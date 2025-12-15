Georgescu după PROCESUL kafkian: "Justiția nu e oarbă iar Hristos nu poate fi îngenuncheat!" ACTUALIZARE de la Curtea de Apel București: Călin Georgescu, în fața celui mai important proces de până acum
ActiveNews.ro, 15 decembrie 2025 19:30
Proces crucial în situația juridică a lui Călin Georgescu! Liderul suveranist se va prezenta astăzi în fața magistraților. De asemenea și alte persoane implicate în cadrul dosarelor au fost citate.
• • •
Acum 30 minute
19:30
Acum 2 ore
18:10
NE-AM SĂTURAT DE COVID, DAȚI-NE ȘI-O LEPRĂ! Ion Novăcescu: Anchetă! Peste 200 de clujeni bogați potențial infectați cu lepră… a la Cluj # ActiveNews.ro
Trei dintre marile necunoscute ale celei mai grave amenințări la adresa adresa securității, prestigiului, sănătății publice și intereselor vitale ale Clujului și clujenilor. în dosarul „Lepră ... a la Cluj”:
17:50
În fiecare an, la data de 15 decembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pomenirea Sf. Sfințit Mc. Elefterie, Episcopul Iliriei; Sf. Mc. Antia și Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro
Acum 4 ore
17:30
Măria sa moșul și Terorismul Planetar: Vârcolacii climatici au mâncat Soarele – Vă mai amintiți de Copiii Luminii pe care i-am trădat? # ActiveNews.ro
Voi de când nu ați mai văzut soarele? Desăptămâni bune, pământul e învăluit de o pâclă apăsătoare, o penumbră umedă șivâscoasă ce pare fără sfârșit și fără ieșire.
17:00
17:00
REFORMA DIN JUSTIȚIE din România a fost premiată în Statele Unite (aoleu!!!, n.n.) de una dintre cele mai prestigioase organizații care lucrează pentru întărirea parteneriatului între America și România. Cunoscută drept ALIANȚA, organizația reunește diplomați, companii și instituții de peste ocean și este condusă de foști ambasadori ai
16:50
Acum 6 ore
15:40
15:30
15:30
Bolojan nu este de la "partide", el este un fel de Samuel von Brukenthal, un fel de "guvernator" instaurat în România cu misiunea de a fi numitorul comun al trădărilor, veriga tare a străinilor.
14:20
LIVE: Moțiuni împotriva Guvernului Bolojan și Dianei Buzoianu, dezbătute în Parlament # ActiveNews.ro
Senatul și Camera s-au reunit în ședință comună, luni de la ora 14.00, pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu.
14:20
Păi stați așa că se schimbă toată proiecția, înseamnă că scandalul pe care l-a făcut ea este fake și ceea ce spunem de la început, că gen. Coldea este în spatele acestor manifestații, nu este deloc o speculație.
14:10
În viața de zi cu zi, alegerea și combinarea culorilor influențează în mod direct stilul personal, încrederea și modul în care suntem percepute. O ținută armonioasă din punct de vedere cromatic transmite echilibru, atenție la detalii și bun gust.
Acum 8 ore
13:50
Statele Unite și Ucraina au început a doua rundă de negocieri la Berlin, președintele Volodimir Zelenski discutând din nou cu delegația americană, potrivit RBC-Ucraina.
13:30
13:20
13:10
13:00
Blaise Metreweli, noua șefă a serviciului britanic de informații MI6, vorbește despre o ”presiune susținută” asupra Rusiei. În locul unei strategii de pace, ea face astfel o pledoarie transparentă pentru războiul de lungă durată...
12:10
Anda-Louise Bogza, soprana cu carieră remarcabilă în Europa, s-a stins din viață la doar 60 de ani. Nu demult visa la mari proiecte pentru orașul său natal, Piatra Neamț # ActiveNews.ro
Soprana Anda-Louise Bogza a încetat din viață sâmbătă, 13 decembrie 2025, la vârsta de 60 de ani. Ambasada României în Republica Cehă a transmis că a aflat „cu imens regret” despre dispariția artistei, descriind-o drept „o voce splendidă, cu sonorități profunde, răscolitoare…”.
