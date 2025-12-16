Buzoianu, replică tăioasă la atacul lui Grindeanu: ”Dacă mâine supărăm alţi oameni conectaţi la grupurile de interese, vine PSD iar şi spune: trebuie să plece reprezentantul ăsta?”

19:40

Avem mult optimism zilele astea în privința ajungerii la un acord de pace pentru Ucraina. Se transmite permanent că „suntem aproape de un acord”, că s-au făcut progrese majore. Și într-adevăr s-a avansat în discuțiile dintre americani, europeni și ucraineni. Dar nu aceleași semnale le primim și de la partea la care este decizia finală […]