
Ce părere au ucrainenii despre Volodimir Zelenski și război. 75% resping propunerile de pace ale Rusiei, iar 63% sunt dispuși să continue războiul # Gândul
Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, ucrainenii preferă să continue războiul cu Rusia în loc să facă concesii teritoriale. 72% dintre ucraineni sunt de acord să accepte un plan de pace care ar îngheța linia frontului actual, în timp ce 63% dintre aceștia sunt gata să tolereze războiul […]
Acum 6 ore
12:40
Cântăreața Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, are o mare pasiune pentru parfumuri. Artista a mărturisit că până acum a adunat în jur de 500. Narcisa Suciu are o mare pasiune pentu parfumuri, după cum a povestit la podcastul realizat de Jorge. Artista are în prezent 500 de sticlute cu parfum. Ce colecționează […]
12:40
Situație tensionată la Gara de Nord. Un bărbat s-a suit pe acoperișul gării, amenințând că se sinucide. A aruncat cu cărămizi în oameni și mașini # Gândul
Situație tensionată la Gara de Nord, acolo unde un bărbat de 34 de ani, din Focșani, s-a urcat pe acoperișul gării și a amenințat că se aruncă pentru a scăpa de datorii. El a aruncat și cu cărămizi, distrugând două mașini. Polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord București s-au sesizat, duminică seara, în […]
12:40
Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis # Gândul
Ușile muzeului Luvru din Paris au fost închise, luni dimineață, după ce o adunare la care au participat aproape 400 de angajați a votat, în unanimitate, intrarea în grevă, relatează Le Figaro. „Angajații Muzeului Luvru, reuniți în adunare generală luni dimineață, 15 decembrie, la solicitarea unui grup intersindical, au votat greva în unanimitate”, au declarat […]
12:40
USR cere schimbări majore în justiție după documentarul Recorder. Partidul vine cu 10 propuneri pentru justiția românească # Gândul
După publicarea documentarului Recorder, USR a anunțat că îl cheamă pe ministrul Justiției să dea explicații în fața plenului Parlamentului. Acum, USR vine cu 10 propuneri pentru Justiție, adunate într-un document intitulat: „Debaronizarea justiției și întărirea luptei împotriva corupției”. Egalitatea magistraților înfațalegii Reforma Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Continuitatea completurilor de judecată Protejarea magistraților–avertizori de […]
12:30
Registrul Militar Unificat, sistemul digital de recrutare al Rusiei, „paralizat” pentru mai multe luni. Hackeri ruși anti-război ar fi lansat un atac cibernetic devastator. „Existau copii de rezervă, dar acum au fost distruse” # Gândul
Activistul anti-război Grigory Sverdlin a dezvăluit că un grup anonim de hackeri a spart sistemele Mikord, unul dintre principalii dezvoltatori din spatele bazei de date de recrutare militară a Rusiei. Sverdlin a explicat că hackerii au contactat organizația sa, Get Lost, au revendicat atacul și au predat o cantitate imensă de informații sustrase. „Au fost […]
