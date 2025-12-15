De ce a lipsit Sorin Grindeanu din Parlament în ziua în care PSD a votat împotriva coaliției de guvernare
Libertatea, 15 decembrie 2025 23:50
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a lipsit din Parlament luni, 15 decembrie, în ziua în care au fost votate moţiunea de cenzură şi moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului. Sorin Grindeanu a mers la Timișoara Președintele PSD a ales să meargă la Timişoara, alături de comunitatea evreiască, la redeschiderea Sinagogii din Cetate. „Am transmis sincere condoleanțe familiilor […]
• • •
Acum 15 minute
00:10
Donald Trump a discutat cu liderii europeni și Volodimir Zelenski despre pace: „Suntem mai aproape ca niciodată”. Merz îi cere lui Putin un armistițiu de Crăciun # Libertatea
Președintele american Donald Trump a apreciat luni, după ce a avut o lungă convorbire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri de stat din Europa, că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât „de aproape”, relatează AFP și Axios. „Acum o oră am avut o conversație foarte bună cu […]
Acum o oră
23:50
Europenii propun desfășurarea unei „forțe multinaționale” în Ucraina, cu sprijinul SUA, pentru a garanta o pace durabilă și presează Rusia să încheie războiul # Libertatea
Liderii de stat europeni reuniți luni la Berlin au propus să conducă „o forță multinațională” în Ucraina postbelică și să sprijine în mod „durabil” armata ucraineană, care să fie limitată la 800.000 de militari, nu la 600.000, cum prevede un „plan de pace” înaintat inițial dinspre anturajul președintelui american Donald Trump. Declarația liderilor europeni care […]
23:50
Primăria Brașov a început să producă zăpadă artificială în Masivul Postăvarul: „Facem depozite pe pârtii” # Libertatea
Primăria Brașov a început să producă zăpadă artificială în Masivul Postăvarul pentru a-i întâmpina ca în povești pe turiști, în vacanța de Crăciun. Autoritățile locale au anunțat că de duminică după-amiază, instalațiile funcționează fără oprire. „Instalațiile funcționează fără oprire” Deși suntem la jumătatea lunii decembrie, zăpada se lasă așteptată. Anul trecut, la această dată se […]
23:50
De ce a lipsit Sorin Grindeanu din Parlament în ziua în care PSD a votat împotriva coaliției de guvernare # Libertatea
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a lipsit din Parlament luni, 15 decembrie, în ziua în care au fost votate moţiunea de cenzură şi moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului. Sorin Grindeanu a mers la Timișoara Președintele PSD a ales să meargă la Timişoara, alături de comunitatea evreiască, la redeschiderea Sinagogii din Cetate. „Am transmis sincere condoleanțe familiilor […]
Acum 2 ore
23:20
Situația din Rusia se degradează rapid: economia slăbește, frontul scârțâie, iar tot mai mulți ruși cer oprirea războiului # Libertatea
Președintele rus Vladimir Putin rămâne inflexibil în cererile sale privind încheierea războiului din Ucraina, intensificând atacurile pentru a forța concesii. În ciuda propagandei de succes a Kremlinului, starea economiei ruse este mult mai precară decât se prezintă. Soldații ruși se descurcă mai greu pe front decât înainte, iar rușii încep să observe acest lucru. Tot […]
23:20
Noua șefă a MI6 denunță amenințările unei Rusii expansioniste și îl avertizează pe Vladimir Putin: „Va fi forțat să-și schimbe calculele” # Libertatea
Kremlinul încearcă să „intimideze, să semene panică și să manipuleze” Marea Britanie și aliații săi cu operațiuni hibride care nu ating pragul unui război total, a avertizat noua șefă a MI6, Blaise Metreweli, potrivit BBC în limba rusă. Blaise Metreweli a transmis, în primul său discurs important de la preluarea conducerii MI6, că Marea Britanie […]
23:00
Diana Buzoianu atacă PSD după ce partidul a votat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa # Libertatea
