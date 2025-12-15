Malurile din Herăstrău: câțiva metri reparați cu live-uri. Restul continuă să se surpe
SportMedia, 16 decembrie 2025 01:10
Au reparat câțiva metri de mal și atât! Lucrările de consolidare a malurilor lacului Herăstrău – promise de mai mulți primari generali – nu au început nici în 2025. Din păcate – după ani de hârțogărie – în timp ce aleșii PMB bifează problema cu live-uri pe Facebook dintr-un singur punct „reparat", aleea continuă să
• • •
Acum 30 minute
01:10
Ciucu, despre bugetul Primăriei București: Am avut un mic șoc. Nu îmi imaginam că problemele sunt așa grave # SportMedia
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că a trăit „un mic şoc" când a văzut bugetul de care dispune la Primăria Bucureşti. Edilul a spus că nu își imagina că problemele sunt aşa de grave. "Am avut un mic şoc. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt
01:10
Un studiu genetic arată că oamenii preistorici au ajuns pe supercontinentul preistoric Sahul acum 60.000 de ani pe două rute distincte, rescriind teoriile despre popularea Australiei. Oamenii timpurii au pășit în Sahul, care includea Australia, Tasmania și Noua Guinee din prezent, acum aproximativ 60.000 de ani, arată un studiu citat de New Scientist. Cercetarea oferă
01:10
Imaginea clasică a planetelor Uranus și Neptun, considerate mult timp „giganți de gheață", ar putea avea nevoie de o revizuire serioasă. Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Zurich sugerează că interiorul celor două planete îndepărtate ar putea fi mult mai bogat în rocă decât indicau modelele acceptate până acum. Descoperirea ridică
01:10
14 decembrie 2025
Acum 4 ore
23:10
Atac terorist dejucat în Los Angeles. Patru persoane, bănuite că pregăteau cinci atacuri cu bombe de Anul Nou # SportMedia
Biroul Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot cu ținte multiple, printre care agenți și vehicule ale serviciului vamal și de imigrație (ICE) în Los Angeles și comitatul Orange din California, a declarat luni procurorul general american Pam Bondi. "Frontul de eliberare a Insulei Țestoasei (nume dat Americii de Nord de
23:10
Horoscop zilnic pentru 16 decembrie 2025.
23:10
Zelenski anunță că SUA sunt dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate similare Articolului 5 al NATO. Trump: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord # SportMedia
SUA iau în considerare să ofere Ucrainei garanții de securitate echivalente cu cele prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, în cadrul unui posibil acord de pace cu Rusia, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski. Articolul 5 este piatra de temelie a NATO, deoarece garantează securitatea colectivă, stipulând că un atac asupra unui stat membru
23:10
Superliga: FCSB câștigă cu Unirea Slobozia, iar play-off-ul e la doar două puncte distanță # SportMedia
FCSB a câștigat, luni, scor 2-0, în deplasare cu Unirea Slobozia, în etapa a 20-a din Superliga. Roș-albaștrii s-au apropiat, astfel, la două puncte de primul loc de play-off. Prima repriză a fost una lentă, moale, lipsită de ocazii. Alexandru Pantea a ratat cea mai importantă șansă de gol în minutul 9, când Robert Popa
23:10
Kelemen Hunor, după ce PSD a votat moțiunea împotriva ministrului Mediului: Coaliția pare nefuncțională. Vom discuta miercuri # SportMedia
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Diana Buzoianu "poate fi citit" ca încălcarea, de către PSD, a protocolului care a stat la baza formării coaliţiei. El a precizat că situația este „gravă" pentru stabilitatea guvernării, iar miercuri va avea loc o ședință a Coaliției
Acum 6 ore
21:10
La câteva ore după atacul de duminică de pe plaja Bondi din Sydney, când 15 persoane plus unul dintre autori au fost ucise într-un atentat care a vizat comunitatea evreiască, cimitirul musulman din suburbia Narellan a fost vandalizat, a declarat poliţia din statul New South Wales. Acest act antimusulman ar putea fi considerat o măsură
