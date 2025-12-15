Trump clasează fentanilul drept ”armă de distrugere în masă”. ”Nicio bombă nu face ceea ce face (acest drog)”. El ”are în vedere” o relaxare a restricţiilor federale impuse marijuanei, un drog mai puţin periculos
News.ro, 16 decembrie 2025 01:00
Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că clasează fentanilul - un opioid de sinteză puternic, responsabil de foarte multe morţi prin overdoză în Statele Unite - drept o ”armă de distrugere în masă”, relatează AFP.
• • •
Acum 30 minute
01:00
Acum o oră
00:30
Un bărbat tânăr, originar din Asia Centrală, suspectat de ”planuri de atentat”, arestat la Magdeburg, la un an de la atentatul cu maşina în târgul de Crăciun din oraş. Autorităţile ”o ordonanţă de expulzare” a suspectului, plasat în detenţie provizorie # News.ro
Poliţia germană a arestat la Magdeburg (centru) un bărbat tânăr, în vârstă de 21 de ani, ”originar din Asia centrală”, pe care-l suspectează de ”planuri de atentat” eventual ”motivate de islamism”, declară AFP autorităţile, confirmând astfel o dezvăluire a presei germane.
Acum 2 ore
00:10
Echipa engleză Bournemouth a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, cu formaţia Manchester United, scor 4-4, într-un meci din etapa a 16-a din Premier League.
00:10
Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel: Apreciez ca risc de securitate naţională faptul că nu vom mai avea acoperire sanitară, nu vom mai avea personal sanitar nici pentru tratamente, nici pentru vaccinări, nici pentru urgenţe în multe localităţi # News.ro
Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel este de părere că lipsa medicilor în unele zone din ţară reprezintă un ”risc de securitate naţională”. Ea susţine modificări în ceea ce priveşte derularea rezidenţiatului pentru absolvenţii de medicină.
00:10
La Liga: Andrei Raţiu s-a numărat printre cei mai buni jucători în Rayo Vallecano – Betis Sevilla 0-0 # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu titular, a încheiat la egalitate luni seara, scor 0-0, cu gruparea andaluză Betis Sevilla, în etapa a 16-a din La Liga.
00:00
Dr. Ioana Stăncel, expert în sănătate publică: România nu are deloc posibilităţi pentru un accident cu mari arşi. Medicii, oricât de buni ar fi, nu pot să facă cu mâinile goale ceea ce un sistem întreg nu vine să-i sprijine # News.ro
Medicul Ioana Stăncel, expert în sănătate publică, afirmă că România nu are ”deloc posibilităţi” pentru a face faţă unui nou accident în urma căruia să rezulte pacienţi din categoria marilor arşi. ”Medicii, oricât de buni ar fi, nu pot să facă cu mâinile goale ceea ce un sistem întreg nu vine să-i sprijine”, subliniază Stăncel.
00:00
Expertul în sănătate Ioana Stăncel, despre cazurile de lepră: Asigurarea sănătăţii este o obligaţie constituţională a statului român. Nu avem concepte de sănătate publică la frontieră. În strategia naţională de imigraţie nu avem aceste condiţionări # News.ro
Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel afirmă că statul român are obligaţia de a asigura sănătatea cetăţenilor săi şi atrage atenţia că, spre deosebire de alte ţări, România nu are concepte de sănătate publică la frontieră şi nu ia măsuri pentru ca persoanele care vin sau se întorc din zone ale lumii unde există risc de boli contagioase să fie testate şi ţinute în carantină, în aşa fel încât sănătatea celorlalţi să nu fie pusă în pericol.
00:00
Trump dă asigurări că un acord cu privire la Ucraina nu a fost ”niciodată” atât de ”aproape” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump dă asigurări luni că un acord cu privire la Ucraina nu a fost ”niciodată” atât de ”aproape”, după ce a discutat cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP.
15 decembrie 2025
23:50
Echipa italiană AS Roma a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Como, în etapa a 15-a din Serie A.
23:50
Dr. Ioana Stăncel: E foarte bine că avem asociaţii ale pacienţilor şi avocaţi preocupaţi de malpraxis, dar să ne gândim că niciunul dintre medici nu se duce ca să greşească, să facă rău # News.ro
Dr. Ioana Stăncel, expert în sănătate publică, atrage atenţia asupra faptului că burnout-ul în cazul medicilor este o problemă care nu trebuie neglijată. ”Este foarte bine că avem asociaţiile pacienţilor, că avem avocaţi care sunt preocupaţi de malpraxis, dar în acelaşi timp trebuie să ne gândim că niciunul dintre medici nu se duce ca să greşească, niciunul nu se duce să facă rău”, spune ea.
