SUA atacă trei nave legat de traficul de droguri, făcând cel puțin opt morți
Euractiv.ro, 17 decembrie 2025 09:50
Statele Unite au atacat luni trei nave care „navigau pe rute cunoscute de trafic de droguri în Pacificul de Est și erau implicate în traficul de droguri”, potrivit armatei SUA, care a raportat moartea a opt „narcoteroriști” în cadrul operațiunilor.
Lepra revine în Europa, după mai bine de 30 de ani: cazuri înregistrate în România și Croația # Euractiv.ro
Două țări est-europene au raportat recent reapariția leprei, o boală care părea a fi de domeniul trecutului pe continent, relatează „RAI News” (Italia).
Acordul comercial UE-Mercosur este în pericol, iar Italia ar putea fi factorul decisiv # Euractiv.ro
Tăcerea Italiei cu privire la pactul comercial Mercosur este asurzitoare și potențial decisivă. Roma ar putea deveni factorul decisiv între susținătorii acordului și țările care încearcă să îl blocheze, notează „Euronews” (Italia).
În Madagascar și în Comore, Moscova își continuă strategia de destabilizare a influenței franceze, prezentându-se drept apărătoare a Sudului global și profitând de nevoile vitale ale populațiilor, constată „Le Monde” (Franța).
Guvernul maghiar a inițiat declararea mișcării Antifa drept organizație teroristă în UE # Euractiv.ro
Urmând exemplul Statelor Unite, Guvernul maghiar a inițiat clasificarea mișcării Antifa drept organizație teroristă în Uniunea Europeană, a anunțat luni, la Bruxelles, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó.
Exilul lui Assad în Moscova luxului: „Locuiește într-una dintre cele mai scumpe zone din lume” # Euractiv.ro
După 14 ani de război civil, 600.000 de morți și 14 milioane de refugiați, fostul președinte sirian Bashar al-Assad se întoarce la iubitele sale oftalmoscoape, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
În ce stare este Hong Kong-ul? Care este semnificația condamnării lui Jimmy Lai, editorul unui ziar independent care riscă să-și petreacă zilele în închisoare?, se întreabă „Corriere della Sera” (Italia).
Aproape jumătate dintre bulgari (40,3%) consideră că cel mai bine este ca țara să fie guvernată de o nouă forță politică, conform datelor dintr-un studiu sociologic realizat de Alfa Research, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
Comisia Europeană intenționează să introducă cote pentru naționalitățile slab reprezentate # Euractiv.ro
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de cote pentru a mări numărul angajaților din țări slab reprezentate precum Irlanda și Danemarca, scrie „Politico” (Belgia) sub semnătura lui Nicholas Vinocur.
Escaladează tensiunile în Marea Neagră: Turcia intervine cu avioane F-16 și doboară o dronă # Euractiv.ro
Ministerul turc al Apărării a anunțat marți că avioanele F-16 turcești au intervenit pentru a elimina amenințarea reprezentată de o dronă „scăpată de sub control”, care se apropia de spațiul său aerian național din Marea Neagră.
Rusia este principala amenințare la adresa păcii astăzi, mâine și în viitorul previzibil, au declarat la Helsinki opt țări din Alianță, scrie „Sega” (Bulgaria), state participante la ceea ce pare a fi un nou format al Flancului Estic.
Kievul a salutat luni „progresele” în negocierile cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului cu Rusia, în timpul discuțiilor cu emisarii americani în capitala Germaniei, sintetizează „Courrier International” rezultatul discuțiilor de la Berlin.
Secția pentru procurori a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea șefului DNA, Marius Voineag, aspecte semnalate în materialul difuzat de Recorder.
Președintele Nicușor Dan a fost pus marți să comenteze dacă își menține opinia că problemele din justiție trebuie rezolvate strict din interiorul sistemului, după victoria la CEDO a judecătorului Cristi Danileț.
Cetățeanul Nicușor Dan spune că ar vrea să audă din partea Coaliției „mai puțin zgomot de fond" # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, la Helsinki, dacă votarea moțiunii simple inițiată de AUR împotriva ministrei USR a Mediului și fără o demisie a ei lucrurile în Coaliție nu mai funcționează.