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, acuză PSD că nu vrea reforma Romsilva și că de aceea parlamentarii social-democrați au votat moțiunea simplă împotriva sa. Moțiunea împotriva ministrului Mediului a trecut cu ajutorul PSD Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice […]
23:00
Actul de curaj al unei mame în timpul atacului din Sydney: a protejat un copil de 3 ani în timp ce un terorist se afla la câțiva metri de ei | VIDEO # Libertatea
Un atac terorist a întrerupt sărbătoarea evreiască Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, Australia, duminică seara. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte 26 rănite, potrivit The Guardian. Evenimentul festiv s-a transformat rapid într-o scenă de groază, cu oameni fugind pentru a-și salva viața. Curaj în mijlocul haosului: cum a fost salvată o […]
22:50
Compania care a inventat aspiratorul robot, unul dintre cele mai folosite gadget-uri pentru casă, a intrat în faliment # Libertatea
Compania care a inventat aspiratorul robot, unul dintre cele mai folosite gadget-uri pentru casă, a intrat în faliment, relatează BBC. Firma americană iRobot, care produce aspiratorul inteligent Roomba s-a confruntat cu concurența din China și a fost afectată de tarifele vamale. Costurile au crescut cu 23 de milioane de dolari în 2025 Aceasta va deveni […]
22:30
Turcia a doborât o dronă care a venit în teritoriul său dinspre Marea Neagră: „Am mobilizat avioane F-16 aflate sub comandament NATO și comandament național” # Libertatea
Ministerul Apărării de la Ankara a anunțat luni că a mobilizat avioane de vânătoare F-16 și a doborât o dronă care a venit în teritoriul său dinspre Marea Neagră, relatează Daily Sabah. Potrivit unui comunicat, armata turcă a identificat o dronă în timp ce se îndrepta în mod necontrolat spre teritoriul național. Prin urmare, „pentru […]
Acum 4 ore
22:10
La unele târguri de Crăciun din România puteți găsi și boabe fierbinți de porumb în pahar. O variantă care transformă porumbul într-un snack de stradă potrivit pentru sezonul rece. Porumbul la pahare – mai scump decât varianta clasică Boabele de porumb servite la pahar devin, astfel, mai ușor de consumat în timp ce te plimbi […]
22:00
Horoscop 16 decembrie 2025. Scorpionii au la dispoziție o zi care promite rezultate pentru cei serioși și capabili să-i respecte pe cei din jurul lor # Libertatea
Horoscop 16 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 16 decembrie 2025: Astăzi ai mai multă libertate de alegere, dar tentația va fi mai puternică și te poate îndemna […]
21:40
Președintele SUA se dezlănțuie împotriva regizorului Rob Reiner: „A murit din cauza obsesiei sale anti-Trump” # Libertatea
Preşedintele american Donald Trump a publicat luni un mesaj agresiv la adresa regizorului Rob Reiner, care, împreună cu soţia sa, Michele Singer Reiner, au fost victimele unui „aparent omor”, potrivit poliţiei, şi a susținut că moartea lor este rezultatul unui anti-trumpism „fanatic”, relatează AFP. Moartea lui Rob Reiner „s-a datorat furiei pe care a provocat-o în […]
21:40
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân după gratii. Curtea de Apel Bucureşti le-a respins cererile privind înlocuirea arestării # Libertatea
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii pentru încă 30 de zile, după ce luni Curtea de Apel București le-a respins cererile privind înlocuirea arestării cu o măsură mai ușoară, relatează News.ro. Decizia nu este definitivă, ea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare. Instanța a menținut măsura […]
21:30
Pliculețele de ceai, obiecte comune în bucătăriile din toată lumea, devin un aliat neașteptat în Spania în lupta împotriva condensului și murdăriei de pe ferestre. Potrivit Larazon, acest sfat casnic, aparent neconvențional, are o bază practică solidă. În sezonul rece, ferestrele închise și încălzirea constantă creează condiții propice pentru apariția condensului. Diferența de temperatură dintre […]
21:10
Un criminal a fost omorât la 24 de ore după ce a fost eliberat dintr-o închisoare din Brazilia: „S-a făcut dreptate” # Libertatea
