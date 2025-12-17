Cartea de Tarot a zilei de 17 decembrie. Adevărul trebuie spus direct astăzi!
Cancan.ro, 17 decembrie 2025 06:40
Cartea de Tarot a zilei aduce un mesaj clar: este timpul adevărului spus direct, fără ocolișuri. Regina de Săbii ne invită să renunțăm la iluzii, să gândim limpede și să luăm decizii bazate pe logică, […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
07:00
Astăzi, prin București, viitorul muzicii s-a discutat la taclale, pe bordură, cu stil de film mafiot și final clasic de Capitală: „șefu’, mută mașina”. Mario Fresh (26 de ani) și Lazy Ed (27 de ani) […]
Acum 15 minute
06:50
Calendar ortodox 17 decembrie 2025. Sărbătoare mare, mulți români îi poartă numele celui pomenit astăzi # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
Acum 30 minute
06:40
Cartea de Tarot a zilei aduce un mesaj clar: este timpul adevărului spus direct, fără ocolișuri. Regina de Săbii ne invită să renunțăm la iluzii, să gândim limpede și să luăm decizii bazate pe logică, […]
Acum o oră
06:30
Curs valutar BNR, 17 decembrie 2025. Aurul a scăzut considerabil, ce se întâmplă cu euro? # Cancan.ro
Banca Națională a României a anunțat cursul valutar oficial pentru data de 17 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi? Cotațiile BNR vor fi actualizate începând cu ora 13:00. În ziua precedentă, […]
06:20
Noul sezon Emily in Paris revine pe Netflix joi, 18 decembrie 2025! Un personaj-cheie părăsește serialul # Cancan.ro
„Emily in Paris”, „serialul pe care toată lumea iubește să-l urască”, revine cu sezonul 5, iar noutățile anunțate de Netflix par promițătoare. Netflix a reînnoit serialul de succes în septembrie 2024, exact când a apărut […]
06:10
Horoscop chinezesc 17 decembrie. Astăzi, energiile zodiacului chinezesc sunt influențate de generozitatea și spiritul optimist al Mistrețului, simbol al bunăstării, al sincerității și al plăcerilor simple ale vieții. Este o zi în care deschiderea sufletească […]
Acum 2 ore
06:00
A reușit să fure 5 milioane € în doar 17 minute. Ce se întâmplă cu românul care a orchestrat cel mai mare jaf din ultimul secol # Cancan.ro
George Ploscaru, supranumit de presa franceză „hoțul cu mâini de aur”, după ce a dat lovitura vieții sale în doar 17 minute, furând diamante în valoare de 5 milioane de euro dintr-un magazin de lux […]
05:50
Care este „rețeta” unui creier tânăr, potrivit neurochirurgului Leon Dănăilă: „Trebuie să acordăm atenție unor factori esențiali” # Cancan.ro
Leon Dănăilă, unul dintre cei mai mari neurochirurgi români explică simplu și clar ce poți face zilnic pentru a-ți menține creierul sănătos până la adânci bătrâneți. Nu e vorba de pastile sau diete-minune, ci de […]
05:40
Prognoza meteo pentru miercuri, 17 decembrie 2025. În sfârșit iarna își intră în drepturi! A venit frigul! # Cancan.ro
România se confruntă mâine cu o zi rece de iarnă, cu temperaturi apropiate de pragul de îngheț în cea mai mare parte a țării. Vremea va fi în general stabilă, fără precipitații importante, însă senzația […]
Acum 8 ore
01:00
Cine este Nick Reiner, acuzat că și-a ucis tatăl, celebrul regizor Rob Reiner. A avut numeroase probleme de-a lungul vremii # Cancan.ro
Celebrul cineast american Rob Reiner și soția sa, producătoarea Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți duminică în casa lor din Brentwood, California. Vestea morții acestora a șocat Hollywood-ul, iar ancheta, care este în desfășurare, […]
00:40
Crăciunul de acum 30 de ani: cât de „lux” era, de fapt, sărbătoarea când salariul ajungea doar de o sărmăluță? # Cancan.ro
Dacă te întorci în decembrie 1996, descoperi o Românie în care magia sărbătorilor era umbrită serios de realitatea portofelului. Inflația zbura la aproape 39% pe an, iar românii numărau fiecare mie de lei vechi cu […]
00:20
Horoscop 17 decembrie 2025. Zodia care va avea planurile pentru sărbători date peste cap # Cancan.ro
