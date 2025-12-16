UE – noi sancțiuni care vizează flota din umbră a Rusiei, esențială pentru vânzările de petrol
G4Media, 16 decembrie 2025 06:50
Uniunea Europeană a impus luni sancțiuni împotriva a cinci oameni de afaceri legați de companiile petroliere de stat rusești Lukoil și Rosneft și a vizat companii acuzate că au eludat sancțiunile asupra petrolului rusesc prin operarea de nave pentru flota din umbră a Moscovei, transmite Mediafax. Veniturile din petrol reprezintă o parte esențială a economiei
• • •
Acum 5 minute
07:30
ANAF cere peste 100.000 de lei pe metrul pătrat, pe un teren din Poiana Brașov / E scos la licitație un teren al hotelului Piatra Mare, deținut de familia Neculaie
Fiscul brașovean scoate la vânzare un teren al societății Prescon Piatra Mare, compania care administrează Hotelul Piatra Mare din Poiana Brașov, anunță BizBrașov. Licitația ar urma să aibă loc pe 26 ianuarie 2026. Firma Prescon Piatra Mare aparține familiei Neculaie, fostul proprietar al FC Brașov, Ioan Neculaie, fiind condamnat în prima instanță la zece ani
07:30
Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est / Seara începe vizita la Londra
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri. În dimineaţa zilei de marţi, el va vizita VTT Tehnical Research Centre of Finland, din oraşul Espoo. Ulterior, va participa la Summitul Statelor UE de pe
Acum 15 minute
07:20
Nick, fiul regizorului Rob Reiner a fost arestat / E principalul suspect pentru moartea părinților săi / Lupta lui Nick Reiner cu drogurile a fost descrisă în filmul semi-autobiografic „ Being Charlie"
Fiul în vârstă de 32 de ani al regizorului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat luni sub suspiciunea de crimă și reținut fără drept de cauțiune, în cazul în care părinții săi au fost uciși prin înjunghiere în casa lor din Los Angeles, au declarat autoritățile, anunță Mediafax. Cazul va fi înaintat procurorilor
07:20
Stare de urgență în Transnistria din cauza crizei gazelor. Angajații de la trei mari companii, trimiși în șomaj tehnic
În regiunea separatistă transnistreană a fost luată decizia de a introduce starea de urgență în economie, pe fondul dificultăților legate de aprovizionarea cu gaze naturale și al riscului unui deficit. Hotărârea a fost anunțată pe 15 decembrie, în cadrul unei ședințe la care a participat conducerea de facto a regiunii, transmite Jurnal.md, citat de Rador.
07:20
Fostul judecător Cristi Danileț, care a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului un proces intentat împotriva Statului Român, a povestit, într-un text încredințat spre publicare către G4Media, cum s-a văzut toată această epopee, care a durat aproape șapte ani, din perspectiva sa. Îl redăm integral. Adevărata poveste a cauzei Danileț c. României Publicul
Acum 30 minute
07:10
"Spălătoria turcească": gazul rusesc este redenumit ca fiind turcesc și continuă să curgă spre Europa
O investigație realizată de ant1news.gr și preluată de Rador dezvăluie modul în care gazul rusesc este „botezat" ca fiind turcesc și continuă să curgă spre Europa. Pe de altă parte, investigația evidențiază și măsurile care se iau pentru a permite creșterea fluxurilor prin Coridorul Vertical dinspre Grecia spre Ucraina, ceea ce va marca sfârșitul oricărei
07:10
Culturile de coca au crescut cu 10% în 2024, în Bolivia / Autoritățile permit până la 22.000 de hectare cultivate cu coca în scopuri tradiţionale, în comunităţile indigene
Suprafaţa cultivată cu coca în Bolivia, al treilea cel mai mare producător de cocaină din lume, a crescut cu 10% între 2023 şi 2024, a raportat luni Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), notează AFP, transmite Agerpres. Cu 34.000 de hectare cultivate în 2024, Bolivia se situează după Peru şi Columbia, potrivit agenţiei
Acum o oră
06:50
Judecătorul Laurenţiu Beşu, care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder – interviu la CSM pentru a deveni procuror
Judecătorul Laurenţiu Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, va susţine marţi interviul la CSM pentru a deveni procuror. Judecătorul Laurenţiu Beşu nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu. Audierea acestuia este programată marţi, la ora 12:00, potrivit Agerpres. Pe site-ul CSM a fost
