Duel între CSM Bucureşti şi Rapid pentru două vedete de Champions League! Una dintre ele a semnat contractul
Fanatik, 15 decembrie 2025 19:00
CSM Bucureşti şi Rapid se luptă pentru două handbaliste de Champions League. Una dintre ele a semnat deja contractul cu "tigroaicele".
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
19:00
Duel între CSM Bucureşti şi Rapid pentru două vedete de Champions League! Una dintre ele a semnat contractul # Fanatik
CSM Bucureşti şi Rapid se luptă pentru două handbaliste de Champions League. Una dintre ele a semnat deja contractul cu "tigroaicele".
Acum o oră
18:30
Ionel Ganea, dezvăluiri tulburătoare la 6 luni după decesul fiului său de doi ani: „De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine și să-l fi lăsat pe el?” # Fanatik
Marea dramă a lui Ionel Ganea. Ce spune fostul internațional român la 6 luni după decesul fiului său. „Ce pot să fac eu mai mult, în momentul ăsta, decât să mă rog?”.
18:20
Gheorghe Tadici, replică după ce a fost acuzat de mama unei jucătoare: „Sunt numai anomalii!”. Răspunsurile antrenorului + reacţie în scandalul de pariuri: „Niciodată!”. Exclusiv # Fanatik
Gheorghe Tadici se confruntă cu noi acuzaţii, de această dată din partea mamei unei foste jucătoare de la HC Zalău. Antrenorul a răspuns punctual pentru fiecare acuzaţie şi a oferit o reacţie şi în cazul pariurilor, pe care le neagă vehement.
Acum 2 ore
18:00
Niță și Șumudică s-au contrat pe schimbările făcute de Gâlcă la pauză, când Oțelul conducea 1-0: „Mai bagi un șesar? Vrei titlul cu Vulturar și Jambor?” # Fanatik
Marius Şumudică a criticat schimbările lui Costel Gâlcă din timpul meciului Rapid - Oţelul Galaţi, scor 0-2. Robert Niţă susţine că la echipă e nevoie de întăriri.
17:40
Gabriela Ruse, final de an impresionant. Revenire fantastică în fața unei vedete din circuitul WTA # Fanatik
Gabriela Ruse a încheiat fantastic anul 2025. Prezentă la un demonstrativ de gală, românca a obținut o victorie extraordinară în fața unei vedete din circuitul WTA.
17:30
Fanatik Dinamo, marți, 16 decembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de colecție alături de Ionel Culina # Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar acum FANATIK DINAMO o să-l aducă invitat pe Ionel Culina. Cristi Coste va face show alături de fostul ofițer de presă al echipei din Ștefan cel Mare.
Acum 4 ore
17:10
Cum și-a dat seama fostul fotbalist de la FCSB că soția îl înșală: ”Îți mulțumesc că m-ai părăsit” # Fanatik
Detaliul care l-a făcut pe un fost jucător de la FCSB să realizeze că partenera de viață nu i-a fost fidelă. Cum o descrie acesta în momentul de față.
17:10
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR poate decide că fapta era prescrisă # Fanatik
Cătălin Cherecheș ar putea scăpa de condamnarea de cinci ani de închisoare pentru fapte de corupție. Fostul primar al municipiului Baia Mare a sesizat Curtea Constituțională cu o excepție de neconstituționalitate.
16:50
Simona Halep își vede în sfârșit un vis devenit realitate chiar aproape de finalul anului. Sportiva a împărtășit totul cu fanii ei și recunoaște că e în culmea fericirii.
16:40
Păgubit de „schema Nordis”, Florin Gardoș este entuziasmat de documentarul Recorder „justiția capturată”: ”Vă mai fac o donație” # Fanatik
Florin Gardoș a fost păcălit de „schema Nordis”, iar acum vine cu o reacție neașteptată legat de dezvăluirile despre justiția românească. Ce a spus fotbalistul.
16:20
Daniel Bîrligea, despre forma slabă a FCSB-ului în acest sezon: “Este o combinaţie de mentalitate şi încredere!”. Mesaj dur pentru cei care îi scot pe roş-albaştri din lupta pentru titlu # Fanatik
Daniel Bîrligea a încercat să ofere explicaţii pentru rezultatele sub așteptări pe care FCSB le-a înregistrat în actuala stagiune. Atacantul a vorbit și despre șansele echipei la titlu.
