Cei doi atacatori de la Sydney au călătorit, în noiembrie, într-o regiune din Filippine în care au operat facțiuni legate de ISIS, confirmă Biroul de Imigrări de la Manila
G4Media, 16 decembrie 2025 08:50
Biroul de Imigrări din Filipine a declarat, marți, că cei doi presupuși autori ai atacului armat în masă de la Bondi Beach din Sydney au călătorit în Filipine pe 1 noiembrie cu zborul PR212 al companiei Philippine Airlines, de la Sydney la Manila și mai departe spre Davao, potrivit Reuters. Un purtător de cuvânt al […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
09:00
Rusia va muta forțele militare către flancul estic al NATO, avertizează Finlanda / ”Este clar că avem nevoie de sprijin financiar” # G4Media
Liderii a opt state membre ale Uniunii Europene din flancul estic se reunesc marți, la Helsinki, pentru a elabora o foaie de parcurs menită să maximizeze finanțarea europeană destinată consolidării capabilităților de apărare în fața amenințărilor venite din partea Rusiei, anunță Mediafax. Rusia își va disloca forțele militare către flancul estic al NATO în cazul […] © G4Media.ro.
09:00
McLaren ia în calcul o mutare de top dacă Piastri va părăsi echipa: Leclerc, prima opțiune # G4Media
Odată cu încheierea sezonului 2025 au început în lumea Marelui Circ și zvonurile transferurilor, iar McLaren nu vrea să fie luată prin surprindere de o eventuală plecare a lui Oscar Piastri. Conform givemesport.com, Charles Leclerc, de la Ferrari, este în capul listei. Oscar Piastri a încheiat cu un gust amar sezonul 2025 din F1: avea […] © G4Media.ro.
09:00
Donald Trump Jr. s-a logodit pentru a treia oară / Cine este vedeta care ar putea deveni nora președintelui SUA # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că fiul său cel mare, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o personalitate mondenă din Palm Beach, a relatat luni seara New York Times, citat de Rueters. Potrivit ziarului, președintele Trump a făcut anunțul în cadrul unei petreceri de sărbători organizate la Casa Albă. Reuters nu a […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:50
08:50
CEO n-a avut niciun cumpărător pentru energia scoasă la vânzare: ”Avem noroc cu ajutorul de stat” / Compania a beneficiat în acest an de ajutorul de stat dat pentru restructurare / Mai trebuie să primească în jur de 400 de milioane de lei # G4Media
Complexul Energetic Oltenia nu a reușit să vândă pachetele de energie scoase la vânzare, anunță Gorjeanul. Potrivit persoanelor din conducere, situația companiei este dificilă, societatea riscând să încheie acest an pe pierderi. ”Sunt prețuri în piață din ce in ce mai mici la energie, prețuri din ce in ce mai mari la CO2. Fără un […] © G4Media.ro.
08:40
SRL „Lukoil Moldova” nu își va mai putea continua investițiile pe teritoriului Republicii Moldova, a decis autoritatea în domeniu # G4Media
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului din Republica Moldova a hotărât să refuze aprobarea continuării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul țării și să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă anterior anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată de companie, scrie radiochisinau.md. […] © G4Media.ro.
08:40
Helmut Marko a plecat de la RedBull Racing după un mandat spectaculos de 20 de ani, iar echipa de la Milton Keynes a confirmat numele succesorului: Guillaume „Rocky” Rocquelin. Helmut Marko, verdict dur după plecarea de la RedBull: Horner, vinovat pentru ratarea titlului de către Verstappen În vârstă de 82 de ani, Marko s-a despărțit […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:20
Polițist din Vâlcea, prins că falsifica dosare de daună: a recunoscut tot / A fost de acord cu o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare # G4Media
Un polițist din cadrul Poliției Orașului Călimănești a fost prins că folosea uniforma și funcția pentru a face bani din „rezolvarea” dosarelor de daună, scrie Ziarul de Vâlcea. Agentul Breazu Constantin Laurențiu intervenea ilegal în documente oficiale și promitea despăgubiri rapide de la firmele de asigurări, contra cost. Ancheta procurorilor arată că, în noiembrie 2024, […] © G4Media.ro.
