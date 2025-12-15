VIDEO. Abuzul invizibil. Întrebările cu care se confruntă femeile din România la interviul de angajare
<img src="https://img.pressone.ro/rBgqmy7SscTy9Xxeil54i5o5KYw=/845x634/smart/https%3A%2F%2Fimages.pressone.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F12%2F15191833%2Fcovers-site-2.jpg"><p>„Și, vă doriți copii?” e întrebarea de care m-am lovit la un interviu de angajare într-o companie „respectabilă” din domeniul agriculturii. După ce a scris despre cele întâmplate în PressOne, a primit zeci de mărturii de la femei care au avut experiențe similare la locul de muncă sau la interviuri de angajare. Acestea sunt o parte dintre ele.</p>
• • •
Anul femicidelor. Puterea juridică nu dorește instituirea unei infracțiunii de sine stătătoare, iar MAI se opune colectării de date privind victimele și copiii acestora # PressOne.ro
Într-un an marcat de femicide violente, autoritățile, la presiunea societății civile, s-au întrecut în declarații și inițiative privind siguranța femeilor. Cu toate acestea, în proiectul de lege depus la Parlament, femicidul nu apare ca o infracțiune de sine stătătoare.
Trei decenii de tăcere, compromisuri și voturi tranzacționate. Deputatul Păun acuză PSD că dă vina pe comunitatea romă pentru eșecul alegerilor din București # PressOne.ro
Scandalul Păun–PSD nu este despre cine a pierdut alegerile în București. Este despre falimentul unui model de reprezentare politică și despre eșecul statului român de a garanta cetățenie reală tuturor.
Țeapă, Țeapă, Țeapă este un serial audio produs de Alex Lungu și găzduit de PressOne, în care veți afla adevărul din spatele uneia dintre cele mai frecvente scamatorii, care atrage românii în capcană prin oferte tentante de muncă.
Papan, Malaezia, un oraș aproape pierdut: „Ca să fac cumpărături trebuie să merg cu motocicleta câțiva kilometri” # PressOne.ro
Aflat la nici douăzeci de kilometri de Ipoh, al treilea cel mai mare oraș din Malaezia, se găsește Papan, un „orășel pierdut în timp”, cum a mai fost numit, în care fantomele a peste un secol de istorie se văd în casele abandonate, revendicate de pădurea tropicală care le-nconjoară.
Spotmedia.ro. Caracatița panourilor ilegale din București: Bani negri pe spațiul public și ani de blocaj, la primărie. Cum oprim abuzul? # PressOne.ro
Cei care amplasează ilegal panouri publicitare în București funcționează ca o caracatiță urbană. Când primăriile taie un braț – prin notificări, dosare și, uneori, chiar dezmembrarea câte unui panou – alte cuburi, prisme și bannere apar în alte zone aglomerate ale orașului.
Rămânem cu o întrebare apăsătoare după episodul de „apărare a justiției” de joi, 11 decembrie, pus în scenă de președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie: câte schelete se mai află prin dulapurile justiției?
Sute de magistrați se solidarizează cu dezvăluirile din documentarul Recorder. Dar cine poate reforma cu adevărat sistemul judiciar? # PressOne.ro
Aproape 200 de magistrați s-au solidarizat cu dezvăluirile documentarului Recorder, în timp ce CSM pare a fi scindat între secția de judecători și cea de procurori. În acest context, cine poate reforma cu adevărat sistemul judiciar?
Conform celor mai recente date Eurostat, o femeie din România petrece, în medie, peste cinci ore pe zi pentru a avea grijă de familie și casă. În acest context, am ieșit în stradă să aflăm cum se împarte munca pentru sărbători la români și cine pregătește, de fapt, „magia de Crăciun”.
PSD, amenințat chiar și de cele mai timide reforme, vrea să rupă coaliția. Premierul Bolojan le face munca mai ușoară # PressOne.ro
Pe măsură ce trec zilele, este tot mai puțin probabil că premierul Bolojan și cei care par a fi doritori de reformă să înțeleagă că singura lor forță stă în electorat, nu în rețelele mafiote pe care tocmai ei trebuie să le deranjeze.
