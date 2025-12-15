Două reveniri de senzație la Dinamo, înainte de ultimul meci din 2025: Cred că vor fi în lot”
Sport.ro, 15 decembrie 2025 22:20
Dinamo a câștigat cu 4-0 meciul cu Metaloglobus și a profitat de pașii greșiți făcuți de Rapid și FC Botoșani.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
22:50
Gigi Becali, reacție categorică după victoria cu Slobozia: ”Vai de capul nostru! Nu câștigam niciodată” # Sport.ro
FCSB a învins-o cu 2-0 pe Unirea Slobozia.
22:50
FCSB a obținut trei puncte foarte importante în cursa pentru play-off, pe terenul celor de la Unirea Slobozia.
22:50
Alex Stoian a făcut show după ce a înscris de ziua lui: „Vreau să fiu cel mai mare fotbalist din România” # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 2-0 pe terenul Unirii Slobozia, luni seară, la Clinceni, în meciul care a închis etapa a 20-a din Superligă.
Acum 30 minute
22:30
FCSB a reușit să câștige cu greu duelul cu Unirea Slobozia din etapa a 20-a, scor 2-0, iar campioana se apropie tot mai mult de zona de play-off.
22:30
Unirea Slobozia - FCSB s-a terminat 0-2.
Acum o oră
22:20
Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 00:05, pe Pro TV și VOYO # Sport.ro
„Fața la joc” este în fiecare luni la Pro TV și pe VOYO.
22:20
Două reveniri de senzație la Dinamo, înainte de ultimul meci din 2025: Cred că vor fi în lot” # Sport.ro
Dinamo a câștigat cu 4-0 meciul cu Metaloglobus și a profitat de pașii greșiți făcuți de Rapid și FC Botoșani.
Acum 2 ore
21:50
”E surpriza campionatului?” Dumitru Dragomir, fără perdea: ”Doar o întâmplare, vedeți-vă de treabă” # Sport.ro
FC Botoșani are un parcurs extrem de bun în noul sezon.
21:50
Meciul dintre Unirea Slobozia și FCSB poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:40
Cosmin Contra este aproape de fotbalul românesc, chiar dacă în prezent antrenează în Qatar.
21:10
Meciul dintre Unirea Slobozia și FCSB se joacă în această seară și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:00
Unirea Slobozia - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
Acum 4 ore
20:50
Unirea Slobozia - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
20:50
Denis Drăguș (26 de ani) va schimba echipa în această pauză competițională.
20:40
Simona Halep s-a retras oficial din tenis în februarie 2025.
20:30
Reacția lui Adrian Mihalcea după egalul de la Ovidiu: ”Nu vreau să le transmit jucătorilor asta” # Sport.ro
Farul Constanța - UTA s-a încheiat 1-1.
20:00
Supercupa Italiei se joacă în perioada 18–22 decembrie, în Arabia Saudită, iar miza este una uriașă, atât sportiv, cât și financiar.
19:50
Cine va juca finala Cupei Intercontinentale, singura competiție internațională jucată și pierdută de Steaua București # Sport.ro
Echipe din Franța și Brazilia vor disputa finala Cupei Intercontinentale 2025.
19:30
Mariah Carey va cânta la ceremonia de deschidere a JO de iarnă de la Milano-Cortina din 2026 # Sport.ro
În perioada 6-22 februarie vor avea loc JO de iarnă.
19:30
Și-au asigurat medalii la Europenele Under-17! Performanța reușită de cei doi pugiliști români # Sport.ro
Doi pugilişti români şi-au asigurat medalii, duminică, la Campionatele Europene de box pentru juniori Under-17 de la Kienbaum (Germania), astfel că numărul medaliaţilor a ajuns la şase.
19:20
Meciul dintre Unirea Slobozia și FCSB poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30.
19:10
Genoa - Inter s-a încheiat 1-2.
Acum 6 ore
18:50
Aventura naționalei Emiratelor Arabe Unite la FIFA Arab Cup 2025 s-a încheiat în semifinale, după o înfrângere clară suferită în fața Marocului.
18:40
Zeljko Kopic (48 de ani) o antrenează pe Dinamo din decembrie 2023.
18:20
Radu Drăgușin (23 de ani) este legitimat la Tottenham Hotspur din ianuarie 2024.
18:00
Manuel Neuer (Bayern Munchen) s-a accidentat la coapsă duminică, în meciul cu FSV Mainz, şi va fi indisponibil pentru o perioadă nedeterminată.
17:50
George Pușcaș este liber de contract și se află în căutarea unei noi echipe, după despărțirea de Bodrum FK.