06:50
Acum 2 ore
06:10
VIDEO | Paté de sărbătoare din ficat de pui/ Preparat cu vin roșu și smântână proaspătă, devine un aperitiv fin pentru masa de Crăciun
Un paté de casă este genul de preparat care transformă o zi obișnuită într-un moment de răsfăț. Și pentru un paté cu adevărat fin și gustos, ingredientele fac diferența. Untul cel lăptos și smântâna proaspătă de la Lăptăria cu Caimac oferă textura perfectă și prospețimea necesară, transformând acest aperitiv simplu într-un preparat festiv, elegant și plin de
05:50
Condamnarea României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Danileț nu e o abstracțiune venită din cer. Ea se datorează unor oameni cu nume și prenume, 13 la număr, toți având funcția de judecător în 2019, când au decis sancționarea judecătorului Danileț pentru două postări pe Facebook pe care instanța de la Strasbourg le-a
Acum 12 ore
23:20
Audi Revolut F1 Team / Audi își dezvăluie principalul partener în Formula 1 / Prezentarea monopostului are loc în ianuarie
Cu mai puțin de trei luni înainte de startul sezonului 2026 de Formula 1, Audi a făcut luni un nou pas important spre intrarea în Marele Circ. Constructorul german a anunțat numele complet al viitoarei sale echipe: Audi Revolut F1 Team, respectiva bancă online devenind sponsor principal, anunță Mediafax. Totodată, a fost prezentat și noul
23:00
„All I Want for Christmas Is You" a doborât recordul de săptămâni petrecute pe primul loc în topul Billboard / Cântecul interpretat de Mariah Carey e imnul nerecunoscut al sărbătorilor de iarnă
Cântăreaţa americană Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de „domnie" în fruntea topului Billboard Hot 100, după ce cântecul ei „All I Want for Christmas Is You" a petrecut 20 de săptămâni pe prima poziţie în acest clasament al single-urilor, informează luni revista Variety, transmite Agerpres. Acest cântec, devenit de-a lungul
22:50
Kelemen Hunor: Nu am încredere în justiție / "Sunt două sau trei chestiuni dure, dureroase. Prima cu prescripţia"
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Digi 24, că dezvăluirile din documentarul Recorder evidenţiază probleme structurale grave din sistemul de justiţie din România şi confirmă lipsa de încredere a societăţii în funcţionarea acestuia, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, una dintre principalele probleme este cea a prescripţiei răspunderii penale, care necesită modificări legislative. O altă
22:40
Avioanele F-16 turcești au doborât o dronă venită dinspre Marea Neagră / Autoritățile nu au specificat originea sau tipul dronei
Turcia a doborât, luni, o dronă care se apropia de spațiul său aerian dinspre Marea Neagră, după ce părea să fi pierdut controlul, a anunțat luni Ministerul Apărării al țării, relatează Mediafax. Turcia a anunțat că a doborât, luni, o dronă scăpată de sub control, care se apropia de spațiul său aerian dinspre Mare Neagră,
22:30
Nicușor Dan, după ce sute de magistrați au semnat apelul care denunță abuzurile șefilor justiției: Când sunt 800 sau 900 de magistraţi care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă
Președintele Nicușor Dan a declarat luni la Helsinki, după ce sute de magistrați au semnat apelul care denunță abuzurile șefilor justiției, că "atunci când sunt 800 sau 900 de magistraţi care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă. Care este soluţia la această problemă gravă? În primul rând, lucrurile trebuie
22:20
STUDIU Mii de gheţari ameninţaţi cu dispariţia în fiecare an din cauza schimbărilor climatice / Fenomenul ar atinge un vârf de 2.000 de gheţari dispăruţi în anul 2041
Mii de gheţari vor dispărea în fiecare an pe durata următoarelor decenii şi doar o parte dintre ei vor putea să supravieţuiască până la sfârşitul acestui secol dacă schimbările climatice nu vor fi încetinite, afirmă autorii unui studiu publicat luni, relatează AFP, transmite Agerpres. Măsurile luate de guvernele lumii în ceea ce priveşte combaterea schimbărilor
22:20
SURSE Președintele Nicușor Dan a atacat la CCR legea care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români / Legea a fost criticată dur de cluburi
Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională (CCR) o lege inițiată de AUR și votată de Parlament care obligă echipele sportive să aibă minimum 40% sportivi români, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Legea, care a preluat ideea fostului ministru UDMR Eduard Novak, a fost criticată dur de cluburi pe motiv că pune bariere
22:20
Șeful armatei britanice: „Fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte" / „Situația este mai periculoasă decât oricând în cariera mea"
Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare pentru securitatea Marii Britanii, iar întreaga societate trebuie să fie pregătită pentru un conflict, avertizează șeful Statului Major al Apărării, care spune că riscul unui atac nu este zero, anunță Mediafax. Șeful forțelor armate britanice, mareșalul aviator Sir Richard Knighton, a avertizat că Rusia își consolidează rapid capacitățile
22:10
Un avion al companiei JetBlue, aproape de o ciocnire în aer cu un avion militar american / Incident petrecut în largul Venezuelei
Compania aviatică americană JetBlue a anunţat luni că a notificat autorităţile federale cu privire la un incident de zbor, unul din piloţii săi afirmând că a fost obligat să modifice traiectoria aeronavei pentru a evita o coliziune cu un avion de realimentare al armatei americane, în largul Venezuelei, transmite AFP, transmite Agerpres. Această semnalare intervine
22:10
Grindeanu: Mă miră că unii lideri USR, cu dosare în justiţie, vorbesc de schimbarea legilor justiţiei / "Mă deranjează un pic acest amestec al politicului în zona aceasta de justiţie"
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la Timişoara, că este surprins de faptul că unii lideri USR, care au dosare în justiţie, vorbesc despre schimbarea legilor justiţiei, iar unii „şi-au fă
22:10
Cum pot fi integrate mici bucurii dulci într-un stil de viață sănătos / Gustările în alimentația echilibrată # G4Media
Micile gustări dulci au o reputație complicată. Mulți le consideră vinovate pentru kilogramele în plus, în timp ce alții le văd ca pe un mic moment de fericire, fără regret. Unde se află echilibrul? Și cum evităm transformarea plăcerii în obicei nesănătos? Dana Dobrescu, mentor mindfulness în programul educațional „Gustă cu atenție. Bucură-te de moment”, […] © G4Media.ro.
22:00
BREAKING Liderii UE și ai zece state europene anunță un posibil acord cu SUA și Ucraina care ar oferi garanții de securitate: o forță multinațională condusă de Europa și un mecanism de monitorizare condus de SUA # G4Media
Liderii UE – Ursula von der Leyen și Antonio Costa, precum și șefii de stat din zece state membre ale Uniunii Europene (România nu apare la semnatari) au semnat luni seară un comunicat care anunță un posibil acord cu SUA și Ucraina care ar oferi garanții de securitate: o forță multinațională condusă de Europa și […] © G4Media.ro.
21:50
Condamnare după 5 ani într-un caz de tentativă de viol asupra unei minore / Victima se apropie de majorat # G4Media
Un dosar penal de tentativă la act sexual cu un minor a fost ținut la sertar de procurori timp de mai bine de cinci ani și jumătate, anunță debraila.ro. Practic, ancheta începută în martie 2020 s-a încheiat abia în septembrie 2025, când procurorii l-au trimis în judecată pe agresorul major. Victima avea 12 ani în […] © G4Media.ro.
21:40
Kelemen Hunor după ce PSD a votat cot la cot cu AUR: Coaliția pare nefuncțională. Vom discuta miercuri # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara la Digi24 că votul pe moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, evidențiază probleme serioase în funcționarea coaliției de guvernare, subliniind că subiectul va fi discutat în ședința de coaliție programată pentru miercuri, potrivit Mediafax. „În protocolul de coaliție scrie foarte clar că niciun membru al coaliției […] © G4Media.ro.
21:40
Premieră națională: La Galați se află singurul aparat laser de ultimă generație care tratează acneea / ”Acționează direct asupra glandelor sebacee, reducând inflamația” # G4Media
Un aparat unic în sistemul public de sănătate din România se află la un spital din Galați. Este vorba despre un laser antiacneic de ultimă generație. Acesta a intrat în dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, anunță Mediafax. Achiziția reprezintă o premieră națională în sistemul public de sănătate. Echipamentul a fost achiziționat […] © G4Media.ro.