Blocaj instituțional: de trei ani, autoritățile nu au stabilit programa de formare pentru psiho-oncologie, cu toate că specializarea devine obligatorie din 2026 # PressOne.ro
Pacienții cu cancer au nevoi psihologice particulare, de aceea cei care lucrează cu ei ar trebui să aibă o formare în psiho-oncologie, specializare care va fi obligatorie din 2026 pentru cei care vor oferi servicii prin Casa de Asigurări. Doar că modul în care se realizează acum formarea în domeniu este superficial, raportat la cum se face în străinătate și insuficient, raportat la nevoile pacienților.
Realitățile digitalizării: „Se investește în platforme, dar faptul că oamenii nu au abilitățile de bază să înțeleagă ce informație accesează nu e prioritatea nimănui” # PressOne.ro
România are cele mai scăzute competențe digitale din UE, ceea ce adâncește vulnerabilitatea socială și inegalitățile. Problema reală este lipsa alfabetizării digitale autentice, nu infrastructura.
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cum ar putea arată Bucureștiul dacă se ține de promisiunile din campanie și unde apar semne de întrebare # PressOne.ro
Cu peste 35% din voturile exprimate la alegerile locale parțiale, Ciprian Ciucu, PNL, este noul primar general al Capitalei. În acest context, PressOne analizează promisiunile făcute de acesta în campania electorală și șansele ca ele să se îndeplinească.
În duminica alegerilor pentru Primăria Capitalei, PressOne a fost într-o secție de vot din Sectorul 3 pentru a vedea cum decurge procesul electoral.
Asociația Daisler vă așteaptă în acest weekend cu activități faine în centrul Clujului. Mai sunt doar trei zile în care clujenii pot descoperi orașul prin lumină în cadrul Lights On Romania și se pot bucura de Celălalt Târg de Crăciun, eveniment creat special pentru comunitate.
(P) Ce înseamnă să fii "Gata pentru viață". Un diagnostic le-a dat viața peste cap, dar au putut merge mai departe pentru că și-au pregătit din timp ajutorul # PressOne.ro
În România, doar 4% dintre români sunt asigurați în baza unei asigurări voluntare de sănătate, arată Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Însă trendul este unul crescător.
Povestea Lay’s pe care nu o știai: de la brazdele din Covasna la gustul care a cucerit 17 țări (P) # PressOne.ro
Amintiri Gustoase explorează agricultura locală, relația cu fermierii și investițiile în tehnologie, dar și creativitatea din bucătărie, unde recreează cu chipsuri Lay’s rețete românești. Prima oprire a fost chiar în câmpurile din Cernat, Covasna.
Christine Thürmer este un fenomen. În urma unei revelații avute în 2007 a demisionat din funcția de manager a unei importante companii și s-a pus serios pe umblat. Deși în lumea outdoor e cunoscută drept “Turista germană”, ceea ce face cu greu poate fi numit turism. E meserie.
În ciuda discursului public al autorităților, vorbim de un fenomen normal care, în anumite limite, poate fi înlăturat prin procesul de tratare a apei.
Cu doar câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, PressOne i-a întrebat pe bucureșteni ce mesaj au ei pentru viitorul primar general.
Episodul 3. Alex și Ana descoperă că fenomenul este mult mai mare decât și-ar putea imagina, atât pe plan internațional, cât și în comunitățile de români. Și chiar și un prodecan universitar poate fi folosit ca țap ispășitor.
VIDEO. „Fetele nu voiau, dar o făceau pentru bani". Luana Iguana despre sex work-ul din cluburile românești # PressOne.ro
Luana Iguana, dansatoare și antreprenoare, povestește pentru Project F cum sportul a ajutat-o să vindece traume din copilărie, diferența dintre pole dance și striptease, prejudecăți, sexualizare și despre cele șase luni în care a trăit realitatea din interiorul strip cluburilor din Capitală.