12:10
„Alea iacta est” –„Zarurile au fost aruncate” – ar fi spus Iulius Cezar în ianuarie 49 î.Hr.,trecând râul Rubicon în fruntea Legiunii a VIII-a Gemina. Au urmat, însuccesiune rapidă, războiul civil, instalarea lui Cezar ca dictatorperpetuo – și asasinarea acestuia, cinci ani mai târziu, pe 15 martie44 î.Hr..
Acum 12 ore
11:50
Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost găsit mort în casă, în Timișoara. Cea care a făcut descoperirea este mama băiatului. A fost deschisă o anchetă pentru moarte suspectă.
11:50
Fără Revelion pe Champs-Élysées: Autoritățile pariziene invocă riscuri majore de siguranță # ActiveNews.ro
Autoritățile din Paris au decis anularea tradiționalei sărbători de Anul Nou organizate pe bulevardul Champs-Élysées, programată pentru 31 decembrie 2025. Decizia vine pe fondul unor îngrijorări majore legate de securitate.
11:10
ROMÂNIA CAPTURATĂ - CARACATIȚA SOROS din statul subteran și suprateran. Reportaje care nu se vor vedea niciodată la TVR - VIDEO # ActiveNews.ro
Adunați, într-o sală a Hotelului Intercontinental, 34 de oameni, unii dintre ei disidenți ai regimului comunist, alții dovediți ca fiind foști colaboratori ai Securității, pun la cale primul ONG din România – Grupul pentru Dialog Social, GDS.
10:00
Zi crucială la Curtea de Apel București: Călin Georgescu, în fața celui mai important proces de până acum # ActiveNews.ro
Proces crucial în situația juridică a lui Călin Georgescu! Liderul suveranist se va prezenta astăzi în fața magistraților. De asemenea și alte persoane implicate în cadrul dosarelor au fost citate.
09:40
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la mijloc de mandat în 2026, în pofida a ceea ce el consideră a fi mari succese economice de aproape un an.
09:30
09:20
Președintele Nicușor Dan începe luni o vizită în Finlanda, marți, având programată participarea, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei și Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.
09:10
Ion Cristoiu: Am mai văzut de zeci de ori filmul cu TFL-iștii care coboară în stradă | S-au împlinit 58 de ani de când am debutat în presă # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 14 decembrie 2025: Am mai văzut de zeci de ori filmul cu TFL-iștii care coboară în stradă | S-au împlinit 58 de ani de când am debutat în presă.
08:00
14-15 decembrie 1467. Încercarea lui Matei Corvin de a supune Moldova suzeranității sale, prin forța armelor, eșuează lamentabil în bătălia nocturnă de la Baia. Ștefan cel Mare îi face praf armata de unguri # ActiveNews.ro
Ștefan cel Mare, în fruntea unei oștiri de 12.000 de moldoveni, înfrânge armata ungară formată din circa 40.000 de oșteni, după ce, în prealabil, incendiase orașul.
Acum 24 ore
00:30
Numele meu este Mădălina Afrăsinie si sunt judecator in cadrul Secției a VI a Civila din cadrul Tribunalului București.
14 decembrie 2025
22:10
Oribila Laura Kovesi a renunțat la statutul de independență impus de calitatea de procuror european și s-a pus în fruntea celor care în țară instigă împotriva Justiției.
21:50
SOROS își ia țările înapoi. După Bulgaria și România, a început și în Ungaria. PAH: Ce fel de justiție se cere acum în stradă? # ActiveNews.ro
Așadar, ce justiție se cere acum în stradă? Una care mai întâi condamnă și de-abia apoi caută dovezile? Sau una care funcționează corect, luând decizii și dând sentințe de-abia după prezentarea dovezilor, nu înainte?
