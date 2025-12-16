A doilea medic implicat în moartea prin supradoză a starului Matthew Perry, din serialul „Friends”, scapă de închisoare
HotNews.ro, 17 decembrie 2025 00:30
Al doilea dintre cei doi medici care i-au furnizat vedetei din serialul „Friends”, actorul Matthew Perry, ketamină în lunile dinaintea supradozei fatale, a fost condamnat marți de către un tribunal din California la arest la…
VIDEO Ce filme au intrat pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la Premiile Oscar 2026 # HotNews.ro
Academia americană de film a anunţat marţi listele scurte de propuneri pentru nominalizare la 12 dintre categorii în cadrul celei de-a 98-a ediţii a Premiilor Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”, informează…
MasterChef 2025, la final. Cine este marele câștigător al confruntării culinare de la Pro TV # HotNews.ro
Cosmina Boboc a reuşit să-i impresioneze pe cei trei jurați de la MasterChef, adjudecându-şi marele premiu în valoare de 75.000 de euro şi titlul de MasterChef România 2025. Marea finală a show-ului culinar a fost…
Nicușor Dan, mesaj către românii din Marea Britanie: „Am un optimism foarte puternic față de România. Pe termen mediu” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la ambasada României la Londra, cu reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie, ocazie cu care le-a transmis că are „un optimism foarte puternic” față de evoluția țării noastre, însă…
Regatul Unit va ancheta ingerința financiară străină în politica sa internă. Rusia, acuzată de dezinformare „la scară industrială” # HotNews.ro
Guvernul britanic a anunţat marţi lansarea unei anchete independente privind „ingerinţa financiară străină în politica” din Regatul Unit, în urma condamnării pentru corupţie a unui fost europarlamentar din partidul pro-Brexit UKIP, care a participat la…
Președintele american Donald Trump a anunțat că se va adresa națiunii miercuri seară, în cadrul unui discurs televizat, afirmând că anul care a trecut de la revenirea lui la putere a fost unul „excelent”, scriu…
SuperLiga: Schimbarea pe care Andrei Nicolescu vrea să o vadă la Dinamo: „Atunci am pune și mai multe probleme” # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a spus ce schimbare și-ar dori să vadă în jocul echipei lui Zeljko Kopic. Oficialul „câinilor” a explicat ce s-a schimbat în comparație cu sezonul precedent și a dezvăluit…
Documentul cu garanțiile de securitate pentru Ucraina a fost finalizat, dar Zelenski spune că „am decis să nu-l publicăm” / Mesaje tranșante de la Moscova # HotNews.ro
Documentul în care mai multe țări detaliază ce fel de garanții de securitate sunt dispuse să ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv o posibilă desfășurare de trupe, a fost finalizat, a anunțat marți…
Liderii mai multor ţări, între care Zelenski și Maia Sandu, au semnat la Haga tratatul ce înfiinţează organismul internaţional pentru despăgubiri de război datorate Ucrainei # HotNews.ro
Liderii mai multor ţări, printre care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu, au asistat marţi la Haga la semnarea unui document pentru a lansa Comisia internaţională pentru revendicări, un organism care…
Merz, anunț despre garanțiile de securitate acordate Ucrainei de SUA și Europa. Rolul trupelor occidentale după încheierea unui armistițiu # HotNews.ro
În conformitate cu garanțiile de după încetarea focului, acordate Ucrainei de către Statele Unite și Europa, forțele de menținere a păcii ar putea, în anumite circumstanțe, să respingă forțele ruse, a declarat cancelarul german Friedrich…
Jurnalista Simona Popescu a încetat din viață la 59 de ani: „Cred că cei 35 de ani de presă au fost contribuţia mea la o lume mai bună” # HotNews.ro
Fostă jurnalistă la ziarele Dreptatea, Cotidianul, Evenimentul Zilei și România Liberă, Simona Popescu realizase în ultimii ani o emisiune la Radio România Antena Satelor, scrie PaginadeMedia. „Dacă citiţi aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv…
FOTO Stația-muzeu de la metroul din Roma a fost inaugurată în apropiere de Colosseum. Exponate prezentate la o adâncime de aproape 30 de metri # HotNews.ro
În spatele porţilor de acces la metrou, călătorii pot admira, expuse în vitrine, urcioare, lămpi şi alte comori din Roma antică: staţia Colosseum şi-a deschis marţi porţile la finalul unor lucrări care au durat 13…
Primul plan pentru locuințe mai accesibile. Măsurile anunțate de UE pentru a combate creșterea prețurilor și a chiriilor # HotNews.ro
