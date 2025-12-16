BingX marchează atingerea pragului de 40 de milioane de utilizatori în 2025 prin campania Beyond the Alpha
În 2025, BingX a înregistrat o creştere de 100% a bazei de utilizatori, cu un volum maxim de tranzacţionare pe 24 de ore care a depăşit 26 de miliarde de dolari, confirmând o adopţie globală puternică şi evoluţia rapidă a platformei.
Acum 15 minute
15:00
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Ratesti Solar Plant de către Econergy International Limited # Bursa
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Econergy International Limited, Marea Britanie, intenţionează să preia Ratesti Solar Plant S.R.L., conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum 30 minute
14:50
14:50
Raiffeisen Bank România îşi extinde capacitatea de finanţare a IMM-urilor cu un miliard de lei # Bursa
Raiffeisen Bank România şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) au semnat o convenţie de garantare dedicată finanţării IMM-urilor din ţara noastră, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
14:50
Regiunile din România vor beneficia de sprijin financiar, în urma împrumutului de 25 milioane EUR obţinut de CEC Bank din partea BEI # Bursa
Regiunile din România vor beneficia de un impuls financiar în urma împrumutului de 25 milioane EUR pe care CEC Bank îl primeşte din partea Băncii Europene de Investiţii (BEI), potrivit unui comunicat remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează. CEC Bank va canaliza creditul BEI către proiecte din sectorul public care promovează dezvoltarea economică durabilă, în special în regiunile din România cele mai afectate de tranziţia climatică.
14:50
Blocajele din reţelele Europei Centrale menţin preţul energiei electrice ridicat în Estul Europei # Bursa
Europa de Est are un preţ al energiei electrice pe pieţele PZU mai ridicat decât Europa de Vest, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei de Asociaţia Energia Inteligentă. Preţul ridicat se datorează creşterii continue a cererii de energie electrică din zona estică, ca urmare a creşterii importurilor de energie electrică în Ucraina (din cauza distrugerii infrastructurii de producere a energiei electrice) şi în Republica Moldova (din cauza reducerii cantităţilor de gaze care ajung în această ţară pentru producerea de energie electrică). Această situaţie a venit la pachet cu blocajele de capacitate în reţeaua ţărilor Europei Centrale (Austria, Slovacia, Ungaria).
Acum o oră
14:30
Nicuşor Dan: and #8221;Modelul de organizare a companiilo finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm and #8221; # Bursa
Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm, a afirmat, marţi, pe platforma X, preşedintele Nicuşor Dan
14:30
Comanda medie pentru coşuri cadou de Crăciun a crescut cu aproximativ 10-15% faţă de anul trecut, iar bugetul mediu per cadou se situează între 250 şi 500 de lei, în funcţie de nivelul de personalizare şi tipul produselor incluse, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum 2 ore
14:10
ADVERTORIAL Cum a devenit România păgubită de propriii funcţionari: Povestea unui scandal fabricat în interiorul statului în cazul Micula # Bursa
Puţină lume ştie adevărul din spatele unuia dintre cele mai mediatizate şi distorsionate cazuri ale ultimului deceniu: speţa ICSID din 2013 în care România a fost obligată, printr-o hotărâre arbitrală definitivă, să plătească despăgubiri investitorilor suedezi Ioan Micula şi Viorel Micula care, până în anul 2005, au angajat capital de peste 500 milioane de Euro în una din zonele defavorizate ale ţării, creând peste 10,000 locuri de muncă, pentru care, în cei 36 de ani de activitate, au plătit peste 4 milioane de salarii.