Horoscop 17 decembrie 2025. Află zodia care va avea date peste cap planurile pentru sărbători, dar și ce au prezis astrele pentru restul nativilor din zodiacul european. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Zi […]
00:00
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară de la Oscarurile din 1989 # Cancan.ro
Revederea emoționantă a acestei rochii a devenit un moment viral pentru actriță, după ce o fană a recreat celebra ținută Betsey Johnson pe care Drew Barrymore a purtat-o la doar 14 ani, la Premiile Oscar […]
00:00
Fiecare zi merită condimentată cu un râs sănătos, iar pentru asta am pregătit un banc care, sunt convins, îți va stârni hohote de veselie. Protagonistul, un tip care merge la bancă pentru a face o […]
16 decembrie 2025
23:50
”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere nu sunt pentru oricine # Cancan.ro
Vloggerul Zbir este urmărit de milioane de oameni pe toate rețelele de socializare și are câștiguri de ordinul zecilor de mii de euro pe lună din online și campanii de promovare. Nu este de mirare […]
23:50
Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat # Cancan.ro
După ce luni de zile a fost în cutarea casei perfecte, Marilu a găsit-o. Influncerița și noul său iubit și-au achiziționat o locuință împreună. Însă, până vor putea să se mute, cei doi stau în […]
23:40
Crăciun de coșmar pe Netflix cu „Stranger Things”! Trailerul final anunță cel mai întunecat sfârșit din istoria serialului # Cancan.ro
CANCAN.ro îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup […]
23:40
Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit de când mă știu” # Cancan.ro
În cel de-al șaptelea battle din competiția „Chefi la cuțite”, concurenții au avut de realizat o singură farfurie cu tematică specială. Tema a fost inspirată din povești celebre, iar echipele au putut alege între „Hansel […]
23:30
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare # Cancan.ro
Rodica Stănoiu (86 de ani) a fost deshumată astăzi, după ce procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă, în urma unor articole de presă publicate de CANCAN.RO și strictsecret.ro, bazate pe declarațiile celor care […]
23:20
Influenceriță, moartă într-un accident rutier cauzat de un șofer băut! Cristina avea 41 de ani și o carieră de succes în afaceri # Cancan.ro
Fârșit tragic pentru o cunoscută influenceriță. Aceasta s-a stins din viață în urma unui accident rutier cumplit. A murit la doar 41 de ani, iar fanii săi sunt în stare de șoc. Sfârșitul acesteia a […]
23:20
Înainte de Oana, sau Yasmine, a fost Dana. Cine o mai ține minte pe iubita lui Pepe? Noi am găsit-o în arhiva noastră! # Cancan.ro
Am scotocit prin arhive și am găsit imaginea care spune totul despre începuturile lui Pepe: tânăr, focos, gelos și îndrăgostit până peste cap. De la certuri pasionale și împăcări „mai dulci”, la munca din piață […]
23:20
Cine este tânărul de 25 de ani care a murit în accidentul din Arad! Era un student promițător, colegii sunt în stare de șoc # Cancan.ro
Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Șicula, județul Arad, în data de 14 decembrie, soldat cu moartea unui tânăr de 25 de ani și rănirea altor două persoane. Tragedia a implicat un […]
23:10
Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini # Cancan.ro
Luxul extrem și pofta de mâncare simplă s-au întâlnit la prânz, în Floreasca. Pescobar (Paul Nicolau, antreprenor, 39 de ani) a demonstrat că poți coborî dintr-un Rolls-Royce Ghost Series II și să mănânci preparate normale, […]
Acum 12 ore
23:00
Scandal în lumea modei. Miss Finlanda a rămas fără titlu după ce s-a pozat într-o ipostază considerată rasistă # Cancan.ro
Miss Finlanda, Sarah Dzafce, s-a confruntat cu reacții negative după ce în mediul online a apărut o fotografie în care aceasta își trage colțurile ochilor, un gest considerat ca fiind o ofensă adresată persoanelor de […]
22:50
Cum arăta Zoli Toth, înainte de Sistem și BeatAgora. Poza de arhivă care arată cum arăta visul, înainte să devină misiune! # Cancan.ro