21:30
Trei asociații de magistrați, care în trecut au respins reformele din justiție, susțin că documentarul Recorder a fost ”vădit tendențios” și resping revenirea la DNA a competenței de cercetare a magistraților corupți / Una din semnatare, Dana Gîrbovan, a fost propusă ministru de Viorica Dăncilă # G4Media
Trei asociații de magistrați, cunoscute pentru pozițiile anti-reformiste și conduse de judecătoarele Andreea Ciucă, Dana Gîrbovan și Florica Roman, au criticat luni într-un comunicat comun documentarul Recorder pe motiv că ar fi fost ”vădit tendențios” și au respins revenirea la DNA a competenței de cercetare a magistraților corupți. Documentarul a arătat că, de când această competență a […] © G4Media.ro.
21:30
Masculii de delfin-cu-bot-gros care leagă între ei prietenii puternice îmbătrânesc mai lent decât semenii lor care sunt solitari, potrivit unui studiu realizat în Australia, transmite Agerpres. Studiul cercetătorilor de la Universitatea New South Wales (UNSW) din Sydney a dezvăluit pentru prima dată la o specie non-umană că legăturile sociale pot să încetinească îmbătrânirea la nivel […] © G4Media.ro.
21:10
ArcMedia anunță lansarea oficială a celui mai complex si variat ca portofoliu grup de publishing din România, un ecosistem editorial construit pe profesionalism, pluralitate și credibilitate. Deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, ArcMedia reunește sub un singur brand multe dintre cele mai notorii și respectate publicații din piața românească, marcând un nou moment de […] © G4Media.ro.
21:00
Turcan acuză PSD că a încălcat acordul de coaliție prin votarea unei moțiuni simple / ”Reformele nu se tranșează prin moțiuni votate alături de extremiști” # G4Media
Deputata PNL Raluca Turcan critică dur PSD după ce social-democrații au votat o moțiune simplă împotriva unui ministru din propriul Guvern, gest pe care îl consideră o încălcare clară a acordului de coaliție, anunță Mediafax. Deputata PNL Raluca Turcan susține că votul dat de PSD pentru o moțiune simplă împotriva unui ministru din Guvern reprezintă […] © G4Media.ro.
21:00
Cum a încălcat PSD protocolul coaliției la votul împotriva ministrului Mediului fără să riște ruperea arcului guvernamental # G4Media
Parlamentarii PSD au votat luni moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), ceea ce înseamnă o încălcare a prevederilor articolului 19 din acordul politic de constituire a coaliție guvernamentale din care face parte alături de PNL, USR, UDMR și grupul minorităților. Ce prevede Articolul 19 din acordul politic al coaliției: Niciun […] © G4Media.ro.
20:50
Zelenski: Washingtonul e gata să ofere Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 / Merz: ”Acesta este un pas înainte cu adevărat important” # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni, că trimișii SUA au semnalat că sunt gata să ofere Kievului garanții pentru un viitor acord de pace corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO, informează POLITICO, relatează Mediafax. Volodimir Zelenski a declarat, luni, că Washingtonul este gata să ofere Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul […] © G4Media.ro.
20:40
Spania lansează un abonament național de transport public / Va costa 60 de euro pe lună, 30 de euro pentru tinerii sub 26 de ani # G4Media
Guvernul Spaniei va introduce un abonament unic de transport public care permite călătorii nelimitate cu autobuzele și trenurile din toată țara, pentru 60 de euro pe lună, anunță Mediafax. Anunțul a fost făcut luni de premierul Pedro Sanchez, care a precizat că măsura va intra în vigoare în a doua jumătate a lunii ianuarie, scrie […] © G4Media.ro.
20:30
Cai morți în acte, vânduți la un târg neautorizat din Brașov / 24 de amenzi și 3 dosare penale # G4Media
Trei cai care figurau în acet ca decedați au apărut la un târg ilegal de animale într-o comună din Brașov, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Brașov, împreună cu polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila, au deschis mai multe dosare penale, după ce […] © G4Media.ro.
20:30
VIDEO | Primul câine-ghid robotic cu inteligență artificială, testat în metrou: Tehnologia care ajută nevăzătorii # G4Media
Metroul din Shenzhen a lansat un proiect unic la nivel mondial: primul câine-ghid robotic cu inteligență artificială, creat special pentru a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere să se deplaseze în siguranță prin stațiile de metrou. Dispozitivul, supranumit Xiaosuan, este testat în prezent în mod experimental în centrul de transport Huangmugang, situat în districtul Futian, […] © G4Media.ro.
