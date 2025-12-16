Se anunță greve pe mai multe aeroporturi importante din Europa. Multe zboruri vor avea întârzieri sau vor fi anulate
Click.ro, 16 decembrie 2025
Turiștii care urmează să călătorească cu avionul în perioada sărbătorilor de iarnă pot întâmpina probleme din cauza grevelor organizate de-a lungul lunii decembrie.
Facturile la energie vor crește de la 1 ianuarie 2026. Există o singură zonă din țară unde prețurile vor scădea # Click.ro
Majorarea tarifelor reglementate de transport al energiei electrice, cât și a celor de distribuție, se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2026.
Cât va costa biletul pentru a vizita Fontana di Trevi? Din ianuarie 2026 taxa este obligatorie # Click.ro
Autoritățile din Roma vor introduce, din ianuarie 2026, o taxă de acces pentru turiștii care vizitează Fontana di Trevi. Măsura vizează protejarea unuia dintre cele mai cunoscute și vizitate monumente din lume
Ce spune Mara Bănică despre relația Rodicăi Stănoiu cu un partener mai tânăr. Ce a făcut-o pe fosta ministră să se arunce în brațele bărbatului: „Unii își pierd ușor mințile” # Click.ro
Fostul ministru Rodica Stănoiu a încetat din viață pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o viață marcată de singurătate și pierderea soțului. Mara Bănică a analizat situația și susține că relația acesteia cu un bărbat mult mai tânăr a fost un semnal de nevoie de sprijin, nu un
Atac la o școală din Moscova soldat cu un mort și mai mulți răniți. Autorul are 15 ani | VIDEO # Click.ro
Un atac violent a avut loc într-o școală din localitatea Gorîki-2, aflată în apropiere de Moscova. Un elev de 15 ani și-a atacat colegii cu un cuțit, provocând moartea unui copil de 10 ani. Mai mulți elevi au fost răniți în timpul incidentului,
A avut totul și nu mai are nimic. Povestea milionarului român care a pierdut toată averea într-un timp record: „Nu mai știu nimic de el” # Click.ro
La finalul anilor 2000, Dumitru Bucșaru era unul dintre cei mai discreți, dar și mai puternici oameni din fotbalul românesc.
Experții britanici au identificat mai multe schimbări de personalitate care pot semnala apariția demenței. La ce concluzie s-a ajuns după ani de studii # Click.ro
Pe măsură ce înaintăm în vârstă devine tot mai important să fim atenți la diversele semnale de alarmă pe care corpul nostru ni le va transmite. Atunci când o problemă de sănătate este diagnosticată din timp, medicilor le va fi mult mai ușor să o trateze.
De ce unii pensionari au primit sute de lei în plus în luna decembrie. Aceștia au beneficiat de o sumă cuprinsă între 490 și 610 lei # Click.ro
Diferențele dintre pensiile din România continuă să fie semnificative, iar datele oficiale arată că locul în care trăiești poate face o diferență de mii de lei la venitul lunar.
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!” # Click.ro
De ce Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pierzi casa, pensia…”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri!”
Un loc de muncă mai puțin vizibil, dar esențial pentru sectorul agricol, scoate la iveală salarii care îi surprind pe mulți.
Martorul care poate înclina balanța anchetei. Rolul neașteptat al fostei menajere în cazul morții Rodicăi Stănoiu # Click.ro
Ancheta privind moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, capătă noi dimensiuni după deshumarea efectuată pe 15 decembrie. Deși primele concluzii medico-legale nu indică urme clare de violență, anchetatorii se concentrează acum pe reconstituirea fidelă a ultimelor luni din viața ei.
Criticii literari, istoricii, cititorii pasionați și chiar cititorii ocazionali vor avea opinii diferite despre care roman este cu adevărat „cea mai mare carte scrisă vreodată”. Este un roman cu un limbaj figurat frumos și captivant?
Greșeala care te poate costa mii de euro la creditul ipotecar. Ce trebuie să faci chiar din primii ani # Click.ro
Pentru mulți români, creditul ipotecar este cea mai mare decizie financiară din viață. Deși rata lunară pare suportabilă, puțini înțeleg cum funcționează cu adevărat mecanismul de rambursare și de ce, la final, ajung să plătească sume mult mai mari decât valoarea inițială a locuinței.
