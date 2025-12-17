Incendiu la o casă din Piatra Șoimului, provocat de sistemul de încălzire
Monitorul de Neamț , 17 decembrie 2025 10:50
Pompierii au intervenit pe strada Albiteni pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la acoperiș și la camera centralei termice. Incendiu la o casă din Piatra Șoimului, produs marți după-amiază, unde flăcările au afectat acoperișul locuinței și camera centralei termice. Apelul la 112 și forțele alocate În data de 16.12.2025, la ora 16:30, pompierii au […] Articolul Incendiu la o casă din Piatra Șoimului, provocat de sistemul de încălzire apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Alte ştiri de Monitorul de Neamț
Acum 30 minute
10:50
Pompierii au intervenit pe strada Albiteni pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la acoperiș și la camera centralei termice. Incendiu la o casă din Piatra Șoimului, produs marți după-amiază, unde flăcările au afectat acoperișul locuinței și camera centralei termice. Apelul la 112 și forțele alocate În data de 16.12.2025, la ora 16:30, pompierii au […] Articolul Incendiu la o casă din Piatra Șoimului, provocat de sistemul de încălzire apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 2 ore
10:00
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost reţinut de DNA. Acuzațiile aduse de procurorii anticorupție # Monitorul de Neamț
Fostul senator PSD de Neamț, Răzvan Cuc, a fost reținut marți de procurorii DNA după patru ore de audieri într-un dosar de dare de mită, alături de un om de afaceri. Acțiune penală și reținere pentru 24 de ore în dosarul mitei de la RAR Răzvan Cuc a ajuns în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție […] Articolul Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost reţinut de DNA. Acuzațiile aduse de procurorii anticorupție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
20:00
Preşedintele CSM Ceahlăul: „În această săptămână se vor achita salariile pe noiembrie”. Ce a declarat despre situaţia financiară a clubului # Monitorul de Neamț
Angelo Alistar, preşedintele ACSM Ceahlăul, a ieşit public cu o declaraţie privind situaţia financiară a clublui din Piatra Neamţ. Vestea bună pentru fotbalişti este că în această săptămână vor fi plătite salariile pentru luna noiembrie. Cât priveşte salariile înscrise la masa credală, Alistar a precizat că „se fac eforturi pentru a se achita tuturor”. ”Apar […] Articolul Preşedintele CSM Ceahlăul: „În această săptămână se vor achita salariile pe noiembrie”. Ce a declarat despre situaţia financiară a clubului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
■ LPS Iași – HC Pietricica 20-20 (10-9) ■ sâmbătă, echipa pietreană jocă ultimul meci al anului, cu CSO Viitorul Darabani ■ HC Pietricica a început cu o remiză returul Campionatului Național de Handbal pentru Junioare 3, în deplasare la LPS Iași, nimeni alta decât echipa care ocupă locul secund în Seria A. Dacă în […] Articolul HC Pietricica – remiză la ocupanta locului doi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Activități de educație rutieră pentru copii, în Borlești, înainte de vacanța de iarnă # Monitorul de Neamț
Polițiștii rutieri au discutat cu cei mici despre regulile de deplasare, în cadrul unui program preventiv dedicat pietonilor și bicicliștilor. Educație rutieră pentru copii în Borlești, unde polițiștii Serviciului Rutier Neamț au discutat cu cei mici despre siguranța deplasărilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Obiectivul activităților Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin polițiștii rutieri, continuă […] Articolul Activități de educație rutieră pentru copii, în Borlești, înainte de vacanța de iarnă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Ofertă de Crăciun de la Locativ Serv: „Botinele care se potrivesc perfect cu jeans” # Monitorul de Neamț
Cei de la Locativ Serv, societate în faliment care s-a aflat în subordinea consiliului Local Piatra Neamţ sau, dacă vreţi, societate care a dat faliment în timp ce era în subordinea consiliului local, a trecut se pare la altfel de afaceri. De ce spunem asta? Pentru că oricine are curiozitatea să acceseze link-ul dedicat Locativ […] Articolul Ofertă de Crăciun de la Locativ Serv: „Botinele care se potrivesc perfect cu jeans” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:50