Cum a schimbat o rețea de carte clandestină destinul Europei de Est: Povestea spionului român care a inundat blocul comunist cu idei interzise # PressOne.ro
Timp de 35 de ani, un spion de origine română a condus o operațiune secretă a CIA prin care au fost trimise peste 10 milioane de publicații interzise în țările din Estul Europei.
Indiferent cum ar sta lucrurile, aș vrea un singur lucru. Să văd că, pe 7 decembrie, bucureștenii înșiși vor arăta că sunt obsedați de binele acestui oraș, că nu mai acceptă corupția și că vor să-și negocieze foarte dur și activ interesele cu oricine vine la Primărie, pe termen lung.
Înainte de alegerile locale de pe 7 decembrie din București, PressOne a vorbit cu mai mulți bucureșteni despre problemele pe care și le-ar dori imediat rezolvate de către viitorul primar.
Pelerinaj suveranist de Ziua Națională. Susținătorii lui Călin Georgescu și AUR au ocupat Catedrala din Alba Iulia: „Nu vedeți că oamenii îl protejează?” # PressOne.ro
De 1 decembrie, Călin Georgescu, aflat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, a fost prezent la Alba Iulia, unde a fost întâmpinat de susținătorii săi.
Culisele Marii Uniri: cum s-a realizat, de fapt, România Mare, când cu doar câteva luni înainte România risca să dispară # PressOne.ro
Pentru România Mare, poporul a plătit un preț absolut colosal, nota de plată fiind încărcată masiv de incompetența și corupția elitelor. Regatul României a suferit, raportat la populație, al doilea cel mai mare procent de pierderi după Serbia, deși țara nostră a luptat efectiv doar un an.
Noua programă școlară pentru Limba și literatura română de clasa a IX-a: dispar scriitorii contemporani și nu sunt incluse autoare # PressOne.ro
În noua propunere de programă școlară pentru Limba și literatura română la clasa a IX-a, cultura „relevantă” este produsă doar de autori din secolele XVI–XIX, exclusiv bărbați.
Mănăstirile închinate: cum au reușit românii să scape de năpasta călugărilor de la Muntele Athos # PressOne.ro
Vreme de aproape două ore, profesorul Tudor Dinu ne trece prin istoria de trei secole a acestui fenomen unic în lume. Mănăstirile de la Muntele Athos, de la Muntele Sinai, de la Ierusalim și din alte părți au primit sau au obținut, pe diverse căi, posesiuni în Țara Românească și Moldova.
Când mersul la sală devine obsesie. Viața unui adolescent între algoritmi, băieți cu mușchi și steroizi # PressOne.ro
Mersul la sală promite disciplină și control. Dar, dincolo de un stil de viață sănătos, tot mai mulți adolescenți ajung să-și trateze corpul ca pe un proiect ce trebuie perfecționat.
Münchau este optimist cu privire la perspectivele lor, dar nu și la ale noastre – INTERVIU # PressOne.ro
Wolfgang Münchau este un celebru jurnalist economic cu anvergură globală, autorul volumului “Kaput: Sfârșitul Miracolului German” și cofondator al platformei de analize economice Eurointelligence.
Cazată la băieți pentru că așa scrie în buletin. Experiența unei studente trans în căminele Universității București # PressOne.ro
În legislația românească nu există noțiunea de identitate de gen, aspect care produce consecințe și asupra modului în care sunt cazați studenții în cămine, unde nu există proceduri diferite pentru persoanele care au o altă identitate decât cea din buletin.
Familia și cunoștințele unuia dintre cei mai bogați parlamentari români vor împăduri, pe bani europeni, în județul Brăila. Deputat PNL: „Soția a accesat acum câteva luni, cred” # PressOne.ro
PressOne vă prezintă un nou caz de împădurire pe bani europeni făcută de cunoștințe și rude ale unor oameni politici. Protagonist: deputatul Alexandru Popa, șeful PNL Brăila.
