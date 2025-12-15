VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru deschide scorul

Primasport.ro, 15 decembrie 2025 21:50

VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru deschide scorul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
22:00
Iordania s-a calificat în finală Cupei Arabe! Va lupta pentru trofeu cu Marocul Primasport.ro
Iordania s-a calificat în finală Cupei Arabe! Va lupta pentru trofeu cu Marocul
22:00
Dinamo este din nou în atenţia lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului este convins: ”Nu mi-e frică!” Primasport.ro
Dinamo este din nou în atenţia lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului este convins: ”Nu mi-e frică!”
Acum o oră
21:50
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru deschide scorul
21:40
Decizie radicală luată de Gigi Becali! Tavi Popescu, exclus din lot Primasport.ro
Decizie radicală luată de Gigi Becali! Tavi Popescu, exclus din lot
21:30
Asistenţă redusă la Unirea Slobozia - FCSB. Câţi suporteri are campioana Primasport.ro
Asistenţă redusă la Unirea Slobozia - FCSB. Câţi suporteri are campioana
21:30
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
Acum 2 ore
21:00
Jucătorul care înscrie gol după gol în Superliga, dar este nemulţumit: ”Acesta e gustul meu amar” Primasport.ro
Jucătorul care înscrie gol după gol în Superliga, dar este nemulţumit: ”Acesta e gustul meu amar”
20:40
Alexis Saelemaekers şi-a prelungit contractul cu AC Milan până în 2031 Primasport.ro
Alexis Saelemaekers şi-a prelungit contractul cu AC Milan până în 2031
20:30
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 4 ore
20:20
Cristian Sava, dezamăgit de cum a decurs a doua repriză cu UTA. ”Trebuie să jucăm pe toată durata partide” Primasport.ro
Cristian Sava, dezamăgit de cum a decurs a doua repriză cu UTA. ”Trebuie să jucăm pe toată durata partide”
20:10
Nu a ezitat după ce a văzut reluările de la Farul - UTA: ”Contează pe ce parte a piciorului mă calcă?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Nu a ezitat după ce a văzut reluările de la Farul - UTA: ”Contează pe ce parte a piciorului mă calcă?” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
A criticat propria echipă şi nu a prins lotul pentru meciul Unirea Slobozia - FCSB Primasport.ro
A criticat propria echipă şi nu a prins lotul pentru meciul Unirea Slobozia - FCSB
20:00
VIDEO | Adrian Mihalcea a spus ce l-a nemulţumit la meciul cu Farul. ”Până la urmă ne bucură acest punct” Primasport.ro
VIDEO | Adrian Mihalcea a spus ce l-a nemulţumit la meciul cu Farul. ”Până la urmă ne bucură acest punct”
19:50
Florin Cernat a anunţat schimbarea la FCSB. ”În cariera unei echipe se întâmplă momente de genul” Primasport.ro
Florin Cernat a anunţat schimbarea la FCSB. ”În cariera unei echipe se întâmplă momente de genul”
19:20
Lautaro Martinez, evaluat de Cristi Chivu. Ce a spus fostul mare internaţional: ”Când lucrurile nu merg bine, eşti criticat” Primasport.ro
Lautaro Martinez, evaluat de Cristi Chivu. Ce a spus fostul mare internaţional: ”Când lucrurile nu merg bine, eşti criticat”
19:20
VIDEO | Farul - UTA 1-1. Dobrogenii, penalizaţi pentru că au cedat iniţiativa Primasport.ro
VIDEO | Farul - UTA 1-1. Dobrogenii, penalizaţi pentru că au cedat iniţiativa
19:10
Gianluigi Buffon o sprijină pe Giorgia Meloni. ”Reprezintă tot ce este mai bun pentru naţiunea noastră” Primasport.ro
Gianluigi Buffon o sprijină pe Giorgia Meloni. ”Reprezintă tot ce este mai bun pentru naţiunea noastră”
19:10
VIDEO | Farul - UTA, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Costache egalează din penalty Primasport.ro
VIDEO | Farul - UTA, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Costache egalează din penalty
19:00
Cosmin Olăroiu, eliminat în semifinalele FIFA Arab Cup Primasport.ro
Cosmin Olăroiu, eliminat în semifinalele FIFA Arab Cup
18:40
E gata! Englezii au făcut anunţul despre Drăguşin Primasport.ro
E gata! Englezii au făcut anunţul despre Drăguşin
Acum 6 ore
18:20
A fost numit cel mai bun antrenor român al anului: ”Evident!” Primasport.ro
A fost numit cel mai bun antrenor român al anului: ”Evident!”
