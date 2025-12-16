Zborurile lui Epstein în Marea Britanie aveau la bord presupuse victime britanice ale abuzurilor, descoperă BBC

23:20

Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel afirmă că valul de gripă numit de unele persoane ”supergripa” este un motiv de preocupare, dar nu de ”îngrijorare negativă” şi arată că literatura de specialitate confirmă că tipul de tulpină care circulă predominant în acest sezon este conţinut în vaccinul disponibil în România. Ea precizează că nu este târziu ca persoanele care nu s-au vaccinat încă să facă acest lucru, explicând că aceia care se imunizează acum vor fi pregătiţi pentru perioada de vârf de sezon, aşteptată a se produce în a doua jumătate a lunii viitoare.