21:10
Ministerul Transporturilor anunță că în curând se vor deschide încă 50 de km din Autostrada Moldovei # SportMedia
Încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7 au intrat în faza ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului. Este vorba despre tronsonul Focşani – Adjud Nord, în continuarea secţiunii Buzău – Focşani, deschisă traficului încă de anul trecut, spune secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Potrivit acestuia, mobilizarea constructorului face posibil
21:10
Asociația Forumul Judecătorilor din România cere demisii după decizia CEDO care-l vizează pe Cristi Danileț și anunță că nu participă la consultările cu CSM # SportMedia
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România cere Consiliul Superior al Magistraturii să își asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Danileț împotriva României. Asociația cere demisiile de onoare sau revocarea judecătorilor Lia Savonea și Simona Camelia Marcu (membre ale completului disciplinar care a dispus sancționarea abuzivă a
Acum 8 ore
19:10
Norvegianca Henny Reistad, desemnată de IHF cea mai bună jucătoare a lumii în 2023 și 2024, a fost aleasă cea mai bună jucătoare a Campionatului Mondial de handbal feminin 2025, care s-a încheiat cu victoria echipei sale, duminică, la Rotterdam, după o finală cu Germania (23-20). Interul norvegian câștigase acest trofeu de MVP și la
19:10
CSM dă înapoi și îi consultă pe judecători pe problemele din ancheta Recorder. Vineri anunță concluziile # SportMedia
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunţă demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, "având în vedere contextul actual din justiţie". Printre temele discutate se vor afla teme prezentate în ancheta Recorder, iar concluziile discuţiilor vor fi prezentate vineri. Anunţul CSM vine după documentarul Recorder privind situaţia din Justiţie şi după ce iniţial
19:10
Adrian Țuțuianu a preluat mandatul de șef al Autorității Electorale Permanente pentru 8 ani # SportMedia
Adrian Ţuţuianu, fost lider PSD Dâmboviţa, a preluat luni, pentru o perioadă de opt ani, mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente. El afirmă că în noua calitate îşi propune, printre altele, să consolideze capacitatea instituţională a AEP, să clarifice şi să standardizeze procedurile electorale și să întărească mecanismele de control privind finanţarea partidelor politice
19:10
Din 2026, Art Safari se mută în cea mai efervescentă zonă a Bucureștiului, Amzei, și devine Art Safari New Museum # SportMedia
După 12 ani, 17 ediții găzduite în mai multe clădiri istorice ale Bucureștiului și peste 1 milion de vizitatori, Art Safari își schimbă adresa, începând cu anul 2026, în Piața Amzei din Capitală, într-un nou spațiu expozițional de cca. 4500 mp. Brâncuși, Mihai Eminescu, Sergiu Celibidache, Felix Aftene, Pop Culture și Nicolae Vermont se numără
19:10
Moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu a fost adoptată de Senat, cu voturile parlamentarilor PSD # SportMedia
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni, de Senat, cu 74 de voturi pentru 43 de voturi contra. Moţiunea a trecut cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deşi fac parte din aceeaşi coaliţie de guvernare. Potrivit prevederilor legale, moţiunea simplă nu are ca efect demiterea
Acum 12 ore
17:10
Electrocentrale Craiova, companie responsabilă cu producţia de energie electrică şi termică în Craiova şi aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a intrat în insolvenţă, iar compania Infinexa a fost numită administrator judiciar. "Infinexa, companie antreprenorială românească specializată în restructurarea şi finanţarea firmelor aflate în dificultate, cu active administrate în valoare de peste 200 milioane de euro,
17:10
Adrian Mutu propune transferul lui Nicolae Stanciu unei echipe din Superliga: „E o singură problemă” # SportMedia
