Cine sunt judecătoarele care l-au sancționat pe Danileț, fără motiv, în urmă cu 6 ani
Euractiv.ro, 15 decembrie 2025 20:50
Acum o oră
20:50
20:40
Atribuțiile ministrului Predoiu, exercitate de un secretar general adjunct delegat ilegal de 7 ani # Euractiv.ro
Sindicatul polițiștilor „Diamantul” a descoperit că ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și-a delegat mare parte dintre atribuții secretarului general adjunct al ministerului, în condițiile în care acesta este de 8 ani delegat pe funcție.
Acum 4 ore
19:20
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată "România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare", a fost dezbătută și votată luni de Parlament.
18:00
Senatul dezbate și votează luni o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, după criza apei din județul Prahova, care a lăsat 100.000 de oameni fără apă potabilă.
17:50
Consiliul UE aprobă "autostrada energetică", vitală pentru scăderea prețurilor în Estul Europei # Euractiv.ro
Consiliul UE pentru Energie a aprobat luni noul pachet de finanțare destinat dezvoltării rețelelor energetice. Pachetul include și proiectele propuse de România, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Acum 6 ore
17:10
PSD a dat mâna cu AUR pentru a vota o moțiune simplă împotriva ministrei USR a Mediului # Euractiv.ro
Senatul dezbate și votează luni o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, după criza apei din județul Prahova, care a lăsat 100.000 de oameni fără apă potabilă.
16:10
Moțiunea împotriva ministrei mediului de la USR, la votul Senatului. PSD spune că va vota demiterea # Euractiv.ro
Senatul dezbate și votează luni o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, după criza apei din județul Prahova, care a lăsat 100.000 de oameni fără apă potabilă.
16:00
Guvernul german a prezentat luni un plan în zece puncte pentru consolidarea cooperării germano-ucrainene în domeniul apărării.
Acum 12 ore
13:00
Dan: Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de justiție # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis luni, pe contul său de X, că pleacă la summitul de la Helsinki, dar "iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc".
12:30
CEDO dă câștig de cauză fostului judecător Cristi Danileț: România i-a încălcat dreptul de exprimare # Euractiv.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că statul român a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al fostului judecător Cristi Danileț, sancționat disciplinar pentru postări publicate pe Facebook.
11:00
La ce bun filosofia? Studenții de la UBB coboară gândirea critică din amfiteatre în stradă # Euractiv.ro
Într-o perioadă marcată de incertitudine, polarizare și suprasaturație informațională, filosofia își caută – și își găsește – un nou loc în spațiul public.
09:50
Turiștii, speriați de solicitările privind rețelele de socializare, își anulează călătoriile în SUA # Euractiv.ro
În doar câteva ore, zeci de grupuri de turiști europeni au decis să își anuleze călătoriile în SUA, programate pentru următoarele săptămâni, de teama unor noi restricții de intrare în țara nord-americană, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
09:30
Războiul din Ucraina și rolul Donbas, o răscruce de popoare pe care Moscova vrea să le stăpânească # Euractiv.ro
Leagăn al unui amestec complex de ideologii și limbi – astăzi un amestec de rusă și ucraineană, cunoscut sub numele de Surzik – Donbasul, alcătuit din regiunile Donețk și Lugansk, a fost întotdeauna un unicorn pentru puterile care caută controlul.
09:10
A cincea moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută și votată în Parlament # Euractiv.ro
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată "România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare", este dezbătută și votată luni de Parlament.
08:50
Sub cerul Ucrainei domnește o mare confuzie. Și multe întrebări, necunoscute și așteptări. Cotidianul italian „Avvenire” și-a propus să le examineze pe rând, începând cu problema Donbasului.
08:30
Alături de cei care își pun speranțele într-un conflict israeliano-turc în Orientul Mijlociu, Mediterana de Est și Marea Roșie, cei care investesc în tensiunile turco-ruse din Asia Centrală, Marea Neagră și Caucaz par să-și fi reluat activitatea.
08:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat viitoarele sale întâlniri cu reprezentanții președintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului, informează agenția ANSA (Italia).