Un bărbat a împușcat mortal un pedofil, la doar câteva ore după ce acesta a fost eliberat din închisoare. Joao Ferreira da Silva, în vârstă de 46 de ani, a primit o condamnare la 42 de ani de închisoare pentru abuz sexual și uciderea unui băiat de nouă ani, în 2005. El a fost ucis […]
21:10
Pedepsele primite de patru români şi un albanez acuzați că au abuzat mai multe minore în Marea Britanie # Libertatea
Patru români şi un albanez au fost condamnaţi la închisoare în Marea Britanie pentru că au agresat sexual şase minore, cu vârstele cuprinse între 13 şi 15 ani. Bărbații le ofereau fetelor alcool și droguri Cei cinci bărbații urmăreau fete vulnerabile în orașul Gateshead, din Anglia. Indivizii şi-au ademenit victimele cu alcool şi cocaină. Investigația a scos la iveală exploatarea […]
21:10
Ucraina a primit garanții de securitate similare cu cele din articolul 5 al NATO din partea SUA # Libertatea
Negociatorii americani au anunțat luni că Statele Unite au propus Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, considerate acceptabile și pentru Rusia, potrivit AFP. Garanții de securitate „foarte puternice” În cadrul discuțiilor desfășurate timp de două zile la Berlin cu negociatorii ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski, Statele Unite au oferit garanții de securitate „foarte puternice” […]
20:50
Volodimir Zelenski anunță „progrese” în negocierile de pace: care este singura diferență majoră față de propunerea SUA # Libertatea
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni despre „progrese” în negocierile de pace, după două zile de discuții la Berlin cu emisarii lui Donald Trump, relatează AFP. „Am făcut progrese în acest domeniu”, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de presă cu cancelarul german Friedrich Merz, referindu-se la garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Am văzut […]
20:40
România, Bulgaria și Moldova se întorc la Eurovision 2026 în mijlocul unui boicot: este cel mai mic număr de participanți de peste 20 de ani # Libertatea
Eurovision 2026 se va desfășura la Viena cu 35 de țări participante, în ciuda controverselor legate de prezența Israelului. Potrivit AFP, cinci țări au anunțat că vor boicota evenimentul din cauza participării Israelului în contextul războiului din Gaza. România, Bulgaria și Moldova se întorc la Eurovision Uniunea Europeană de Radiodifuziune și Televiziune (UER), organizatorul concursului, […]
Acum 6 ore
20:10
Noi detalii în cazul morţii regizorului american Rob Reiner şi a soţiei sale: fiul lor a fost arestat # Libertatea
Nick Reiner, fiul în vârstă de 32 de ani al lui Rob şi Michele Reiner, se află în custodia poliției, după ce regizorul american şi soţia sa au fost ucişi duminică, 14 decembrie. Fiul regizorului a fost arestat, fiind stabilită o cauțiune de 4 milioane de dolari Nick Reiner a fost arestat duminică seara, fiind […]
20:10
Peste 1.000 de oameni au sfidat Kremlinul și au ieșit în stradă, la Krasnodar, pentru a protesta față de construirea celei mai mari biserici din sudul Rusiei # Libertatea
Peste o mie de locuitori ai orașului Krasnodar au ieșit în stradă pentru a protesta față de planul de construire a unei biserici cu o înălțime de 70 de metri în onoarea soldaților ruși căzuți pe frontul din Ucraina, relatează The Moscow Times. Protestatarii au cerut, într-un mesaj adresat liderului rus Vladimir Putin, ca terenul […]
20:10
Sore, la „Puterea unui lider”: de la copilul din lumina reflectoarelor la antreprenorul vizionar # Libertatea
Sore, artistă și antreprenoare, a vorbit la emisiunea „Puterea unui lider”, prezentată de Irina Gologan, despre leadershipul feminin, relația dintre artă și business și gestionarea schimbărilor majore din viața personală. Sore se definește prin autenticitate, organizare metodică și o încredere de nezdruncinat în propriul instinct. Viziunea asupra leadershipului și lecțiile din copilărie Pentru Sore, un […]
20:10
O țară din UE introduce abonamentul unic de transport: poate fi folosit pe tot teritoriul pentru 60 de euro # Libertatea