Cinci persoane au fost rănite după un accident în care au fost implicate trei autoturisme și un autocamion. Accident rutier grav pe DN 2 E85, la ieșirea din comuna Botești, unde cinci persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre trei autoturisme și un autocamion. Apelul la 112 și forțele alocate La ora 13:10, prin […] Articolul Accident rutier grav pe DN 2 E85, la Botești, cu cinci persoane rănite apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Siguranță pentru elevi: polițiștii din Săbăoani, lecții interactive pentru clasa a II-a # Monitorul de Neamț
Polițiștii au discutat cu elevii de clasa a II-a despre reguli de siguranță, comportament online și prevenirea bullying-ului. Siguranță pentru elevi în Săbăoani, unde polițiștii au desfășurat activități preventive și interactive cu elevii de clasa a II-a de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”. Scopul activității La data de 15 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției […] Articolul Siguranță pentru elevi: polițiștii din Săbăoani, lecții interactive pentru clasa a II-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Oferta Asocierii Danlin XXL (Leader)-Groma Hold (Bulgaria)-Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski Patisha-Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi a fost declarată câștigătoare la licitaţia pentru drumul expres. Informaţia a fost făcută publică de Ciprian Şerban, ministrul transporturilor. “Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor : Compania Națională de […] Articolul Danlin XXL a câştigat licitaţia pentru drumul expres apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Ray’s Dance Campionatul Național de Clase aduce municipiului Piatra Neamț și județului Neamț o serie impresionantă de rezultate, sportivii clubului confirmând nivelul ridicat de pregătire și performanță. Participare și rezultate la nivel național Ray’s Dance a reprezentat cu succes municipiul Piatra Neamț și județul Neamț la Campionatul Național de Clase, obținând rezultate de excepție și […] Articolul Ray’s Dance: performanțe remarcabile la Campionatul Național de Clase- FOTO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:00
Șoferiță cu 0,93 mg/l alcool „a oprit” direct într-o mașină parcată în Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
O femeie de 39 de ani a reușit performanța unei parcări eșuate pe bulevardul Decebal, alcoolemia explicând abilitățile Șoferiță cu 0,93 mg/l alcool a reușit performanța de a lovi o mașină parcată pe bulevardul Decebal, incident soldat doar cu pagube materiale, dar cu dosar penal. Sesizarea poliției La data de 15 decembrie a.c., în jurul […] Articolul Șoferiță cu 0,93 mg/l alcool „a oprit” direct într-o mașină parcată în Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Integritate au transmis recent că Ion Asaftei, actualul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17.03.2021 – 21.12.2022. Simultan cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman a deținut și exercitat și funcții de conducere în cadrul organismelor […] Articolul Asaftei – incompatibil? Ce spune ANI şi de la ce i se trage actualului vice apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Mandat de executare a pedepsei pentru un bărbat din Români, condamnat pentru infracțiuni informatice # Monitorul de Neamț
Polițiștii au depistat bărbatul condamnat la pedeapsă privativă de libertate pentru acces ilegal la un sistem informatic și operațiuni financiare frauduloase. Mandat de executare a pedepsei a fost pus în aplicare la Români, unde un bărbat de 56 de ani, condamnat la 4 ani și 20 de zile de închisoare, a fost depistat și escortat […] Articolul Mandat de executare a pedepsei pentru un bărbat din Români, condamnat pentru infracțiuni informatice apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
11:10
Procurorii DNA efectuează percheziții în București și Ilfov într-o cauză penală ce vizează suspiciuni de corupție, potrivit informării oficiale transmise marți. Percheziții DNA fost senator de Neamț sunt în desfășurare marți, 16 decembrie 2025, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de infracțiuni de corupție, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție. Percheziții autorizate de instanță […] Articolul Percheziții DNA: fost senator de Neamț vizat într-un dosar de corupție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
Șoferul autobuzului nu a păstrat distanța și a lovit o mașină-școală rănind cursanta # Monitorul de Neamț