Acum 24 ore
08:20
Agenții Moscovei se dau drept naziști ucraineni, împrăștie graffiti anti-rusești și umplu Viena cu stickere. Scopul lor: să erodeze încrederea în Ucraina, scrie publicația austriacă Profil.
08:10
O spioană rusă în Italia descoperită datorită pisicii sale: „Era în contact cu generalii NATO” # Euractiv.ro
O spioană rusă a fost descoperită... datorită pisicii sale, de care era îndrăgostită nebunește. „Doamna Pisică” era un agent rus în adormire care își aștepta misiunile la Napoli, scrie „Il Messaggero” (Italia).
08:00
Germania a acuzat vineri Rusia de un „atac cibernetic” care a vizat sistemul său de control al traficului aerian și de o „campanie de destabilizare” în timpul recentelor alegeri legislative germane, notează „France 24” (Franța).
07:50
Susținând că Europa este adevăratul dușman al Rusiei în războiul său din Ucraina, ideologul Serghei Karaganov împinge și mai departe retorica belicoasă a Kremlinului, scrie „Le Point” (Franța).
07:40
Uniunea Europeană nu este mai aproape de o pace durabilă în Ucraina atât timp cât Rusia refuză concesii reale, iar agresiunea continuă asupra civililor și infrastructurii ucrainene arată lipsa unei dorințe autentice de încetare a războiului.
07:30
În aceeași săptămână în care Donald Trump a numit țările europene „decadente” și liderii europeni „slabi”, aceștia din urmă au răspuns cu toată puterea, notează „Euronews” (Italia).
Ieri
11:40
De ce este important să vorbim despre educație dincolo de școală? Pentru că valorile care țin o societate în picioare – dreptatea, responsabilitatea, empatia, respectul față de viață și față de ceilalți – nu se învață doar din manuale.
07:30
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler. „Epoca de Pax Americana aproape s-a încheiat” # Euractiv.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin „nu se va opri” și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, relatează agențiile EFE și DPA, preluate de Agerpres.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Proteste în Piața Victoriei și în țară: cereri de demisii și apeluri pentru o justiție independentă # Euractiv.ro
Aproximativ o mie de persoane protestează sâmbătă seară în Piața Victoriei din București, într-o nouă manifestație de susținere a independenței justiției, pe fondul dezvăluirilor apărute în documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder.
15:00
Banca Europeană de Investiții (BEI) va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, a afirmat, vineri, președinta instituției, Nadia Calvino, transmite Reuters.
09:30
UE a înghețat pe termen nelimitat 210 miliarde de euro din activele băncii centrale a Rusiei # Euractiv.ro
În felul acesta se deschide posibilitatea acordării de împrumuturi Ucrainei.
12 decembrie 2025
22:00
„Dați-ne justiția înapoi!”, „Justiție, nu corupție”. „Ieșiți din casă dacă vă pasă”. | "Restored justice.” "Justice, not corruption.” "Come out of your homes if you care. (articol bilingv - română/engleză)
19:20
Acestea sunt sloganurile care răsună în București, între 10 și 13 decembrie, când românii, în majoritate tineri, se adună în Piața Victoriei pentru a cere garanții mai puternice pentru independența justiției. Demonstrațiile arată îngrijorarea crescândă a populației cu privire la încrederea în actul de justiție. Protestele continuă și sâmbătă. "Restored justice.” "Justice, not corruption.” "Come out of your homes if you care.” These are the slogans echoing through Bucharest on 10–13 December, as...
18:00
Judecătoarea Grațiela Milu, membră a Consilului Superior al Magistraturii (CSM), spune că nu a fost de acord cu emiterea comunicatului transmis de Secția pentru judecători a Consiliului, că e nevoie ca faptele prezentate în documentarul Recorder să fie verificate, iar dacă e nevoie modificarea legii, dacă se constată disfuncționalități în sistem. „Comunicatul dat astăzi de Secția pentru judecători nu a fost produsul unei hotărâri a secției ci al unei consultări informale, ocazie cu care eu am...
17:50
Președinta ÎCCJ, Lia Savonea, a provocat un nou scandal la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție după ce, sub pretextul integrării a șapte judecători promovați recent, a luat decizia de a reconfigura toate completurile de judecată.
