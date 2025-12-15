Axios: Kamala Harris își vrea revanșa la ALEGERILE din 2028. Fosta vicepreşedintă americană se pregătește pentru o nouă campanie prezidențială

13:50

Praful se strânge la ordinea zilei peste tot și dorești să găsești soluții prin care să menții casa cât mai curată? Există câteva metode simple care pot deveni eficiente în gospodărie. Pulberea fină și particulele microscopice se pot răspândi constant și repede, iar specialiștii trag un semnal de alarmă clar: pot provoca alergii. Iată mai […]