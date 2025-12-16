Formula 1 revine în Portugalia FOTO. Cum arată circuitul Portimao și când va avea loc primul Mare Premiu: „Emoție de la primul viraj!”
Golazo.ro, 16 decembrie 2025 15:20
Marele Premiu al Portugaliei va intra din nou în calendarul Formulei 1 pentru sezoanele 2027 și 2028.
FCSB l-a ratat pe Emerllahu Mijlocașul CFR-ului a ajuns azi la un acord cu Polissya Zhytomyr, formație din Ucraina # Golazo.ro
Lindon Emerllahu (23 de ani) a fost dorit de FCSB, însă a ales să joace în Ucraina, la o formație din Zhytmoyr, oraș aflat la 140 de kilometri vest de Kiev
„United voia să plec!” Bruno Fernandes, dezvăluiri tulburătoare despre situația de la Manchester: „Mă doare foarte mult” # Golazo.ro
Bruno Fernandes, căpitanul lui Manchester United, a vorbit despre oferta primită în vară de la Al Hilal și a acuzat clubul de pe „Old Trafford” că l-ar fi forțat să plece în Golf.
John Terry a vrut să se arunce! Fostul mare fotbalist dezvăluie coșmarul prin care a trecut după ce a ratat penaltyul decisiv în finala Ligii Campionilor: „Eram la etajul 25” # Golazo.ro
John Terry, 45 de ani, este bântuit încă de cel mai dificil moment al carierei la Chelsea. Se trezește noaptea, cuprins de coșmaruri.
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene # Golazo.ro
Suporterii FCSB sunt mai interesați cum să aștepte Crăciunul și Sărbătorile de iarnă decât de ultimul meci pe care echipa lor favorită îl dispută în 2025. Care e chiar un derby bucureștean. Adversară: Rapid, într-un joc programat duminică pe Arena Națională.
Scapă cluburile de „Ordinul Novak”? Nicușor Dan a atacat la CCR legea care a scandalizat echipele din Liga 1 » Amenzi uriașe # Golazo.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a atacat la Curtea Constituțională (CCR) „ordinul Novak”, după petiția formulată de Ionuț Stroe, deputat PNL.
Cine e mai bun: Chivu sau Inzaghi? Gazzetta dello Sport a comparat cifrele celor doi antrenori pe banca lui Inter » Capitolele la care conduce românul # Golazo.ro
Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter, a fost comparat cu Simone Inzaghi, fostul tehnician al „nerazzurrilor”.
„A fost deplorabil!” Un fost mare arbitru îl pune la zid pe „centralul” meciului Slobozia - FCSB: „Niciodată!” » Nu a scăpat nici omul de la VAR: „Un intrus” # Golazo.ro
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Adrian Porumboiu, fostul arbitru și finanțator al FC Vaslui, a comentat deciziile arbitrului Vlad Băban.
Pleacă Drăguș? Impresarul românului oferă noi detalii despre viitorul acestuia: „Interes din Turcia și din Europa” # Golazo.ro
Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguș, a dezvăluit care e situația actuală a internaționalului român.
De ce UEFA refuză Rusia! Sfatul primit de federațiile internaționale și reacția forului european: „E o problemă practică” # Golazo.ro
UEFA nu acceptă recomandarea Summitului Olimpic de a reintegra Rusia în competițiile internaționale
Accidentare cruntă FOTO: Până și adversarul s-a pus în genunchi când a văzut ce a pățit starul echipei. Colegii au început să se roage # Golazo.ro
Patrick Mahomes (30 de ani), star al echipei de fotbal american Kansas City Chiefs, a suferit o accidentare gravă în timpul meciului cu Los Angeles Chargers.
Meci inexplicabil în Portugalia FOTO. Au jucat 81 de minute în 10 oameni, dar au înscris două goluri în prelungiri! Adversarii au ratat două penalty-uri # Golazo.ro
Nacional - Tondela 3-1. Duelul din etapa 14 din Portugalia a fost unul spectaculos. Gazdele au reușit o remontada, în timp ce echipa oaspete a ratat două penalty-uri.
Olăroiu i-a cucerit pe arabi FOTO. Gestul neașteptat făcut de antrenorul român în meciul Maroc - EAU » Reacția comentatorilor # Golazo.ro
Maroc - Emiratele Arabe Unite 3-0. Cosmin Olăroiu i-a lăsat pe mască pe comentatori cu o execuție impresionantă la o fază în care mingea a ieșit în afara terenului.