13:30
DGAF, amenzi de 3 milioane lei în urma controalelor la trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi Ilfov # Bursa
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a dat amenzi de 3 milioane lei şi a confiscat bani şi bunuri de peste 17 milioane lei în urma controalelor efectuate în perioada septembrie - noiembrie 2025, la trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi judeţul Ilfov
13:30
Comisiile reunite de apărare ale Parlamentului au discutat, marţi, Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pe anul 2024, unul dintre capitole privind anularea alegerilor prezidenţiale
13:30
MApN a solicitat Parlamentului aprobarea acordului-cadru de instruire a piloţilor pe avioanele F-16 # Bursa
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a solicitat, marţi, Parlamentului aprobarea prealabilă pentru semnarea Acordului-cadru de instruire a piloţilor pe avioanele F-16
13:20
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că libertatea şi independenţa Europei nu sunt negociabile iar gazul rusesc nu a fost niciodată un simplu bun comercial, ci a fost un instrument de presiune, constrângere şi şantaj politic
13:20
Clubul Sportiv Concordia Chiajna din Liga 2 a anunţat încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaş
13:20
Autostrada Transilvania: Constructorul lotului Chiribiş-Biharia a început montarea grinzilor pe lotul de 28,5 kilometri # Bursa
Constructorul lotului Chiribiş-Biharia, asocierea Precon Transilvania-Citadina 98, a început montarea grinzilor pe lotul Chiribiş-Biharia din Autostrada Transilvania, anunţă Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR)
Acum 4 ore
13:10
Tragerea la sorţi de marţi, de la sediul FR Handbal, a stabilit meciurile din sferturile de finală ale Cupei României
13:10
Bogdan Ivan: and #8221;Conectăm România la reţeaua electrică din vestul Europei cu bani europeni and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a obţinut, în consiliul de miniştri UE, conectarea României la noua and #8221;autostradă de energie and #8221;, care face legătura cu reţelele de electricitate din Vestul Europei
13:10
Kremlinul afirmă că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace # Bursa
Kremlinul a declarat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina va depinde de încheierea sau nu a unui acord de pace
13:00
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au efectuat marţi dimineaţă percheziţii la domiciliul fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, precum şi la un om de afaceri, într-un dosar ce vizează suspiciuni de dare de mită şi complicitate la dare de mită, potrivit surselor din mass-media.
12:50
Decalajul de încasare la TVA a revenit pe creştere, în România, în 2023, după o scădere de câteva procente în 2022, anul în care au fost introduse primele sisteme electronice de raportare fiscală - SAF-T (fişierul standard de control fiscal) pentru marii contribuabili, dar şi primele etape ale RO e-Factura şi RO e-Transport, conform opiniei Ralucăi Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România, de la care relatăm cele ce urmează.
12:40
Colliers: Piaţa industrială a atins aproape un record în 2025, în timp ce segmentul de birouri a rămas sub presiune # Bursa
Piaţa imobiliară din ţara noastră încheie un an care, în mare, a confirmat direcţiile anticipate de consultanţii Colliers în raportul and #8222;Top 10 predicţii 2025 and #8221;, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.Unele riscuri macro semnalate la început de an - încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe - s-au materializat şi au influenţat negativ anumite segmente. În schimb, alte zone, în special piaţa industrială, au depăşit prognozele şi se îndreaptă spre un posibil nivel-record, confirmând atractivitatea ţării pentru activităţi logistice şi de producţie.
12:40
Elita politică europeană nu are niciun interes în pacea din Ucraina, consideră ministrul de externe ungar # Bursa
Elita europeană pare să nu aibă 'cu siguranţă niciun interes' în pacea din Ucraina, a declarat marţi Peter Szijjarto, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului, transmite MTI.
12:20
AnimaWings, compania aeriană românească, marchează o nouă premieră pe piaţa aviaţiei locale, introducând zborurile directe Bucureşti - Milano Malpensa şi retur, din data de 11 mai 2026, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
12:20
Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistenţă financiară acordate de statele din zona euro, pe fondul redresării economiei ţării după criza datoriilor din deceniul precedent, au declarat pentru Reuters oficiali eleni.
12:10
Allianz-Ţiriac: Poziţie financiară solidă şi vânzări în creştere în primele nouă luni din 2025 # Bursa
Allianz-Ţiriac Asigurări a continuat evoluţia pozitivă în primele nouă luni din 2025, raportând creşteri pe liniile de business principale, o profitabilitate mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi o poziţie financiară solidă, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
12:00
Ivan Drazetic: Execuţia bugetară, inflaţia şi finanţarea sunt examenul României pentru anul viitor # Bursa
Ţara noastră s-a aflat de mult timp pe radarul investitorilor internaţionali axaţi pe Europa Centrală şi de Est, beneficiind adesea de convergenţa sa şi de dimensiunea pieţei de capital locale, superioară celei din alte economii din regiune, conform unei analize realizate de de Ivan Drazetic, Head of Fixed Income, InterCapital Securities.
