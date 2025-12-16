Comisie internațională pentru despăgubiri: peste 50 de țări sprijină compensarea pagubelor cauzate de Rusia în Ucraina

13:30

ADVERTORIAL. Munca de acasă pare alegerea ideală la prima vedere: pijamale, cafea bună, zero trafic și stres. Dar care este, de fapt, realitatea? Sedentarismul, oboseala continuă și senzația că lucrezi mai mult decât la birou sunt efectele care apar treptat și care își pun amprenta asupra ta. Când spațiul personal devine și birou, este ușor ca stresul să se strecoare în viața ta de zi cu zi.