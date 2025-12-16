Un fals preot slujește în Galați
TeleM Iași , 16 decembrie 2025 13:50
Un tânăr de 23 de ani din Galați continuă să stârnească controverse în cartierul Filești,...
• • •
Acum 15 minute
14:00
Inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași au prelevat astăzi noi probe de apă la...
Acum 30 minute
13:50
13:50
Comuna Miroslava va avea în curând propriul Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor....
Acum 2 ore
12:40
Baza operațională a unei companii aeriene a fost redeschisă ieri pe Aeroportul „Ștefan cel Mare"...
Acum 4 ore
11:50
Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit astazi pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism...
11:40
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași extinde sprijinul acordat studenților prin noi facilități sociale și scutiri de taxe # TeleM Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) continuă să consolideze măsurile de sprijin dedicate studenților...
11:20
Primaria Iași mai vrea să obțină un credit, în valoare de 23 milioane de euro, pentru cofinanțarea proiectelor europene # TeleM Iași
In urmatoarea sedinta a Consiliului Local, Primaria Iasi propune aprobarea contractarii unei finantari in valoare...
10:40
Situația de incompatibilitate depistata de Agentia Nationala de Integritate in cazul lui Ion Asaftei, vicepreședinte...
Acum 6 ore
10:10
Avioane de vânătoare turcești au doborât o dronă „scăpată de sub control" care venea dinspre...
10:00
Un bărbat de origine ucraineană a fost reținut după ce a încercat să intre ilegal...
09:40
La ora 03:12, prin e-call a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Sagna....
09:30
„Ariane 6 – Made in Romania”: Aerostar Bacău este unul dintre furnizorii pentru cea mai puternică rachetă europeană construită vreodată # TeleM Iași
Ariane 6 este cea mai puternică rachetă europeană construită vreodată și anumite părți din aceasta...
09:30
Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste # TeleM Iași
Revoluţia de la Timişoara, care a cuprins evenimentele din intervalul 16-20 decembrie 1989, a iniţiat...
09:20
Persoanele fizice se pot înscrie, de marţi de la ora 10, într-o nouă sesiune a...
09:20
Încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7 au intrat în faza ultimelor lucrări şi...
09:20
Vremea 16 decembrie – 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei # TeleM Iași
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit specialiştilor, sfârşitul...
09:20
Suntem în plin sezon de gripă, vaccinarea merge greu, iar medicii vin cu un avertisment...
09:20
Primele semne în teren: pregătiri vizibile pentru noul operator de salubritate din Zona 1 Neamț # TeleM Iași
Deși operarea efectivă a serviciului de salubrizare în Zona 1 Neamț va începe de anul...
09:20
Managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Piatra Neamț, Alexandru Patrașcu, împreună cu Comitetul Director, a...
09:10
Ţările participante vor să-şi consolideze capacităţile de apărare în faţa ameninţărilor de securitate din partea...
09:10
Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, 16 decembrie, pe patru străzi din mun. Iași # TeleM Iași
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid...
Acum 24 ore
19:10
Industria auto din România cere Guvernului reluarea Programului Rabla ca să nu dispară 5.000 locuri de muncă # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu reprezentanții Asociației Constructorilor...
19:00
Parlamentul României a înregistrat astazi un moment politic tensionat după ce moțiunea simplă inițiată de...
18:10
Precizările Spitalului „Sf. Maria” Iași în urma controversei privind apa potabilă și siguranța pacienților # TeleM Iași
Potrivit datelor oficiale furnizate de Spitalul de Copii Sf. Maria din Iasi, în aceasta luna...
17:50
Un incendiu violent s-a produs in aceasta dupa amiaza la un centru de colectare a...
15:00
Care este legatura dintre cultura si agricultura? Acesta a fost subiectul unui proiect recent finalizat...
15:00
Iașul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Tramvaiul lui Moș Crăciun revine pe traseele din...
15:00
Tentativă de furt în municipiul Bacău, unde doi tineri au fost prinși în flagrant în...
15:00
Sărbătorile de iarnă au adus emoție și multă bucurie la Grădinița cu Program Normal din...
14:50
Tobe, traditii si sunet de clopotei. De asta au avut parte locuitorii din comuna Miroslava,...
Ieri
13:20
Neamț | Din furie, un tânăr a dat foc unei butelii deși în locuință se afla iubita și copiii mici ai acesteia # TeleM Iași
În noaptea de 13 spre 14 decembrie, în jurul orei 04.00, polițiștii din cadrul Secției...
13:10
Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere # TeleM Iași
Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu" din Iași marchează, astăzi, 170 de ani de tradiție, vocație...
13:10
În această săptămână, publicului obișnuit al Teatrului Luceafărul i se vor adăuga trei critici de...
13:10
ApaVital: Apa din municipiul Iași este sigură. Problema ar putea fi în rețeaua Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” # TeleM Iași
Sunt suspendate, în continuare, internările și intervețiile chirurgicale la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din...
12:00
HZJZ a confirmat duminică un caz de lepră înregistrat recent în Croaţia, menţionând că persoana...
12:00
Biletele de tren s-au scumpit din nou începând de duminică, 14 decembrie 2025, la doar...
11:50
Percheziții DNA în Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune cu o pagubă de 5 milioane euro # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de...
11:40
Resursele de energie ale României au înregistrat o evoluție contrastantă în primele zece luni ale...
11:30
Pensia medie lunară din România a înregistrat în trimestrul al treilea al anului 2025 o...
10:50
Gheorghe Șoldan a rezolvat într-un an proiectul Variantei Ocolitoare de la Gura Humorului. La Iași, au trecut 5 ani de când Costel Alexe promitea că ‘intr-o luna’ va realiza proiectul centurii Uricani – Cicoarei # TeleM Iași
În aceeași regiune istorică, cu aceleași reguli administrative și același buget național, Moldova oferă astăzi...
10:30
Botoșani | 5 persoane au ajuns azi noapte la spital, în urma unui accident produs la Flămânzi # TeleM Iași
Cinci persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier care a avut loc,...
10:20
Saptamana trecuta a avut loc o prelevare de organe la Spitalul Clinic de Urgență „Prof....
10:00
Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea...
09:50
Premierul Ilie Bolojan spune că majorarea salariului minim ar putea proteja puterea de cumpărare a...
09:50
Săptămâna va continua cu vizitele la Londra și Bruxelles, în contextul discuțiilor legate de un...
14 decembrie 2025
20:00
Judecatoarea Raluca Moroșanu: „Dacă trebuie sa schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece, nu de la șefia Înaltei Curți, ci din întreg sistemul!” # TeleM Iași
Judecătoarea Raluca Moroșanu a făcut o serie de declarații explozive intr-un interviu pentru Recorder privind...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Suedezii de la Holmbergs Safety Systems fug de România și scot la licitație fabrica de la Pașcani # TeleM Iași
Fabrica românească a companiei suedeze Holmbergs Safety Systems este scoasă la licitație la Pașcani, cu...
10:30
Vineri seara, poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că un...
10:00
Un groaznic accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6.20, pe o...
09:40
Mihai Chirica si-a continuat tirada impotriva lui Alexandru Muraru pe un grup WhatsApp al primarilor...