23:40
Meciul Unirea Slobozia-FCSB: Elias Charalambous - Cred că victoria e total meritată şi putea fi un scor mai mare # News.ro
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, recunoaşte că victoria cu Unirea Slobozia, de luni seara, scor 2-0, este importantă, şi spune că roş-albaştrii vor juca la victorie cu Rapid.
23:30
Europenii propun, într-un document, să conducă o ”Forţă Multinaţională” în Ucraina şi să susţină în mod ”durabil” armata ucraineană # News.ro
Lideri din Europa şi din uniunea Europeană (UE) au propus luni să conducă, în Ucraina, o ”Forţă Multinaţională” şi să susţină în mod ”durabil” armata ucraineană - limitată la 800.000 de oameni, se arată într-o declaraţie transmisă de către Guvernul german, relatează AFP.
23:30
Numărul unu mondial pe tot parcursul sezonului, Arina Sabalenka a fost aleasă jucătoarea WTA a anului pentru doua oară consecutiv, a anunţat, luni, forul conducător al tenisului feminin. O distincţie care răsplăteşte un sezon 2025 marcat de o dominare constantă pe circuit.
23:30
Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel: Ceea ce se întâmplă la Iaşi se poate întâmpla şi în orice alt spital. Avem nevoie de personal instruit, de la management până la toţi lucrătorii care au responsabilităţi şi atribuţii # News.ro
Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel afirmă că situaţia de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, unde în apă a fost descoperită bacteria Pseudomonas Aeruginosa, ”se poate întâmpla şi în orice alt spital”, având în vedere infrastructura veche a clădirilor în care funcţionează unităţile sanitare din România. Stăncel explică faptul că sistemul sanitar românesc are nevoie nu doar de finanţare, ci şi de personal instruit, de la management până la toţi lucrătorii care au responsabilităţi şi atribuţii.
Acum 4 ore
23:20
Florentino Perez, noi critici la adresa arbitrajului: „Este de neînţeles că instituţiile au lăsat Real Madrid singur în această luptă” # News.ro
Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a vorbit pe larg despre cazul Negreira, pe care îl denunţă în mod regulat, pentru a reaminti gravitatea situaţiei arbitrajului din LaLiga şi decizia controversată din meciul Alavés-Real Madrid de duminică seara.
23:20
Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel, despre aşa-numita ”supergripă”: Literatura de specialitate confirmă că tipul de tulpină e conţinut din vaccinul sezonier disponibil în România/ Încă nu e târziu să ne vaccinăm # News.ro
Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel afirmă că valul de gripă numit de unele persoane ”supergripa” este un motiv de preocupare, dar nu de ”îngrijorare negativă” şi arată că literatura de specialitate confirmă că tipul de tulpină care circulă predominant în acest sezon este conţinut în vaccinul disponibil în România. Ea precizează că nu este târziu ca persoanele care nu s-au vaccinat încă să facă acest lucru, explicând că aceia care se imunizează acum vor fi pregătiţi pentru perioada de vârf de sezon, aşteptată a se produce în a doua jumătate a lunii viitoare.
23:10
Kelemen Hunor: Nu am încredere în justiţie. Am încredere în judecători şi în procurori, că sunt şi oameni minunaţi acolo, dar în sistem nici eu nu am încredere/ Ideea de campanie a politicului împotriva puterii judecătoreşti, o prostie # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că, la fel ca mulţi dintre cetăţeni, nu are încredere în sistemul românesc justiţie şi că, în calitatea sa de politician, va contribui şi vota orice lege este nevoie pentru ca sistemul să se ”autoregleze”. Kelemen subliniază că nu doreşte întoarcerea la vechiul sistem, în care serviciile secrete aveau o putere importantă şi considerau justiţia ”câmp tactic” şi cataloghează drept ”o prostie” ideea că există o campanie a politicului împotriva puterii judecătoreşti, aşa cum au reclamat unii magistraţi.