Comisia Europeană a abordat una dintre cele mai presante nevoi ale cetățenilor europeni: accesul la locuințe accesibile, durabile și de bună calitate, prin primul „Plan european privind locuințele la prețuri accesibile” prezentat marți, anunță Executivul…
Fostul deputat Cătălin Rădulescu „Mitralieră”, achitat de Curtea de Apel Bucureşti după un an de amânări în pronunțarea deciziei / Dosarul a fost reluat de la zero după schimbarea judecătorului # HotNews.ro
Fostul deputat PSD de Argeș Cătălin Rădulescu, cunoscut și sub porecla „Mitralieră”, a fost achitat marţi de Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit titlul de „Luptător…
Nicușor Dan a sesizat la CCR neconstituționalitatea Legii Novak, care impune o cotă de minim 40% sportivi români în echipele din competițiile oficiale # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate în ce privește „Legea Novak”, un proiect de lege adoptat de Parlament care impune ca echipele din competițiile naționale să fie alcătuită în proporție…
Ce efect a avut luna de campanie electorală a Ancăi Alexandrescu asupra audienței Realității Plus. Surprize în clasamentul televiziunilor de știri # HotNews.ro
Postul de știri controlat de familia omului de afaceri Maricel Păcuraru a scăzut cel mai mult în luna noiembrie, arată datele publicate de PaginadeMedia. Este luna în care vedete stației s-a aflat în cursă pentru…
SuperLiga: Laszlo Balint a fost desemnat antrenorul etapei a 20-a, după victoria cu Rapid. Cum arată echipa ideală a rundei # HotNews.ro
Laszlo Balint, tehnicianul echipei Oțelul Galați, a fost desemnat antrenorul etapei cu numărul 20 din SuperLiga, după victoria obținută în fața liderului Rapid București, scor 2-0, în Giulești. Gruparea gălățeană are doi reprezentanți și în…
Alegerile anticipate, noul obiectiv al AUR. Ce prevede manifestul politic adoptat de conducerea partidului # HotNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, marţi seară, la finalul şedinţei Consiliului Naţional de Conducere, lansarea Manifestului politic „Opoziţie totală – opoziţie naţională”, prin care partidul îşi asumă o confruntare deschisă cu guvernul Bolojan. Formaţiunea…
România riscă să piardă fonduri UE de 819 milioane EUR, prin dezangajare de la Programul de Tranziție Justă, în anul 2026. Soluția MIPE: Unirea a două programe și investiții în conducte de apă și renovarea locuințelor populației # HotNews.ro
România riscă să piardă fonduri europene de 819 milioane de euro prin dezangajare automată, la nivelul anului 2026, ca urmare a ratării cheltuirii banilor de la UE, în cadrul Programului de Tranziție Justă (PTJ), avertizează…
Emilia Șercan, mesaj despre Justiție după ce a văzut lista participanților la show-ul Survivor de la Antena 1 # HotNews.ro
„Ani de zile, tot felul de condamnați penal sau de persoane controversate au fost promovate în unele dintre cele mai populare și urmărite show-uri TV, iar lucrul ăsta continuă”, a reacționat marți jurnalista Emilia Șercan,…
UE renunță oficial la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035, o măsură emblematică a „Pactului verde european”. Cum vor compensa producătorii auto emisiile # HotNews.ro
Uniunea Europeană a renunţat, marţi, la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, o măsură emblematică a „Pactului verde”, ca răspuns la criza cu care se confruntă sectorul în…
Lovitură de stat în Franța, un fake news care l-a alarmat pe Macron. „Unul dintre colegii africani mi-a trimis un mesaj” # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a deplâns marţi că nu a reuşit să obţină retragerea unei ştiri false de pe Facebook care pretinde că a fost înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat…
Impas pentru avionul de vânătoare de generația a cincea, dezvoltat de trei dintre marile puteri europene. „Foarte puțin probabil” # HotNews.ro
Proiectul de 100 de miliarde de euro, în cadrul căruia cele trei țări urmau să construiască împreună un avion de vânătoare de generația a cincea pentru a înlocui aparatele de luptă Rafale ale Franței și…
Ciprian Ciucu explică de ce nu a ieșit în public după victoria în alegerile din București. „Vreau să nu vorbesc aiurea” # HotNews.ro
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că în această perioadă studiază bugetele, organigramele, precum şi proiectele de investiţii ale municipalităţii, motiv pentru care a preferat să-și limiteze aparițiile publice, informează Agerpres.…