Avertizează U Craiova! AEK, mesaj incendiar înaintea jocului decisiv de Conference. Grecii sunt în cel mai bun moment » Răzvan Marin, în formă maximă! # Golazo.ro
Răzvan Marin și AEK Atena vor să se califice direct în „optimile” Conference League. Numai un rezultat cu Universitatea le garantează acest lucru. Ce are nevoie Craiova pentru primăvara europeană
Moment șocant VIDEO: Starul echipei a fost lovit de un suporter în meciul decisiv din campionat » Tensiuni între jucător și arbitru # Golazo.ro
Andre-Pierre Gignac (40 de ani) a avut parte de un meci plin de tensiuni în finala play-off-ului din campionatul mexican.
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal” # Golazo.ro
Samuel Bastien, jucătorul Fortunei Sittard, a suferit un accident vascular cerebral la începutul acestui an și a stat trei zile în comă.
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci # Golazo.ro
RAYO - BETIS 0-0. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost din nou unul dintre cei mai buni jucători ai echipei de pe Vallecas.
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA! # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul lui Dinamo Kiev, a intrat în vizorul lui Dinamo București, însă situația sa este una complicată, deoarece a jucat deja pentru două echipe în sezonul competițional 2025-2026.
Perez atacă din nou arbitrii Președintele lui Real Madrid, mesaj furibund: „De ce suntem singurii care luptă pentru dreptate?!” # Golazo.ro
Florentino Perez (78 de ani), președintele lui Real Madrid, a revenit cu acuzații la adresa Barcelonei cu privire la cazul „Negreira”.
Thriller pe Old Trafford! FOTO: Manchester United ratează victoria după un meci cu opt goluri! » Bruno Fernandes, reușită senzațională # Golazo.ro
Bruno Fernandes (31 de ani) a fost autorul unui supergol din lovitură liberă.
Țintă nouă pentru FCSB Becali a confirmat negocierile pentru încă un transfer: „Dau și 2-3 milioane” # Golazo.ro
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a comentat evoluția echipei în victoria de luni și vrea întăriri pentru a doua jumătate a sezonului.
„Glumește patronul?” Malcom Edjouma, șocat că i-a fost prelungit contractul » De ce a luat FCSB această decizie # Golazo.ro
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Gigi Becali a declarat că Malcom Edjouma a rămas surprins când a auzit că FCSB vrea să-i prelungească contractul.
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 81.
Ca la țară! FOTO. FCSB a fost așteptată la Clinceni ca în Liga 4 » Noua zonă mixtă arată jenant # Golazo.ro
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Cosmetizat recent, stadionul din Clinceni oferă noi imagini jenante: zonă mixtă de câțiva metri, jucătorii dau declarații într-un loc impropriu
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!” » Cele 3 reguli pe care i le-a impus # Golazo.ro
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a vorbit despre absența lui Octavian Popescu de la meciul de la Clinceni.
„Dificil de jucat pe un asemenea stadion” Florin Tănase, despre condițiile de la Clinceni: „Daă nu câștigam, altul era discursul” # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - FCSB 0-2. Florin Tănase (30 de ani), jucătorul campioanei, a vorbit despre succesul roș-albaștrilor.
„Sunt cu gândul doar aici” Olaru i-a răspuns lui Giovanni, care îi anunțase plecarea de la FCSB: „Cui i-am spus eu asta?” # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albașrilor, a vorbit despre o posibilă plecare de la gruparea campioană.
Bilete FCSB - Rapid Câte tichete au primit fanii giuleșteni pentru ultimul derby al anului din Liga 1 # Golazo.ro
FCSB - RAPID. Giuleștenii vor putea fi susținuți de 8.000 de fani la ultimul derby al sezonului.
Assist sclipitor VIDEO. FCSB a deschis scorul după o centrare perfectă a lui Florin Tănase # Golazo.ro
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Mihai Lixandru (24 de ani), fundașul oaspeților, a marcat dintr-o pasă perfectă a lui Florin Tănase (30 de ani).
Anunțul Audi Gigantul german a dezvăluit numele și data de lansare a monopostului înainte de debutul oficial în Formula 1 # Golazo.ro
Audi a dezvăluit numele oficial al echipei, logo-ul și data la care va fi lansat monopostul, înainte de debutul oficial în Formula 1, din 2026.