Șoferul autobuzului nu a păstrat distanța față de o mașină-școală aflată în trafic pe strada Dimitrie Leonida, provocând rănirea cursantei aflate la volan. Sesizarea polițiștilor La data de 15 decembrie a.c., ora 14:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Dimitrie Leonida, a avut loc un […] Articolul Șoferul autobuzului nu a păstrat distanța și a lovit o mașină-școală rănind cursanta apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Polițiștii din Ion Creangă au fost sesizați prin 112 despre un copil rănit în urma unui accident casnic produs în bucătărie. Un copil de 5 ani opărit accidental, după ce a tras un vas cu apă fierbinte lăsat pe marginea plitei, a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Sesizarea inițială La […] Articolul Copil de 5 ani opărit accidental, după ce a tras un vas cu apă fierbinte apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:40
Pompierii din Roman au intervenit în toiul nopții pentru descarcerarea tânărului, găsit inconștient într-un autoturism răsturnat. Accident grav la Sagna, soldat cu decesul tânărului de aproximativ 19 ani la spital, a fost anunțat prin e-call la ora 03:12, pompierii intervenind pentru descarcerare și acordarea primului ajutor. Apelul inițial La ora 03:12, prin e-call, a fost […] Articolul Tânăr de 19 ani decedat la spital după un accident grav la Sagna apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15 decembrie 2025
20:10
Există o cruzime aparte în destinul unui popor născut într-o țară incredibil de bogată, dar condamnat să trăiască în lipsuri, frică și umilință. România nu este săracă. România a fost sărăcită. Iar sărăcirea ei nu a fost opera unor forțe străine, ci rezultatul unei trădări interne continue, comise sub aplauzele sau indiferența propriului popor. Ni […] Articolul Un popor dezbinat, sărac și împrăștiat prin lume apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Consiliul Județean Neamț a aprobat recent un acord de asociere cu Orașul Roznov, în vederea asigurării finanțării Căminului pentru persoane vârstnice Roznov, pentru perioada ianuarie–decembrie 2026. Contribuția financiară a Județului Neamț se ridică la 1.000.000 de lei și vizează susținerea funcționării unității medico-sociale care deservește persoane vârstnice defavorizate atât din Orașul Roznov, cât și din […] Articolul 1.000.000 de lei pentru Căminul pentru persoane vârstnice Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Duminică seara, Curtea Domnească din Piatra-Neamț a fost neîncăpătoare pentru pietrenii și vizitatori veniți să se bucure de concertul extraordinar de colinde, organizat în cadrul Târgului „Piatra lui Crăciun”, ediția a IV-a. Spectacolul a debutat într-o notă tradițională, cu un moment deosebit susținut de Ansamblul Tradițional din Maramureș „Cercănelul”, care a adus pe scenă colinde […] Articolul Colind, tradiție și emoție: seară de sărbătoare la Curtea Domnească apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
ISU Neamţ a atins borna cu numărul 21, moment foarte potrivit pentru ca reprezentanţii instituţiei să prezinte un succint bilanţ. „ISU Neamț își îndeplinește misiunile specifice într-o porțiune din teritoriul național, denumită zonă de competență, aprobată prin Hotărâre a Guvernului, suprafața acesteia fiind identică cu suprafața teritoriul județului Neamț. Pentru asigurarea răspunsului optim, zona de […] Articolul ISU Neamț este #mereu_la_datorie de 21 ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
O femeie în vârstă de 78 de ani, care căzuse în propria locuinţă şi avea nevoie de îngrijiri medicale, a fost salvată de pompierii nemţeni, duminică, 14 decembrie. „În data de 14.12.2025, la ora 00:51, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Piatra-Neamț pentru deblocarea căii de acces a unui apartament situat într-un bloc […] Articolul Femeie căzută în locuinţă, salvată de pompieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Două accidente rutiere s-au produs la sfârşitul săptămânii trecute pe şoselele din Neamţ Pe 13 decembrie, în jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț, au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, pe strada Izvoare. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp […] Articolul Accidente pe şoselele judeţului: viteză excesivă şi şofer băut şi fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Doi bărbaţi care şi-au agresat concubinele au fost încătuşaţi recent de poliţiştii nemţeni. Primul caz a fost înregistrat pe 13 decembrie. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, un bărbat a încălcat dispozițiile unui ordin de protecție. În urma verificărilor efectuate de polițiști […] Articolul Concubini agresivi încătuşaţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un ansamblu auto, ce transporta lemn fără acte, a fost confiscat de poliţiştii nemţeni împreună cu materialul lemnos. „La data de 12 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol cu sprijinul polițiștilor Biroul Rutier Piatra-Neamț au identificat, pe bulevardul 9 Mai, un ansamblu auto, care transporta material lemnos, fără a […] Articolul Lemn fără acte confiscat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Un tânăr de 26 de ani a comis un gest de o inconştienţă extremă: a dat foc unei butelii într-o locuinţă în care erau trei copii minori. Din fericire concubina acestuia reuşit să stingă flăcările înainte de a se întâmpla o tragedie. Tânărul a fost încătuşat. „În noaptea de 13 spre 14 decembrie a.c., în […] Articolul Inconştient: a dat foc la o butelie în locuinţa în care erau trei copii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
În sfârşit, a trecut şi ziua de 7 decembrie, ziua ultimelor alegeri locale parţiale din anul acesta, prin care au trebuit să treacă alegătorii din Bucureşti, din judeţul Buzău şi din alte 11 localităţi de pe cuprinsul ţării. Aceasta, după ce abia în iunie 2024, bucureştenii îşi făcuseră mâna, realegându-l în disperare pe Nicușor Dan […] Articolul Alegerile din Bucureşti, victoria numerelor mici apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14 decembrie 2025
09:10
Prima ședință oficială a Consiliului Politic Național al Ligii Elevilor Social-Democrați din România # Monitorul de Neamț
Pe 13 decembrie, la Târgu Neamț, a avut loc prima ședință oficială a Consiliului Politic Național al Ligii Elevilor Social-Democrați din România, un moment cu o semnificație deosebită pentru consolidarea acestei structuri la nivel național și pentru implicarea activă a tinerilor în viața publică. Evenimentul marchează finalizarea unui proces de aproximativ un an de organizare, […] Articolul Prima ședință oficială a Consiliului Politic Național al Ligii Elevilor Social-Democrați din România apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13 decembrie 2025
15:20
Editura Nemira lansează un experiment A.I. care arată cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă pentru pentru limba și literatura română propusă de Ministerul Educației și Cercetării # Monitorul de Neamț
România așteaptă deja de peste 16 o nouă propunere de programă pentru limba română. Săptămâna trecută, Ministerul Educației și Cercetării a venit în sfârșit cu o propunere de curriculum adresată elevilor claselor a IX-a. O propunere care nu include autoare, literatură contemporană și nici texte de actualitate sau relevante pentru viețile tinerilor de astăzi. Pentru […] Articolul Editura Nemira lansează un experiment A.I. care arată cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă pentru pentru limba și literatura română propusă de Ministerul Educației și Cercetării apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
CSM Ceahlăul a suferit o înfrângere dureroasă, scor 1-5, în meciul disputat sâmbătă, acasă, în compania FC Bacău. Oaspeţii care au dominat în marea majoritate a celor 90 de minute, au deschis scorul în minutul 26 prin Andrei Pavel. În repriza a doua au dus diferenţa pe tabelă la un neverosimil şi greu de digerat […] Articolul Ceahlăul – înfrângere dureroasă în derby-ul regional apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12 decembrie 2025
20:10
Există momente în istoria unui popor când adevărul nu mai poate fi șoptit. Trebuie strigat, aruncat în fața națiunii ca un pahar cu apă rece, chiar dacă doare, chiar dacă arde. Astăzi este unul dintre acele momente. Pentru că România nu mai este doar o țară condusă prost — este o țară în mod deliberat […] Articolul Clasa politică românească – 35 de ani de demolare națională apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Poliţiştii nemţeni atraga atenşia că în ultima perioadă, în județul Neamț au fost sesizate cazuri în care diferite persoane au fost păcălite să își investească economiile în „afaceri online”, în criptomonede sau în așa-zise fonduri de investiții. Din păcate, multe dintre aceste „oferte” sunt, înșelăciuni bine puse la punct, iar victimele rămân fără bani, uneori […] Articolul Ţepe cu investiţii online. Ce recomandă poliţiştii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Derby regional, sâmbătă, 13 decembrie, pe stadionul Ceahlăul din Piatra Neamţ. CSM Ceahlăul întâlneşte FC Bacău, într-un meci contând pentru etapa cu numărul 17, Liga 2. Este ultimul meci oficial al anului 2025 şi jucătorii Ceahlăului promit că vor face tot ce ţine de ei pentru a obţine victoria. Adversarul este însă unul dificil. Astfel, […] Articolul Derby: CSM Ceahlăul-FC Bacău. Galben-negrii au scăpat de depunctare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:00
