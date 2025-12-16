Care este valoarea pulsului care trebuie să te alarmeze și să te facă să suni la 112
Click.ro, 16 decembrie 2025 05:10
Valoarea pulsului este un indicator esențial al sănătății inimii, iar anumite ritmuri neobișnuite pot semnala urgențe cardiace.
• • •
Acum o oră
05:10
Acum 4 ore
03:10
Fiecare sezon aduce noi tendințe în materie de manichiură, iar anul 2026 promite să transforme modul în care privim culorile pentru unghii. Experții în frumusețe și influencerii din întreaga lume au început să contureze ce nuanțe vor fi vedetele anului.
02:10
Cât de sigură este, de fapt, o lingură de lemn. Majoritatea oamenilor nu știu asta, dar o folosesc în fiecare zi # Click.ro
Lingura de lemn este unul dintre acele obiecte din bucătărie care par banale, dar pe care le folosim zilnic fără să ne dăm seama de importanța lor.
Acum 6 ore
01:10
Fructul delicios care poate susține sistemul imunitar în sezonul rece. Experții îl recomandă # Click.ro
În această perioadă din an, mulți dintre noi ne vom confrunta cu probleme precum gripa sau răceala. Iar dacă vrem să ne protejăm cât mai mult împotriva acestora, putem să dăm o mână de ajutor sistemului nostru imunitar printr-o dietă mai sănătoasă.
Acum 8 ore
23:40
Ziua care trebuia să fie perfectă s-a sfârșit tragic. Mireasa, grav rănită după o bătaie la nuntă # Click.ro
O petrecere de nuntă care ar fi trebuit să fie un moment de bucurie s-a transformat într-un adevărat coșmar, weekendul trecut, în vestul Germaniei.
23:20
Singura zodie care va conduce lumea în următorii 7 ani. Astrologul Mariana Cojocaru vine cu vești importante la sfârșit de 2025 # Click.ro
Renumitul astrolog Mariana Cojocaru vine cu o serie de informații referitoare la singura zodie a horoscopului european care va conduce lumea în următorii 7 ani. Lucrurile vor evolua pe plan financiar și profesional, iar schimbări remarcabile vor avea loc și în plan personal.
23:10
Lucian Viziru are o soție superbă, care-l sprijină în toate. Puțini știu însă motivul pentru care a dus-o la un preot „clarvăzător” # Click.ro
Lucian Viziru este un nume bine-cunoscut în showbizul românesc, în timp ce Ema a preferat multă vreme discreția. În ultima perioadă, însă, aceasta a atras atenția prin aparițiile sale publice, dar și prin filmul lansat împreună cu soțul ei, Nemuritorii. Actorul a ales acum să vorbească deschis despr
22:40
Stațiunea de schi din Europa unde berea este ieftină! Pârtii frumoase, distracție garantată și abonamente de doar 160 de lei # Click.ro
O stațiune de schi din Europa, încă trecută cu vederea de mulți turiști, a fost desemnată recent drept cea mai ieftină destinație de schi de pe continent, devenind rapid un magnet pentru cei care își doresc o vacanță de iarnă completă, fără costuri uriașe.
22:30
Ioniță de la Clejani, în doliu! Mama acestuia s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de Viorica de la Clejani: „Trebuie să fiu alături de soțul meu!” # Click.ro
Familia Clejanilor, în doliu după moartea mamei lui Ioniță de la Clejani. Soția sa, Viorica, a făcut anunțul nefericit despre trecerea în neființă a soacrei sale, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare.
Acum 12 ore
22:00
George Clooney spune stop scenelor fierbinți! De ce refuză actorul de 64 de ani să mai sărute femei în filme: „Zilele de cuceritor au trecut” # Click.ro
George Clooney recunoaște fără ocolișuri că perioada în care era considerat marele sex-simbol al Hollywoodului a apus. Actorul în vârstă de 64 de ani a dezvăluit motivul pentru care a decis să nu mai joace scene romantice.
21:50
Andreea Mantea și adevărul dureros de a fi mamă singură. Cine o ajută pe prezentatoarea TV în creșterea lui David: „Trăiesc cu o teamă permanentă” # Click.ro
Andreea Mantea face parte din rândul celor mai iscusite și mai îndrăgite prezentatoare TV și se poate declara o femeie împlinită atât pe plan profesional, dar mai ales personal. Vedeta este mama unui băiețel minunat, pe nume David, care îi face viața mai frumoasă. În prag de sărbători, mărturisește
21:40
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Ce se întâmplă dacă iei pastile cu suc, lapte sau alcool # Click.ro
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă care vizează persoanele care înghit medicamentele cu alte băuturi, în afară de apă. Medicul nutriționist, cunoscut pentru informațiile pe care le oferă aproape zilnic în mediul online, explică ce se întâmplă atunci când oamenii iau pastilele cu suc, alcool sau
21:40
16 decembrie 2017. Ziua în care a fost înmormântat regele Mihai și în care au fost îngropate pe vecie speranțele românilor pentru o țară „altfel”. O întreagă lume și pagini de istorie impresionantă s-au topit atunci iar acolo, în cavoul regal din Curtea de Argeș nu a fost pus doar un bătrân.