18:10
VIDEO | Farul - UTA, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol foarte frumos marcat de Vînă Primasport.ro
VIDEO | Farul - UTA, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol foarte frumos marcat de Vînă
17:50
Manuel Neuer s-a reaccidentat şi va lipsi o perioadă nedeterminată Primasport.ro
Manuel Neuer s-a reaccidentat şi va lipsi o perioadă nedeterminată
17:40
Denis Drăguş schimbă echipa! Atacantul şi-a dat acordul pentru transfer Primasport.ro
Denis Drăguş schimbă echipa! Atacantul şi-a dat acordul pentru transfer
17:30
Măsuri radicale luate de Poli Iaşi! Patru jucători experimentaţi sunt OUT Primasport.ro
Măsuri radicale luate de Poli Iaşi! Patru jucători experimentaţi sunt OUT
17:20
Adrian Porumboi nu l-a iertat pe antrenorul forţei din Superligă: ”Te-au umilit şi tu vorbeşti de arbitru?” Primasport.ro
Adrian Porumboi nu l-a iertat pe antrenorul forţei din Superligă: ”Te-au umilit şi tu vorbeşti de arbitru?”
17:20
Cruzeiro a rămas fără antrenor Primasport.ro
Cruzeiro a rămas fără antrenor
17:20
VIDEO | Farul - UTA, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Farul - UTA, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:40
CSO Voluntari, victorie cu CSM Lugoj în prima manşă din sferturile Cupei României la volei feminin Primasport.ro
CSO Voluntari, victorie cu CSM Lugoj în prima manşă din sferturile Cupei României la volei feminin
Acum 8 ore
16:20
Liber de contract după despărţirea de Genclerbirligi, Daniel Popa ar putea semna cu un club din România Primasport.ro
Liber de contract după despărţirea de Genclerbirligi, Daniel Popa ar putea semna cu un club din România
16:10
Thiago Silva părăseşte Fluminense cu şase luni înainte de încheierea contractului. Care este motivul Primasport.ro
Thiago Silva părăseşte Fluminense cu şase luni înainte de încheierea contractului. Care este motivul
16:10
FIDE reintegrează echipele ruseşti şi belaruse în competiţiile oficiale de şah Primasport.ro
FIDE reintegrează echipele ruseşti şi belaruse în competiţiile oficiale de şah
15:50
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată Primasport.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată
15:40
Marius Şumudică, contactat pentru revenirea pe banca tehnică: „Aseară am aflat” Primasport.ro
Marius Şumudică, contactat pentru revenirea pe banca tehnică: „Aseară am aflat”
15:30
Dinamo lansează ofensiva în fereastra de mercato de iarnă! Patru transferuri anunţate de câini: „E scenariul ideal” Primasport.ro
Dinamo lansează ofensiva în fereastra de mercato de iarnă! Patru transferuri anunţate de câini: „E scenariul ideal”
15:20
Dinamo lansează ofensiva pe piaţa mercato! Patru transferuri anunţate de câini: „E scenariul ideal” Primasport.ro
Dinamo lansează ofensiva pe piaţa mercato! Patru transferuri anunţate de câini: „E scenariul ideal”
15:00
Apele minerale de la Vaţa Băi, un remediu natural pentru longevitate şi detoxifiere Primasport.ro
Apele minerale de la Vaţa Băi, un remediu natural pentru longevitate şi detoxifiere
15:00
Români în Europa | Chivu, criticat şi pe primul loc. Ce a urmat după meciul lui Ionuţ Radu şi ce a făcut Ianis Hagi Primasport.ro
Români în Europa | Chivu, criticat şi pe primul loc. Ce a urmat după meciul lui Ionuţ Radu şi ce a făcut Ianis Hagi