08:20
Piața Revoluției din capitală devine spațiu comemorativ dedicat evenimentelor din decembrie 1989 / Fotografii și un montaj audio imersiv reconstituie atmosfera de acum 36 de ani # G4Media
Piaţa Revoluţiei din București va găzdui, pe 19 și 20 decembrie 2025, evenimentul comemorativ „Grădina Amintirilor”, organizat de Asociaţia Străzi pentru Oameni, Primăria Capitalei prin ARCUB şi Muzeul Ororilor Comunismului în România, potrivit Rador. „Iniţiativa îşi propune să ofere comunităţii un loc de reflecţie şi reculegere în jurul Memorialului Renaşterii, în preajma comemorării Revoluţiei din […] © G4Media.ro.
08:10
Grevă spontană, marți dimineață, în transportul public din Constanța / Nu circulă niciun autobuz # G4Media
O grevă spontană a fost declanșată, marți dimineață, în transportul public din Cosntanța, iar autobuzele nu circulă deloc în oraș. Potrivit Radio Constanța, nemulţumirile angajaţilor de la CTBUS S.A. sunt legate, printre altele, de concedierile anunţate, dar şi de lipsa pieselor de schimb. În această dimineaţă, marţi, 16 decembrie, angajaţii CTBUS S.A. Constanţa au declanşat […] © G4Media.ro.
08:10
Alexander Stubb, influentul președinte finlandez care știe „ce trebuie să-i spui și ce să nu-i spui” lui Donald Trump # G4Media
Analiză Le Monde, via Rador: În vârstă de 57 de ani, fostul prim-ministru al țării cu 1.340 de kilometri de frontieră cu Rusia a reușit să lege o relație personală cu președintele american pe un teren de golf. Împreună cu o solidă experiență diplomatică, asta îl face un mediator informal în negocierile privind Ucraina. Duminică, […] © G4Media.ro.
08:10
Producătorul american al aspiratoarelor Roomba intră în faliment / Cauzele prăbușirii iRobot: chinezii și taxele de până la 46% aplicate în SUA produselor provenite din Vietnam # G4Media
Compania americană iRobot, cunoscută la nivel global pentru aspiratorul robot Roomba, a anunțat inițierea procedurii de faliment, decizie determinată de concurența tot mai puternică a producătorilor chinezi și de creșterea costurilor ca urmare a tarifelor vamale majorate, potrivit La Stampa, notează Mediafax. Fondată în statul Massachusetts, iRobot a devenit un reper în domeniul automatizării casnice. […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:00
SURSE Percheziții la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în epoca Dragnea / E vizat de o anchetă DNA / Dosar de dare de mită / Acum nu mai deține nicio funcție de conducere în PSD sau structurile statului # G4Media
Se desfășoară percheziții, marți dimineață, la Alexandru – Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea, anunță surse G4Media. Percheziții sunt și la un om de afaceri, iar dosarul DNA ar viza dare de mita si complicitate la dare de mită. Valoarea mitei e de 6% dintr-un […] © G4Media.ro.
07:50
Proteste în Slovacia față de guvernul Fico care desființează Biroul de protecţie a avertizorilor de integritate # G4Media
Mii de oameni s-au adunat, luni, la Bratislava pentru a manifesta împotriva desfiinţării Biroului de protecţie a avertizorilor de integritate şi a modificărilor aduse codului penal, despre care spun că subminează statul de drept în această ţară membră a UE, notează AFP. Fluturând pancarte pe care scria „Fico gangsterul ne distruge Slovacia”, protestatarii au scandat […] © G4Media.ro.
07:40
Articol de Bret Stephens în The New York Times, via Rador: Există și o oarecare doză de consolare în faptul că atentatul terorist de duminică de la o serbare de Hanuka, pe Plaja Bondi din Sydney, care a lăsat în urmă 15 morți și mult mai mulți răniți, a scos la iveală și un erou. Un […] © G4Media.ro.
07:40
Italia caută „soluții alternative” la împrumutul acordat Kievului. Kallas: „Presiune din mai multe părți” # G4Media
Propunerea Uniunii Europene de a acorda un împrumut pentru reparații Ucrainei se confruntă cu „presiuni diferite din partea diferitelor părți”, a avertizat Înaltul Reprezentant al UE pentru Politică Externă, Kaja Kallas, în timp ce alte țări, inclusiv Italia, se alătură corului sceptic, solicitând „soluții alternative”, transmite Euronews Italia, citată de Rador. „Cea mai credibilă opțiune […] © G4Media.ro.
