Georgescu după PROCESUL kafkian: "Justiția nu e oarbă iar Hristos nu poate fi îngenuncheat!" ACTUALIZARE de la Curtea de Apel București: Călin Georgescu, în fața celui mai important proces de până acum

Mormântul de piatră al lui Mircea cel Bătrân de la Mănăstirea Cozia a fost redeschis după aproape nouăzeci de ani. Racla de marmură cu osemintele Domnitorului se află alături de cea a maicii Teofana, Doamna Tudora, mama lui Mihai Viteazul, plecată la Domnul după aproape 200 de ani, în 1606, și așezată aici de nepoata sa, Domnița Florica.