Cristina Cioran, primul Crăciun cu Max: „E ultimul bebeluș din viața noastră” Ce planuri are vedeta de Revelion? # Click.ro
Cristina Cioran (48 de ani) se descurcă de minune ca mamă de doi copii, bineînțeles, având și un ajutor de nădejde la Constanța, în persoana mamei sale.
Știi cu ce viteză ai voie să conduci în localități? 50 sau 70 km/h? Ce prevede legea și care sunt excepțiile # Click.ro
Majoritatea șoferilor știu regula de bază din Codul Rutier: în localități se circulă cu maximum 50 km/h. Cu toate acestea, în ultimii ani au apărut anumite excepții importante, care au generat confuzie în rândul conducătorilor auto.
Secretul Roxanei Ciuhulescu! Cum reușește să aibă aceleași kilograme ca la 18 ani? „La prima sarcină am luat 24 de kg” Ce s-a schimbat după Survivor? # Click.ro
Roxana Ciuhulescu, apariție de infarct la lansarea unui show-room auto, din Târgoviște.
La 86 de ani, Doina Levintza, unul dintre cei mai influenți designeri și scenografi din România, continuă să inspire prin creativitate și energie.
De ce va sta acasă Amalia Năstase de Sărbători? Ce se întâmplă cu mama vedetei? „E internată într-un centru” # Click.ro
Amalia Năstase va petrece anul acesta Sărbătorile în sânul familiei reunite. Ce se întâmplă cu mama ei?
„Super-gripa" a ajuns în România! Virusul agresiv provoacă febră mare și complicații, iar spitalele încep să resimtă presiunea cazurilor # Click.ro
Creșterea accelerată a numărului de îmbolnăviri respiratorii aduce un nou motiv de îngrijorare pentru autorități și medici. Primele cazuri de așa-numită „super-gripă” au fost confirmate în România, iar specialiștii avertizează că această formă severă de gripă se răspândește rapid.
Clara Haskil, românca onorată de străini, necunoscută acasă. Charlie Chaplin o numea „geniu”, alături de Einstein și Churchill # Click.ro
Clara Haskil este aproape complet ștearsă din memoria colectivă a românilor. Casa în care s-a născut și a copilărit în București, inclusiv strada, a dispărut complet în timpul demolarilor comuniste. În schimb, Elveția, țara în care și-a petrecut ultimii ani din viață
Cum reușește Mirela Oprișor să se mențină în formă la 52 de ani. „Când pun cele trei kilograme care mă deranjează, am grijă și le dau jos cât mai repede" # Click.ro
Mirela Oprișor, cunoscută pentru rolul savuros al Aspirinei din serialul Las Fierbinți, dezvăluie cum a reușit să-și păstreze forma fizică și energia la 52 de ani. Actrița combină umorul cu disciplina, chiar și atunci când este vorba de mici excese culinare:
Filmul de dragoste care face senzație pe Netflix. A ajuns în topul preferințelor din România la doar câteva zile de la lansare # Click.ro
Este un film care s-a lansat recent, dar care a reușit să ajungă într-un timp scurt în topul preferințelor din mai multe țări, inclusiv din România. În această săptămână, această producție din Africa de Sud s-a numărat printre cele mai populare în nu mai puțin de zece țări.
Irinel Columbeanu a surprins internauții din întreaga țară după ce a decis să se boteze. Imaginile cu fostul milionar de la Izvorani îmbrăcat complet în alb au devenit virale în mediul online, însă decizii similare au mai luat și alte celebrități importante de-a lungul anilor.
Echipamentele de lucru cu vizibilitate ridicată și protecție la apă sunt esențiale în activitățile desfășurate în medii expuse, unde riscurile legate de vizibilitatea redusă, ploaie, vânt sau variații de temperatură pot afecta siguranța și performanța lucrătorilor.
Andreea Esca recunoaște că, datorită faimei sale, Alexia și Aris au avut avantaje. „I-am crescut cum i-aș fi crescut și dacă nu eram vedetă" # Click.ro
Andreea Esca, una dintre cele mai longevive și iubite prezentatoare TV din România, vorbește deschis despre cum notorietatea sa influențează viața copiilor săi, Alexia și Aris Eram.