07:40
Coreea de Sud ar putea introduce restricții pe rețelele de socializare pentru adolescenți / ”Toleranță zero față de informațiile false și manipulate și conținutul ilegal” # G4Media
Kim Jong-cheol, nominalizarea pentru șefia Comisiei pentru Media și Comunicații, a susținut, în cadrul audierilor parlamentară că intenționează să promoveze restricții pe rețelele de socializare pentru adolescenți, relatează Mediafax, care citează Reuters. Întrebat în cadrul audierilor din parlament despre o potențiale restricție asemănătoare cu cea din Australia, Kim Jong-cheol a declarat: „Cred că trebuie, desigur. […] © G4Media.ro.
07:30
ANAF cere peste 100.000 de lei pe metrul pătrat, pe un teren din Poiana Brașov / E scos la licitație un teren al hotelului Piatra Mare, deținut de familia Neculaie # G4Media
Fiscul brașovean scoate la vânzare un teren al societății Prescon Piatra Mare, compania care administrează Hotelul Piatra Mare din Poiana Brașov, anunță BizBrașov. Licitația ar urma să aibă loc pe 26 ianuarie 2026. Firma Prescon Piatra Mare aparține familiei Neculaie, fostul proprietar al FC Brașov, Ioan Neculaie, fiind condamnat în prima instanță la zece ani […] © G4Media.ro.
07:30
Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est / Seara începe vizita la Londra # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri. În dimineaţa zilei de marţi, el va vizita VTT Tehnical Research Centre of Finland, din oraşul Espoo. Ulterior, va participa la Summitul Statelor UE de pe […] © G4Media.ro.
07:20
Nick, fiul regizorului Rob Reiner a fost arestat / E principalul suspect pentru moartea părinților săi / Lupta lui Nick Reiner cu drogurile a fost descrisă în filmul semi-autobiografic „ Being Charlie” # G4Media
Fiul în vârstă de 32 de ani al regizorului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat luni sub suspiciunea de crimă și reținut fără drept de cauțiune, în cazul în care părinții săi au fost uciși prin înjunghiere în casa lor din Los Angeles, au declarat autoritățile, anunță Mediafax. Cazul va fi înaintat procurorilor […] © G4Media.ro.
07:20
Stare de urgență în Transnistria din cauza crizei gazelor. Angajații de la trei mari companii, trimiși în șomaj tehnic # G4Media
În regiunea separatistă transnistreană a fost luată decizia de a introduce starea de urgență în economie, pe fondul dificultăților legate de aprovizionarea cu gaze naturale și al riscului unui deficit. Hotărârea a fost anunțată pe 15 decembrie, în cadrul unei ședințe la care a participat conducerea de facto a regiunii, transmite Jurnal.md, citat de Rador. […] © G4Media.ro.
07:20
Fostul judecător Cristi Danileț, care a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului un proces intentat împotriva Statului Român, a povestit, într-un text încredințat spre publicare către G4Media, cum s-a văzut toată această epopee, care a durat aproape șapte ani, din perspectiva sa. Îl redăm integral. Adevărata poveste a cauzei Danileț c. României Publicul […] © G4Media.ro.
07:10
”Spălătoria turcească”: gazul rusesc este redenumit ca fiind turcesc și continuă să curgă spre Europa # G4Media
O investigație realizată de ant1news.gr și preluată de Rador dezvăluie modul în care gazul rusesc este „botezat” ca fiind turcesc și continuă să curgă spre Europa. Pe de altă parte, investigația evidențiază și măsurile care se iau pentru a permite creșterea fluxurilor prin Coridorul Vertical dinspre Grecia spre Ucraina, ceea ce va marca sfârșitul oricărei […] © G4Media.ro.
07:10
Culturile de coca au crescut cu 10% în 2024, în Bolivia / Autoritățile permit până la 22.000 de hectare cultivate cu coca în scopuri tradiţionale, în comunităţile indigene # G4Media
Suprafaţa cultivată cu coca în Bolivia, al treilea cel mai mare producător de cocaină din lume, a crescut cu 10% între 2023 şi 2024, a raportat luni Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), notează AFP, transmite Agerpres. Cu 34.000 de hectare cultivate în 2024, Bolivia se situează după Peru şi Columbia, potrivit agenţiei […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:50
Judecătorul Laurenţiu Beşu, care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder – interviu la CSM pentru a deveni procuror # G4Media
Judecătorul Laurenţiu Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, va susţine marţi interviul la CSM pentru a deveni procuror. Judecătorul Laurenţiu Beşu nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu. Audierea acestuia este programată marţi, la ora 12:00, potrivit Agerpres. Pe site-ul CSM a fost […] © G4Media.ro.