21:00
Horoscop marți, 16 decembrie. Berbecilor li se „zguduie” loialitatea, iar Peștii sunt ușor dați peste cap de situații sensibile # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 16 decembrie.
21:00
Ce arată necropsia lui Marco. Tânărul de 18 ani din Timișoara a murit la scurt timp după un majorat # Click.ro
Au apărut primele informații oficiale privind decesul lui Marco, tânărul de 18 ani din Timișoara care a fost găsit fără viață în propria locuință, la scurt timp după ce participase la o petrecere de majorat.
20:40
Minunea inginerească ce unește cinci insule: cel mai lung pod feroviar și rutier din lume # Click.ro
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume nu este doar o performanță inginerească, ci și o atracție turistică spectaculoasă. Este vorba despre podul supraetajat Seto Ohashi din Japonia, o construcție colosală care leagă cinci insule și traversează Marea Interioară Seto.
20:40
Cum a reacționat Oana Moșneagu, după ce și-a văzut soțul sărutând o altă femeie. În ce ipostază a apărut Vlad Gherman. Video # Click.ro
Oana Moșneagu și Vlad Gherman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de actori căsătoriți de mai bine de un an și jumătate. Nu împart doar viața personală, ci și viața profesională, deoarece ambii și-au construit o carieră de succes în domeniul actoriei. Recent, actrița a arătat, într-o man
20:20
Motiv dublu de sărbătoare pentru Violeta Bănică: a împlinit 18 ani de viață și celebrează doi ani de poveste alături de George, iubitul ei # Click.ro
Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr., a crescut și s-a transformat într-o adevărată domnișoară care a preluat deja frâiele propriei vieți. Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu George, și recent au împlinit 2 ani de relație, iar Violeta a împlinit frumoasa vârst
20:20
Povestea Marianei, femeia devenită una dintre cele mai căutate din Europa. Ce a găsit poliția sub piscina locuinței sale # Click.ro
Mariana Mijailovic, o femeie de 44 de ani care se prezenta drept „șaman”, a ajuns una dintre cele mai căutate infractoare din Europa, după ce autoritățile au descoperit o fraudă de proporții și o comoară ascunsă sub piscina locuinței sale din Austria.
18:50
Muzeul Luvru din Paris, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost închis complet luni dimineață, după ce angajații au votat în unanimitate declanșarea unei greve, în cadrul unei adunări generale la care au participat aproape 400 de persoane, relatează Le Figaro.
18:50
Fabulos! Cum arată singurul hotel din lume unde dormi cu capul într-o țară și picioarele în alta # Click.ro
Într-o lume în care hotelurile se întrec în lux, design sau servicii extravagante, există un loc care iese în evidență printr-un detaliu absolut incredibil: poziția sa geografică.
18:50
Îți mai amintești de Hannelore Ulrich, de la „Insula Iubirii”? A dezvăluit ce legătură există între ea și Cătălin Botezatu # Click.ro
Hannelore Ulrich, fosta concurentă a sezonului 4 „Insula Iubirii”, și-a luat fanii prin surprindere atunci când a publicat o fotografie în care apare în compania celebrului designer Cătălin Botezatu. Ce fel de relație există între cei doi și pentru ce îi mulțumește bruneta acestuia?
18:40
Dana Roba și iubitul american, ședință foto emoționantă de sărbători! Cum s-au fotografiat, alături de cele 2 fetițe ale Danei # Click.ro
Dana Roba a mai dat o șansă iubirii, în ciuda dezamăgirilor și traumelor pe care le-a suferit în trecutul său amoros. Make-up artistul, alături de iubit și de fiicele sale, a postat pe social media o fotografie emoționantă de la ședința foto de Crăciun. Cum arată aceștia, după ce și-au asortat ținut
18:40
Trădată de pisica ei! Cum a fost prinsă o spioană din Rusia, după un deceniu în care a stat ascunsă # Click.ro
O anchetă jurnalistică de proporții a scos la iveală povestea incredibilă a unei spioane ruse care a reușit să trăiască ani la rând sub o identitate falsă în Italia, infiltrându-se în cercuri sensibile din apropierea NATO.