Grecia a rambursat anticipat peste 5 miliarde de euro. De ce vrea să achite mai devreme din împrumuturile primite în timpul crizei datoriilor # HotNews.ro
Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistență financiară acordate de statele din zona euro, pe fondul redresării economiei țării după criza datoriilor din deceniul precedent, au declarat pentru Reuters oficiali…
Cel mai vândut scriitor român numește un serial „capodoperă” ce poate fi văzut în streaming: „Primul sezon a fost senzațional, dar al doilea e absolut incredibil” # HotNews.ro
Igor Bergler, cel mai vândut scriitor român din ultimii 30 de ani, spune că a descoperit o „capodoperă” de serial printre numeroasele producții de slabă calitate care pot fi văzute și pe platformele de streaming…
Franța a intrat oficial în declin demografic. Perioada care a dus la scăderea numărului anual al nașterilor # HotNews.ro
Rata anuală a naşterilor în Franţa este mai mică decât cea a deceselor pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial, o îmbătrânire mai rapidă decât cea prevăzută de Institutul Naţional de Studii Demografice…
Un politician de la vârful PE pune sub semnul întrebării funcționarea coaliției, dacă legea pensiilor magistraților pică la CCR / Întrebarea la care nu are răspuns # HotNews.ro
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu, care este și vicepreședintele Legislativului comunitar, a declarat marţi că va lua toate măsurile posibile, în calitate de raportor privind implementarea Mecanismului de Rezilienţă, ca România să nu piardă niciun ban…
Ministerul Justiției din Rusia a desemnat marți postul german de televiziune Deutsche Welle (DW) drept organizație „indezirabilă”, acesta devenind astfel cel mai recent canal de știri extern inclus pe lista neagră a țării, în contextul…
Probleme cu alimentarea cu energie la centrala de la Zaporojie. Este pentru a treia oară de la începutul lunii # HotNews.ro
Centrala nucleară de la Zaporojie, aflată în Ucraina, dar sub control rusesc, primește energie electrică doar de la una dintre cele două linii de alimentare, a anunțat conducerea rusă a centralei, citată de Reuters. Cealaltă…
Decizie definitivă a judecătorilor în cazul liberării condiționate a sirianului Omar Hayssam. Pledoaria avocatului său: „A scris cărți, a predat cursuri de economie și istorie orientală” # HotNews.ro
Tribunalul Ilfov a respins marți, 16 decembrie, cererea privind liberarea condiționată a sirianului Omar Hayssam, care execută o pedeapsă de 24 de ani de închisoare. Este a treia oară când instanța se opun ieșirii din…
Bismark și actualul sistem de pensii. Statul bunăstării nu a fost inventat de stânga, ci a fost inventat ca să oprească stânga # HotNews.ro
În 1879, Bismarck și-a abandonat partenerii de coaliție, Național-Liberalii, și a creat un nou bloc de putere protecționist, determinându-i pe ceilalți să accepte protecția tarifară pentru industria siderurgică, care se lupta cu producătorii britanici. El…
De ce femeile sunt cele care, de regulă, se ridică și au curaj. De la judecătoarea Raluca Moroșanu la medicul Camelia Roiu # HotNews.ro
Acum 36 de ani, la Timișoara, românii refuzau să se mai supună ordinului „circulați și eliberați locul”, atunci când s-au aflat în fața unei nedreptăți. Mulțimea s-a adunat în jurul bisericii pastorului Tokes și a…
Pentru protejarea lui Putin: Duma de Stat a Rusiei adoptă o lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţele din alte țări # HotNews.ro
Cameră Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează…
Unul dintre cei mai bogați oameni din lume a numit „cel mai greu” lucru pe care l-a făcut vreodată: „Toată lumea mă întreba ce e internetul” # HotNews.ro
Capitalizarea de piață a Amazon se situează astăzi în jurul valorii de 2,38 trilioane de dolari, iar fondatorul său Jeff Bezos este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la…
Ciocolata Dubai este periculoasă pentru persoanele cu alergii, avertizează o instituție din Marea Britanie # HotNews.ro
Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume preparatele de tipul ciocolatei Dubai, după ce s-a constatat că o serie de produse nu au îndeplinit standardele alimentare din Regatul Unit, a avertizat agenţia de supraveghere…
Trecerea la REGES Online, pe ultima sută de metri: Înrolare și cerințe tehnice, amenzi și recomandări. Tot ce trebuie să știe angajatorii și salariații # HotNews.ro
Angajatorii mai au la dispoziție 15 zile pentru a realiza tranziția obligatorie la REGES Online, termenul-limită fiind 31 decembrie 2025. Doi specialiști de la firma de contabilitate D&C Conta, care oferă și servicii de salarizare…