Premierul Pedro Sánchez a anunțat luni lansarea unui abonament unic de transport pentru călătoriile în întreaga Spanie, la prețul de 60 de euro pe lună pentru adulți și 30 de euro pentru tinerii sub 26 de ani, relatează RTVE. Când intră în vigoare noul abonament Acestă nouă măsură va veni în sprijinul populaţiei care se confruntă […]
19:50
Primăria din Curtea de Argeș a cumpărat o toaletă publică eco pentru 41.000 de euro, chiar în timp ce locuitorii stăteau la cozi pentru apă # Libertatea
Primăria din Curtea de Argeș, condusă de o coaliție PSD-USR, a luat o decizie controversată în plină criză a apei potabile. Autoritățile au achiziționat o toaletă publică de lux în valoare de 41.000 de euro, în timp ce locuitorii nu au acces la apă curată de peste o lună, relatează Ziarul Profit. Criza apei în […]
19:30
Încă 50 de kilometri din autostrada A7 vor fi inaugurați în 2025. „Curând, foarte curând, în trafic” # Libertatea
Încă 50 de km din A7 Autostrada Moldovei au intrat în zona ultimelor lucrări pentru deschiderea traficului, a anunțat, luni, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Este vorba despre tronsonul Focșani – Adjud Nord în continuarea secțiunii Buzău – Focșani, deschisă traficului încă de anul trecut. Circulație mai rapidă Pentru finalizarea acestui […]
19:20
Rareș Cojoc și Andreea Matei au dominat copios Mastersul de Dans Sportiv de la Shanghai. Campionii mondiali își confirmă valoarea la finalul unui sezon fabulos # Libertatea
Cuplul de dansatori Rareș Cojoc – Andreea Matei a câștigat aseară Finala WDSF GrandSlam – Adult Standard, de la Shanghai (Republica Populară Chineză), un masters invitațional care a reunit pe ring cele mai bune 12 perechi din lume. A fost ultima mare confruntare internațională a anului 2025, o confirmare a poziției de vârf și în […]
19:00
Un mecanic a cumpărat un Rolls Royce cu 2300 de euro, dar și-a dat seama de ce era atât de ieftin după ce a ridicat capota # Libertatea
Un Rolls-Royce Silver Shadow II a fost achiziționat în Marea Britanie pentru doar 2.300 de euro. După ore întregi de reparații, motorul V8 al mașinii a fost readus la viață. Rolls-Royce descoperit la un preț incredibil Mașina a fost cumpărată de un mecanic, care a relatat pe contul de YouTube „Old Skull Garage – Motoring […]
19:00
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice revine pe 16 decembrie: valoarea tichetelor pentru noile înscrieri # Libertatea
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice revine marți, 16 decembrie. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că, începând de mâine, ora 10.00, și până pe 31 decembrie 2025, ora 23:59 sau până la epuizarea fondurilor puse la dispoziție, persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, vor avea o nouă ocazie. Bugetul alocat pentru […]
19:00
Judecătoria Oradea a decis să oprească o anchetă la care s-a lucrat un an și jumătate, făcută pentru un furt de 60 de lei # Libertatea
Un incident neobișnuit a avut loc recent în Oradea, implicând furtul unei genți aparținând unei avocate. Potrivit publicației locale Bihor Online, doi indivizi au fost acuzați de furt, dar au scăpat de pedeapsă în ciuda antecedentelor penale. Incidentul s-a petrecut în februarie 2024, în apropierea clădirii Baroului Bihor. Cei doi suspecți, un bărbat și o […]
18:40
Ucrainenii au lovit un submarin rusesc de 400 de milioane de dolari, în portul Novorossiisk: „A fost scos din funcțiune” # Libertatea
Un submarin rusesc Proiect 636.3, clasa Varșavianka (Kilo, conform NATO), a fost „scos din funcțiune” în urma unui atac cu drone subacvatice de tip Sub Sea Baby efectuat asupra portului din Novorossiisk, a anunțat luni Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit publicației ruse din exil Meduza. SBU a publicat pe rețelele de socializare un […]
18:40
CIA a pierdut un dispozitiv nuclear în anii ’60, iar astăzi ar putea amenința 600 de milioane de oameni # Libertatea
În anii ’60, CIA a pierdut un dispozitiv nuclear în Himalaya, într-o operațiune secretă de monitorizare a programului nuclear chinez. Dispozitivul conținea plutoniu radioactiv și ar putea reprezenta o amenințare pentru 600 de milioane de oameni, conform publicației online Onet, parte a trustului Ringier. Documentele dezvăluite de New York Times arată că CIA a ales […]