Seara de duminică, 14 decembrie, va aduce bucuria și tradițiile Sărbătorilor de Iarnă mai aproape de pietreni și vizitatori, printr-un recital extraordinar de colinde în cadrul Târgului „Piatra lui Crăciun”, ediția a IV-a. Spectacolul va fi susținut de artiști renumiți ai folclorului românesc și de ansambluri tradiționale din Maramureș și Neamț: Constantin Enceanu, Alexandru Brădățan, […] Articolul Concert extraordinar de colinde pe 14 decembrie la Curtea Domnească apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Doi bărbaţi care au urcat la volan deşi nu aveau acest drept au căzut în plasa poliţiştilor nemţeni pe 11 decembrie. În jurul orei 11:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, un bărbat ce nu deține permis de conducere, conduce un autoturism […] Articolul „Adunaţi” de pe şosele: unul fără permis altul cu permisul suspendat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Un şofer din Harghita care transporta lemn fără acte a fost prins de poliţiştii din Neamţ. „La data de 11 decembrie a.c., în jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul Biroul Rutier Piatra-Neamț, în timp ce efectuau activități de supraveghere a traficului rutier pe bulevardul 9 Mai, au oprit pentru control un ansamblu auto, format din […] Articolul Harghitean prins cu lemn fără acte în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din Adjudeni, a rămas fără 68.000 de lei după ce a fost înşelat de două persoane care au pretins în fals că sunt angajaţi ai ANAF. „Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați direct, de către un bărbat de 54 de ani, din […] Articolul Înşelat de falşi inspectori ANAF. Câţi bani i-au fost luaţi din cont apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Recoltă bogată pentru poliţiştii nemţeni pe 11 decembrie: cinci persoane cpndamnate au fost identificate şi escortate la penitenciar. La ora 12:50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au identificat, în proximitatea unui adăpost improvizat, o femeie de 44 de ani. Cu ocazia verificărilor în aplicația EDAC s-a constatat faptul că, pe numele acesteia a fost […] Articolul Recoltă bogată pentru poliţişti: cinci persoane condamnate duse la penitenciar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț au desfășurat, pe 11 decembrie, în Roman, o acțiune pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar, în proximitatea Liceului Teologic Romano-Catolic „Sf.Francisc de Assisi” și Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”. „În cadrul acțiunii au fost desfășurate activități preventive, la […] Articolul Acţiune a poliţiştilor împotriva absenteismului, la Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Un bărbat care a făcut scandal în incinta unui restaurant şi a ameninţat mai multe persoane cu un cuţit a fost încătuşat de oamenii legii, pe 11 decembrie. „La data de 11 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, despre faptul că, într-un restaurant din Piatra-Neamț, un bărbat […] Articolul Cuţitar reţinut apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Arheologi neautorizaţi călcaţi de „mascaţi”. Ce „tezaur” au descoperit oamenii legii # Monitorul de Neamț
Mascaţii au descins recent la domiciliile a două persoane suspectate că ar fi adunat un adevărat „tezaur” din activităţi arheologice neautorizate. Concret, un bărbat de 57 de ani a utilizat detectoare de metale în zone cu patrimoniu arheologic, fără a avea autorizaţie, şi a adunat o mică avere constând în monede, fragmente de bijuterii şi […] Articolul Arheologi neautorizaţi călcaţi de „mascaţi”. Ce „tezaur” au descoperit oamenii legii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11 decembrie 2025
20:00
Liderul sindicatului Epcan din cadrul Apa Serv a făcut o afirmaţie extrem de tranşantă la întrebarea dacă ar fi mai bine ca nemţenii să aleagă compania Apa Vital ca furnizor: „orice operator numai Apa Serv nu”. Şi a explicat: „pentru că nu mai sunt condiţii. Maşinile – pentru intervenţii n.r. – sunt terminate, salariile sunt […] Articolul Lider sindical: „Orice operator numai Apa Serv nu” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:00
