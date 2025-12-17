Presupusul autor al atacului din Australia este acuzat de 59 de infracţiuni, printre care crimă şi terorism. „A fost inspirat de ISIS”

07:40

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că PSD l-a informat pe premierul Ilie Bolojan despre intenţia de a sancţiona activitatea ministrului Mediului, în timp ce preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cerea lui Grindeanu să explice de ce a încălcat protocolul Coaliţiei, care prevede clar că niciun partid nu trebuie să voteze împotriva altui partid din coaliţie. Alte teme pe care partidele nu au ajuns la un acord sunt majorarea salariului minim şi tăierea salariilor în administraţia centrală și eliminarea impozitului pe solarii. Şi bugetul pe 2026, care ar urma să fie finalizat abia la începutul anului, este un subiect de dispută în Coaliţie.