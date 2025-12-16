BingX marchează atingerea pragului de 40 de milioane de utilizatori în 2025 prin campania Beyond the Alpha

14:10

Puţină lume ştie adevărul din spatele unuia dintre cele mai mediatizate şi distorsionate cazuri ale ultimului deceniu: speţa ICSID din 2013 în care România a fost obligată, printr-o hotărâre arbitrală definitivă, să plătească despăgubiri investitorilor suedezi Ioan Micula şi Viorel Micula care, până în anul 2005, au angajat capital de peste 500 milioane de Euro în una din zonele defavorizate ale ţării, creând peste 10,000 locuri de muncă, pentru care, în cei 36 de ani de activitate, au plătit peste 4 milioane de salarii.