20:00
” Rutte e iresponsabil” - reacția Kremlinului la declarația șefului NATO privind declanșarea unui război cu Rusia ”de tipul celui prin care au trecut bunicii și străbunicii noștri” # ActiveNews.ro
Declarația secretarului general al NATO, Mark Rutte (foto st.), potrivit căreia europenii trebuie să fie pregătiți pentru un război de amploarea celui pe care l-au trăit bunicii și străbunicii lor, arată clar că acesta nu înțelege despre ce vorbește, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov (foto dr..
Ieri
19:20
Sarcofagul cu raclele lui Mircea cel Bătrân și al mamei lui Mihai Viteazul, Maica Teofana, a fost redeschis la Cozia după 87 de ani, pentru o nouă restaurare. Testamentul Maicii Teofana publicat de Părintele Gheorghe Calciu # ActiveNews.ro
Mormântul de piatră al lui Mircea cel Bătrân de la Mănăstirea Cozia a fost redeschis după aproape nouăzeci de ani. Racla de marmură cu osemintele Domnitorului se află alături de cea a maicii Teofana, Doamna Tudora, mama lui Mihai Viteazul, plecată la Domnul după aproape 200 de ani, în 1606, și așezată aici de nepoata sa, Domnița Florica.
17:00
CENZURĂ LA UNIVERSITATEA LUI SOROS. Cenzura în mediul academic occidental și războiul din Ucraina. De ce instituțiile liberale cenzurează discuțiile despre mobilizarea forțată în Ucraina? ENGLISH - Censorship in Western Academia and the War in Ukraine # ActiveNews.ro
The following is a response to the editors of the Review of Democracy (RevDem), the online journal of the Democracy Institute at the Central European University, who suspended an event that they agreed to host on December 11, 2025: "Men in the Vans, Women on the Streets: Gender, Resistance, and Forced Mobilization in Ukraine
16:40
EROU PE VECIE. Ziua în care haiducul Iancu Jianu a plecat la Ceruri: 14 decembrie 1842 - O CARTE și FILMUL ZILEI - Iancu Jianu Haiducul, cu Adrian Pintea # ActiveNews.ro
14 decembrie este pentru mine o zi specială. Într-o zi de 14 decembrie, în 1842, a fost chemat la Ceruri sufletul unui mare patriot, al unuia dintre cei mai mari iubitori de neam și de glie pe care i-a avut vreodată acest popor: Iancu Jianu.
15:40
Marian Dumitru: Turbații "anti-corupți" - imaginea statului eșuat și bătălia pentru controlul telecomenzii Justiției # ActiveNews.ro
Ce vedeți în poză este rezultatul spălării pe creier a copiilor și a tinerilor, pe care noi am permis-o. Sub iluzia "valorilor europene" istoria s-a transformat în manipulare, adevărul în minciună și albul în negru.
14:50
ÎNCEPE REVOLUȚIA! 14 decembrie 1989: La Iași se aprinde unul dintre fitilele care vor duce la căderea lui Nicolae Ceaușescu de la putere. Textul primului manifest al lui Decembrie 1989 # ActiveNews.ro
Fenomenul care este cunoscut sub numele de „Revoluția română” a început la Iași, pe 14 decembrie 1989, acum 35 de ani.
13:30
Având în vedere secretul pecare Marea Britanie și alte țări NATO l-au păstrat cu privire la desfășurareade trupe în Ucraina și la victimele militare anterioare, pare ciudat căsăptămâna aceasta s-a făcut atâta tapaj în jurul morții unui parașutistbritanic.
12:30
Pentru că refuza să se închine idolilor, Sfântul Tirs este supus la chinuri îndelungate. Din ordinul lui Arian, lui Filomon și Apolonie li s-au tăiat capetele pentru că erau creștini apoi, în urma unei minuni, însuși Arian a devenit creștin. A suferit și el moarte martirică, fiind aruncat în mare cu alți patru creștini.