18:40
Piața muncii din România se stabilizează, fără semne clare de criză sau redresare rapidă. Companiile rămân prudente în investiții, dar continuă să recruteze pentru a acoperi deficitul de personal, în ciuda incertitudinii prelungite. Companiile vor căuta în special specialiști cu experiență Agnieszka Pietrasik, director executiv CEE la Hays, subliniază că lipsa competențelor rămâne una dintre […]
18:30
Raluca Moroșanu a respins perchezițiile informatice DNA privind conversațiile dintre Florian Coldea și omul de afaceri chinez din dosarul Shanghai # Libertatea
Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a întrerupt joi, 11 decembrie, conferința de presă organizată de conducerea Curții de Apel București ca să spună că ea și alți colegi sunt terorizați și lucrează într-un mediu toxic, a oprit, în iunie 2025, perchezițiile informatice în dosarul Coldea 2, într-o situație punctuală și importantă pentru procurorii DNA, relatează Gândul. […]
Acum 8 ore
18:10
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu” a trecut, grație voturilor senatorilor PSD. Așa cum au promis prin vocea liderului lor, Daniel Zamfir, senatorii PSD au votat moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. […]
17:50
Atunci când computerul începe să funcționeze mai greu, apare un mesaj de eroare sau ai nevoie de upgrade ori consultanță, alegerea unui specialist potrivit devine esențială. Mulți utilizatori amână vizita la un tehnician, sperând că problema se va rezolva de la sine. Totuși, intervenția întârziată poate agrava situația și poate duce la costuri mult mai […]
17:50
O femeie de 87 de ani a început să plângă într-un supermarket din Europa, unde a intrat pentru prima oară în viață: „Totul atât de ieftin” # Libertatea
O femeie cubaneză în vârstă de 87 de ani a devenit virală pe rețelele sociale după ce a izbucnit în lacrimi în timpul primei sale vizite într-un supermarket Mercadona din Spania. Reacția ei emoționantă la abundența de produse, în special înghețata, a impresionat milioane de oameni online. Femeia de 87 de ani s-a emoționat când […]
17:50
CTP spune că România nu ar avea ce căuta în UE azi: „Până s-o scoată românoșii din Europa, se scoate singură” # Libertatea
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) avertizează că, din cauza corupției, România ar fi neeligibilă pentru Uniunea Europeană (UE) dacă ar trebui primită în prezent. CTP vede fisuri în „barajul” Liei Savonea Într-o postare intitulată „Afară din UE”, Cristian Tudor Popescu analizează ultimele tensiuni și controverse din spațiul public românesc. El face referire și la reacțiile […]
17:50
O controversă neobișnuită a izbucnit recent într-un supermarket Lidl din Sérignan, sudul Franței, unde o sticlă de vin rosé Côtes de Gascogne a fost etichetată cu prețul șocant de 0,01 euro. Această ofertă a stârnit reacții puternice atât din partea clienților, cât și a producătorilor locali de vin. Prețul incredibil de scăzut era parte a […]
17:50
Oamenii lui Trump insistă ca Ucraina să-și retragă trupele din Donbas, dar Volodimir Zelenski și liderii europeni refuză: „Este uimitor că adoptă poziția Rusiei” # Libertatea
Negociatorii președintelui american Donald Trump insistă ca Ucraina să-și retragă armata și să cedeze Rusiei întreaga regiune economică și carboniferă Donbas, relatează AFP, care citează un oficial de rang înalt familiarizat cu discuțiile purtate duminică și luni la Berlin, capitala Germaniei. Liderul rus „Vladimir Putin vrea teritorii. Americanii spun că Ucraina «trebuie să se retragă», […]
17:30
În universul programelor de slăbire, suplimentele alimentare au devenit un subiect controversat. Mulți oameni caută pastile miraculoase care să le rezolve problemele de greutate fără efort. În contextul unei diete foarte sărace în calorii (VLCD), pastilele de slăbit pot juca un rol de susținere, dar nu sunt niciodată soluția unică. Suplimentele cu ingrediente naturale și […]
17:30
O bătrână a fost convinsă să arunce pe geam toții banii din casă, speriată că „doi români” au trecut-o pe lista lor cu victime # Libertatea