20:20
Zeci de studenți au protestat la Cluj împotriva austerității în educație și au cerut demisia ministrului Daniel David # G4Media
Câteva zeci de studenţi au protestat luni seară împotriva măsurilor de austeritate din educaţie şi au cerut demisia ministrului Educaţiei, Daniel David. Protestatarii s-au adunat în proximitatea Universităţii „Babeş-Bolyai” şi au purtat pancarte cu mesaje precum: „Daniel David -demisia”, „6% vrem”, „Un campus nu e birou de închiriat”, „Universitari, alăturaţi-vă grevei!”. De asemenea, ei au […] © G4Media.ro.
20:20
Atac terorist dejucat în Los Angeles: patru persoane, bănuite că pregăteau cinci atacuri cu bombe de Anul Nou / Ar fi o acțiune a Frontului de Eliberare a Insulei Țestoaselor, o organizație antiguvernamentală # G4Media
FBI a arestat patru persoane despre care susține că plănuiau să detoneze bombe în ajunul Anului Nou în California. Arestările au fost făcute în Los Angeles. Se pare că cei patru pregăteau cinci atacuri în zone diferite ale orașului, anunță Mediafax. Departamentul de Justiție a anunțat luni că a arestat patru persoane în zona Los […] © G4Media.ro.
20:10
Noul șef al MI6 avertizează asupra amenințărilor rusești în primul său discurs / ”Linia frontului este pretutindeni” / Blaise Metreweli e prima femeie șefă a Serviciului Secret de Informații # G4Media
Rusia încearcă să „intimideze, să semene panică și să manipuleze” Marea Britanie și aliații săi cu atacuri care nu ating pragul unui război total, a declarat noul șef al MI6, scrie News.Sky.com. Blaise Metreweli, prima femeie șefă a Serviciului Secret de Informații (SIS), a declarat că Marea Britanie „operează într-un spațiu între pace și război” […] © G4Media.ro.
20:10
Negocieri decisive pentru Ucraina la Berlin, e așteptată o discuție telefonică cu Donald Trump. Un negociator american promite Ucrainei garanţii de securitate „foarte puternice”, Zelenski spune că negocierile pe teritoriul țării sale sunt ”dureroase” # G4Media
Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate „foarte puternice”, dar acceptabile pentru Rusia, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Ele urmează să fie discutate luni seară la Berlin între Volodimir Zelenski, Friedrich Merz, Emmanuel Macron și, posibil, Donald Trump via telefon. Înainte de discuții, președintele ucrainean a […] © G4Media.ro.
20:10
10% din îmbolnăvirile sezoniere raportate în Brașov sunt gripe / La finalul lui noiembrie, îmbolnăvirile cu gripă au crescut aici de aproape șase ori # G4Media
În prima săptămână din luna decembrie, județul Brașov a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de gripă diagnosticate clinic de către medicii de familie sau medicii din serviciile de urgență, față de săptămâna anterioară, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. De la 36 de cazuri de gripă diagnosticate în ultima parte […] © G4Media.ro.
19:50
Se produce zăpadă artificială în Masivul Postăvarul / Nu se știe încă ziua inaugurării sezonului de schi în Poiana Brașov # G4Media
Primăria Brașov anunță că a început să producă zăpadă artificială în Masivul Postăvarul. Având în vedere condițiile meteo favorabile, de sâmbătă a fost pornit sistemul de producere a zăpezii artificiale, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Sâmbătă noaptea s-a produs zăpadă artificială timp de 4 ore, iar de ieri, de la ora […] © G4Media.ro.
19:40
BREAKING O asociație de magistrați cere demisiile de onoare sau revocarea judecătorilor Lia Savonea și Simona Camelia Marcu, membre ale completului disciplinar care a dispus sancționarea abuzivă a lui Cristi Danileț # G4Media
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a cerut luni Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să își asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza Danileț împotriva României. Asociația a cerut într-un comunicat demisiile de onoare sau revocarea judecătorilor Lia Savonea și Simona Camelia Marcu, membre ale completului […] © G4Media.ro.