Unirea Slobozia - FCSB. Daniel Șerbănică (29 de ani), fundașul gazdelor, a fost eliminat după intervenția VAR.
Bătaie pe Umit Akdag După Beșiktaș, un alt colos din Turcia vrea să-l transfere pe fundașul român # Golazo.ro
Umit Akdag (22 de ani), fundașul celor de la Alanyaspor, se află în vizorul celor de la Galatasaray.
Tricouri noi pentru Dinamo FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament din acest sezon # Golazo.ro
Dinamo București a lansat al șaselea rând de echipamente pe care îl vor folosi în acest sezon.
Situație neverosimilă la FCSB Decizie stranie luată de campioană: ce s-a întâmplat pe banca de rezerve # Golazo.ro
Unirea Slobozia - FCSB. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul oaspeților, a recurs la o soluție inedită pentru a umple foaia de joc.
Rusoaica Daria Dmitrieva și maghiara Viktoria Lukacs Gyori, ambele 30 de ani, au semnat cu CSM București, până în 2028.
Noul jucător, prezent la meci Fundașul transferat de FCSB a mers la Clinceni să-și susțină colegii # Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani) a semnat la începutul lunii cu FCSB, iar azi a venit să-și vadă noii colegi la treaba la meciul cu Slobozia
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex # Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani) ar fi câștigat o sumă exorbitantă din vânzarea de apartamente în complexul său din Nordul Capitalei.
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician # Golazo.ro
Csikszereda a setat suma de transfer pentru care Anderson Ceara (26 de ani) ar putea ajunge la CFR Cluj.
„L-au enervat pe Messi” Primele explicații după haosul iscat în India la apariția lui Leo: „Totul a scăpat de sub control” # Golazo.ro
Lalkamal Bhowmick (38 de ani), fost internațional indian, a explicat de ce Lionel Messi (38 de ani) a abandonat evenimentul de la Calcutta.
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede” # Golazo.ro
Ionel Ganea (52 de ani) a vorbit despre pierderea fiului său, la șase luni de la tragedia care i-a răvășit familia.
Chivu, descătușat VIDEO. Explozia de bucurie a românului după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A # Golazo.ro
Genoa - Inter 1-2. Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul „nerazzurilor” a explodat de bucurie după ce a urcat pe prima poziție în Serie A.
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup # Golazo.ro
Emiratele Arabe Unite, selecționată antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a fost învinsă în semifinalele Cupei Statelor Arabe, scor 0-3, de Maroc.
Miză uriașă pentru Chivu Îi poate aduce lui Inter o sumă uriașă dacă obține primul trofeu! Când și unde se joacă Supercupa Italiei # Golazo.ro
Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) are șansa de a pune mâna pe primul trofeu al sezonului din Italia.
„Poate n-a respectat ce i s-a cerut” Sorin Cârțu, despre posibilele plecări de la Craiova: „E greu să facă față” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre posibilitatea ca Luis Paradela (28 de ani) și Florin Ștefan (29 de ani) să părăsească echipa în această iarnă.
Neymar, incognito în New York VIDEO+FOTO. Cum a apărut starul brazilian pe străzile din SUA # Golazo.ro
Neymar (31 de ani), atacantul celor de la Santos, s-a plimbat cu fața acoperită prin centrul orașului New York. Starul brazilian a încercat să nu fie recunoscut de trecători, însă nu a reușit.
Țintele lui Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat ce transferuri vor „câinii” în această iarnă: „Ar fi ideal” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a anunțat că Dinamo își dorește să facă patru transferuri în această iarnă.
La finalul meciului pe care echipa lui l-a pierdut cu 0-4 în fața lui Dinamo, antrenorul Mihai Teja a făcut o radiografie a fotbalului românesc. Nu i-a ieșit, s-a voalat filmul
Circ în Parlament Aleșii din opoziție au adus mingi de fotbal la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului » Semnificația din spatele gestului # Golazo.ro
Mai multe mingi de fotbal au apărut, luni, în Parlament, la ședința pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură în care s-a cerut demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan.
„Chivu e mai bun decât Inzaghi!” Antrenorul român, lăudat în Italia după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A: „Nu am spus-o din întâmplare” # Golazo.ro
Jurnalistul italian Sandro Sabatini (63 de ani) l-a lăudat pe Cristi Chivu (45 de ani) după victorie cu Genoa, scor 2-1.
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre schimbările care vor avea loc la echipă în această iarnă, după o jumătate de sezon sub așteptări.