Cât a ajuns să coste un sfert de porc într-un supermarket, cu doar o săptămână înainte de Crăciun # Click.ro
Cu câteva zile înainte de Crăciun, românii încep deja pregătirile pentru mesele festive, iar carnea de porc rămâne ingredientul principal pentru fripturi, sarmale, cârnați sau caltaboș.
Un bărbat a fost amenințat că va fi interzis într-un magazin după ce a cumpărat 5.000 de globuri: „Nu a fost o cerere prietenoasă, ci un ordin” # Click.ro
O situație de-a dreptul neobișnuită a avut loc în Belgia, unde un bărbat a fost pus să își golească complet mașina după ce a cumpărat mii de globulețe de Crăciun. În plus, patronul l-a amenințat că nu îi va mai permite să facă cumpărături în magazinele sale vreme de un an.
Gestionarea proprietăților și procedurile de moștenire sunt domenii în care mulți oameni se confruntă cu dificultăți, fie din cauza lipsei de informații, fie din cauza complexității legislației.
Japonia ridică avertizarea de seism masiv după cutremurul de 7,5. Populația trebuie să rămână precaută # Click.ro
Japonia a ridicat marţi avertizarea privind riscul unui mega-seism în nordul și estul țării, la o săptămână după cutremurul de magnitudinea 7,5. Autoritățile transmit că pericolul nu a dispărut și îndeamnă populația să rămână vigilentă, să verifice rutele de evacuare și să ancoreze mobilierul.
Ținutul Buzăului, un loc rar pe Pământ cu medii extreme similare altor planete. Cercetări în premieră # Click.ro
O cercetare fără precedent are loc în aceste zile în Geoparcul Ținutul Buzăului. Zona concentrează, pe distanțe mici, vulcani noroioși, emanații de metan, izvoare sulfuroase, petrolifere și ecosisteme cu salinitate ridicată
Un medic renumit spune care sunt cele patru alimente care distrug sănătatea inimii: „Primul lucru pe care îl putem face este să nu ne mai otrăvim corpul” # Click.ro
Deja știm cu toții cât de importantă este dieta pentru starea noastră generală de sănătate. Iar mulți dintre noi consumăm adesea unele alimente care, deși pot părea a fi sănătoase, au, de fapt, efecte foarte nocive asupra sănătății noastre.
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârșitul anului va veni cu o răcire ce o să se resimțită în aproape toate regiunile țării # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, evidențiind că, după o perioadă cu valori mai ridicate decât media sezonului, sfârșitul anului va veni cu o răcire resimțită în aproape toate regiunile țării.
Fidelis, record istoric în 2025. Populația a împrumutat statul român cu 21 de miliarde de lei # Click.ro
Statul român încheie anul 2025 cu cel mai ridicat nivel al finanțărilor atrase de la populație prin programul Fidelis. Volumul total al subscrierilor a ajuns la aproximativ 21 de miliarde de lei, potrivit datelor Bursei de Valori București.
Cadouri de Crăciun găsite cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum s-a schimbat comportamentul de cumpărare # Click.ro
Inteligența artificială devine un instrument-cheie în căutarea cadourilor de Crăciun, influențând direct traseul online al consumatorilor. Tot mai mulți români folosesc platforme de tip Gen AI
Aceste celebrități au decis să se boteze din nou la vârste înaintate. Artiști importanți au făcut acest pas # Click.ro
Irinel Columbeanu a surprins internauții din întreaga țară după ce a decis să se boteze. Imaginile cu fostul milionar de la Izvorani îmbrăcat complet în alb au devenit virale în mediul online, însă decizii similare au mai luat și alte celebrități importante de-a lungul anilor.
Survivor România 2026. Vedete total neașteptate pe lista celor care vor pleca în jungla din Dominicană # Click.ro
Survivor România 2026 se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase și controversate sezoane de până acum. După ce o parte dintre concurenții din echipele Faimoșilor și Războinicilor au fost deja dezvăluiți, noi nume apar pe listă și schimbă complet așteptările publicului.
Nu pune niciodată bradul de Crăciun în aceste 7 locuri. Atrage ghinionul și strică energia sărbătorilor # Click.ro
Unde își are locul, de fapt, bradul de Crăciun dacă vrem să menținem echilibrul și armonia în casă? Poate o amplasare greșită să afecteze starea de bine, relațiile sau chiar stabilitatea financiară?