Adrian Mutu (46 de ani) a propus transferul lui Nicolae Stanciu unei echipe din Superliga. „Briliantul" crede că aducerea lui Nicolae Stanciu ar fi un plus de mare anvergură pentru Rapid în lupta pentru titlu. Giuleștenii sunt primii în clasamentul Superligii, cu 10 etape înaintea play-off-ului, iar Mutu crede că Rapid are nevoie întăriri, după
17:10
Un aeroport care a costat aproximativ 20 de miliarde de dolari se scufundă în apă. Este vorba despre un obiectiv construit pe două insule artificiale din Japonia despre care s-a spus că reprezintă un vârf al ingineriei civile. Viitorul aeroportului internațional este incert deoarece tasarea nu se oprește. Aeroportul Internațional Kansai (KIX) din Japonia se
15:10
Salvați Copiii România lansează un apel către companiile din România de a direcționa 20% din impozitul pe profit # SportMedia
Organizația Salvați Copiii România a primit, prin intermediul mecanismului pus la dispoziția maternităților și spitalelor de pediatrie, solicitări de sprijin de la 35 de unități medicale, care au nevoie urgentă de aparatură medicală performantă în 2026, precum și de lucrări de modernizare și renovare. Astfel, medicii solicită dotarea unităților medicale cu mese de resuscitare și
15:10
Ianuarie 2026 duce pe scena mare a Teatrului Național București spectacolele de teatru „Fierarii", „Callas masterclass" și „Dragi părinți", iar pe scena Teatrului Național din Craiova comedia „Fă-mi loc!" cu Marius Manole și Medeea Marinescu. „Fierarii" „Fierarii" de Milos Nikolic, în regia lui Horațiu Mălăele, aduce în fața publicului o comedie acidă despre identitate, naționalism
15:10
Grătarul electric nu este doar un instrument de gătit; este o invitație la creativitate în bucătărie. Fie că vrei să pregătești un mic dejun rapid, un prânz sănătos sau o cină sofisticată, grătarul electric poate transforma fiecare masă într-o experiență culinară de neuitat. În acest articol, îți vom prezenta idei inspirate pentru toate momentele zilei,
15:10
Când cineva intră pe un site, reacția apare înaintea oricărei explicații tehnice. Dacă în bara de adresă apare „Not Secure", încrederea scade instant, iar vizitatorul părăsește site-ul sau evită orice acțiune importantă. Nu e nevoie să înțeleagă ce înseamnă SSL pentru a reacționa. De aceea, SSL nu este un detaliu tehnic ascuns prin setări, ci
15:10
Temerea legată de ascensiunea extremiștilor în Europa este justificată până la un punct. Pe rețelele de socializare, viitorii adulți exprimă însă mai multă solidaritate europeană decât a văzut continentul în ultimele decenii. Tinerii își doresc o Europă mai unită, sub forma unei confederații, care să rivalizeze cu SUA. Un soldat futurist al UE stă de
15:10
Cristi Chivu, întrebat despre critici după ce a ajuns lider cu Inter în Serie A: Răspunsul antrenorului # SportMedia
Cristi Chivu (45 de ani) a transmis un mesaj criticilor după ce a ajuns din nou lider în Serie A cu Inter. „Nerazzurrii" au câștigat cu 2-1 împotriva echipei Genoa, deținută de românul Dan Șucu, victorie care a dus Inter pe primul loc în clasament. La finalul jocului, Chivu a tras concluziile despre evoluția elevilor
15:10
Cartel pe piața bateriilor auto. Comisia Europeană amendează drastic producătorii, inclusiv Rombat # SportMedia
Comisia Europeană a amendat mai mulți producători europeni de baterii auto și asociația profesională EUROBAT cu aproximativ 72 de milioane de euro, după ce a constatat existența unui cartel care ar fi restrâns concurența pe piața bateriilor pentru autovehicule și ar fi dus la prețuri mai mari pentru mașinile și camioanele fabricate în Europa. Potrivit
15:10
Luni, USR vine în Parlament cu un pachet de propuneri pentru modificarea Legilor Justiției, în contextul crizei din sistem și al numeroaselor semnale că inculpați conectați politic scapă de dosare prin prelungirea proceselor și prescrierea faptelor. Propunerile USR citate de News.ro vizează: USR face apel către partidele din coaliție să susțină aceste modificări legislative, astfel
15:10
Katrine Lunde, „tristă și mândră” după ce a câștigat titlul mondial cu Norvegia la ultimul său meci în echipa națională # SportMedia