19:40
Primarul orașului Moldova Nouă rămâne în funcție, dar cu salariu diminuat / Statul îi ia 10% din salariu în următoarele 6 luni, după ce a fost găsit în conflict de interese administrativ de către ANI # G4Media
Prefectul de Caraș-Severin a dispus aplicarea sancțiunii disciplinare de diminuare a indemnizației cu 10%, pe o perioadă de 6 luni, a primarului din Moldova Nouă, Adrian Torma, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Măsura a fost luată ţinând cont de comunicarea transmisă de Agenția Națională de Integritate ca urmare a constatării unei […] © G4Media.ro.
19:20
De mai bine de 90 de minute, pasagerii trenului care face legătura cu Aeroportul Otopeni sunt blocați în câmp / Oamenii, revoltați că pierd avioanele # G4Media
Două trenuri CFR săgeată-albastră, interconectate, care au pornit din Gara de Nord cu destinația Aeroportul Otopeni stau blocate în plin câmp, de mai bine de 90 de minute, a relatat un cititor G4Media. Oamenii sunt revoltați că pierd avioanele iar reprezentanții CFR nu par să aibă vreo soluție. Trenurile au plecat din Gara de Nord […] © G4Media.ro.
19:20
MAPN explică de ce generalul Radu Ioan Theodoru a fost înmormântat fără onoruri militare: ”Armata României are datoria de a apăra statul de drept, memoria istorică oficială și principiile demnității umane” # G4Media
Ministerul Apărării Naționale a explicat într-un răspuns transmis în urma unei solicitări transmise de G4Media motivele care au condus la decizia ca înmormântarea generalului – maior (rtr.) Radu Ioan Theodoru să fie făcută fără onoruri militare. MAPN și-a exprimat ”întreaga compasiune pentru familia domnului Theodoru, militar care a servit România în timpul celui de-Al Doilea […] © G4Media.ro.
19:00
Platou vegetarian pentru masa de Crăciun sau de Anul Nou / Lejer, ușor și rapid de pregătit, cu ingrediente la îndemână # G4Media
În deschiderea mesei de Crăciun sau Anul Nou ori atunci când „pică” un musafir pe neașteptate, acest platou vegetarian, ușor și rapid de preparat te scoate din încurcătură. Dacă ingredientele nu sunt deja în casă, o fugă până la Carrefour îți rezolvă toată lista, iar restul e doar să le aranjezi cu gust și spirit […] © G4Media.ro.
19:00
Trump sugerează că moartea regizorului Rob Reiner s-a datorat „SINDROMULUI DERANJAMENTULUI TRUMP” # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat luni că moartea regizorului hollywoodian și activistului progresist Rob Reiner s-a datorat probabil „furiei pe care a provocat-o altora” prin „SINDROMUL DERANJAMENTULUI TRUMP”, potrivit Politico. Într-o postare pe Truth Social, Trump a recunoscut că moartea lui Reiner și a soției sale, producătoarea Michele Singer Reiner, este „foarte tristă”, dar nu […] © G4Media.ro.
19:00
Robert Cazanciuc (PSD) cere demisia ministrului Diana Buzoianu sau demiterea de către premier după ce PSD a votat moțiunea simplă depusă de AUR # G4Media
Fostul ministru PSD al Justiției Robert Cazanciuc a pus luni presiune pentru ca ministrul Mediului, Diana Buzoianu, să plece din guvern după ce PSD a votat o moțiune simplă inițiată de AUR. Cazanciuc a declarat luni că aprobarea unei moțiuni simple obligă ministrul vizat să demisioneze, iar în lipsa acestui gest, premierul are responsabilitatea de […] © G4Media.ro.
18:40
VIDEO Ucraina afirmă că a lovit, în premieră, un submarin rusesc în portul Novorosiisk din Marea Neagră # G4Media
Serviciile de securitate ale Ucrainei (SBU) au anunțat luni într-un comunicat că forțele Kievului au lovit un submarin rus în Novorossiisk, un important port rus din Marea Neagră, provocând daune critice navei, transmite agenția Reuters. Submarinul rus de clasă Kilo a fost scos din funcțiune de drone Sea Baby, drone navale ucrainene utilizate din 2023 […] © G4Media.ro.
18:40
Oficial american din Departamentul de Stat, discuții la Ministerul Apărării despre incursiunile dronelor rusești # G4Media
Christopher W. Smith, adjunctul asistentului secretarului de Stat al SUA, s-a întâlnit luni la București cu secretarul de stat pentru politica de apărare în MApN, Sorin Moldovan, cu care a discutat despre relațiile bilaterale și securitatea în regiune, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate regională și […] © G4Media.ro.