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi # Click.ro
Următoarele două luni vin cu o energie specială, una care pare să aducă protecție divină, sincronicități și răspunsuri la rugăciuni mai vechi.
Fericirea nu este doar un noroc al întâmplării, ci un rezultat al obiceiurilor pe care le cultivăm zi de zi.
Semnele silențioase care arată că patrupedul tău are dureri. Medicii veterinari avertizează că stăpânii câinilor le trec adesea cu vederea # Click.ro
Câinii pot ascunde durerea mai bine decât ne-am imagina. Chiar și stăpânii atenți pot trece cu vederea semnale subtile care arată că patrupedul lor suferă.
Valoarea pulsului este un indicator esențial al sănătății inimii, iar anumite ritmuri neobișnuite pot semnala urgențe cardiace.
Fiecare sezon aduce noi tendințe în materie de manichiură, iar anul 2026 promite să transforme modul în care privim culorile pentru unghii. Experții în frumusețe și influencerii din întreaga lume au început să contureze ce nuanțe vor fi vedetele anului.
Cât de sigură este, de fapt, o lingură de lemn. Majoritatea oamenilor nu știu asta, dar o folosesc în fiecare zi # Click.ro
Lingura de lemn este unul dintre acele obiecte din bucătărie care par banale, dar pe care le folosim zilnic fără să ne dăm seama de importanța lor.
Fructul delicios care poate susține sistemul imunitar în sezonul rece. Experții îl recomandă # Click.ro
În această perioadă din an, mulți dintre noi ne vom confrunta cu probleme precum gripa sau răceala. Iar dacă vrem să ne protejăm cât mai mult împotriva acestora, putem să dăm o mână de ajutor sistemului nostru imunitar printr-o dietă mai sănătoasă.
Ziua care trebuia să fie perfectă s-a sfârșit tragic. Mireasa, grav rănită după o bătaie la nuntă # Click.ro
O petrecere de nuntă care ar fi trebuit să fie un moment de bucurie s-a transformat într-un adevărat coșmar, weekendul trecut, în vestul Germaniei.
Singura zodie care va conduce lumea în următorii 7 ani. Astrologul Mariana Cojocaru vine cu vești importante la sfârșit de 2025 # Click.ro
Renumitul astrolog Mariana Cojocaru vine cu o serie de informații referitoare la singura zodie a horoscopului european care va conduce lumea în următorii 7 ani. Lucrurile vor evolua pe plan financiar și profesional, iar schimbări remarcabile vor avea loc și în plan personal.
Lucian Viziru are o soție superbă, care-l sprijină în toate. Puțini știu însă motivul pentru care a dus-o la un preot „clarvăzător” # Click.ro
Lucian Viziru este un nume bine-cunoscut în showbizul românesc, în timp ce Ema a preferat multă vreme discreția. În ultima perioadă, însă, aceasta a atras atenția prin aparițiile sale publice, dar și prin filmul lansat împreună cu soțul ei, Nemuritorii. Actorul a ales acum să vorbească deschis despr
Stațiunea de schi din Europa unde berea este ieftină! Pârtii frumoase, distracție garantată și abonamente de doar 160 de lei # Click.ro
O stațiune de schi din Europa, încă trecută cu vederea de mulți turiști, a fost desemnată recent drept cea mai ieftină destinație de schi de pe continent, devenind rapid un magnet pentru cei care își doresc o vacanță de iarnă completă, fără costuri uriașe.
Ioniță de la Clejani, în doliu! Mama acestuia s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de Viorica de la Clejani: „Trebuie să fiu alături de soțul meu!” # Click.ro
Familia Clejanilor, în doliu după moartea mamei lui Ioniță de la Clejani. Soția sa, Viorica, a făcut anunțul nefericit despre trecerea în neființă a soacrei sale, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare.
George Clooney spune stop scenelor fierbinți! De ce refuză actorul de 64 de ani să mai sărute femei în filme: „Zilele de cuceritor au trecut” # Click.ro
George Clooney recunoaște fără ocolișuri că perioada în care era considerat marele sex-simbol al Hollywoodului a apus. Actorul în vârstă de 64 de ani a dezvăluit motivul pentru care a decis să nu mai joace scene romantice.