18:20
Autopsia efectuată luni asupra trupului Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, aduce primele concluzii oficiale în ancheta deschisă pentru moarte suspectă.
18:10
Elena Ionescu, pusă pe fapte mari! Lansează o super piesă ritmată cu Embrah și se pregătește de un sfârșit de decembrie incendiar. Ce mare dorință are pentru 2026? # Click.ro
Elena Ionescu încinge o Balkanic Party împreună cu Embrah și amândoi cântă cu foc “Ca-n Orient”, așa că distracția e asigurată.
18:00
Cristian Boureanu a împlinit 53 de ani și face dezvăluiri uluitoare: „Îmi fac eu niște copii să mă joc cu ei. Trebuie să ne hotărâm!” # Click.ro
Zi importantă pentru Cristian Boureanu, care astăzi împlinește 53 de ani. Cu ocazia zilei sale de naștere, dă glas celor mai mari dorințe pe care le are de la viață. Își dorește să devină bunic, și mărturisește că este dispus să mai dea o șansă iubirii.
17:30
Zoe Saldaña (47 de ani) a atras toate privirile la conferința de presă dedicată noului său film „Avatar: Fire and Ash”, desfășurată la Miami. Actrița americană, care se laudă cu o avere de 60 de milioane de dolari, a purtat o rochie din cea mai recentă colecție a casei de modă Chanel.
17:10
Anamaria Ferentz, aniversată în Aruba. Artista e super răsfățată de viitorul ei soț american # Click.ro
Anamaria Ferentz și-a sărbătorit ziua pe 14 decembrie într-o locație de vis, Aruba!
17:10
Eroul care s-a bătut cu unul dintre teroriștii din Australia: „A salvat numeroase vieți!” # Click.ro
Gestul lui a salvat zeci de vieți! Ahmed el Ahmed (43 de ani) s-a aruncat duminică asupra unuia dintre atacatorii de la Bondi Beach, Australia, și a reușit să îi ia arma. El și-a riscat viața într-un gest de eroism care a impresionat o lume întreagă.
Acum 24 ore
16:10
Sărbătorile de iarnă vin, anul acesta, cu facturi mai mari și coșuri de cumpărături mai sărace. Inflația de aproape 10% a redus semnificativ puterea de cumpărare a românilor, iar creșterile de prețuri se resimt în special la alimentele de bază, energie și servicii esențiale, potrivit INS.
16:00
Jucătorul din țara noastră a intrat din nou în atenția naționalei.
15:50
Ela Crăciun, ședință foto emoționantă la final de an, împreună cu familia! Unde o prind Sărbătorile?! „De la Sinaia… în Vietnam” # Click.ro
Pentru Ela Crăciun, 2025 a fost un an plin de provocări și realizări. Unde pleacă de Sărbători?
15:40
Unde se află cele trei mere ascunse printre roșii? Numai geniile pot rezolva acest test în doar 25 de secunde # Click.ro
La prima vedere, acest test de inteligență poate părea a fi unul destul de simplu. Cu toate acestea, imediat ce vom încerca să rezolvăm provocarea ne vom da seama că ea este, de fapt, mult mai dificilă decât pare la prima vedere.
15:30
Contul de Whatsapp al directorului TVR, Adriana Săftoiu, a fost spart. „Salut! Ai 1.300 de lei...?” # Click.ro
Contul de WhatsApp al președintei-director general a Televiziunii Române, Adriana Săftoiu, a fost compromis. Din cont au fost trimise mesaje prin care se solicita un împrumut de 1.300 de lei, fiind indicate și două conturi bancare pentru transfer.
15:30
Vis spulberat după doar trei luni! A plătit 227.000 de euro pentru o casă cu vedere la mare și a ajuns să o demoleze. De ce? # Click.ro
Ar fi trebuit să fie începutul unui nou capitol de vis din viața sa, însă lucrurile s-au transformat rapid într-un adevărat coșmar. Un bărbat din Marea Britanie și-a cumpărat o casă superbă cu suma de 227.000 de euro, însă după numai trei luni a primit o veste de-a dreptul șocantă.
15:30
Oltenii s-au impus fără drept de apel, în deplasare.
