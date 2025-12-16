Comisie internațională pentru despăgubiri: peste 50 de țări sprijină compensarea pagubelor cauzate de Rusia în Ucraina
Timis Online, 16 decembrie 2025 16:20
Lideri din peste 50 de țări, inclusiv Ucraina și Moldova, au semnat la Haga înființarea Comisiei internaționale pentru revendicări, care va compensa pagubele atacurilor rusești. Peste 35 de state sprijină proiectul, finanțarea putând include active rusești înghețate, iar Registrul daunelor a primit peste 80.000 de cereri.
• • •