Păr țepos, tricou fără mâneci și o privire care trăda ambiția unui tânăr hotărât să ajungă pe scenă. Am găsit în arhivă imaginea cu Zoli Toth din perioada Star Factory, anii în care drumul spre […]
22:40
O nouă ruptură printre cuplurile de la Mireasa! Doi foști concurenți, ce au plecat împreună din emisiune, au ajuns acum la divorț. Zvonurile unei despărțiri au apărut de ceva timp, iar acum au fost confirmate. […]
22:30
Adevărul despre tăvălugul de taxe din 2026. Ce înseamnă noile biruri pentru buzunarul tău? # Cancan.ro
După sărbătorile de iarnă, un nou val de taxe și creșteri de prețuri ne lovește. În 2025, scumpirile la utilități, majorarea TVA-ului, prețurile ridicate la carburanți și inflația galopantă ne-au afectat, iar guvernul a concluzionat […]
22:20
Dezvăluiri șocante din culisele Survivor! Chitoșcă, atac dur la adresa lui Cătălin Moroșanu: „Cel mai mare fals, m-a dezamăgit! ” # Cancan.ro
Fostul mijlocaș Sebastian Chitoșcă, în vârstă de 33 de ani, a vorbit deschis în cadrul unui podcast la care a fost invitat despre experiența sa la Survivor România 2021 și despre conflictul cu unul dintre […]
22:20
Donald Trump Jr., fiul președintelui Statelor Unite, și vedeta Bettina Anderson s-au logodit. Anunțul a fost făcut chiar de liderul de la Casa Albă. Cei doi s-au logodit luni, 15 decembrie. Aceasta este cea de-a […]
22:10
EXCLUSIV CANCAN! Cine este, de fapt, biderul anonim nou intrat în Licitația de Iarnă Artmark 2025: Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, intrare spectaculoasă în Elita Artei Românești # Cancan.ro
Licitația de Iarnă Artmark, unul dintre cele mai prestigioase evenimente anuale dedicate artei românești, a fost anul acesta scena unei mișcări care a luat prin surprindere până și pe cei mai experimentați colecționari. În timp […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Panica sporește la Cluj: alți doi angajați ai salonului au ajuns la spital! S-a extins ancheta epidemiologică # Cancan.ro
După ce două cazuri de lepră au fost confirmate la un salon din Cluj, Direcția de Sănătate Publică a extins ancheta epidemiologică. Opt colegi ai celor două maseuze, care au fost depistate cu boala infecțioasă, […]
21:40
Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026, potrivit ministrului Muncii. Ei sunt seniorii României care vor primi bani în plus # Cancan.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că sprijinul financiar pentru pensionari va continua și în anul 2026. Oficialul a precizat că măsura va fi direcționată, ca și până acum, către persoanele vârstnice cu venituri reduse, […]
20:50
Melek, văduva lui Dani Vicol, a răbufnit: „Deci, oficial, Mario Iorgulescu este liber!” Acuzații grave la adresa magistraților: „Au foarte multe conturi pline, pline de bani” # Cancan.ro
Au trecut șase ani de când Mario Iorgulescu a provocat un teribil accident rutier, în care Dani Vicol și-a pierdut viața. În urma lui au rămas soția, Melek, și cei doi copii. Acum, văduva acestuia […]
20:50
Fotbalistul care vrea să părăsească echipa din cauza soției! Blondina l-a pus să se transfere imediat. Care e motivul # Cancan.ro
Karim Adeyemi, unul dintre cei mai importanți jucători ai Borussiei Dortmund, a transmis conducerii clubului dorința de a părăsi echipa și insistă pentru un transfer cât mai rapid. Conform informațiilor apărute în presa germană, decizia […]
20:10
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție # Cancan.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să respingă recursul în casație formulat de Vlad Pascu. Avocații acestuia au solicitat reducerea pedepsei de zece ani de detenție, însă instanța supremă a menținut hotărârea pronunțată […]
20:00
Este marți și a venit timpul să ne antrenăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere pare simplu, este nevoie de ceva […]
19:20
Finala MasterChef România, sezonul 10! Cine va pleca acasă cu premiul cel mare de 75.000 de euro # Cancan.ro