06:50
UE – noi sancțiuni care vizează flota din umbră a Rusiei, esențială pentru vânzările de petrol # G4Media
Uniunea Europeană a impus luni sancțiuni împotriva a cinci oameni de afaceri legați de companiile petroliere de stat rusești Lukoil și Rosneft și a vizat companii acuzate că au eludat sancțiunile asupra petrolului rusesc prin operarea de nave pentru flota din umbră a Moscovei, transmite Mediafax. Veniturile din petrol reprezintă o parte esențială a economiei […] © G4Media.ro.
06:10
VIDEO | Paté de sărbătoare din ficat de pui/ Preparat cu vin roșu și smântână proaspătă, devine un aperitiv fin pentru masa de Crăciun # G4Media
Un paté de casă este genul de preparat care transformă o zi obișnuită într-un moment de răsfăț. Și pentru un paté cu adevărat fin și gustos, ingredientele fac diferența. Untul cel lăptos și smântâna proaspătă de la Lăptăria cu Caimac oferă textura perfectă și prospețimea necesară, transformând acest aperitiv simplu într-un preparat festiv, elegant și plin de […] © G4Media.ro.
05:50
Condamnarea României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Danileț nu e o abstracțiune venită din cer. Ea se datorează unor oameni cu nume și prenume, 13 la număr, toți având funcția de judecător în 2019, când au decis sancționarea judecătorului Danileț pentru două postări pe Facebook pe care instanța de la Strasbourg le-a […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Audi Revolut F1 Team / Audi își dezvăluie principalul partener în Formula 1 / Prezentarea monopostului are loc în ianuarie # G4Media
Cu mai puțin de trei luni înainte de startul sezonului 2026 de Formula 1, Audi a făcut luni un nou pas important spre intrarea în Marele Circ. Constructorul german a anunțat numele complet al viitoarei sale echipe: Audi Revolut F1 Team, respectiva bancă online devenind sponsor principal, anunță Mediafax. Totodată, a fost prezentat și noul […] © G4Media.ro.
23:00
„All I Want for Christmas Is You” a doborât recordul de săptămâni petrecute pe primul loc în topul Billboard / Cântecul interpretat de Mariah Carey e imnul nerecunoscut al sărbătorilor de iarnă # G4Media
Cântăreaţa americană Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de „domnie” în fruntea topului Billboard Hot 100, după ce cântecul ei „All I Want for Christmas Is You” a petrecut 20 de săptămâni pe prima poziţie în acest clasament al single-urilor, informează luni revista Variety, transmite Agerpres. Acest cântec, devenit de-a lungul […] © G4Media.ro.
22:50
Kelemen Hunor: Nu am încredere în justiție / ”Sunt două sau trei chestiuni dure, dureroase. Prima cu prescripţia” # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Digi 24, că dezvăluirile din documentarul Recorder evidenţiază probleme structurale grave din sistemul de justiţie din România şi confirmă lipsa de încredere a societăţii în funcţionarea acestuia, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, una dintre principalele probleme este cea a prescripţiei răspunderii penale, care necesită modificări legislative. O altă […] © G4Media.ro.
22:40
Avioanele F-16 turcești au doborât o dronă venită dinspre Marea Neagră / Autoritățile nu au specificat originea sau tipul dronei # G4Media
Turcia a doborât, luni, o dronă care se apropia de spațiul său aerian dinspre Marea Neagră, după ce părea să fi pierdut controlul, a anunțat luni Ministerul Apărării al țării, relatează Mediafax. Turcia a anunțat că a doborât, luni, o dronă scăpată de sub control, care se apropia de spațiul său aerian dinspre Mare Neagră, […] © G4Media.ro.
22:30
Nicușor Dan, după ce sute de magistrați au semnat apelul care denunță abuzurile șefilor justiției: Când sunt 800 sau 900 de magistraţi care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat luni la Helsinki, după ce sute de magistrați au semnat apelul care denunță abuzurile șefilor justiției, că ”atunci când sunt 800 sau 900 de magistraţi care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă. Care este soluţia la această problemă gravă? În primul rând, lucrurile trebuie […] © G4Media.ro.
