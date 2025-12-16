Planul lui Trump de a susține naționaliștii europeni este deja în curs de derulare
G4Media, 16 decembrie 2025 16:50
Planul președintelui american Donald Trump de a restabili „măreția europeană" prin susținerea partidelor naționaliste de pe continent este deja în curs de derulare, scrie Politico. Oficialii administrației Trump și liderii europeni de extremă dreapta, de la Paris la Washington, au participat la o serie de întâlniri în zilele de după publicarea Strategiei de securitate națională
• • •
Acum 10 minute
17:10
Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în cazul accidentului de la 2 Mai, soldat cu doi morţi şi trei răniţi / Instanţa supremă i-a respins recursul în casație / Decizia este definitivă
Instanţa supremă a respins marţi, 16 decembrie, o cerere de recurs în casaţie, depusă de avocaţii lui Vlad Matei Pascu, condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în
17:10
CSM a aprobat cererea judecătorului Laurențiu Beșu, care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder, de a deveni procuror
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât marți în unanimitate cererea judecătorului Laurenţiu Beşu, care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder, de a deveni procuror, potrivit ordinii de zi a CSM. Ca urmare, instituția a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de numire a lui Beși în funcţia de procuror la Parchetul de
Acum 30 minute
17:00
Stelian Ion: Chestionarul CSM, un instrument de presiune asupra magistraților, de legitimare, nu de reformă
Stelian Ion, fostul ministru USR al Justiției, a criticat inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii de a lansat un chestionar pentru magistrați. El susține într-un comunicat că nu este o cercetare deschisă, ci o încercare de a valida dinainte narațiunea convenabilă că vina pentru criza din Justiție este în altă parte. În plus, prin modul în
17:00
Cristi Danileț declanșează jihadul împotriva celor care l-au sancționat și au pierdut la CEDO
Atunci când a fost ales ca membru al CSM, Cristi Danileț a candidat împreună cu alți doi judecători, în echipă, și s-au autointitulat „Cei trei mușchetari". Între timp, „echipa mușchetarilor" s-a spart, iar Cristi Danileț pare să fi selectat alt roman: „Contele de Monte Cristo", cu al său Edmond Dantes, care se întoarce după mulți
17:00
Toaletări neavizate și nerespectarea condițiilor legale la Facultatea de Biologie din București. Direcția de Mediu a PMB confirmă abateri și a sesizat Poliția Locală / Imagini pe rețele sociale ale copacilor mutilați
Direcția de Mediu a Primăriei Municipiului București confirmă, într-un răspuns oficial transmis unui petent și consultat de G4Media, că în curtea Facultății de Biologie, din Splaiul Independenței, au fost constatate intervenții asupra arborilor care nu au respectat integral avizele emise. Sesizarea a fost inițiată în urma unor imagini și acuzații apărute pe rețelele sociale, care
16:50
16:50
Șoferul care a intrat cu mașina în mulțimea adunată la parada fotbalului din Liverpool a fost condamnat la peste 21 de ani de închisoare
Un șofer care a rănit peste 130 de persoane după ce a intrat cu mașina într-o mulțime de fani ai fotbalului care sărbătoreau titlul de campioni ai Premier League câștigat de Liverpool în luna mai a fost condamnat marți la 21 de ani și jumătate de închisoare, potrivit Euronews. Paul Doyle, în vârstă de 54
16:50
Mită de 6% dintr-un contract de 23 milioane de lei propusă directorului RAR de către administratorul unei firme și un complice / Ambii vor fi propuși la arestare preventivă
Administratorul unei societăți comerciale și un complice au fost reținuți marți, 16 decembrie, de către procurorii anticorupție sub acuzațiile de dare de mită și complicitate la aceeași infracțiune. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de
16:50
Meciul de rugby dintre Franța și Scoția contând pentru ultima etapă a Turneului celor Șase Națiuni a stabilit o audiență fantastică pentru televiziunea franceză: 9.8 milioane de telespectatori pe France 2, informează RugbyPass FR. Această performanță reprezintă un record pentru acest an, meciul de rugby adunând o audiență peste cea de la finala Champions League