PSD va vota oricând contra unui ministru din Guvern, dacă el pune în pericol oameni, spune Grindeanu # Euractiv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat marți de ce PSD a votat alături de AUR demiterea ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, deși gestul încalcă protocolul Coaliției de guvernare.
Președintele PSD, Sori Grindeanu, a venit marți cu o reacție după scandalul din Justiție iscat de investigația jurnaliștilor de la Recorder.
Guvernul chinez consideră că prețurile cărnii de porc din UE este dumping și impune tarife punitive. Experții văd măsura mai mult ca pe un mijloc de exercitare a presiunii pentru promovarea exportului de mașini electrice.
Nicușor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace imediată # Euractiv.ro
Înaintea participării la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est din Finlanda, președintele Nicușor Dan s-a declarat sceptic cu privire la faptul că Rusia vrea o pace imediată.
Birourile permanente reunite au trimis Comisiilor de apărare din Parlament solicitarea privind obținerea aprobării prealabile pentru semnarea Acordului-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant de la Centrul de Instruire F-16.
Procurorii anticorupție efectuează marți percheziții în București și Ilfov într-un dosar în care se investighează infracțiuni comise în acest an.
Președintele SUA, Donald Trump, a creat controverse după ce a sugerat că moartea celebrului regizor Rob Reiner ar fi fost cauzată de „anti-trumpismul” acestuia, stârnind critici din toate taberele politice.
Rusia va bloca apelurile telefonice din 47 de state considerate „neprietenoase” fără acordul prealabil al utilizatorilor, invocând combaterea fraudelor. Măsura face parte dintr-o ofensivă mai largă de control, informează „Ukrinform” (Ucraina).
Trupa punk feministă anti-Kremlin Pussy Riot din Rusia a fost desemnată luni de un tribunal din Moscova drept organizație extremistă, interzicându-i-se activitatea în Rusia la cererea Parchetului General, informează „Reuters” (Marea Britanie).
Reacții după pronunțarea verdictului în cazul magnatului media din Hong Kong Jimmy Lai # Euractiv.ro
Magnatul media din Hong Kong Jimmy Lai a fost găsit vinovat luni pentru două acuzații de conspirație cu forțe străine și o acuzație de răzvrătire, care i-ar putea aduce o pedeapsă cu închisoarea pe viață, informează „Reuters” (Marea Britanie).
Kelemen Hunor: Votarea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu de PSD încalcă protocolul Coaliției # Euractiv.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că sunt probleme în Coaliție, care pare în acest moment nefuncțională, după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a trecut inclusiv cu voturi de la PSD.
Laureata Nobel pentru Pace Narges Mohammadi din Iran a fost dusă de două ori la spital după arestare # Euractiv.ro
Laureata iraniană a Premiului Nobel pentru Pace Narges Mohammadi a fost dusă de două ori la camera de urgență a spitalului după ce a fost lovită de forțele de securitate care au arestat-o pe 12 decembrie, a declarat luni familia ei.
Donald Trump a declanșat o nouă serie de critici la adresa mai multor țări europene, în special în ce privește modul în care acestea gestionează imigrația, notează „Euronews” (Italia).
Guvernul italian a stabilit imediat relații excelente cu noua administrație americană, iar „poziția noastră este clară: SUA nu se pot descurca fără Europa, iar Europa nu se poate descurca fără SUA”, notează ANSA (Italia).
În vârstă de 57 de ani, fostul premier al țării cu 1.340 de kilometri de frontieră cu Rusia a reușit să lege o relație personală cu președintele american pe un teren de golf, scrie „Le Monde” (Franța), într-un articol semnat de Anne-Françoise Hivert.
Șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie avertizează asupra escaladării conflictului # Euractiv.ro
Șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, Richard Knighton, a făcut apel la „reziliență națională” în fața „amenințărilor tot mai mari”, începând cu cele din partea Rusiei împotriva NATO, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării.