16:10
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv # Fanatik
Suporterii echipei Dinamo au primit o veste bună din partea lui Andrei Nicolescu înaintea meciului cu UTA. Ce se întâmplă, de fapt, cu Alexandru Musi și Mamoudou Karamoko.
15:50
Ce nu știai despre cele două cazuri de lepra din România: cum se transmite și care sunt primele simptome # Fanatik
Lepra reapare în România după peste 40 de ani. Află cum se transmite, care sunt riscurile reale și ce măsuri au luat autoritățile pentru a proteja populația.
15:20
Prima reacție oficială despre plecările lui Paradela și Florin Ștefan de la Universitatea Craiova. Exclusiv # Fanatik
Florin Ştefan şi Luis Paradela sunt pe lista neagră a Universităţii Craiova. Sorin Cârţu a vorbit despre iminenta plecare a celor doi de la "Ştiinţa".
Acum 6 ore
15:10
Cristiano Ronaldo, planuri uriașe după retragerea din fotbal. Afacerea de succes cu care vrea să dea lovitura # Fanatik
Cristiano Ronaldo, proiect special după ce ”agață ghetele în cui”. Fotbalistul portughez ia în calcul un business cu care vrea să atingă performanțe mari.
14:50
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu! # Fanatik
FCSB este deocamdată în afara locurilor de play-off. Chiar și așa, Gigi Becali este cu gândul la titlu și o vede ca principală contracandidată pe Universitatea Craiova.
14:30
(P) De ce să accesezi site-ul oficial Alexiana Group? Aici găsești uși de garaj secționale de calitate # Fanatik
Un sistem de închidere care este bine ales va putea schimba în mod complet confortul locuinței tale. Mulți proprietari caută în prezent soluții izolate, durabile și sigure pentru garajul lor. De aceea, majoritatea se întreabă […]
14:30
(P) START în Calendarul Betano! 21 de Zile cu Premii PE BUNE + 100.000 Lei prin tragere la sorți # Fanatik
Oprește tot ce faci. S-a dat startul celei mai profitabile campanii din an la Betano. Uiți de condiții ascunse, uiți de bani blocați în bonusuri. Anul acesta, Calendarul Betano (15 decembrie – 4 ianuarie) vine […]
14:30
După ce a pierdut cu Universitatea Craiova, Mainz a făcut marea surpriză în Bundesliga, cu Bayern Munchen! # Fanatik
FSV Mainz a produs surpriza în Bundesliga la scurt timp după ce a pierdut în Bănie, împotriva Universității Craiova. Ce rezultat surpriză a obținut pe „Allianz Arena“.
14:20
Fostul antrenor al Rapidului pune degetul pe rană: „Degeaba vrei să mergi ca un Ferrari dacă nu ai și motor”. Îl cere pe Stanciu în Giulești! Exclusiv # Fanatik
Adrian Mutu a analizat sezonul Rapidului, spunând că echipa nu poate mai mult şi ar trebui să facă transferuri de top pentru a se lupta la titlu.
14:00
De ce a cerut Rapid control anti-doping la meciul cu Oțelul Galați? „Trebuia comandat și la brigada de arbitri!”. Exclusiv # Fanatik
Rapid a solicitat control doping la meciul cu Oţelul Galaţi. Andrei Vochin a dezvăluit că impresia în SuperLiga este că atunci când o echipă aleargă bine există mereu această suspiciune.
13:50
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu Boateng? Exclusiv # Fanatik
Andrei Nicolescu a anunțat care sunt țintele de transfer pentru Dinamo în perioada de mercato din această iarnă. Ultimele detalii despre oferta pentru Boateng
13:50
Ce avere deținea Rodica Stănoiu. Miza uriașă a banilor și proprietăților fostului ministru al Justiției # Fanatik
Rodica Stănoiu a lăsat în urma ei o avere considerabilă. Fost senator cu trei mandate și ministru al Justiției, Stănoiu primea o pensie specială și deținea mai multe proprietăți.