12:00
Americanul Scottie Scheffler, actualul lider mondial al circuitului de golf PGA, a fost ales cel mai bun jucător al anului 2025, în timp ce sud-africanul Aldrich Potgieter a primit premiul pentru cel mai bun tânăr jucător al anului, transmite EFE.
12:00
Studiu Visa: Românii care confundă conţinutul fals creat cu AI sunt de cinci ori mai expuşi fraudei online # Bursa
Românii care nu disting conţinutul online fals, generat cu inteligenţă artificială (AI), de cel real sunt de peste cinci ori mai expuşi fraudei digitale (71%) decât cei care îl recunosc (13%), arată cel mai recent studiu Visa.
12:00
Cartea care promite să schimbe tot ce credeam că ştim despre mister, cunoaştere şi puterea ascunsă a lumii.
11:50
Analiza PwC: România este atractivă pentru investitori în Europa Centrală şi de Est, dar sub potenţialul economic regional # Bursa
După două decenii de creştere economică remarcabilă, PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare a ajuns de la 35% la 79% din media UE anul trecut, o performanţă ce confirmă progresul economic şi ameliorarea nivelului de trai, conform analizei realizate de Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România.
11:50
Novak Djokovici va participa la turneul ATP 250 de la Adelaide (12-17 ianuarie) pentru a se pregăti pentru Openul Australiei (18 ianuarie-1 februarie), au anunţat organizatorii.
11:50
Nicuşor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Federaţiei Ruse de a avea o pace în perioada imediat următoare şi a adăugat că este important ca aliaţii europeni să ofere Ucrainei and #8221;un spate în negocierile pe care le desfăşoară and #8221;
11:40
Nazare: Românii au investit în acest an peste 21 de miliarde de lei în FIDELIS, un record istoric pentru program # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, informează că în acest an românii au investit în total, în cele 11 ediţii FIDELIS, peste 21 de miliarde de lei, un record istoric pentru programul de titluri de stat al MF.
11:40
Campionul olimpic Letsile Tebogo a primit trei oferte pentru a-şi schimba naţionalitatea sportivă # Bursa
Câştigător la proba de 200 metri la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, Letsile Tebogo (22 de ani) din Botswana a primit trei oferte din partea unor ţări care doresc să îi acorde cetăţenia.
11:30
Analiza: Pensia medie a crescut în trimestrul al treilea, dar puterea de cumpărare continuă să scadă # Bursa
Pensia lunară medie a crescut cu 0,3% faţă de trimestrul anterior, la 2.941 lei în trimestrul al treilea din 2025, potrivit datelor INS.Puterea de cumpărare reală a acestei categorii de venituri a scăzut însă, în timp ce raportul pensionari-salariaţi a ajuns deja la 8 la 10. Dezechilibrul se va accentua din 2035, fapt care îi obligă pe viitorii pensionari să ia măsuri din timp, pentru a putea beneficia de o pensie decentă, avertizează specialiştii Mrfinance.ro.
11:20
Studiu: Circa 60% dintre români folosesc cel puţin o soluţie smart pentru gestionarea energiei # Bursa
Peste 57% dintre români folosesc cel puţin un sistem smart pentru gestionarea energiei în locuinţă, cel mai utilizat dispozitiv fiind termostatul inteligent, prezent în casele a 43% dintre respondenţi, urmat de aplicaţiile de monitorizare a consumului pe telefonul mobil (19,5%) şi prizele smart (16,9%), reiese dintr-o cercetare sociologică realizată pentru platforma despre-energie.ro, un proiect al companiilor E.ON şi Delgaz Grid.
