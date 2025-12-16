Lapte, brânză sau unt? Pe ce vor miza procesatorii în 2026 în condițiile în care producțiile de materie primă scad. Efectul se va vedea la raft
Economica.net, 16 decembrie 2025 22:20
Afectate de volatilitatea prețurilor și de costurile ce derivă din conformarea la norme, fermele de vaci din Europa, în special cele mici, vor produce mai puțin anul viitor. Procesatorii vor trebui să aleagă astfel între ce produse să pună pe piață în cantități mai mari, cu efect asupra prețurilor la raft. România a avut cea mai abruptă a doua scădere de preț din UE față de 2024.
• • •