23:00
Kelemen: Noi, din păcate, pe administraţia centrală şi locală, nu am reuşit să luăm o decizie/ Nu e nimic nici grav, nici epocal, nici extraordinar. Deci nu e ştiinţa rachetelor balistice. E o chestiune relativ simplă, dar are un impact politic # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, atrage atenţia asupra faptului că, dacă partidele care compun coaliţia de guvernare nu cad de acord cât mai curând asupra reducerilor de cheltuieli în administraţia locală şi centrală, bugetul de stat pentru anul viitor va fi aprobat în baza legislaţiei actuale, iar eventualele corecţii financiare care să ducă la reduceri de cheltuieli publice vor trebui făcute tot prin ordonanţe-trenuleţ. Kelemen afirmă că reducerile de cheltuieli nu reprezintă ”ştiinţa rachetelor balistice”, ci sunt ”o chestiune relativ simplă, dar cu impact politic”.
23:00
Cel puţin şase morţi, inclusiv doi copii, în estul Franţei, într-o explozie într-un imobil cu patru etaje la Trévoux # News.ro
Cel puţin şase persoane au murit, inclusiv doi copii, într-o explozie violentă, luni, la Trévoux, în Ain (est), într-un imobil, situat în apropierea unui liceu, iar o partea a faţadei s-a surpat, a anunţat prefectura, relatează AFP.
22:50
Sorin Grindeanu, în ziua în care a fost votată moţiunea de cenzură şi moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul PSD: Am ales să fiu astăzi, la Timişoara, alături de comunitatea evreiască la redeschiderea Sinagogii din Cetate # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, care a lipsit din Parlament luni, în ziua în care au fost votate moţiunea de cenzură şi moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, adoptată cu votul PSD, afirmă că a ales să se afle la Timişoara, alături de comunitatea evreiască, la redeschiderea Sinagogii din Cetate.
22:40
Echipa bucureşteană FCSB a învins, luni seară, în deplasare, scor 2-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 20-a.
22:30
Kelemen Hunor: Noi, cât stăm într-o coaliţie, indiferent despre ce coaliţie vorbim şi indiferent de ce moţiune vorbim, simplă sau de cenzură, noi nu votăm nicio moţiune # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că, indiferent din ce coaliţie va face parte, UDMR nu va vota niciun fel de moţiune, nici simplă, nici de cenzură, care să vizeze un partid membru al acelei coaliţii.
22:30
Patru bărbaţi, arestaţi de FBI în SUA, cu privire la planificarea unui atentat de Anul Nou la Los Angeles # News.ro
Patru membri ai unei grupări a stângii radicale au fost arestaţi în California şi au fost acuzaţi de planificarea unor atentate cu bombă de Anul Nou, anunţă luni autorităţile judiciare americane, relatează AFP.
22:20
Încep procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza barajului Paltinu, care provoacă turbiditatea apei. Autorităţile dau asigurări că furnizarea apei către populaţie nu va fi sistată # News.ro
Procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza lacului de acumulare Paltinu din judeţul Prahova, manevre care provoacă turbiditatea apei, încep în noaptea de luni spre marţi. Autorităţile dau asigurări că furnizarea apei către populaţie nu va fi sistată, dar spun că este posibilă o diminuare a debitului. Pentru ca apa cu turbiditate ridicată să nu intre în conductele operate de Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, o companie privată şi-a pus la dispoziţie infrastructura şi angajaţii, pentru a prelua apa care va rezulta în urma procedurilor de la baraj.
22:00
Echipa naţională a Iordaniei s-a calificat luni seara în finala Cupei Arabe, după ce a învins naţionala Arabiei Saudite, la Al Khor, scor 1-0.
22:00
Statul Islamic revendică un atac ”cu mitraliere” în Idleb, soldat cu patru morţi în rândul forţelor de securitate siriene, pe drumul Maaret al-Numan. Atacul, comis la o zi după alt atac soldat cu moartea a trei americani, doi militari şi un interpret # News.ro
Gruparea Statul Islamic (SI) a revendicat luni un atac de duminică, soldat cu patru morţi în rândul forţelor de securitate siriene în nord-estul Siriei, anunţă luni grupul SITE, specializat în cercetare antiteroristă, relatează AFP.
21:40
UPDATE-Zelenski evocă negocieri ”deloc uşoare” cu americanii, la Berlin, dar ”productive”. El evocă ”progrese” în privinţa garanţiilor de securitate şi poziţii diferite între SUA şi Ucraina în problemele teritoriale # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski evocă luni negocieri ”deloc uşoare” dar ”productive” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, la Berlin, relatează AFP.