12:30
”Adevăr vă spun că aceia pe care i-am chemat și n-au venit niciodată nu vor gusta din cina mea!” Duminica a XXVIII-a după Rusalii: Predica Mitropolitului Bartolomeu Anania, despre pilda celor poftiți la cină # ActiveNews.ro
În duminica a douăzeci și opta după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca, un fragment din capitolul al XIV-lea, versetele 16-24, în care Domnul Iisus Hristos relatează pilda celor poftiți la cină, dar care au refuzat invitația, pretextând că
13 decembrie 2025
23:30
A apărut ediția a doua a unei lucrări închinate Sfinților Închisorilor: GENERAȚIA MĂRTURISITOARE - noi mărturii inedite ale mărturisitorilor Aspazia Oțel Petrescu și Nicolae Purcărea, consemnate de Florin Palas # ActiveNews.ro
„Gândul ne-a fost la Dumnezeu și la neam. Dragostea de Dumnezeu și neam ne-au călăuzit. În viață trebuie să mergem astfel: pe verticală, spre Dumnezeu, și pe orizontală, cu neamul”. - Nicolae Purcărea
21:40
Virgiliu Gheorghe despre alternativa Homeschooling: Care este marele avantaj al copiilor care fac Școala Acasă? INTERVIU/VIDEO # ActiveNews.ro
Învățământul de acasă este profund reflexiv. El gravitează în jurul înțelegerii reale, al raționamentului și al gândirii critice, nu al memorării mecanice și al vânătorii de note. Majoritatea familiilor pe care le cunosc că fac homeschooling, nu au televizor în casă, iar copiii lor nu au acces la telefonul mobil. În schimb, majoritatea familiilor care au copiii la
20:30
20:20
Ilie Bădescu: AM CUNOSCUT IADUL. Un interviu de mare actualitate despre întoarcerea la Hristos și propovăduirea Adevărului # ActiveNews.ro
Trebuie ca tu însuți, cu adevărat, să fii următor al lui Hristos. Adică să devii propovăduitor, să devii apostol. După părerea mea, lucrul cel mai important este funcția de apostolie a credinciosului. Fiecare trebuie să-și asume o asemenea funcție, adică să-L propovăduiască pe Hristos în toate formele cu putință. Și atunci crește puterea Bisericii
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
18:40
Descoperire unică de dinaintea lui Constantin cel Mare: o frescă perfectă cu Hristos - Păstorul cel Bun scoasă la lumină de turci la 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic. Seamănă cu picturile din catacombele romane - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Arheologii din Turcia au scos la lumină chiar la Niceea o frescă cu Iisus reprezentat ca „Bunul Păstor” în stil roman, considerată una dintre cele mai importante descoperiri din perioada creștină timpurie din Anatolia
18:20
Sfinții închisorilor. Gânduri ale Aspaziei Oțel Petrescu despre tezaurul uman al României Nicolae Purcărea, multpătimitorul al închisorilor bolșevice (13 decembrie 1923 – 25 septembrie 2015) # ActiveNews.ro
Viața lui a fost în mare parte viața unui monah. El a avut o viață însingurată și curată, absolut în afară de orice egoism. El avea veselia bunei conștiințe. Deci, nu exuberanță, ci bucuria de a trăi în numele Domnului.
18:20
Peste jertfele și suferințele noastre, o șleahtă de profitori s-a ridicat, a pus stăpânire pe țară și iarăși ne-a robit! Și URLĂ HAITA! - MĂRTURISIRILE fostului deținut politic Nicolae Purcărea (13 decembrie 1923 - 25 septembrie 2015) # ActiveNews.ro
Acum 100 de ani, în data de 13 decembrie 1923, se năștea în Șcheii Brașovului Niculae Purcărea, fiul lui Niculae și al Mariei.
16:00
Mîndruță, Caramitru, Cărtărescu și lacrimile crocodiliului Popescu. Adrian Onciu: STRADA, (RE)OCUPATĂ DE MARIONETELE PUTERII # ActiveNews.ro
Poate vă întrebați cum reușesc influensării Puterii să mobilizeze populația după un documentar care pune lupa, foarte convenabil, doar pe anumite dosare. Și doar pe anumiți corupți, inclusiv din Justiție.