17:50
FCSB - Rapid este duminică seară de la ora 20:00.
17:50
Barcelona poate intra într-o nouă eră, după oferta făcută de prințul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.
17:30
Dinamo, culisele unui transfer spectaculos: ce șanse au ”câinii” pentru lovitura iernii în ”mercato” # Sport.ro
Pe locul doi în Superliga României după victoria cu Metaloglobus (4-0), Dinamo visează la primul titlu după 19 ani de așteptare.
17:20
Până în iunie 2026 mai avea fundașul contract cu echipa din primul eșalon al Braziliei.
17:00
Fără prea mari șanse la play-off, CFR Cluj pregătește o campanie spectaculoasă de achiziții în iarnă, cu care să emită pretenții la celelalte obiective puse în joc.
17:00
Rapid a ratat o șansă importantă în lupta pentru titlu, după înfrângerea clară suferită pe teren propriu, 0-2 cu Oțelul Galați.
17:00
Cristi Chivu (45 de ani) a preluat-o în iunie pe Inter Milano.
Acum 8 ore
16:50
Liverpool a făcut lista cu înlocuitorii pentru Salah. Cinci nume grele pentru ”cormorani” # Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) ar putea pleca în iarnă de la Liverpool.
16:40
Kurt Zouma pleacă cu buzunarele pline din România! Francezul a strâns o mică avere în doar patru apariții # Sport.ro
Transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, anunțat cu mare fast în vară, se apropie de un final rapid și discret.
16:30
A recunoscut că este fanul lui Chivu, imediat după ce Inter a devenit lider în Serie A: „Cei mai puternici!” # Sport.ro
Inter Milano a încheiat etapa a 15-a din Serie A pe primul loc în clasament, după ce a profitat de pașii greșiți făcuți de rivale.
16:30
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, nu a mai antrenat în campionatul nostru de peste cinci ani, dar urmărește atent tot ce se întâmplă în fotbalul românesc.
16:10
Gabriela Ruse, victorie cu revenire extraordinară împotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial # Sport.ro
Gabriela Ruse a mai pus două victorii la final de an, care îi consolidează nivelul de încredere înaintea stagiunii 2026.
15:50
Deși a mai rămas mult de jucat până la finalul campionatului, Gigi Becali a făcut deja calculele la titlu.
15:30
Thiago Silva ar putea reveni în fotbalul din Europa, chiar dacă în septembrie a împlinit 41 de ani.
15:20
Florin Tănase, unul dintre preferații lui Gigi Becali dintre jucătorii de la FCSB și totodată un apropiat al finanțatorului campioanei României, a dat lovitura din punct de vedere financiar.
Acum 12 ore
14:50
Câți fotbaliști din Superligă vor evolua la Cupa Africii 2025: FCSB trimite trei jucători, un român va fi și el prezent! # Sport.ro
Competiția se desfășoară în Maroc în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.
14:50
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Victima FCSB-ului, coșmarul lui Lucescu și drama lui Stanciu # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de luni 15 decembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro.
14:10
Formația din Bănie are meciul finalului de an, în această săptămână, în Grecia.
13:50
Fosta echipă a lui Mihai Popescu a câștigat Cupa după ce a învins-o clar pe Celtic în finală! # Sport.ro
Rezultat neașteptat în finala Scottish League Cup.
13:40
Becali le dă mână liberă antrenorilor! Cum va arăta primul XI al lui FCSB în meciul cu Unirea Slobozia # Sport.ro
FCSB se va duela cu Unirea Slobozia în etapa cu numărul 20 din Superliga României.
13:20
Un oficial din Superliga l-a dezamăgit pe Adi Mutu: ”Să stai pe lângă el și să-i spui cât de mare și frumos e nu ajută” # Sport.ro
Rapid este lider în Superliga României, cu 39 de puncte strânse în 20 de meciuri. Giuleștenii sunt doar la un singur punct în fața lui Dinamo și a celor de la FC Botoșani și la două lungimi în fața Craiovei.
13:20
Neymar s-a plimbat în buricul orașului și nu l-a recunoscut nimeni: imagini fabuloase cu starul brazilian # Sport.ro
Incognito, fostul căpitan al Braziliei a vizitat New York, în prag de Sărbători.
13:10
Din liga a doua, la FCSB! Gigi Becali s-a hotărât pentru mercato: "Cea mai bună șmecherie!" # Sport.ro
Gigi Becali a anunțat că plănuiește să transfere la FCSB cel puțin cinci jucători în fereastra de mercato din iarnă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.