Portărița norvegiană Katrine Lunde a declarat că este atât "tristă" că își încheie cariera internațională, cât și "mândră" de realizările ei, duminică, după ce la 45 de ani a câștigat al treilea său titlu mondial în finala cu Germania de la Rotterdam (23-20), scrie AFP. "Desigur, pe de o parte sunt tristă, dar astăzi sunt
15:10
LIVE Parlamentul dezbate moțiunea de cenzură. Opoziția a adus mingi de fotbal (Foto & Video) # SportMedia
Plenul celor două Camere ale Parlamentului votează astăzi moţiunea de cenzură intitulată "România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare". Premierul Ilie Bolojan afirma, săptămâna trecută, că nu are emoţii în privinţa acestui test, iar liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații nu vor vota moțiunea. Pentru a fi adoptată, în favoarea
13:10
Războiul se extinde în Marea Neagră. Europa se află
13:10
USR îl critică pe ministrul Justiției după documentarul Recorder: Se face că nu vede și nu aude # SportMedia
Critici dure vin din partea USR la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu (PSD), în contextul scandalului declanșat de documentarul Recorder care scoate la lumină disfuncționalități grave din sistemul judiciar. Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a declarat la RFI România că actualul ministru ignoră problemele semnalate de mult timp. „În momentul în care … The post USR îl critică pe ministrul Justiției după documentarul Recorder: Se face că nu vede și nu aude appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Acord total pentru o nouă mutare la FCSB în perspectiva noului an. După ce l-a adus deja pe Andre Duarte, FCSB a obținut acordul lui Malcom Edjouma (29 de ani) pentru semnarea unui nou contract. Edjouma își termina contractul actual cu FCSB la finalul lui 2025, dar a accepta oferta de prelungire făcută de „roș-albaștri” … The post FCSB, acord total cu încă un jucător pentru 2026: Contractul pe care îl semnează appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Cristi Danileț a câștigat definitiv la CEDO împotriva României – Hotărârea confirmă libertatea de exprimare pentru magistrați # SportMedia
Cristi Danileț a câștigat definitiv procesul împotriva României la CEDO, privind libertatea de exprimare. Fostul judecător a fost sancționat în 2019 de CSM, pentru două postări pe Facebook. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a menținut astfel soluția favorabilă reclamantului pronunțată inițial în februarie 2024. Decizia Marii Camere vine după ce Guvernul a solicitat rejudecarea hotărârii … The post Cristi Danileț a câștigat definitiv la CEDO împotriva României – Hotărârea confirmă libertatea de exprimare pentru magistrați appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:10
Primul fost ministru deshumat în România: Rodica Stănoiu abia fusese îngropată acum 10 zile # SportMedia
Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, a fost deshumat luni dimineaţă, în cadrul anchetei privind moartea sa suspectă, devenind astfel primul fost ministru din România supus unei astfel de proceduri. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov și experții legiști s-au dus la cimitir pentru a ridica corpul în vederea efectuării necropsiei, … The post Primul fost ministru deshumat în România: Rodica Stănoiu abia fusese îngropată acum 10 zile appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Ionuț Radu a apărat un penalty în meciul Celta Vigo – Athletic Bilbao: Reacția portarului și nota primită # SportMedia
Ionuț Radu (28 de ani) a apărat un penalty în victoria obținută de Celta Vigo, scor 2-0, împotriva lui Athletic Bilbao în campionatul Spaniei. Titular de drept în poarta Celtiei, Ionuț Radu a ieșit din nou la rampă și a parat o lovitură de la 11 metri executată de Nico Williams în minutul 65. Românul … The post Ionuț Radu a apărat un penalty în meciul Celta Vigo – Athletic Bilbao: Reacția portarului și nota primită appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Inteligența artificială și tranziția energetică: poate ChatGPT să ajute la salvarea planetei? # SportMedia