Acum o oră
16:40
Firma ginerelui lui Trump a renunţat la proiectul de construcţie a unui hotel la Belgrad pe locul fostului Stat Major al armatei iugoslave, bombardat de NATO, confirmă preşedintele Vucic
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a confirmat marţi că proiectul de construcţie a unui hotel la Belgrad pe locul fostului Stat Major al armatei iugoslave, bombardat de NATO, a fost abandonat după retragerea firmei de investiţii a lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. 'Vom avea acum
16:30
Secția pentru procurori a CSM îl bagă în anchetă pe șeful DNA, Marius Voineag, după dezvăluirile Recorder
Secția de procurori a CSM a decis marți, 16 decembrie, să sesizeze Inspecția Judiciară pentru a verifica dezvăluirile din documentarul Recorder ce îl vizează pe șeful DNA, procurorul Marius Voineag. De asemenea, secția de procurori a CSM a hotărât și convocarea adunărilor generale în vederea consultării procurorilor cu privire la necesitatea modificării legii penale și
16:20
Încă un nume vechi din industria auto românească este pe cale să renască / ARO Câmpulung are în plan un vehicul 4X4 ce ar putea intra și în dotarea Armatei
Asociația Română pentru Cercetare Strategică Avansată, Nanotehnologii și Tehnologii Cuantice (ARCSANTQ) a relansat programul ARO, prin care va renaște vechea marcă auto românească. Conform Business Review, proiectul este condus de ing. Eduard Costache, membru al Asociației, și are ca scop revigorarea brandului ARO Câmpulung-Muscel, recunoscut în peste 100 de țări pentru capacitățile sale off-road. Citește integral pe
16:20
Fraternizarea dintre PSD și AUR / Ciolacu, voturi pentru Simion ca să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale / Bolojan, chemat să dea explicații în Parlament pentru retragerea trupelor americane / PSD și AUR și-au dat mâna ca să voteze moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului
Văzută initial ca puțin probabilă, o alianță între social democrați și partidul extremist AUR devine încet, încet realitate, chiar dacă conducerile celor două formațiuni neagă, deocamdată, acest lucru. G4Media vă prezintă trei momente din ultimul an când PSD și AUR au colaborat deschis. PSD și AUR, vot cot la cot la moțiunea împotriva ministrei Mediului
16:20
Președintele Nicușor Dan susține, în scurt timp, declarații după Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. G4Media transmite LIVE.
Acum 2 ore
16:00
ArcMedia gibt die offizielle Gründung der komplexesten und vielfältigsten Verlagsgruppe Rumäniens bekannt, einem Verlagsökosystem, das auf Professionalität, Pluralität und Glaubwürdigkeit basiert. ArcMedia gehört dem Unternehmer und Journalisten Radu Budeanu und vereint unter einer Marke viele der bekanntesten und angesehensten Publikationen auf dem rumänischen Markt, was einen neuen Meilenstein für die lokale Medienbranche darstellt. ArcMedia ist
16:00
ArcMedia annonce le lancement officiel du groupe d'édition le plus complexe et le plus diversifié de Roumanie, un écosystème éditorial fondé sur le professionnalisme, la pluralité et la crédibilité. Détenu par l'entrepreneur et journaliste Radu Budeanu, ArcMedia rassemble sous une seule marque plusieurs des publications les plus connues et les plus respectées du marché roumain,
16:00
PSG, bună de plată după ce a pierdut procesul cu Mbappe: 61 de milioane de euro daune către vedeta lui Real Madrid
Kylian Mbappe a câștigat procesul pe care-l avea cu PSG, fostul său club, transmite L'Equipe. Consiliul de arbitraj din Paris a decis că gruparea campioană a Franței trebuie să-i plătească vedetei de la Real Madrid suma de 61 de milioane de euro. „Clubul a indicat că nu dorea să plătească deoarece aştepta o decizie a
15:40
Femeile din Germania au câştigat din nou semnificativ mai puţin decât bărbaţii în acest an, a raportat marţi Oficiul Federal de Statistică (Destatis), citat de agenția de știri dpa, informație preluată de Agerpres. Femeile au câştigat 22,81 de euro pe oră (26,82 dolari), cu 4,24 euro mai puţin decât bărbaţii, ceea ce înseamnă că diferenţa