Așteptarea a luat sfârșit! În această seară, 16 decembrie, are loc finala MasterChef, sezonul 10. Trei concurenți intră în lupta finală și trebuie să dea tot ce au mai bun pentru a pune mâna pe […]
19:20
Cresc bursele cu 200-500 de lei pentru acești elevi din România! Consiliul Local a făcut anunțul oficial # Cancan.ro
Consiliul Local al Sectorului 2 a decis, marți, majorarea burselor acordate elevilor, prin suplimentarea burselor de merit cu 500 de lei pe lună și a burselor sociale cu 200 de lei lunar. Măsura vizează sprijinirea […]
19:00
Vești bune pentru Dani Mocanu și fratele lui, înainte de Crăciun! Ce a decis instanța din Italia # Cancan.ro
Curtea de Apel din Napoli a stabilit un nou termen în dosarul de extrădare al lui Dani Mocanu și al fratelui său, Ionuț Nando Mocanu. Instanța italiană a fixat data de 20 ianuarie 2026 pentru […]
18:50
Carmen Harra, previziuni despre 2026 și noua etapă anormală în care intrăm până în 2033: „Creăm o altă realitate, iar omenirea parcă se trezește” # Cancan.ro
Ca în fiecare final de an, și de această dată Carmen Harra aduce previziunile pentru anul următor. Celebra clarvăzătoare a vorbit despre ce se va întâmpla în 2026, iar de data aceasta vine cu vești […]
18:40
Vedetele din România care nu vor să mai audă de reality-show-uri! ”Nu! Ne-a ajuns. Nu sunt pentru noi” # Cancan.ro
Multe dintre vedetele din România și-au ieșit din zona de confort și au acceptat să participe la reality show-uri destul de dure. La fel a făcut și un cuplu celebru. Au avut parte de aventura […]
18:10
Când începe „Podul: poveștile care ne leagă”, emisiunea care promite o călătorie emoționantă între România și Bulgaria # Cancan.ro
Un program dedicat memoriei, istoriei comune și legăturilor dintre generații va fi difuzat vineri, 19 decembrie, la ora 22:30, pe TVR 1. Televiziunea Română, împreună cu Televiziunea Națională Bulgară, propun publicului un proiect comun intitulat […]
Acum 24 ore
17:50
Cine e Iustin HVNDS de la Survivor 2026. Care este numele din buletin și la ce emisiune TV l-ai mai văzut # Cancan.ro
Noul sezon al celui mai urmărit show din sezonul rece, Survivor România, va debuta pe 9 ianuarie la Antena 1, iar publicul a aflat deja o parte dintre concurenții care vor intra în competiție. Printre […]
17:40
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane” # Cancan.ro
Cristina Cioran se pregătește intens pentru primul Crăciun alături de cel mai nou membru al familiei, Max. Vedeta va fi nevoită să își petreacă sărbătorile doar alături de copii, asta pentru că Alex Dobrescu, tatăl lor, […]
17:30
Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale! # Cancan.ro
Controversele de după moartea Rodicăi Stănoiu i-au determinat pe procurori s-o deshumeze pe fosta ministră a Justiției. Colegii de breaslă, dar și apropiații, s-au declarat revoltați de faptul că a fost îngropată fără autopsie, mai […]
17:30
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România # Cancan.ro
În apropierea sărbătorilor de iarnă, coșurile cadou din supermarketuri au devenit unul dintre cele mai căutate produse. Perfecte pentru orice tip de ocazie acestea se clasează în topul preferinţelor cumpărătorilor atunci când oferă un dar. […]
17:10
Imaginea durerii de la înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani găsit mort de mama sa. Zeci de oameni au dat năvală în cimitirul din Timișoara # Cancan.ro
Marco Iacsin, tânărul din Timișoara care a murit după ce s-a întors de la o petrecere de majorat, a fost condus pe ultimul drum. Băiatul de numai 18 ani a fost înmormântat astăzi, 16 decembrie. […]
17:00
Concurentul de la Survivor 2026 care i-a spus fiicei să îl facă bunic: „Ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii” # Cancan.ro
Cristi Boureanu nu mai poate să aștepte! Vrea să devină bunic! Concurentul Survivor 2026 a purtat discuția cu fiica lui în vârstă de 25 de ani și i-a spus dorința lui. Cum a decurs conversația? Toate detaliile […]
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.