22:20
STUDIU Mii de gheţari ameninţaţi cu dispariţia în fiecare an din cauza schimbărilor climatice / Fenomenul ar atinge un vârf de 2.000 de gheţari dispăruţi în anul 2041 # G4Media
Mii de gheţari vor dispărea în fiecare an pe durata următoarelor decenii şi doar o parte dintre ei vor putea să supravieţuiască până la sfârşitul acestui secol dacă schimbările climatice nu vor fi încetinite, afirmă autorii unui studiu publicat luni, relatează AFP, transmite Agerpres. Măsurile luate de guvernele lumii în ceea ce priveşte combaterea schimbărilor […] © G4Media.ro.
22:20
SURSE Președintele Nicușor Dan a atacat la CCR legea care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români / Legea a fost criticată dur de cluburi # G4Media
Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională (CCR) o lege inițiată de AUR și votată de Parlament care obligă echipele sportive să aibă minimum 40% sportivi români, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Legea, care a preluat ideea fostului ministru UDMR Eduard Novak, a fost criticată dur de cluburi pe motiv că pune bariere […] © G4Media.ro.
22:20
Șeful armatei britanice: „Fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte” / „Situația este mai periculoasă decât oricând în cariera mea” # G4Media
Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare pentru securitatea Marii Britanii, iar întreaga societate trebuie să fie pregătită pentru un conflict, avertizează șeful Statului Major al Apărării, care spune că riscul unui atac nu este zero, anunță Mediafax. Șeful forțelor armate britanice, mareșalul aviator Sir Richard Knighton, a avertizat că Rusia își consolidează rapid capacitățile […] © G4Media.ro.
22:10
Un avion al companiei JetBlue, aproape de o ciocnire în aer cu un avion militar american / Incident petrecut în largul Venezuelei # G4Media
Compania aviatică americană JetBlue a anunţat luni că a notificat autorităţile federale cu privire la un incident de zbor, unul din piloţii săi afirmând că a fost obligat să modifice traiectoria aeronavei pentru a evita o coliziune cu un avion de realimentare al armatei americane, în largul Venezuelei, transmite AFP, transmite Agerpres. Această semnalare intervine […] © G4Media.ro.
22:10
Grindeanu: Mă miră că unii lideri USR, cu dosare în justiţie, vorbesc de schimbarea legilor justiţiei / ”Mă deranjează un pic acest amestec al politicului în zona aceasta de justiţie” # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la Timişoara, că este surprins de faptul că unii lideri USR, care au dosare în justiţie, vorbesc despre schimbarea legilor justiţiei, iar unii „şi-au făcut partid înjurând PSD”, transmite Agerpres. „Nu ştiu de ce trebuie să legăm lucrurile acestea (sintagma ‘PSD – ciuma roşie’, n.r.). Unii şi-au […] © G4Media.ro.
22:10
Cum pot fi integrate mici bucurii dulci într-un stil de viață sănătos / Gustările în alimentația echilibrată # G4Media
Micile gustări dulci au o reputație complicată. Mulți le consideră vinovate pentru kilogramele în plus, în timp ce alții le văd ca pe un mic moment de fericire, fără regret. Unde se află echilibrul? Și cum evităm transformarea plăcerii în obicei nesănătos? Dana Dobrescu, mentor mindfulness în programul educațional „Gustă cu atenție. Bucură-te de moment”, […] © G4Media.ro.
22:00
BREAKING Liderii UE și ai zece state europene anunță un posibil acord cu SUA și Ucraina care ar oferi garanții de securitate: o forță multinațională condusă de Europa și un mecanism de monitorizare condus de SUA # G4Media
Liderii UE – Ursula von der Leyen și Antonio Costa, precum și șefii de stat din zece state membre ale Uniunii Europene (România nu apare la semnatari) au semnat luni seară un comunicat care anunță un posibil acord cu SUA și Ucraina care ar oferi garanții de securitate: o forță multinațională condusă de Europa și […] © G4Media.ro.
21:50
Condamnare după 5 ani într-un caz de tentativă de viol asupra unei minore / Victima se apropie de majorat # G4Media
Un dosar penal de tentativă la act sexual cu un minor a fost ținut la sertar de procurori timp de mai bine de cinci ani și jumătate, anunță debraila.ro. Practic, ancheta începută în martie 2020 s-a încheiat abia în septembrie 2025, când procurorii l-au trimis în judecată pe agresorul major. Victima avea 12 ani în […] © G4Media.ro.