15:40
Rusia, condamnată la CEDO pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de opozantul Aleksei Navalnîi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de opozantul Aleksei Navalnîi, măsuri menite să elimine opoziţia, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Printre aceste măsuri, luate începând cu 2019, se numără percheziţii coordonate la scară mare, confiscarea de bunuri, îngheţarea conturilor bancare,
15:30
În ciuda opoziției Franței, Parlamentul European a votat astăzi clauzele de salvgardare ale tratatului Mercosur-UE propuse de Comisia Europeană, gândite să controleze mai strict importurile din statele latino-americane
Plenul Parlamentului European a dat undă verde clauzelor de salvgardare propuse de Comisia Europeană pentru acordul dintre UE și Mercosur, anuntă ziarul italian de business Il Sole 24 Ore. Clauzele instituie controale mai stricte asupra importurilor de produse agricole care ar putea rezulta din acord comercial cu blocul sud-american Mercosur, răspunzând astfel, cel puțin parțial,
15:30
Ponderea deficitului contului curent în PIB a fost de 8,2%, în 2024, comparativ cu 6,7% în anul precedent, potrivit unui raport al BNR
Balanţa de plăţi a României a consemnat un sold negativ al contului curent de 28,853 miliarde euro, în 2024, comparativ cu 21,497 miliarde euro în anul 2023, iar ponderea deficitului contului curent în PIB a fost de 8,2%, comparativ cu 6,7% în anul precedent, potrivit Raportului anual privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională
15:20
Verstappen explică pierderea titlului din F1 cu o glumă: „Nu poți fi pe jumătate însărcinată"
Max Verstappen a pierdut pentru doar două puncte titlul mondial din 2025 din Formula 1, dar olandezul spune că înfrângerea la limită nu l-a afectat, el fiind conștient de faptul că nu a condus deloc în campionat și că McLaren a meritat să se impună. Re
15:20
Comunitatea Corupția ucide a depus plângere la CNA împotriva postului România TV, care a prezentat protestul de duminică din București drept o „operațiune de tip militar ca o lovitură de stat” # G4Media
Comunitatea Corupția ucide a anunțat, marți, că a depus oficial plângere la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) împotriva postului România TV, care a prezentat protestul de duminică din București drept o „operațiune de tip militar ca o lovitură de stat”. „Încă nu înțelegem cum acest post nu este închis (PSD si PNL controlează CNA-ul), unicul […] © G4Media.ro.
15:20
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, le-a cerut marţi aliaţilor ţării sale, la o nouă întâlnire a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, ce reuneşte circa 50 de ţări care susţin militar această ţară în războiul cu Rusia, să aloce cel puţin 0,25% din PIB-ul lor în anul 2026 pentru cheltuielile militare ale Kievului, transmite […] © G4Media.ro.
15:20
Uniunea Europeană impune reguli stricte pentru bunăstarea câinilor și pisicilor: Ce se schimbă în 2028 și cum reacționează industria # G4Media
Pentru prima dată în Europa, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu care stabilește reguli minime la nivelul întregii Uniuni Europene privind bunăstarea și trasabilitatea câinilor și pisicilor. Această legislație, publicată pe 25 noiembrie 2025, face parte dintr-un proces legislativ de doi ani început de Comisia Europeană în 2023, prin pachetul său […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:10
Fostul judecător Cristi Danileț: Claudiu Drăgușin, judecător și membru CSM, a reprezentat Guvernul României în cauza Danileț contra României / Guvernul a pierdut cauza, constatându-se că s-a comis un abuz de către CSM / Dar Dragușin a apărat acest abuz / Îi solicit demisia! # G4Media
Fostul magistrat Cristi Danileț i-a cerut public demisia judecătorului Claudiu Drăgușin, susținând că acesta ar fi exercitat o funcție executivă în stat pentru o altă putere decât cea în care era încadrat și ar fi comis astfel un abuz. „Claudiu Drăgușin este judecător și membru CSM. La data de 18.12.2024 el a reprezentat Guvernul României […] © G4Media.ro.
