VIDEO. Abuzul invizibil. Întrebările cu care se confruntă femeile din România la interviul de angajare

Pacienții cu cancer au nevoi psihologice particulare, de aceea cei care lucrează cu ei ar trebui să aibă o formare în psiho-oncologie, specializare care va fi obligatorie din 2026 pentru cei care vor oferi servicii prin Casa de Asigurări. Doar că modul în care se realizează acum formarea în domeniu este superficial, raportat la cum se face în străinătate și insuficient, raportat la nevoile pacienților.