17:30
Beijing intenționează să controleze mai strict exportul anumitor produse din oțel anul viitor. Anunțul este perceput destul de pozitiv în afara Chinei, spre deosebire de situația cu pământurile.
15:30
Mediul de afaceri: Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională # Euractiv.ro
Fundația Romanian Business Leaders face un apel public către magistrați, către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în sprijinul justiției independente - condiție esențială pentru democrație și economia de piață.
13:50
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri ce mesaj are pentru români în prag de sărbători, în contextul în care Guvernul a luat măsuri dure de austeritate, iar el este contestat.
13:50
Șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, a reacționat vineri în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și prin alte ieșiri publice.
13:20
Difuzarea la TVR a investigației Recorder, contestată de șefa CAB. Jucan ia apărarea Televiziunii # Euractiv.ro
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a atacat joi TVR pe motiv că a difuzat investigația Recorder despre sistemul de Justiție din România.
12:30
Bolojan, după cutremurul din Justiție: grup de lucru și pasarea unei părți din răspundere la Dan # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, în timpul unei vizite în Bihor, că, în principal, deciziile din justiție sunt la CSM, iar președintele are competențe "de a influența aceste zone".
12:10
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis vineri sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder.
09:40
Radu Marinescu: De când sunt ministru al Justiției nu am primit nici o sesizare a unui magistrat # Euractiv.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că niciun magistrat nu i s-a plâns că ar fi persecutat sau că ar fi nereguli în CSM.
09:30
Administrația Trump a lansat pe site-ul Casei Albe o nouă secțiune intitulată „Presa necinstită a săptămânii”, menită să expună instituțiile media acuzate de relatări „înșelătoare” și „părtinitoare”, relatează „Le Point” (Franța).
09:20
Nouă persoane au fost arestate în Italia într-un dosar de fraudă estimată la aproximativ 1,7 milioane de euro, comisă în dauna organizației Opera di Santa Maria del Fiore, care administrează celebrul Dom din Florența, relatează „La Stampa” (Italia).
09:20
Deși rolul mass-media publice este considerat esențial pentru apărarea civilă, o reformă recent adoptată în Suedia riscă să fragilizeze radioul și televiziunea publică, în special printr-un nivel de finanțare considerat insuficient.
09:10
Autoritățile de la Sofia au decis introducerea unei interdicții pe termen nelimitat privind pescuitul sturionilor în apele bulgărești ale Dunării și Mării Negre, măsura urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, relatează „Mediapool” (Bulgaria).
09:00
UE a dat undă verde primei centrale nucleare finanțată din fonduri publice din Polonia # Euractiv.ro
Comisia Europeană a aprobat un pachet de sprijin pentru construcția și exploatarea primei centrale nucleare din Polonia, considerându-l compatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat, notează „Euronews” (Italia).
09:00
Ungaria a încheiat un acord-cadru cu Azerbaidjanul pentru achiziționarea a până la 800 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe o perioadă de doi ani, a anunțat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, potrivit MTI (Ungaria).
08:50
Pachetul european pentru rețele schimbă peisajul energetic. Câștigători: țările balcanice # Euractiv.ro
Comisia Europeană a lansat cel mai ambițios plan de modernizare a rețelelor energetice europene de la crearea pieței interne a energiei, pachet cunoscut drept European Grids Package, relatează „Capital.gr” (Grecia).
08:40
UE aprobă folosirea activelor înghețate ale Rusiei fără vot unanim pentru susținerea Ucrainei # Euractiv.ro
Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit miercuri, 11 decembrie, ca deciziile privind imobilizarea și utilizarea activelor rusești înghețate să poată fi luate prin majoritate calificată, informează RFI România.
08:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, vor călători pe 20 decembrie în Brazilia pentru a semna acordul cu blocul comercial sud-american Mercosur, potrivit „Euronews” (Italia).
08:20
Alegerea ministrului grec al Economiei și Finanțelor la șefia Eurogrup marchează o revenire istorică: țara care s-a aflat în centrul crizei datoriilor publice în Europa se află acum la conducerea celui mai important organism economic al zonei euro.