15:20
Tudor Chirilă, joc de cuvinte în semifinala „Vocea României”. Artistul a ținut un discurs cu subînțeles despre „Justiția Capturată”: „Nu am avut un RECORDER” # Click.ro
În timpul semifinalei „Vocea României”, Tudor Chirilă a ales cuvinte atent formulate atunci când a comentat prestația unei concurente. Fără referiri directe, discursul său a fost interpretat ca o aluzie la situația actuală din Justiție și la documentarul realizat de Recorder, într-un context în care
15:20
„Crăciunul Dirijorului” cu Daniel Jinga îi are ca invitați speciali pe Damian Drăghici și Nicu Alifantis! „O poveste muzicală ce transformă colindele într-un spectacol al tradiției reinventate” # Click.ro
Pe 20 decembrie 2025, de la ora 19.00, Sala Palatului găzduiește concertul-fenomen „Crăciunul Dirijorului” cu Daniel Jinga.
15:10
Un bărbat din Austria a reușit să câștige 50.000 de euro după ce a fost concediat. Cazul lui a ajuns în instanță # Click.ro
Un caz de-a dreptul incredibil a avut loc în Austria, iar protagonistul acestui moment neobișnuit a fost un angajat cu peste 40 de ani de experiență care a aflat că a fost concediat pe ascuns.
15:00
O copilă de 10 ani, printre victimele atacului de pe plaja Bondi. Au murit 16 oameni nevinovați # Click.ro
Șaisprezece persoane au fost ucise, iar cea mai mică victimă avea doar 10 ani, într-un atac armat care a zguduit Australia și a îngrozit întreaga lume. Tragedia a avut loc duminică, pe plaja Bondi din Sydney, în timpul unei adunări a comunității evreiești
15:00
Silicon, spice și everything nice? Realitatea unui implant mamar făcut la orice clinică în București # Click.ro
Vrei să arăți ca pe insta? Iată câteva lucruri nespuse pe care trebuie să le știi despre implantul mamar înainte să te programezi la o clinică în București.
14:50
Zodiile care vor avea parte de un succes răsunător chiar înainte de Revelion. Acești nativi dau lovitura vieții # Click.ro
Pe măsură ce anul se apropie de final, astrele pregătesc surprize pentru anumite zodii. Taur, Gemeni și Balanță se numără printre nativii care vor experimenta un succes răsunător, chiar înainte de Revelion, iar influențele planetare aduc oportunități în carieră, bani și relații.
14:40
Românul perseverează într-unul dintre cele mai tari campionate.
14:30
Cei dintâi români care au strigat „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă ce a anunțat Revoluția din 1989 # Click.ro
Prima mare ridicare a românilor împotriva regimului comunist nu a avut loc în 1989, ci cu doi ani mai devreme. Pe 15 noiembrie 1987, la Brașov, muncitorii de la Uzinele „Steagul Roșu” au ieșit în stradă, declanșând cea mai importantă revoltă anticomunistă a anilor ’80, reprimată dur de autorități.
14:10
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția # Click.ro
Într-o Europă în care schiul a devenit un sport rezervat celor cu bugete generoase, există o excepție care atrage atenția presei internaționale. O mică stațiune montană oferă acces complet gratuit pe pârtii.
13:50
Tragedie pe stradă: copil de 8 ani mutilat de o petardă. Amenzile pentru pirotehnice cresc # Click.ro
Sezonul Sărbătorilor aduce, din nou, incidente grave provocate de materialele pirotehnice. În județul Brăila, doi copii au ajuns la spital după ce o petardă le-a explodat în mâini. Cazul readuce în atenție pericolele acestor produse și noile restricții impuse de lege.
13:50
Câți bani a câștigat Alina Pușcău pentru coperta Playboy America. Suma impresionantă încasată de singura româncă din revistă # Click.ro
Alina Pușcău a scris istorie în industria de divertisment internațională, fiind prima și, până astăzi, singura româncă care a apărut pe coperta Playboy America. Apariția i-a adus nu doar notorietate la nivel global, ci și un câștig financiar considerabil, despre care vedeta a vorbit deschis.
13:20
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion? # Click.ro
Carmen Harra (70 de ani) este sigură că anul 2026 ne va aduce mai multe vești bune. Noul an în care urmează să intrăm cât de curând, este un an al schimbărilor și, per total, se anunță a fi unul bun, cam pe toate planurile.
13:20
Florin Busuioc, despre momentele în care Pro TV a intervenit pentru a da voce societății: „Am fost întotdeauna de partea oamenilor” # Click.ro
La 30 de ani de la lansarea Pro TV, Florin Busuioc vorbește deschis despre momentele în care jurnalismul nu poate rămâne neutru. Prezentatorul explică de ce Știrile Pro TV au ales să ia atitudine în situații-cheie pentru societate și ce crede despre schimbările aduse de rețelele sociale.