21:40
Kelemen Hunor: În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură. Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Diana Buzoianu ”poate fi citit” ca încălcarea, de către PSD, a protocolului care a stat la baza formării coaliţiei. ”E grav în orice situaţie când într-o coaliţie politică se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple, inclusiv un vot pe o moţiune simplă, care nu este un capăt de ţară”, afirmă Kelemen Hunor, care nu crede că ministrul Mediului va fi schimbat din funcţie, amintind că şi în trecut o moţiune simplă la adresa unui ministru din partea PSD a fost votată.
Acum 6 ore
21:20
SBU anunţă un atac cu o dronă de tip Sub Sea Baby, pentru prima oară, împotriva unui submarin rusesc de tip Kilo în portul Novorossisk, la Marea Neagră. ”Submarinul a suferit pagube critice şi a fost scos din serviciu” # News.ro
Ucraina anunţă luni că a atacat - pentru prima oară - cu o dronă navală un submarin rus ancorat în portul Novorossisk, la Marea Neagră, şi dă asigurări că i-a provocat ”pagube critice”, relatează AFP.
21:20
Pentru a rezolva dificultăţile cu care jucătorii se confruntă pe vreme toridă, ATP a aprobat luni noi reguli de protecţie, începând cu sezonul 2026.
20:40
Ministerul Educaţiei anunţă că perioada dedicată integrării sugestiilor primite pentru programa la disciplina Limba şi literatura română a fost extinsă cu o săptămână # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, luni seară, că perioada dedicată integrării sugestiilor primite pentru programa la disciplina Limba şi literatura română a fost extinsă cu o săptămână, având în vedere dezbaterile intense.
20:30
Whoopi Goldberg şi gazdele emisiunii „The View” l-au criticat pe Trump pentru că l-a „atacat” pe Rob Reiner după moartea sa tragică: „Ruşinos şi dezgustător” # News.ro
Whoopi Goldberg şi colegele ei de la emisiunea „The View” l-au condamnat pe Donald Trump pentru afirmaţia sa controversată la moartea tragică a lui Rob Reiner, legendarul actor şi regizor care a murit la 78 de ani împreună cu soţia sa. Trump a reacţionat la această veste afirmând că moartea lui Reiner s-a datorat „furiei pe care a provocat-o altora” prin faptul că s-a exprimat deschis împotriva lui (având sindromul de „Trump Derangement System”, aşa cum îi place preşedintelui să-l numească). Fiul lui Reiner, Nick, a fost arestat şi reţinut în legătură cu moartea părinţilor săi.
20:30
UE va fi ”grav” discreditată pe termen lung dacă nu ajunge la un acord privind activele ruseşti blocate, avertizează Merz. Negocierile continuă, însă sunt ”tot mai dificile” anunţă Kallas # News.ro
Uniunea Europeană (UE) va fi discreditată pe termen lung dacă nu reuşeşte să se înţeleagă asupra folosirii activelor ruseşti blocate pentru ca să ajute Ucraina, avertizează luni cancelarul german Friedrich Merz, relatează AFP.
20:20
Mijlocaşul ofensiv belgian Alexis Saelemaekers şi-a prelungit înţelegerea cu gruparea AC Milan până în anul 2031, a anunţat luni clubul italian.
20:00
SUA estimează că Rusia ”va accepta” planul unor acord negociat cu Ucaina care prevede garanţii de securitate similare Articlului 5 al Tratatului NATO. Negocieri de opt ore cu ucrainenii la Berlin, ”cu adevărat pozitive”, dă asigurări un oficial american d # News.ro
Proiectul de acord rezultat din negocierile de la Berlin cu ucrainenii prevede ”garanţii de securitate foarte puternice” în favoarea Kievului, asemănătoare garanţiilor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, dă asigurări luni, sub protecţia anonimatului, un oficial american de rang înalt, relatează AFP.
20:00
Diana Buzoianu acuză PSD că nu vrea reforma Romsilva: A venit şi a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcţii şi peste 130 de directori şi să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit jalonul din PNRR # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză PSD că nu vrea reforma Romsilva, ea arătând că, în şedinţa grupului de lucru cu reprezentanţii din coaliţie, care a avut loc duminică, social-democraţii au venit şi au spus că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcţii şi peste 130 de directori şi să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit jalonul din PNRR. ”Eu nu voi minţi Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeaşi structură ca până acum”, a transmis Buzoianu, ea anunţând că astăzi a trimis oficial Hotărârea de Guvern cu 13 direcţii silvice către avizare la ministere, MIPE, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Justiţiei.
