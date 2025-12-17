UPDATE - Philip Morris Trading, Interbrands Orbico SRL şi Mediaposte Hit Mail SA, amendate de Consiliul Concurenţei cu 135,2 milioane lei pentru participarea la înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa produselor din tutun încălzit / Reacţia Philip Morris

13:10

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGU) vine cu precizări după ce, luni, patronatele din industria ospitalităţii au declarat că intenţia de a reduce pragul suprafeţei pentru obligativitatea autorizaţiei de securitate la incendiu, de la 600 mp la 200 mp, reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări pentru HoReCa. Potrivit IGSU, proiectul de modificare a Legii nr. 307/2006 nu vizează creşterea suprafeţelor la construcţiile şi amenajările care se supun avizării/autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu. Pachetul legislativ subsecvent are un caracter general şi nu vizează în mod specific operatorii economici din domeniul HORECA. IGSU mai arată că informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la o presupusă reducere a pragului de suprafaţă de la 600 mp la 200 mp, precum şi afirmaţiile privind un impact negativ major asupra activităţii operatorilor economici din industria ospitalităţii nu sunt conforme cu prevederile legislative aflate în analiză şi pot induce în mod eronat opinia publică şi mediul de afaceri. Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de intenţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) de a reduce pragul suprafeţei pentru obligativitatea autorizaţiei de securitate la incendiu, de la 600 mp la 200 mp. Potrivit FPIOR, reglementarea reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări pentru HoReCa în acest moment.