15:00
EXCLUSIV România a pus în lista SAFE două corvete de producție europeană și un proiect de modernizare a navelor purtătoare de rachete # G4Media
România a inclus în lista proiectelor pe care dorește să le finanțeze prin mecanismul de apărare SAFE două corvete și un program de modernizare a navelor purtătoare de rachete din clasa Tarantul-I pe care le deține, potrivit surselor G4Media. Prin acest instrument de finanțare, statele eligibile primesc împrumuturi ieftine, cu o dobândă de maximum 3%, […] © G4Media.ro.
15:00
Bărbat reținut sub acuzațiile de viol asupra unui minor și pornografie infantilă / Ar fi determinat o minoră cu grad de handicap accentuat să se fotografieze în ipostaze sexuale explicite, iar apoi a constrâns-o să întrețină relații sexuale # G4Media
Un bărbat de 37 de ani din Ploiești a fost reținut de procurorii DIICOT, iar pe 13 decembrie a fost arestat preventiv sub acuzațile de viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă. Pe 12 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au luat măsura […] © G4Media.ro.
14:50
Georgia condiţionează normalizarea relaţiilor cu Rusia de recunoaşterea integrităţii sale teritoriale # G4Media
Georgia a condiţionat marţi normalizarea relaţiilor cu Rusia vecină, care s-au deteriorat după recunoaşterea regiunilor separatiste Abhazia şi Osetia de Sud în 2008, de recunoaşterea de către Moscova a integrităţii teritoriale a naţiunii din Caucaz, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Desigur, suntem în favoarea normalizării relaţiilor cu Rusia, dar condiţia pentru ca […] © G4Media.ro.
14:40
Tadej Pogacar vrea să-și treacă în palmares cea de-a cincea victorie în Turul Franței anul viitor, iar UAE i-a anunțat deja pe „locotenenții” pe care slovenul îi va avea în tentativa de a ajunge la Paris cu tricoul galben. UAE Team Emirates XRG vrea să dea și-n 2026 marele câștigător al Le Tour, iar „armata” […] © G4Media.ro.
14:30
Imagini din satelit ale golfului Novorossiisk arată pagubele produse la dana de acostare a submarinului rusesc pe care Ucraina susține că l-a deteriorat grav # G4Media
Atât Ucraina, cât și Rusia au anunțat luni că o dronă subacvatică ucraineană a atacat un submarin rus la dana sa din golful Novorossiisk, dar în versiuni diametral diferite. Serviciile secrete ucrainene au susținut că submarinul a suferit pagube grave. Oficialii militari ruși au afirmat că acesta nu a fost avariat, scrie BBC. Este dificil […] © G4Media.ro.
14:30
Ce gustări alegem înainte de sport sau la birou pentru un boost sănătos de energie / „Dacă avem o dietă echilibrată, putem consuma un snack de răsfăț. Atenție la porție! Ideal ar fi să aibă cel mult 300 kcal” # G4Media
De multe ori la birou ajungem să mâncăm din motive emoționale – stres, plictiseală, oboseală, nevoia de o pauză pentru care căutăm motiv – și nu din foame reală. Fenomenul este resimțit și de cei care lucrează acasă și de multe ori au un program haotic, cu ore nereglementate. „În astfel de momente creierul caută […] © G4Media.ro.
14:20
Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major / planul va lansa unele dintre cele mai importante transformări la vârful armatei din ultimele decenii (Washington Post) # G4Media
Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major al armatei americane, care ar reduce considerabil numărul de generalilor cu patru stele şi importanţa comandamentelor din Europa şi Africa, a relatat marţi Washington Post preluat de AFP. „Dacă va fi adoptat, planul va lansa unele dintre cele mai importante transformări la vârful armatei din ultimele […] © G4Media.ro.
