Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1-4=9 într-o egalitate corectă

12:50

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, ucrainenii preferă să continue războiul cu Rusia în loc să facă concesii teritoriale. 72% dintre ucraineni sunt de acord să accepte un plan de pace care ar îngheța linia frontului actual, în timp ce 63% dintre aceștia sunt gata să tolereze războiul […]