Limitarea avioanelor F-16. Motivul pentru care dronele rusești care intră în spațiul aerian al României nu sunt doborâte, deși există o lege în acest sens # PressOne.ro
O dronă rusească a pătruns în dimineața zilei de 25 noiembrie în România și a traversat patru județe, Tulcea, Galați, Vrancea și Vaslui, marcând astfel prima incursiune atât de adâncă pe teritoriul românesc de la începutul invaziei din Ucraina. De ce nu sunt doborâte dronele rusești care intră în spațiul aerian al României?
Spotmedia.ro: Autostrada A0, aproape să închidă inelul Bucureștiului. Cât mai avem de așteptat și pe ce loturi se lucrează acum (Video) # PressOne.ro
Am putea circula curând un pic mai ușor pe șoselele din Capitală – inclusiv pe Drumul Național de Centură al Bucureștiului (DNCB) – dacă se inaugurează toate loturile din A0 – autostrada de aproape 1 miliard de lei, care va înconjura orașul.Iată pe ce porțiuni se circulă deja și care sunt loturile care mai pot întârzia închiderea completă a inelului.
INTERVIU. Povestea Anei Pauker prin ochii ficțiunii. Romanul care redeschide dosarul unei vieți spectaculoase a femeii-politician apărute pe coperta revistei Time # PressOne.ro
Ana Pauker a făcut parte dintr-o generație sedusă de comunism, ale cărui principii n-a putut să le abandoneze nici după ce a devenit clar că se sprijinea pe crimă. A plătit personal și familial prețul radicalizării, rămânând până la capăt captivă în propria iluzie. Ana Pauker este personajul romanului Frica scris de Daniela Rațiu
Istoricul și scriitorul Stejărel Olaru explică, într-un interviu pentru PressOne, de ce Sergiu Celibidache a fost cu totul ieșit din tipare: un artist care a transformat muzica într-o formă de meditație și a refuzat să o „înghețe” în înregistrări.
Exclusiv. Colegiul Medicilor, reacție la ancheta PressOne care îl vizează pe dr. Cristian Andrei: are aviz de liberă practică pentru neuropsihiatrie infantilă abia din 2008 # PressOne.ro
Specializat în neuropsihiatrie pentru copii, Cristian Andrei are patalama de la Colegiul Medicilor abia din 2008.
Exclusiv. Colegiul Medicilor, reacție la ancheta PressOne care îl vizează pe dr. Cristian Andrei: cel puțin 15 ani de carieră FĂRĂ AVIZ de liberă practică # PressOne.ro
Specializat în neuropsihiatrie pentru copii, Cristian Andrei are patalama de la Colegiul Medicilor abia din 2008.
„Mare cadou în link-ul din BIO”. Cum sunt promovate de către influenceri jocurile de noroc pe social media, cu toate că legea interzice asta # PressOne.ro
Influencerii din România fac în continuare reclamă la jocuri de noroc pe internet, deși Consiliul Național al Audiovizualului a interzis asocierea persoanelor cu notorietate cu păcănelele.
O viață permanent instabilă. Provocările femeilor care merg să lucreze în Țările de Jos: „Când locuința devine nesigură, munca este afectată” # PressOne.ro
Când vine vorba de soluțiile de integrare a femeilor migrante, schimbarea trebuie să fie una sistemică: separarea locuinței de contractul de muncă, programe pentru învățarea limbii și pentru îngrijirea copiilor și mecanisme reale de protecție.
Spotmedia. ro: De ce jumătate din București încă n-are repartitoare. Și ce urmează, până la finalul anului # PressOne.ro
Deși montarea repartitoarelor de costuri pe calorifere este obligatorie încă din anul 2007, astăzi le au doar jumătate dintre bucureștenii ale căror locuințe sunt racordate la Termoenergetica.
INTERVIU. Stejărel Olaru: „Celibidache era un om împotriva curentului, un non-conformist fără îndoială” # PressOne.ro