Ați încercat vreodată să întrebați ChatGPT care este cea mai presantă provocare a lumii? Răspunsul său plasează schimbările climatice pe primul loc. Atunci de ce să nu folosim tehnologia din spatele ChatGPT pentru a aborda această provocare? Cea mai importantă modalitate de a reduce impactul schimbărilor climatice este trecerea de la combustibilii fosili la energia … The post Inteligența artificială și tranziția energetică: poate ChatGPT să ajute la salvarea planetei? appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Echipa RC Lens va încheia anul 2025 în fotoliul de lider al campionatului de fotbal al Franței, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formația OGC Nice, duminică seara, în etapa a 16-a din Ligue 1. Gazdele au obținut victoria, a șasea consecutivă, grație dublei lui Odsonne Edouard (15, 57), la … The post Lider surpriză în Ligue 1 la final de 2025 appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre reforma pensiilor magistraților: Când știi că pierzi, renunți elegant și te ocupi de problemele reale # SportMedia
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, a făcut declarații tranșante despre reforma pensiilor speciale ale magistraților și despre problemele reale din sistemul de justiție. Într-un interviu acordat Recorder, aceasta a explicat de ce a fost singurul judecător care a votat împotriva „dezavuării” proiectului de lege privind pensiile magistraților. „Sunt singurul judecător care … The post Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre reforma pensiilor magistraților: Când știi că pierzi, renunți elegant și te ocupi de problemele reale appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Presa din SUA ridică un semn de întrebare în privința Simonei Halep: „Pare că aceste lucruri nu o preocupă” # SportMedia
Retragerea Simonei Halep (34 de ani) din tenis este, încă, un subiect de interes pentru americani. Simona s-a retras din tenis în 2025, la Cluj-Napoca, după ce a scăpat de suspendarea pentru dopaj, dar a avut probleme cu accidentările și nu a mai putut reveni la nivel înalt. Americanii se întreabă dacă Simona Halep va … The post Presa din SUA ridică un semn de întrebare în privința Simonei Halep: „Pare că aceste lucruri nu o preocupă” appeared first on spotmedia.ro.
09:10
CFR Cluj a făcut un anunț important despre viitorul lui Kurt Zouma (31 de ani), fundașul central cu un CV impresionant. Prin vocea lui Iuliu Mureșan, președintele clubului, CFR Cluj a anunțat că urmează o întâlnire decisivă între conducere și Zouma pentru a determina viitorul francezului. Mureșan a spus că Zouma și-a revenit după accidentarea … The post CFR Cluj, anunț despre viitorul lui Kurt Zouma appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Transferul pentru care FCSB a făcut „eforturi substanțiale”: Roș-albaștrii l-au convins să accepte oferta # SportMedia
FCSB a numit fotbalistul pentru a-l cărui transfer s-au făcut „eforturi substanțiale”. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a spus că Denis Alibec (34 de ani) a fost un transfer pe care patronul Gigi Becali l-a dorit foarte mult. Stoica susține că FCSB a făcut „eforturi substanțiale” pentru a-l convinge pe … The post Transferul pentru care FCSB a făcut „eforturi substanțiale”: Roș-albaștrii l-au convins să accepte oferta appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Nicușor Dan merge în Finlanda pentru summit-ul Flancului de Est. Programul președintelui # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan începe luni o vizită în Finlanda. Conform agendei anunţate de Administraţia Prezidenţială, luni, la ora 15.00, preşedintele are programată o întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, la sediul Asociaţiei Industriei de Apărare şi Aerospaţiale. Două ore mai târziu, Nicuşor Dan se întâlneşte cu prim-ministrul … The post Nicușor Dan merge în Finlanda pentru summit-ul Flancului de Est. Programul președintelui appeared first on spotmedia.ro.