13:40
Chivu contra Mutu în Serie A? ”Ar fi un duel frumos. Să te audă Dumnezeu! Nu ai cum să refuzi”. Exclusiv # Fanatik
Fiorentina are un sezon mizerabil și a ajuns pe ultimul loc în Serie A. Adrian Mutu visează să primească șansa de a ajunge antrenorul echipei și de a se duela cu prietenul său Cristi Chivu.
13:30
Andrei Nicolescu, anunț tare pentru fanii lui Dinamo despre transferul atacantului român mult așteptat. „A mai fost pe lista noastră. Nu cedăm!”. Exclusiv # Fanatik
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit care este situația atacantului despre care s-a scris că este dorit de echipa bucureșteană în această iarnă.
13:20
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv # Fanatik
FCSB închide etapa a 20-a a SuperLigii cu duelul împotriva Unirii Slobozia. Gigi Becali a anunțat echipa de start a campioanei României pentru acest joc.
Acum 8 ore
13:10
A analizat cu bisturiul arbitrajul de la Rapid – Oțelul și a găsit DOAR o fază discutabilă: „Koljic să zică mersi că nu a luat roșu” # Fanatik
Rapidiștii au reclamat arbitrajul lui Cristian Moldoveanu după duelul pe care l-au pierdut, 0-2, cu Oțelul Galați, în etapa cu numărul 20 din SuperLiga României.
13:00
Marius Șumudică la Gaziantep?! Prima reacție a antrenorului și detalii de ultimă oră. Exclusiv # Fanatik
Marius Şumudică ar putea bifa o revenire spectaculoasă la Gaziantep. Antrenorul a ofeirt prima reacţie după ce turcii l-au pus în capul listei la echipa de prima ligă.
12:50
Robert Niță, acuze incredibile: „Rapidul nu e cobai! Băiatul ăsta e mai mult killer decât arbitru! Ca pe vremea Cooperativei!”. Contre dure cu Lupu pe tema Angelescu. Exclusiv # Fanatik
Robert Niță l-a „distrus” pe arbitrul Cristian Moldoveanu după partida Rapid - Oțelul 0-2. Fostul atacant a adus acuze incredibile la adresa „centralului”.
12:40
Marius Șumudică analizează echipa de titlu a lui Dinamo. Care sunt atuurile echipei lui Kopic: „Am zis-o de trei luni” # Fanatik
Marius Şumudică a analizat Dinamo, echipă care îşi depune candidatura pentru titlu. Ce atuuri are Kopic şi cum poate câştiga după 19 ani campionatul.
12:30
A semnat cu FCSB! Gigi Becali: „Da, e adevărat! L-a întrebat pe Meme dacă e la mișto”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a confirmat că un jucător a semnat cu FCSB! Detalii de la discuțiile cu Meme Stoica
12:20
Gigi Becali anunță 5-6 transferuri tari la FCSB. „Portughezii se descurcă cel mai bine”. Laudă un om al lui Rotaru la Craiova. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a anunţat mutări importante la FCSB în această iarnă. Patronul FCSB susţine că vor veni şase jucători care să ridice nivelul echipei.
12:10
Etapa a 20-a din Liga 1 se încheie, luni seara, de la ora 20:30, cu partida Unirea Slobozia – FCSB. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator online, acest meci se trăiește […]
12:10
Scandalul Baroan la Rapid, afacerea de 400.000 de euro: „Pleacă în iarnă!. E un alt caz Boupendza”. Atac și la Pederzoli: „Săpunaru făcea mai mult!. Exclusiv # Fanatik
Antoine Baroan a fost adus cu mari speranțe în vară de către echipa giuleșteană, însă ultimele evenimente arată că viitorul său la Rapid pare a fi compromis.
12:00
Ce meserie are soțul Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Motivul pentru care a fost amendat drastic de Poliție # Fanatik
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ilie Bolojan, este partenera de viață a lui Florian Dogioiu, care a chemat Poliția în instanță după ce a fost amendat.