14:00
Evaziune fiscală de peste 21 de milioane de lei în transportul de tip ride-sharing / Peste 1.000 de șoferi ar fi fost plătiți la negru pentru eludarea bugetului de stat cu taxele și contribuțiile salariale # G4Media
Administratorul mai multor firme de ride-sharing a fost plasat sub control judiciar și este anchetat de procurorii anticorupție pentru evaziune fiscală în formă continuată. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au pus în mișcare acțiunea penală și l-au plasat sub control judiciar pentru o durată […] © G4Media.ro.
14:00
Pe marile aeroporturi din Europa se anunță greve în luna decembrie, pe fondul salariilor mici și al condițiilor de lucru precare. Românii care călătoresc din și în Italia, Marea Britanie sau Spania ar putea avea parte de întârzieri. Unele greve au fost anunțate din timp, cum ar fi cele de pe aeroporturile din Italia, însă […] © G4Media.ro.
13:30
Nicușor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze de apărare reprezintă o posibilă cale și pentru Romarm # G4Media
Președintele Nicușor Dan a afirmat marți că modelul de organizare a marilor companii finlandeze din domeniul Apărării reprezintă o posibilă cale și pentru Romarm. “Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale și pentru Romarm. Am agreat că vom facilita cooperarea dintre companiile finlandeze și cele românești din această industrie și că […] © G4Media.ro.
13:30
Sectorul 2 votează cofinanțarea Arenei Dinamo cu 25 de milioane de euro din bugetul local. USR se opune: „O cheltuială disproporționată” / Proiect național al MAI realizat prin CNI, cu termen estimat 2028 / Contribuție de 2,5 ori mai mare decât la Pasajul Doamna Ghica # G4Media
Consiliul Local al Sectorului 2 votează astăzi un proiect de hotărâre privind cofinanțarea construirii Arenei Multifuncționale C.S. Dinamo București, stadion care urmează să fie realizat pe locul fostului Stadion Dinamo din Șoseaua Ștefan cel Mare. Proiectul este unul național, derulat prin Compania Națională de Investiții (CNI), cu finanțare de la bugetul de stat. Arena va […] © G4Media.ro.
13:20
Novak Djokovic se va încălzi pentru Australian Open (primul Grand Slam al sezonului 2026) la turneul de la Adelaide, o competiție de categorie ATP 250. Întrecerea va avea loc cu doar o săptămână înainte de turneul major de la Melbourne. Informația a fost confirmată de către organizatorii evenimentului de la Adelaide. În vârstă de 38 […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:10
SURSE Președinta Curții de Apel București a convocat o ședință cu judecătorii de la secția a VIII-a a instanței / Ar fi vorba de situația delegărilor de la secția amintită # G4Media
Judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a convocat marți, 16 decembrie, de la ora 12.00, o ședință cu magistrații secției a VIII-a de Contencios Administrativ și Fiscal, potrivit surselor G4Media. Ar fi vorba de îngrijorările unor judecători în legătură cu situația delegărilor de la secția a VIII-a. În prezent sunt șase colegi delegați, […] © G4Media.ro.
12:50
Oficialii Formulei 1 anunță revenirea în calendarul competițional, începând din 2027, a Marelui Premiu al Portugaliei de la Portimao. Contractul este unul pentru două sezoane (2027 și 2028). Ferrari, la răscruce înainte de noile reguli din F1: Șeful Scuderiei comentează avertismentul dur al lui Leclerc Portimao a găzduit un Mare Premiu în 2020, în momentul […] © G4Media.ro.
12:50
Un fenomen biologic neobișnuit în adâncurile oceanelor pune sub semnul întrebării teoriile despre carbon # G4Media
Adâncurile oceanelor ascund mecanisme neobișnuite de fixare a carbonului, potrivit unui nou studiu cu implicații pentru climă, scrie Mediafax. Oamenii de știință au descoperit că adâncurile oceanelor fixează carbonul în moduri ignorate mult timp, schimbând înțelegerea sistemului climatic al Pământului, scrie ScienceDaily. Un nou studiu arată că microbi neașteptați joacă un rol major în captarea […] © G4Media.ro.