09:10
„La început, nu mă coafa atât de tare să prezint Vremea.” Așa își începe Florin Busuioc povestea despre începuturile sale la Pro TV. Azi, “Busu” este omul pe care milioane de români îl identifică instant cu prognoza meteo. La aniversarea a 30 de ani de Pro TV, el își amintește cu emoție cum a ajuns, … The post “La început, nu mă coafa atât de tare”. Cum a ajuns Florin Busuioc să prezinte Vremea appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Louis Munteanu, din nou o țintă pentru un club titrat din Europa: „Veste încurajatoare” # SportMedia
Louis Munteanu (23 de ani) este așteptat să plece de la CFR Cluj în 2026, când se va deschide prima perioadă de transferuri a anului. Atacantul român a fost pe lista mai multor cluburi importante din Europa în vară, însă prețul a fost piedica principală în calea unui transfer. CFR Cluj i-a redus considerabil prețul … The post Louis Munteanu, din nou o țintă pentru un club titrat din Europa: „Veste încurajatoare” appeared first on spotmedia.ro.
07:10
Cine este eroul care s-a luptat cu mâinile goale cu un atacator înarmat pe plaja Bondi, din Australia (Video) # SportMedia
În haosul și groaza atacului armat de duminică de pe plaja Bondi, din Australia, când zeci de oameni au fost împușcați în timpul unui eveniment de Hanuka, un gest de curaj ieșit din comun a făcut diferența dintre viață și moarte pentru mulți dintre cei aflați acolo. Imaginile surprinse de martori arată cum un bărbat … The post Cine este eroul care s-a luptat cu mâinile goale cu un atacator înarmat pe plaja Bondi, din Australia (Video) appeared first on spotmedia.ro.
07:10
Moţiunea de cenzură intitulată ”România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” va fi dezbătută şi votată, luni de la ora 14.00, de plenul celor două Camere ale Parlamentului. Premierul Ilie Bolojan afirma, săptămâna trecută, că nu are emoţii în privinţa acestei moţiuni. Dezastrul de la Paltinu, scânteia moţiunii ”Dezastrul de la Paltinu … The post Ziua în care se votează moțiunea de cenzură appeared first on spotmedia.ro.
07:10
Deteriorare majoră a sănătății financiare a companiilor: Ratele de neplată a creditelor au urcat abrupt în 2025 – Cea mai mare creștere e la creditele garantate de stat # SportMedia
Disciplina la plată a companiilor nefinanciare din economia românească s-a deteriorat abrupt în 2025, rata creditelor neperformante (NPL) în cazul firmelor ajungând la 5,1% în septembrie 2025, de la 3,8% cu un an în urmă, arată Banca Națională a României (BNR) în cel mai recent raport asupra stabilității financiare. Rata creditelor neperformante la nivelul întregii … The post Deteriorare majoră a sănătății financiare a companiilor: Ratele de neplată a creditelor au urcat abrupt în 2025 – Cea mai mare creștere e la creditele garantate de stat appeared first on spotmedia.ro.
07:10
A fost o nouă noapte tensionată în capitala Rusiei, după ce un val de drone ucrainene a Moscova, potrivit primarului orașului, Serghei Sobianin. Edilul a susținut că sistemele rusești de apărare antiaeriană au doborât cel puțin 15 drone care se îndreptau spre Moscova, potrivit Kiev Independent. Echipajele de intervenție au fost trimise în zonele unde … The post Val de drone la Moscova. Două aeroporturi închise appeared first on spotmedia.ro.
07:10
Șoc la Hollywood: Un celebru regizor și soția lui au fost găsiți morți în casă, cu răni de cuțit # SportMedia
O veste șocantă zguduie lumea filmului, după ce regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în locuința lor din cartierul Brentwood, Los Angeles. Informația a fost publicată de site-ul american TMZ, care citează surse din anchetă. Două trupuri neînsuflețite au fost descoperite duminică după-amiază în casa lui Rob și … The post Șoc la Hollywood: Un celebru regizor și soția lui au fost găsiți morți în casă, cu răni de cuțit appeared first on spotmedia.ro.