Tot mai multe țări UE i se alătură Belgiei în privința nevoilor financiare ale Ucrainei # Euractiv.ro
Împrumutul pentru reparații acordat Ucrainei este pus sub semnul întrebării după ce Italia, Bulgaria, Malta și Cehia s-au alăturat opoziției belgiene și au solicitat „soluții alternative”, notează „Euronews” (Italia).
Nivelul de încredere al ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a crescut în decembrie la 61%, în timp ce 32% din respondenți au declarat că nu au încredere în acesta, arată datele unui sondaj realizat la Kiev, informează RBC (Ucraina).
Statele Unite și Ucraina încearcă să depășească impasul privind acordul de pace cu Rusia # Euractiv.ro
Trump exercită presiuni asupra Kievului în vederea unui acord rapid cu Moscova, dar Zelenski dorește să obțină garanții de securitate, rezumă „The Wall Street Journal” (SUA) stadiul neocierilor privind încheierea unui acord de pace în Ucraina.
Există și o oarecare doză de consolare în faptul că atentatul terorist de duminică de la o serbare de Hanuka, pe Plaja Bondi din Sydney, care a lăsat în urmă 15 morți și mai mulți răniți, a scos la iveală și un erou, scrie „The New York Times” (SUA).
Atribuțiile ministrului Predoiu, exercitate de un secretar general adjunct delegat ilegal de 7 ani # Euractiv.ro
Sindicatul polițiștilor „Diamantul” a descoperit că ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și-a delegat mare parte dintre atribuții secretarului general adjunct al ministerului, în condițiile în care acesta este de 8 ani delegat pe funcție.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată "România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare", a fost dezbătută și votată luni de Parlament.
Senatul dezbate și votează luni o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, după criza apei din județul Prahova, care a lăsat 100.000 de oameni fără apă potabilă.
Consiliul UE aprobă "autostrada energetică", vitală pentru scăderea prețurilor în Estul Europei # Euractiv.ro
Consiliul UE pentru Energie a aprobat luni noul pachet de finanțare destinat dezvoltării rețelelor energetice. Pachetul include și proiectele propuse de România, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
PSD a dat mâna cu AUR pentru a vota o moțiune simplă împotriva ministrei USR a Mediului # Euractiv.ro
Senatul dezbate și votează luni o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, după criza apei din județul Prahova, care a lăsat 100.000 de oameni fără apă potabilă.
Moțiunea împotriva ministrei mediului de la USR, la votul Senatului. PSD spune că va vota demiterea # Euractiv.ro
Senatul dezbate și votează luni o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, după criza apei din județul Prahova, care a lăsat 100.000 de oameni fără apă potabilă.
Guvernul german a prezentat luni un plan în zece puncte pentru consolidarea cooperării germano-ucrainene în domeniul apărării.
Dan: Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de justiție # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis luni, pe contul său de X, că pleacă la summitul de la Helsinki, dar "iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc".
CEDO dă câștig de cauză fostului judecător Cristi Danileț: România i-a încălcat dreptul de exprimare # Euractiv.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că statul român a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al fostului judecător Cristi Danileț, sancționat disciplinar pentru postări publicate pe Facebook.
La ce bun filosofia? Studenții de la UBB coboară gândirea critică din amfiteatre în stradă # Euractiv.ro
Într-o perioadă marcată de incertitudine, polarizare și suprasaturație informațională, filosofia își caută – și își găsește – un nou loc în spațiul public.
Turiștii, speriați de solicitările privind rețelele de socializare, își anulează călătoriile în SUA # Euractiv.ro
În doar câteva ore, zeci de grupuri de turiști europeni au decis să își anuleze călătoriile în SUA, programate pentru următoarele săptămâni, de teama unor noi restricții de intrare în țara nord-americană, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Războiul din Ucraina și rolul Donbas, o răscruce de popoare pe care Moscova vrea să le stăpânească # Euractiv.ro
Leagăn al unui amestec complex de ideologii și limbi – astăzi un amestec de rusă și ucraineană, cunoscut sub numele de Surzik – Donbasul, alcătuit din regiunile Donețk și Lugansk, a fost întotdeauna un unicorn pentru puterile care caută controlul.
A cincea moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută și votată în Parlament # Euractiv.ro
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată "România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare", este dezbătută și votată luni de Parlament.