19:40
19:30
Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea arădeană UTA, în etapa a 20-a din Superligă.
Acum 8 ore
19:00
Nicuşor Dan, în Finlanda: Dacă privim pe termene mai lungi, în România vedem un progres şi vedem o maturizare a societăţii care nu poate să ducă decât înainte / Pe termen scurt, vedem oscilaţii mari şi popor latin emoţional, de la agonie la extaz # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis, luni, românilor din Finlanda, cu care s-a întâlnit la sediul Ambasadei României, optimismul său cu privire la România, afirmând că, dacă privim pe termene mai lungi, în România vedem un progres şi vedem o maturizare a societăţii care nu poate să ducă decât înainte dar, dacă privim pe termen scurt, vedem oscilaţii mari şi popor latin emoţional, de la agonie la extaz.
19:00
Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a pierdut luni, în Arabia Saudită, scor 0-3, în faţa echipei naţionalei din Maroc, în semifinalele Cupei Arabe.
19:00
Secretar de stat: Încă 50 de km din Autostrada Moldovei, adică tronsonul Focşani – Adjud Nord, vor fi daţi în trafic ”foarte curând” # News.ro
Încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7 au intrat în faza ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului, adică tronsonul Focşani – Adjud Nord în continuarea secţiunii Buzău – Focşani, deschisă traficului încă de anul trecut, spune secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Potrivit acestuia, mobilizarea constructorului face posibil ca ”în foarte curând”, acest tronson sa fie deschis circulatiei publice.
19:00
Agricover Credit ia un credit de 25 milioane euro de la BEI, pentru a facilita accesul la credite pentru microîntreprinderile agricole # News.ro
Fermierii români vor primi sprijin financiar printr-un împrumut acordat de Banca Europeană de Investiţii (BEI) către Agricover Credit în valoare de 25 milioane euro. Împrumutul va facilita accesul la credite pentru microîntreprinderile agricole din România în cadrul mandatului InvestEU. Obiectivul este de a stimula productivitatea, creşterea durabilităţii şi de a sprijini tinerii fermieri.
18:50
18:40
MOŢIUNE SIMPLĂ PE MEDIU - AUR, după adoptarea moţiunii în Senat: Premierul Bolojan trebuie să o demită pe Diana Buzoianu, nu mai are legitimitate să rămână în funcţie! # News.ro
AUR transmite luni seară, după ce Senatul a adoptat moţiunea simplă iniţiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, că votul este un verdict politic clar iar Diana Buzoianu nu mai are legitimitate să rămână în funcţie. Potrivit AUR, dacă nu are decenţa unei demisii de onoare, premierul Ilie Bolojan trebuie să ia act de votul parlamentarilor şi să o demită de urgenţă.
18:30
18:30
Fiul lui Rob Reiner, Nick Reiner, a fost arestat în urma morţii realizatorului, scrie luni presa americană, relatează AFP.
18:30
Fiul lui Rob Reiner, Nick, se află în custodia poliţiei după moartea regizorului şi a soţiei sale Michele # News.ro
Nick Reiner, fiul în vârstă de 32 de ani al lui Rob şi Michele Reiner, se află în arest după ce duminică după-amiază regizorul şi soţia sa au fost ucişi, scrie Variety.
18:30
Ministrul Energiei: Noul pachet de finanţare pentru reţele, aprobat astăzi de Consiliul UE pentru Energie, cuprinde proiectele pe care le-am propus în numele României # News.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan anunţă că noul pachet de finanţare pentru reţele, aprobat astăzi de Consiliul UE pentru Energie, cuprinde proiectele pe care le-a propus în numele României. ”Astăzi, Consiliul Energiei, care reuneşte toate statele membre ale Uniunii Europene, a validat această investiţie strategică drept „autostradă energetică” europeană, vitală pentru scăderea preţurilor în regiunea noastră”, afirmă ministrul, referindu-se la interconectarea Austria-Ungaria.
18:30
18:20
ApaVital Iaşi, după incidentul privind calitatea apei la Spitalul de Copii: Apa furnizată populaţiei în municipiu se încadrează în parametrii normali. Probele la apă sunt conforme, nu există niciun pericol # News.ro
Conducerea ApaVital susţine că nu există probleme legate de calitatea apei potabile în municipiul Iaşi şi că toate probele prelevate se încadrează în parametrii normali.