Dormi liniștit, popor român – statul îți ia și îți vinde tot. Tu dormi. Urăște, înjură și gonește-i pe cei ce-ți spun adevărul # Monitorul de Neamț
Dormi liniștit, popor român. Somnul tău e gros ca o pătură veche, dar caldă, sub care te ascunzi de propria ta realitate. Nu mai ai putere să te revolți, nici curaj să vezi adevărul care ar putea să te trezească. Ai obosit de tine însuți. Și în timp ce dormi, statul își face treaba cu […] Articolul Dormi liniștit, popor român – statul îți ia și îți vinde tot. Tu dormi. Urăște, înjură și gonește-i pe cei ce-ți spun adevărul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Premiu şi menţiune pentru elevii nemţeni la un concurs interdisciplinar de matematică şi fizică # Monitorul de Neamț
Elevii nemţeni participanţi la etapa naţională a Concursului Interdisciplinar de Matematică şi Fizică „Vrânceanu-Procopiu” 2025 s-au întorsc acasă cu un premiu şi o menţiune. Etapa naţională a concursului menţionat s-a desfăşurat între 5 şi decembrie, la Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău. întrecerea este adresată elevilor din clasele IX-XII şi constă în rezolvarea a două probleme […] Articolul Premiu şi menţiune pentru elevii nemţeni la un concurs interdisciplinar de matematică şi fizică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Văd că unii colegi de breaslă jurnalistică – în care s-a deşteptat subit deont…ologia – încearcă să minimizeze sau chiar să deturneze investigaţia Recoder privind „Justiţia capturată”. Că de ce apare abia acum? Că sigur e ceva la mijloc, vreo conspiraţie – sper că am scris bine, nu constipaţie, fie ea şi argumentativă. Adică să […] Articolul „Justiţia capturată” şi unii deont…ologi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Cea mai mare parte din mobilierul necesar pentru funcționarea Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc” a fost readus, miercuri în unitatea de învățământ, proaspăt reabilitată și modernizată. Echipe de angajați ai societăților Publiserv, CMI Urban, precum și salariați ai primăriei, au participat la activitățile de încărcare/descărcare și transport a echipamentului didactic (pupitre, scaune, piese de mobilier) depozitat […] Articolul Când speră primarul că va fi redeschisă Școala „Daniela Cuciuc” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
„Poveste de Crăciun”, spectacol al Școlii Populare de Artă la sala „Calistrat Hogaș” # Monitorul de Neamț
Elevii claselor de canto și dans tradițional, alături de grupul „Evanghelismos”, vor susține un spectacol de colinde la sala „Calistrat Hogaș”. Lead (fraza-cheie în prima propoziție) Poveste de Crăciun este spectacolul pe care Școala Populară de Artă îl propune publicului nemțean în acest final de an, într-un program dedicat colindelor și tradițiilor de iarnă. Poveste […] Articolul „Poveste de Crăciun”, spectacol al Școlii Populare de Artă la sala „Calistrat Hogaș” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Mandate puse în executare la Târgu-Neamț pentru furt calificat și încălcarea arestului la domiciliu # Monitorul de Neamț
Mandate puse în executare la Târgu-Neamț au vizat doi tineri condamnați pentru furt calificat și un bărbat care a încălcat măsura arestului la domiciliu. Tânăr de 23 de ani, condamnat la 2 ani și 11 luni La data de 10 decembrie a.c., Judecătoria Târgu-Neamț a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, de 2 […] Articolul Mandate puse în executare la Târgu-Neamț pentru furt calificat și încălcarea arestului la domiciliu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
O femeie de 45 de ani din Săvinești a intrat pe contrasens și a provocat un accident soldat doar cu pagube materiale O șoferiță „veselă” peste măsură a fost depistată la Podoleni cu o alcoolemie de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, după ce a provocat un accident fără victime. Sesizarea inițială La data […] Articolul Accident la Podoleni produs de o șoferiță „veselă” peste măsură apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
O autoutilitară încărcată cu peste 3 metri cubi de cherestea a fost oprită în trafic pe strada Dimitrie Leonida din Piatra-Neamț. Transport ilegal de material lemnos a fost depistat de polițiștii municipiului Piatra-Neamț în cadrul unui control efectuat pe strada Dimitrie Leonida. Oprirea în trafic La data de 10 decembrie a.c., ora 06.20, polițiștii din […] Articolul Transport ilegal de material lemnos depistat la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.