POEZIE: Eugeniu Bazil
Ziarul Lumina, 16 decembrie 2025 19:20
TOT EU DAR FĂRĂ MINEScapă-mă, Doamne, de minesă nu mai simți tortura timpuluiambivalentce îl urăscși nici măsura Legii Talece împresoară totul cu o puterenevăzută. Sunt
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 10 minute
19:40
Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), a semnat contractul de finanţare pentru proiectul eMonumente, o bază digitală care va îngloba informaţiile despre monumentele istorice - atât pe
19:40
Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, începând din 8 decembrie 2025, o monedă din tombac cuprat cu tema Centenar Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal. Aversul monedei îl prezintă
19:40
Secția Muzeului Orașului Oradea din Cetatea Oradea, găzduieşte azi, 17 decembrie 2025, de la ora 16:00, a V-a ediție a expoziției „Armonii sacre”, realizată de studenții programelor de studiu de licență
Acum 30 minute
19:30
Gabriel Boholț, unul dintre cei mai cunoscuți fotoreporteri din presa românească, este autorul expoziției de fotografie „Redescoperă tradițiile românești”, găzduită în Foaierul Sălii de Plen a Senatului
19:20
UMBRAplecând de la trupul Tău -umbra dragosteio umbră pe care o pot recunoașteatunci când stăcu braţele desfăcuteîntr-un curcubeufără de marginiUITE ÎNGERIIuite îngerii cum
19:20
Acum o oră
19:10
Pe cât de adulat de majoritatea discipolilor, pe atât de contestat de inamici, harismaticul profesor de filosofie Nae Ionescu a marcat definitiv bună parte din cultura și istoria interbelică românească.Puțin
19:10
Ca să scrii despre un om, trebuie să-i trăiești viața, spune G. Călinescu.De mai multe decenii, Florentin Popescu se străduiește să trăiască viața lui Vasile Voiculescu pentru a o pune în tiparele
19:00
Lumea a fost anunţată despre venirea lui Hristos prin proroci. Aceştia au pregătit lumea pentru venirea lui Mesia prin prorocirile lor. Prin ei Dumnezeu a vestit neamul omenesc că va veni în lume un Mântuitor,
19:00
Avva Or consideră un păcat pe care noi adesea îl considerăm neînsemnat și pe care îl practicăm cu nonșalanță, ca fiind, nici mai mult și nici mai puțin, decât: „moarte pentru suflet”. Iată ce zicea
18:50
Postul Nașterii Domnului este pentru fiecare dintre noi o perioadă de pregătire sufletească și de reflecție. Este un timp în care ne oprim din goana zilnică și ne întoarcem spre adevăratele valori ale vieții: iubirea, smerenia, apropierea de Dumnezeu. Prin post și rugăciune, sufletul nostru se curățește, iar inima devine locul în care Hristos poate să Se nască. Despre pregătirea duhovnicească în această perioadă a Postului Nașterii Domnului am vorbit cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.
Acum 4 ore
15:50
În data de 10 decembrie, un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a organizat, sub îndrumarea părintelui lect. dr. Aurel Mihai, o vizită de studiu la Casa
Acum 6 ore
15:30
Corul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, dirijat de studentul militar Alexandru Szasz şi coordonat de pr. dr Florin Pavel, Corul Regimentului 46 Artilerie, dirijat de pr. Adrian Drăgușin
15:00
Ctitori de lumină într-o lume de umbre - o lucrare în care zidurile vorbesc fără cuvinte # Ziarul Lumina
Într-o zi, Mântuitorul, aflându-Se în Templul din Ierusalim, a privit nu atât gesturile oamenilor, cât, îndeosebi, adâncul inimilor lor. Și acolo, în mulțimea care trecea, a zărit o femeie încovoiată de
14:40
Patriarhia Română, prin intermediul Sectorului cultură, pictură și restaurare și al Sectorului teologic‑educațional, organizează, în perioada 15 decembrie 2025 - 31 iulie 2026, a 15‑a ediție a Concursului
14:40
Mai multe familii defavorizate din parohiile prahovene Meri și Drăgănești au primit luni, 15 decembrie, printr‑o amplă acțiune umanitară a Sectorului social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei
14:30
Clerul și credincioșii Eparhiei Dunării de Jos au trăit, pe parcursul ultimelor săptămâni, clipe de aleasă bucurie duhovnicească prilejuite de sărbătorile a trei mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe a căror luc
14:10
În Sala „Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București s‑a desfășurat în seara zilei de luni, 15 decembrie, tradiționalul concert de colinde
14:00
În cadrul Galei Celebrităților 2025, editia a 18‑a, care a avut loc luni, 15 decembrie, Patriarhia Română a primit Premiul de Excelență pentru Inaugurarea Catedralei Naționale. Diploma de excelență,
Acum 8 ore
13:20
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit luni, 15 decembrie, în Paraclisul eparhial din Târgoviște, slujba de hirotesie întru duhovnic
13:20
La Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, cea de‑a treia ediție a concertului de muzică bizantină „Plecarea Magilor”.