11:20
Franţa cere 'garanţii de securitate robuste' pentru Kiev înainte de orice concesie teritorială # Bursa
Franţa a cerut din nou stabilirea unor 'garanţii de securitate robuste' pentru Kiev, înainte de a fi abordată spinoasa problemă a teritoriilor ucrainene a căror cedare este cerută de Moscova, a declarat marţi o sursă din anturajul preşedintelui francez Emmanuel Macron după reuniuni asupra acestei probleme organizate la Berlin, informează AFP.
11:20
Cushman and Wakefield Echinox a finalizat vânzarea complexului Zenith Conference and Spa din Mamaia # Bursa
Cushman and Wakefield Echinox anunţă finalizarea cu succes a tranzacţiei prin care hotelul Zenith Conference and Spa din Mamaia a fost vândut către proprietarii complexului Steaua de Mare Hotels and Resorts din Eforie Nord, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum 6 ore
11:10
11:10
Rusia cere despăgubiri de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear pentru activele îngheţate # Bursa
Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximativ 230 de miliarde de dolari, într-o mişcare care marchează primul pas concret într-un conflict juridic amplu anticipat de Kremlin în legătură cu planurile Uniunii Europene de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru sprijinirea Ucrainei
11:10
Statele Unite au colectat peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale în acest an, ca urmare a noilor taxe impuse de preşedintele Donald Trump de la începutul lui 2025, a anunţat luni agenţia U.S. Customs and Border Protection (CBP)
11:00
Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes publicate luni, transmite DPA.
11:00
F1: Helmut Marko asigură că Verstappen ar fi fost campion mondial dacă Horner ar fi fost înlăturat mai devreme # Bursa
La câteva zile după anunţarea plecării sale de la Red Bull, consilierul Helmut Marko a asigurat că Max Verstappen ar fi fost campion mondial în acest sezon dacă echipa l-ar fi înlăturat mai devreme pe directorul Christian Horner
10:40
Donald Trump a declarat luni că ar dori ca omologul său chinez Xi Jinping să îl elibereze pe Jimmy Lai, fost magnat al mass-media pro-democraţie din Hong Kong, care a fost declarat vinovat de atingere adusă securităţii naţionale a Chinei, informează marţi AFP.
10:30
Avangard Gold încheie anul 2025 cu o cifră de afaceri de 170 milioane de lei, dublă faţă de cea din 2024 şi de peste cinci ori mai mare comparativ cu 2023, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
10:20
Puratos România aniversează 30 de ani de activitate pe piaţa locală şi încheie anul cu o estimare de aproximativ 55 milioane de euro cifră de afaceri, în creştere cu 12% faţă de anul precedent, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
10:10
Pentru candidaţii din ţara noastră, anul 2025 a fost anul extremelor: în timp ce în unele sectoare s-au format cozi virtuale la angajare, în altele candidaţii au dictat regulile, conform analizei anuale bestjobs. Analiza dezvăluie o piaţă a muncii polarizată, în care succesul nu a mai depins doar de CV, ci de alegerea strategică a domeniului, precum şi de gradul de specializare, creând experienţe radical diferite de la un candidat la altul.
10:10
Angajaţii companiei de transport public a municipiului Constanţa au întrerupt lucrul, marţi dimineaţă, printr-un protest spontan, autobuzele CT Bus fiind scoase de pe trasee, a anunţat conducerea societăţii.
10:10
Studiu: Peste 40% dintre CFOs consideră contextul economic actual and #8222;nefavorabil and #8221; # Bursa
Peste patru din zece directori financiari (CFOs) evaluează situaţia economică actuală ca fiind nefavorabilă, arată cea mai recentă ediţie a studiului and #8222;CFO 2026 and #8221;, realizat de Horvath.
10:00
OVES Enterprise a anunţat reset major în IT, bugete concentrate pe AI, securitate şi infrastructuri critice # Bursa
Industria IT încheie 2025 sub semnul unui reset major, după un an marcat de restructurări, ajustări de bugete şi o schimbare profundă a modului în care companiile decid ce proiecte continuă şi ce proiecte sunt abandonate, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
10:00
Persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie anterior în Programul Rabla Auto 2025 pot accesa finanţare începând de marţi, prin intermediul unei noi sesiuni, cu un buget total de aproximativ 36,8 milioane de lei, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), pe pagina oficială de Facebook a instituţiei.