Acum 12 ore
14:00
Andrei Nicolescu a făcut anunţul despre transferul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo: „Am căutat tot timpul soluţii” Primasport.ro
Andrei Nicolescu a făcut anunţul despre transferul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo: „Am căutat tot timpul soluţii”
13:40
Ar fi cea mai mare lovitură! Edin Dzeko, varianta şoc a unui club cu pretenţii la titlu din SuperLiga Primasport.ro
Ar fi cea mai mare lovitură! Edin Dzeko, varianta şoc a unui club cu pretenţii la titlu din SuperLiga
13:00
Bomba iernii! Adrian Mutu, la Fiorentina! „Briliantul” e la un telefon distanţă de Serie A: „Ar fi senzaţional să mă duelez cu Chivu” Primasport.ro
Bomba iernii! Adrian Mutu, la Fiorentina! „Briliantul” e la un telefon distanţă de Serie A: „Ar fi senzaţional să mă duelez cu Chivu”
12:50
Lovitura zilei! Jucătorul a semnat cu FCSB: „Da, e adevărat! L-a întrebat pe Meme dacă e la mişto” Primasport.ro
Lovitura zilei! Jucătorul a semnat cu FCSB: „Da, e adevărat! L-a întrebat pe Meme dacă e la mişto”
12:10
Jucătorul dorit cu insistenţă de Costel Gâlcă la Rapid, deturnat din drumul său spre Giuleşti: „Are o opţiune mai tentantă" Primasport.ro
Jucătorul dorit cu insistenţă de Costel Gâlcă la Rapid, deturnat din drumul său spre Giuleşti: „Are o opţiune mai tentantă"
11:50
Lovitură de proporţii! 20.000.000 de euro pentru Florin Tănase Primasport.ro
Lovitură de proporţii! 20.000.000 de euro pentru Florin Tănase
11:10
Marius Şumudică a dat de pământ cu un jucător de la FCSB: „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut” Primasport.ro
Marius Şumudică a dat de pământ cu un jucător de la FCSB: „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
10:40
„Nu a dat penalty pentru că sunt eu” . Vinicius a răbufnit la finalul meciului cu Alaves Primasport.ro
„Nu a dat penalty pentru că sunt eu” . Vinicius a răbufnit la finalul meciului cu Alaves
10:20
Ionuţ Radu i-a apărat penalty lui Nico Williams, iar antrenor de la Celta a spus totul: „Merită” . Nota primită de portarul român după ce a „închis” poarta cu Bilbao Primasport.ro
Ionuţ Radu i-a apărat penalty lui Nico Williams, iar antrenor de la Celta a spus totul: „Merită” . Nota primită de portarul român după ce a „închis” poarta cu Bilbao
09:40
Val de reacţii în presa italiană, după ce Inter a devenit lider în Serie A: „Mereu periculoasă” . Nota primită de Cristi Chivu după victoria cu Genoa Primasport.ro
Val de reacţii în presa italiană, după ce Inter a devenit lider în Serie A: „Mereu periculoasă” . Nota primită de Cristi Chivu după victoria cu Genoa
Acum 24 ore
09:20
Surpriză mare! Gigi Becali i-a pus oferta pe masă, iar jucătorul nu a stat deloc pe gânduri şi a acceptat! Astăzi semnează contractul cu FCSB Primasport.ro
Surpriză mare! Gigi Becali i-a pus oferta pe masă, iar jucătorul nu a stat deloc pe gânduri şi a acceptat! Astăzi semnează contractul cu FCSB
09:10
VIDEO | Farul - UTA, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Bătrâna Doamnă” merge pe malul mării pentru a lua toate cele 3 puncte Primasport.ro
VIDEO | Farul - UTA, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Bătrâna Doamnă” merge pe malul mării pentru a lua toate cele 3 puncte
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.