13:20
Episcopia Tulcii a desfășurat luni, 15 decembrie, programul social‑filantropic „De Crăciun ne bucurăm cu toții”, ajuns în acest an la cea de‑a 17‑a ediție, o inițiativă devenită deja tradiție în via
Acum 12 ore
11:40
Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, prezentat la Zalău # Ziarul Lumina
Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române, a fost prezentat, pe 11 decembrie, la Hotel Griff din municipiul Zalău, în prezența
11:40
În Duminica a 28‑a după Rusalii (a Sfinților Strămoși după trup ai Domnului - Pilda celor poftiți la cină), 14 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și
11:30
Duminică, 14 decembrie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul obștii Mănăstirii Bogdana din județul Bacău, săvârșind
11:30
Sute de oameni au umplut, duminică seară, sala Centrului de Evenimente Agora, ascultând, timp de câteva ceasuri, grupurile de copii prezente la concertul „Colindul care ne unește”. Și în acest an,
11:30
Credincioșii care au venit duminică, 14 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava s‑au bucurat de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a
11:30
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit duminică, 14 decembrie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, din Baia Mare. Ierarhul a binecuvântat
Acum 24 ore
21:30
Sfântul Proroc Agheu era fiul lui Ido, din seminţia lui Levi şi s-a născut în Babilon, pe vremea robiei. În timpul lui Darius I (522-486 î.Hr.), împăratul perşilor, venind zile mai bune, evreii au început să
20:30
Fiule Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie
20:10
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a VI-a la cuvintele Evangheliei după Luca: „Strica-voi jitnițele mele și mai mari le voi zidi” și despre lăcomie, VII, în Părinți și Scriitori
20:10
„În vremea aceea, intrând în templu, Iisus a început să dea afară pe cei care vindeau și cumpărau în el, zicându-le: Scris este: Casa Mea este casă de rugăciune; dar voi ați făcut din ea peșteră de
19:50
Stabilirea nivelului salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul viitor a fost principala temă a consultărilor de săptămâna trecută, de la Palatul Victoria, între reprezentanţii Guvernului
19:50
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73%, iar alimentele cu 7,64%, potrivit Institutului Naţional de
19:50
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a prezentat, miercuri după-amiază, concluziile verificărilor realizate de Corpul de Control în cazul crizei apei din Prahova, din care reies deficienţe în comunicarea,
19:50
Numărul contractelor individuale de muncă (CIM) active înregistrate în ReGes/Revisal era, în iunie 2025, de 6.667.047, cu 41.404 mai puţine față de începutul anului, conform Ministerului Muncii, citat de
Ieri
19:40
Prezent la Iași, la invitația Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) din Iași, prof. univ. dr. Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea București, cunoscut
19:40
După ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, care prevede și creșterea taxelor locale,
19:30
Artoteca Bibliotecii Metropolitane București prezintă expoziția „Formare” semnată de George Dragomir Turia și Teodora Pica, doi artiști vizuali care revin în galeriile din România după mai bine de 20 de ani
19:30
Colegiul Național de Muzică „George Enescu” găzduiește expoziția „Viața și activitatea artistică a lui George Enescu”, realizată de muzeul care îi poartă numele. Expoziția foto-documentară își
19:30
Liceul „Nicolae Steinhardt”, împreună cu Școala „Copil Dorit”, invită publicul joi, 18 decembrie, la un concert de colinde tradiționale, susținut de corurile „Melos” și „Scântei”, la Catedrala
19:30
Muzeul Național de Artă al României organizează, în cadrul expoziției „RomânIA - Reprezentarea identitară a portului popular în artă”, un atelier dedicat copiilor de peste 10 ani și adulților.
19:30
Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” va susține tradiționalul concert de colinde sub cupola Ateneului Român, sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 11:00. Membrii corului vin pe scena Atenerului Român
19:20
Seara de 14 decembrie s-a înscris în memoria culturală a orașului Târgu-Neamț nu ca un simplu eveniment muzical, ci ca o adevărată sărbătoare a sufletului. Casa Culturii „Ion Creangă”, din urbea aflată su
19:20
Crăciunul este ziua în care sărbătorim Naşterea Domnului, adică venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu în chip de Prunc Preasfânt. El Se pogoară printre oameni în peştera smerită din Betleemul Iudeei,
19:10
Duminica trecută am sărbătorit Sfinții strămoși după trup ai Domnului, iar cu câteva zile înainte (pe 9 decembrie) am prăznuit Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Așadar, în preajma
19:10
În București, mașina e folosită pe post de umbrelă”, spunea un prieten, cu umor amar.Într-adevăr, e suficient să cadă trei picături de ploaie - ori chiar numai să fie înnorat - ca traficul din capitală
15:50
În zilele de 12 și 13 decembrie, la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, a avut loc un amplu eveniment filantropic, liturgic și cultural, organizat cu binecuvântarea
15:00
Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie a fost cinstit cu deosebită evlavie de către credincioșii bucureșteni la hramul Bisericii „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal. Cu această ocazie, Sfânta
14:30
Teatrul Național „Jovan Sterija Popović” din Vârșeț a găzduit joi, 11 decembrie, cea de a 3‑a ediție a Concertului de colinde „Bunule, Doamne, ai venit în Betleem”, un eveniment de referință