21:40
Kelemen Hunor după ce PSD a votat cot la cot cu AUR: Coaliția pare nefuncțională. Vom discuta miercuri # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara la Digi24 că votul pe moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, evidențiază probleme serioase în funcționarea coaliției de guvernare, subliniind că subiectul va fi discutat în ședința de coaliție programată pentru miercuri, potrivit Mediafax. „În protocolul de coaliție scrie foarte clar că niciun membru al coaliției […] © G4Media.ro.
21:40
Premieră națională: La Galați se află singurul aparat laser de ultimă generație care tratează acneea / ”Acționează direct asupra glandelor sebacee, reducând inflamația” # G4Media
Un aparat unic în sistemul public de sănătate din România se află la un spital din Galați. Este vorba despre un laser antiacneic de ultimă generație. Acesta a intrat în dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, anunță Mediafax. Achiziția reprezintă o premieră națională în sistemul public de sănătate. Echipamentul a fost achiziționat […] © G4Media.ro.
21:30
Trei asociații de magistrați, care în trecut au respins reformele din justiție, susțin că documentarul Recorder a fost ”vădit tendențios” și resping revenirea la DNA a competenței de cercetare a magistraților corupți / Una din semnatare, Dana Gîrbovan, a fost propusă ministru de Viorica Dăncilă # G4Media
Trei asociații de magistrați, cunoscute pentru pozițiile anti-reformiste și conduse de judecătoarele Andreea Ciucă, Dana Gîrbovan și Florica Roman, au criticat luni într-un comunicat comun documentarul Recorder pe motiv că ar fi fost ”vădit tendențios” și au respins revenirea la DNA a competenței de cercetare a magistraților corupți. Documentarul a arătat că, de când această competență a […] © G4Media.ro.
21:30
Masculii de delfin-cu-bot-gros care leagă între ei prietenii puternice îmbătrânesc mai lent decât semenii lor care sunt solitari, potrivit unui studiu realizat în Australia, transmite Agerpres. Studiul cercetătorilor de la Universitatea New South Wales (UNSW) din Sydney a dezvăluit pentru prima dată la o specie non-umană că legăturile sociale pot să încetinească îmbătrânirea la nivel […] © G4Media.ro.
21:10
ArcMedia anunță lansarea oficială a celui mai complex si variat ca portofoliu grup de publishing din România, un ecosistem editorial construit pe profesionalism, pluralitate și credibilitate. Deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, ArcMedia reunește sub un singur brand multe dintre cele mai notorii și respectate publicații din piața românească, marcând un nou moment de […] © G4Media.ro.
21:00
Turcan acuză PSD că a încălcat acordul de coaliție prin votarea unei moțiuni simple / ”Reformele nu se tranșează prin moțiuni votate alături de extremiști” # G4Media
Deputata PNL Raluca Turcan critică dur PSD după ce social-democrații au votat o moțiune simplă împotriva unui ministru din propriul Guvern, gest pe care îl consideră o încălcare clară a acordului de coaliție, anunță Mediafax. Deputata PNL Raluca Turcan susține că votul dat de PSD pentru o moțiune simplă împotriva unui ministru din Guvern reprezintă […] © G4Media.ro.
21:00
Cum a încălcat PSD protocolul coaliției la votul împotriva ministrului Mediului fără să riște ruperea arcului guvernamental # G4Media
Parlamentarii PSD au votat luni moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), ceea ce înseamnă o încălcare a prevederilor articolului 19 din acordul politic de constituire a coaliție guvernamentale din care face parte alături de PNL, USR, UDMR și grupul minorităților. Ce prevede Articolul 19 din acordul politic al coaliției: Niciun […] © G4Media.ro.
20:50
Zelenski: Washingtonul e gata să ofere Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 / Merz: ”Acesta este un pas înainte cu adevărat important” # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni, că trimișii SUA au semnalat că sunt gata să ofere Kievului garanții pentru un viitor acord de pace corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO, informează POLITICO, relatează Mediafax. Volodimir Zelenski a declarat, luni, că Washingtonul este gata să ofere Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul […] © G4Media.ro.
20:40
Spania lansează un abonament național de transport public / Va costa 60 de euro pe lună, 30 de euro pentru tinerii sub 26 de ani # G4Media
Guvernul Spaniei va introduce un abonament unic de transport public care permite călătorii nelimitate cu autobuzele și trenurile din toată țara, pentru 60 de euro pe lună, anunță Mediafax. Anunțul a fost făcut luni de premierul Pedro Sanchez, care a precizat că măsura va intra în vigoare în a doua jumătate a lunii ianuarie, scrie […] © G4Media.ro.