12:00
Horia Ivanovici, virulent: „Rapid e cea mai furată echipă și în acest sezon”. Sfat public pentru Angelescu: „Du-te cu talpa!” # Fanatik
Discurs extrem de ferm în direct al lui Horia Ivanovici despre arbitrajul de care are parte Rapidul și în acest sezon de SuperLiga!
11:50
Adi Mutu a făcut calculele de play-off ale FCSB-ului. „Și dacă intră la 10 puncte de primul loc, tot are șanse. Important e să intre”. Exclusiv # Fanatik
Adrian Mutu a analizat situația în care se află FCSB în Superliga și s-a pronunțat cu privire la șansele pe care campioana le are de a se califica în play-off.
11:30
Dinamo l-a convins pe Adi Mutu: „Sută la sută! Cea mai omogenă echipă”. Vorbește despre un transfer al lui Blănuță, dar îl propune pe Dzeko! Exclusiv # Fanatik
Adi Mutu e convins că Dinamo are șanse reale la titlu în acest sezon de SuperLiga! Analiza amplă făcută de „Briliant”
11:20
Rapid a pierdut ultimul meci din SuperLiga, 0-2, cu Oțelul Galați, iar discuțiile cu privire la transferuri au început să fie din ce în ce mai apăsate.
Acum 12 ore
11:00
Ce promisiune i-a făcut Boloni mamei sale când a plecat în Franța: ”Te-am pierdut, te-am pierdut” # Fanatik
Angajamentul pe care Ladislau Boloni l-a luat față de figura maternă. Antrenorul român a făcut acest legământ în momentul în care s-a stabilit în Franța.
10:40
Cine era, de fapt, „copilul” lui Mircea Lucescu. L-a adus de la Hunedoara și l-a titularizat și în națională # Fanatik
Pe cine considera Mircea Lucescu drept copilul său de suflet. Acesta a fost favorizat de selecționerul României care l-a făcut titular la echipa națională.
10:30
AEK Atena, formă monstruoasă înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League! Cu cât au bătut grecii în campionat # Fanatik
AEK Atena a obținut o victorie la scor în ultimul meci de campionat, iar acum se pregătește să-i primească pe cei de la Universitatea Craiova. Cât s-a încheiat meciul împotriva echipei lui Mățan și Mladen.
10:10
Schimbare importantă pentru Horațiu Moldovan! Ce s-a întâmplat la Real Oviedo după 0-4 cu Sevilla # Fanatik
Real Oviedo a suferit o înfrângere clară, 0-4, la Sevilla, iar conducerea clubului a luat o decizie majoră, care îl va afecta și pe portarul român Horațiu Moldovan.
10:00
Riscă să rateze FCSB play-off-ul?! Verdictul surpriză al lui Marius Şumudică: “Nu cred că mai are şanse la titlu” # Fanatik
Marius Șumudică, recunoscut pentru faptul că nu se ferește de cuvinte, a dat un verdict clar cu privire la finalul de sezon care o așteaptă pe FCSB în SuperLiga.
09:40
Cosmin Olăroiu atacă un super-trofeu cu Emiratele Arabe Unite, după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026: “Asta e soarta noastră” # Fanatik
Cosmin Olăroiu luptă cu reprezentativa Emiratelor Arabe Unite pentru un super-trofeu. Ce a declarat românul înaintea partidei din semifinale, programată luni.
09:30
Motivul pentru care noul consilier al lui Nicușor Dan a solicitat daune morale Poliției. Cum s-a încheiat totul # Fanatik
Cosmin Soare-Filatov, consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale, a dat în judecată Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
09:30
Destinația de vacanță unde Ilie Dumitrescu se simte cel mai bine. Cunoscutul analist sportiv o vizitează de 3-4 ori pe parcursul a 12 luni, cel puțin.
09:10
Una din naționalele care încă se luptă pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 ar putea să fie exclusă din competiție înainte de a-și asigura biletele.
08:50
Cum l-a câștigat Zeljko Kopic pe fotbalistul trecut pe la Real Madrid, de care Dinamo nu știa cum să scape # Fanatik
Dinamo a învins la scor formația Metaloglobus, într-un meci în care scorul a fost deschis de fotbalistul care a trecut prin curtea celei mai galonate echipe de fotbal a Europei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.