12:30
MApN a solicitat Parlamentului aprobarea prealabilă pentru semnarea acordului-cadru de instruire a piloţilor pe avioanele F-16 # G4Media
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a solicitat, marţi, Parlamentului aprobarea prealabilă pentru semnarea Acordului-cadru de instruire a piloţilor pe avioanele F-16, transmite Agerpres. Acordul-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant în cadrul Centrului European de instruire F-16 (EFTC) va fi încheiat cu compania Lockheed Martin şi este pe o perioadă de 60 de luni. […] © G4Media.ro.
12:30
Cum ne îmbrăcăm de Crăciun: ghid de stil pentru masa în familie, cina cu socrii și ieșirea la restaurant # G4Media
Crăciunul este una dintre puținele ocazii din an în care moda devine profund personală. Nu este vorba despre tendințe impuse, ci despre context, emoție și mesaj. Ținuta de Crăciun spune o poveste despre cine suntem, despre respect, despre apartenență și despre felul în care ne raportăm la cei din jur. Fie că petreci sărbătorile acasă, […] © G4Media.ro.
12:30
Un copil a fost ucis cu un cuțit de un alt elev într-o școală situată la câțiva kilometri de Moscova # G4Media
Un copil în vârstă de 10 ani a fost ucis marți cu un cuțit de un alt elev într-o școală din Odințovo, la câțiva kilometri vest de Moscova, a indicat poliția rusă într-un comunicat citat de Le Figaro. La ora locală 09:00 (06:00 GMT), un elev al școlii l-a atacat cu un cuțit pe paznic, […] © G4Media.ro.
12:20
Carlos Alcaraz a fost premiat de ATP la categoria „cel mai frumos punct al anului”. Reușita ibericului a venit în cadrul turneului de la Monte Carlo, la duelul cu Daniel Altmaier. Meciul a avut loc pe zgura din Principat, în optimile turneului de categorie Masters. Liderul mondial s-a impus cu scorul de 6-3, 6-1 și […] © G4Media.ro.
12:20
Fostul eurodeputat Vlad Gheorghe susține că plenul CSM nu ar fi luat nicio decizie în privința depunerii unei plângeri penale împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, ci aceasta ar fi fost făcută doar de președinta Consiliului Superior al Magistraturii, judecătoarea Elena Raluca Costache, care ar fi putea fi anchetată acum pentru abuz în serviciu, fals și instigare […] © G4Media.ro.
12:00
Nicușor Dan: Important este să oferim Ucrainei posibilitățile de a avea un spate în negocierile pe care le poartă: sprijin financiar și garanții de securitate / În planuri aprobate de CSAT există toate scenariile posibile # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, înainte de Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc în Finalnda, că „este să oferim Ucrainei posibilitățile de a avea un spate în negocierile pe care le poartă”, subliniind că este vorba despre sprijin financiar și garanții de securitate. „Există atât în cadrul NATO cât […] © G4Media.ro.
12:00
Grecia rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro și va economisi plata dobânzilor aferente, de 1,6 miliarde de euro # G4Media
Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistenţă financiară acordate de statele din zona euro, pe fondul redresării economiei ţării după criza datoriilor din deceniul precedent, au declarat pentru agenția de știri Reuters oficiali eleni. Datoria de 5,3 miliarde de euro achitată luni era scadentă după 2031. Rambursarea va permite Greciei […] © G4Media.ro.
12:00
Un student polonez a fost reţinut sub suspiciunea că pregătea un „atac în masă” la un târg de Crăciun # G4Media
Serviciile poloneze de securitate au reţinut un student suspectat că pregătea „un atac în masă” la un târg de Crăciun, a declarat marţi Jacek Dobrzynski, un purtător de cuvânt al serviciilor speciale din Polonia, relatează Reuters preluată de Agerpres. Mateusz W., student la universitatea catolică din Lublin, voia să comită un atac folosind explozibili şi […] © G4Media.ro.
12:00
Curtea Constituţională a Portugaliei a decis luni că mai multe articole ale unei legi ce înăspreşte accesul la cetăţenie, lege votată de coaliţia guvernamentală şi extrema dreaptă, nu sunt conforme constituţiei ţării, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Textul legii, ce viza înăsprirea criteriilor de atribuire a cetăţeniei portugheze, a fost astfel retrimis […] © G4Media.ro.
