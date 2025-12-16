Cei doi atacatori de la Sydney au călătorit, în noiembrie, într-o regiune din Filippine în care au operat facțiuni legate de ISIS, confirmă Biroul de Imigrări de la Manila

21:30

Masculii de delfin-cu-bot-gros care leagă între ei prietenii puternice îmbătrânesc mai lent decât semenii lor care sunt solitari, potrivit unui studiu realizat în Australia, transmite Agerpres. Studiul cercetătorilor de la Universitatea New South Wales (UNSW) din Sydney a dezvăluit pentru prima dată la o specie non-umană că legăturile sociale pot să încetinească îmbătrânirea la nivel […] © G4Media.ro.