O bătrână din orașul Bremen, nord-vestul Germaniei, a fost convinsă să arunce pe geam toți banii din casă, speriată că „doi români” au trecut-o pe lista lor cu victime. Creativitatea escrocilor nu are limite, relatează Nordische Post, care trece în revistă mai multe astfel de înșelăciuni. Presiuni asupra vârstnicilor Vineri dimineață, o femeie în vârstă […]
17:30
„Chefi la cuțite”, 15 decembrie 2025. Lupta începe intens, cu o amuletă puternică, aruncată în joc de chef Sautner # Libertatea
Diseară, la Chefi la cuțite: rezultat fără precedent al jocului de început – unul dintre jurați va obține o superputere. Echipele, provocate în battle de două amulete. Astăzi, în ediția de la 20:30, competiția continuă în forță, chiar din momentul în care jurații intră în arenă. Extrem de implicați, cei patru Chefi nu au stins […]
17:30
Sentința de 5 ani de pușcărie primită de un șofer din Iași care a omorât un om pe trecere cu 150km/h va fi rejudecată, la decizia ÎCCJ | VIDEO # Libertatea
Un tânăr de 23 de ani din Iași, condamnat la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, a obținut recent o admitere în principiu a recursului în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit Ziarul de Iași, Rareș Andrei Berihoi a fost găsit vinovat pentru că a lovit mortal un pieton pe […]
17:20
După 36 de ani de democrație și libertate (atât cât am reușit să le avem), s-a ajuns la „performanța” ca 70% din tinerii români să vrea să plece din România, conform studiilor sociologice publicate în ultimele luni. Părinții și bunicii care s-au chinuit să crească măcar un copil știu emoția pe care o trăiești când […]
17:20
Despre politica bulgară, oligarhie și nemulțumire populară. Interviu cu jurnalistul Vladimir Mitev despre recentele proteste din Bulgaria # Libertatea
Vladimir Mitev este un jurnalist bulgar românofon. În anul 2015 el a inființat site-ul româno-bulgar Podul Prieteniei (https://friendshipbridge.eu/ro), unde editează știri, comentarii, interviuri și alte articole despre România, Bulgaria, relațiile româno-bulgare și zona Europei de Sud-Est. Vladimir a colaborat, printre altele, cu mai multe media românești între care Libertatea, Presshub, DoR, a acordat interviuri mai […]
17:20
Ce nu știai despre Anca Serea: preferă să fie preocupată de ce cărți citește, fiindcă aspectul fizic este doar o „carcasă” # Libertatea
Anca Serea a fost invitata emisiunii „Ce nu știai despre” de la Libertatea și a vorbit despre viața sa ca mamă a unei familii numeroase, provocările majore de sănătate care i-au schimbat complet prioritățile și felul în care reușește să gestioneze haosul cotidian prin organizare, relaxare și lipsa presiunii exterioare. Crăciunul în familia numeroasă și […]
17:20
Situația din Rusia se degradează rapid: economia slăbește, frontul scârțâie, iar tot mai mulți ruși cer oprirea războiului # Libertatea
Președintele rus Vladimir Putin rămâne inflexibil în cererile sale privind încheierea războiului din Ucraina, intensificând atacurile pentru a forța concesii. În ciuda propagandei de succes a Kremlinului, starea economiei ruse este mult mai precară decât se prezintă. Soldații ruși se descurcă mai greu pe front decât înainte, iar rușii încep să observe acest lucru. Tot […]
17:10
Cum e căsnicia actriței Kristen Stewart cu Dylan Meyer, soția ei scenaristă: „Există putere în numere” # Libertatea
Kristen Stewart a dezvăluit cum e căsnicia cu Dylan Meyer. Actrița în vârstă de 35 de ani a mărturisit pentru Esquire cea mai importantă lecție învățată în opt luni de mariaj. Kristen Stewart, celebra actriță cunoscută pentru rolul său din „Twilight”, oferă o privire rară în viața ei de cuplu cu soția sa, Dylan Meyer. […]
17:00
Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre cele mai frumoase, dar și cele mai vechi tradiții pe care le respectăm în fiecare an în preajma sărbătorilor de iarnă. Tradiția pomului de Crăciun este veche de sute de ani, iar semnificația decorațiunilor cu care era bradul împodobit reprezenta cunoașterea și bogăția. Descoperă pe larg care este […]