Program „vital” pentru Italia: 2,4 miliarde de euro pentru nave de război multifuncționale / „Un cadou de Crăciun cu adevărat neplăcut”, denunță opoziția # HotNews.ro
Guvernul de la Roma a solicitat Legislativului să aprobe o investiție de 2,4 miliarde de euro (aproximativ 2,82 miliarde de dolari) pe o perioadă de 15 ani pentru întreținerea și modernizarea flotei de fregate a…
Tranzacție pentru plata datoriilor Euroins: Câți bani a obținut lichidatorul judiciar pe acțiunile deținute de asigurătorul în faliment la PAID # HotNews.ro
CITR, lichidatorul judiciar al Euroins, fostul lider RCA intrat în faliment, a vândut marți, prin licitație, pachetul de 5,5% din acțiunile pe care le deținea firma falimentară în cadrul PAID România, societatea care emite asigurările…
ULTIMA ORĂ Schimbare la mașini. Se renunță oficial la interdicția motoarelor cu combustie în 2035. Producătorii vor decide câte mașini electrice vor produce # HotNews.ro
Măsurile ce vor schimba radical strategia de reducere a emisiilor de CO2 în Uniunea Europeană au fost anunțate oficial acum de reprezentanții Comisiei Europene și acordă flexibilitate constructorilor auto să vândă în continuare mașini cu…
Ce spune Sorin Grindeanu când este întrebat despre încălcarea protocolului coaliției în cazul Dianei Buzoianu. Ce prevede articolul 19 # HotNews.ro
Întrebat de jurnaliști despre acuzațiile partenerilor din coaliție legate de încălcarea protocolului, Sorin Grindeanu a evitat, marți, să dea un răspuns clar referitor la această situație. „Pe oamenii fără apă, nu îi interesează hârtiile”, a…
CSM a aprobat cererea lui Laurențiu Beșu de a fi numit procuror. Judecătorul făcuse dezvăluiri în documentarul Recorder # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea lui Laurențiu Beșu de a fi eliberat din funcția de judecător pentru a fi numit într-un post de procuror în Giurgiu. Decizia CSM a fost luată, marți, unanimitate…
Răzvan Cuc, fost ministrul al Transporturilor în guvernele Grindeanu și Tudose, a fost reţinut, marţi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni de dare de mită şi complicitate la dare…
Radu Gologan, matematician: „E o mare prostie să interzici telefonul la școală. Haideți să le folosim corect, mai degrabă! La ora de matematică toți copiii ar trebui să aibă telefonul sau tableta pe masă” # HotNews.ro
Radu Gologan este matematician, președintele Societății de Științe Matematice din România, iar din 1978 se ocupă de pregătirea olimpicilor pentru competiții naționale și internaționale. Timp de 17 ani (până în 2018), a coordonat lotul olimpic…
VIDEO Cristi Danileț, mesaj direct pentru Lia Savonea după decizia CEDO. Cere trei demisii de la vârful magistraturii # HotNews.ro
Fostul judecător Cristi Danileț i-a cerut marți președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) Lia Savonea și altor doi magistrați importanți să își dea demisia din magistratură după ce CEDO i-a dat dreptate în…
„Rusia este cea mai semnificativă amenințare directă la adresa păcii”. Opt țări de pe flancul estic, inclusiv România, lansează un avertisment sumbru și un apel la apărare # HotNews.ro
„Transmitem un mesaj clar și fără echivoc: flancul estic al Europei este o responsabilitate comună și trebuie apărat cu urgență, leadership și hotărâre”, spun opt țări, printre care și România, la finalul unui summit desfășurat…
Doar 30 de minute de soare în două săptămâni într-o capitală europeană. O situație nemaiîntâlnită de aproape 100 de ani # HotNews.ro
Stockholm a înregistrat doar o jumătate de oră de soare în prima jumătate a lui decembrie, iar asta înseamnă că, dacă tendinţa continuă, această lună ar putea deveni cel mai înnorat decembrie din 1934, potrivit…
BREAKING Procurorii din CSM sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA Marius Voineag după documentarul Recorder # HotNews.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie semnalate de Recorder. Marius Voineag…
Președintele Nicușor Dan face marți după-amiază declarații de presă la Helsinki, în contextul participării sale la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc la House of the Estates, în capitala Finlandei.…
Un al doilea avion al unei companii aeriene rusești a luat foc în timpul unei curse în doar o lună # HotNews.ro
Un avion Boeing 777 operat de compania aeriană rusă Nordwind Airlines, care urma să zboare de la Moscova la Cuba, a renunțat marți la decolare după ce unul dintre motoarele sale a luat foc în…
