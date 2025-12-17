UPDATE - Philip Morris Trading, Interbrands Orbico SRL şi Mediaposte Hit Mail SA, amendate de Consiliul Concurenţei cu 135,2 milioane lei pentru participarea la înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa produselor din tutun încălzit / Reacţia Philip Morris
Consiliul Concurenţei a anunţat miercuri că a sancţionat companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL şi Mediaposte Hit Mail SA cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pentru participarea la înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa produselor din tutun încălzit.
Virgil Popescu: Un pas istoric pentru independenţa şi securitatea energetică a Europei şi a României! Am votat astăzi pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunţă miercuri un pas istoric pentru independenţa şi securitatea energetică a Europei şi a României, după ce a votat astăzi pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia şi îmbunătăţirea monitorizării potenţialelor dependenţe energetice. Nnoua lege prevede interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat rusesc de pe piaţa spot începând cu 2026, iar importurile de gaz rusesc prin conducte vor fi eliminate treptat până la 30 septembrie 2027.
Engie Romania cumpără un parc eolian de 253,1 MW în Ialomiţa, de la compania Greenvolt Power
Engie anunţă că a semnat un acord pentru achiziţia unui parc eolian în judeţul Ialomiţa, cu o capacitate instalată de 253,1 MW , de la compania Greenvolt Power, parte a Greenvolt Group.
Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz şi antrenorul Juan Carlos Ferrero pun capăt colaborării de 7 ani
Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz şi antrenorul său de lungă durată Juan Carlos Ferrero au anunţat, miercuri, sfârşitul colaborării lor de şapte ani.
Philip Morris reacţionează la acuzaţiile Consiliului Concurenţei: Ne exprimăm dezacordul ferm faţă de concluziile Consiliului Concurenţei şi de interpretarea dată cadrului legal aplicabil. Analizăm căile disponibile pentru a contesta decizia
Philip Morris Trading reacţionează la anunţul Consiliului Concurenţei privind amendarea companiei pentru participarea la înţelegeri anticoncurenţiale, exprimându-şi dezacordul faţă de concluziile Consiliului şi faţă de ”interpretarea dată cadrului legal aplicabil”. Totodată, anunţă că analizează căile disponibile pentru a contesta decizia. ”Activităţile comerciale ale companiei respectă legislaţia în vigoare şi sunt concepute cu scopul de a aduce beneficii consumatorilor adulţi din România”, subliniază Philip Morris Trading.
Ilie Bolojan: Din punct de vedere uman, e greu să faci echipe puternice mâine, dacă astăzi oamenii se porcăiesc între ei / Dacă nu se resetează relaţiile în coaliţie, lucrurile nu se vor termina bine
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre situaţia din coaliţie, că din punct de vedere uman, e greu să faci echipe puternice mâine, dacă astăzi oamenii se porcăiesc între ei, el precizând că, dacă nu se resetează relaţiile în coaliţie, lucrurile nu se vor termina bine şi e doar o problemă de timp până va fi greu ca această coaliţie să mai funcţioneze.
Atacurile ruseşti cu bombe planante în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, pe care trupele Moscovei o controlează doar parţial, au rănit miercuri 26 de persoane, inclusiv un copil, potrivit guvernatorului ucrainean regional, relatează Reuters.
Bolojan, întrebat dacă Lia Savonea trebuie să plece de la conducerea ÎCCJ: Ca să pot face afirmaţii ferme despre responsabilitatea altor sisteme trebuie să am datele exacte. Vom vedea concluziile acestui grup de lucru
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, întrebat dacă Lia Savonea trebuie să plece de la conducerea ÎCCJ, în urma scandalului din justiţie, că pentru a face afirmaţii ferme despre responsabilitatea altor sisteme trebuie să aibî datele exacte, el adăugând că vor vedea concluziile acestui grup de lucru format la Guvern.
CSA Steaua şi-a comemorat sportivii-eroi, pe Răducu Durbac şi Florică Murariu, care şi-au pierdut viaţa în timpul evenimentelor din decembrie 1989
CSA Steaua şi-a comemorat, miercuri, sportivii-eroi, pe Răducu Durbac şi Florică Murariu, care şi-au pierdut viaţa în timpul evenimentelor din decembrie 1989
Radu Miruţă: Am primit, pe persoană fizică, o amendă de 15.000 de lei de la AMEPIP pentru că am vrut conduceri curate şi corecte la o companie de stat. O să contest, evident, dar dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, dezvăluie că Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) l-a amendat „pe persoană fizică” pentru că a vrut „conduceri curate şi corecte la o companie de stat” - Avioane Craiova, care are conducere interimară din 2016 „dispusă din pix”. Miruţă, deputat USR şi ministru interimar al Apărării Naţionale, afirmă că va contesta amenda de 15.000 de lei. „Dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăţa abia atunci când nu vom mai sancţiona bunele intenţii şi vom începe să lucrăm, din orice funcţie, în aceeaşi direcţie: pentru oameni, nu pentru interese”, mai spune Miruţă.
Ilie Bolojan: Nu pot să judec un ministru care astăzi răspunde de un portofoliu, Ministerul de Interne, unde cred că Predoiu a avut rezultate bune, pentru gestionarea unui alt sistem unde dânsul de patru ani de zile nu mai are nicio răspundere
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre răspunderea vicepremierului Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiţiei, în criza din sistem, că nu poate să judece un ministru care astăzi răspunde de un portofoliu, Ministerul de Interne, unde crede că Predoiu a avut rezultate bune, pentru gestionarea unui alt sistem unde acesta de patru ani de zile nu mai are nicio răspundere.
Filmul „Culorile timpului", o călătorie între epoci, în cinematografe din 19 decembrie/ VIDEO
„Culorile timpului” („La venue de l’avenir/ Colours of Time”), noul film al lui Cédric Klapisch, distribuit de Independenţa Film, intră în cinematografe din 19 decembrie şi spune cu umor o poveste de familie care începe cu o moştenire neaşteptată şi se transformă într-o călătorie între două epoci.
Ilie Bolojan: Consider că cel puţin în fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în opinia sa. cel puţin în fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie.
Un dispozitiv de spionaj a fost găsit pe un feribot în sudul Franţei. Ministrul francez de interne spune că este o „chestiune foarte gravă" şi menţionează posibilitatea unei ingerinţe străine
Anchetatorii urmăresc pista ingerinţei străine, a asigurat miercuri ministrul francez de interne, Laurent Nunez, după descoperirea, pe un feribot în Hérault (sudul Franţei), a unui sistem informatic ce putea permite controlul de la distanţă în scopuri de spionaj, relatează AFP.
Formula 1: Christian Horner ar fi în negocieri cu echipa franceză Alpine pentru a deveni acţionar minoritar
Fostul şef al Red Bull, Christian Horner, ar fi în negocieri cu echipa franceză Alpine pentru a deveni acţionar minoritar.
Lukaşenko spune că Ucraina a trezit în zadar „ursul adormit", referindu-se la Rusia. Zaharova: „Nu vreţi să vă întrebaţi de ce dormiţi lângă un urs? Cum aţi ajuns acolo?"
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, un aliat al lui Vladimir Putin, dar care este tot mai frecventat în ultima perioadă de oficiali ai administraţiei Trump, a subliniat într-un interviu că Ucraina ar fi trebuit să caute relaţii normale cu Moscova şi să nu fi trezit „ursul adormit”, aluzie la ambiţiile imperiale ruse. În replică, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a spus că cel care s-a trezit lângă „ursul adormit” trebuie să se întrebe cum a ajuns acolo, relatează agenţia oficială rusă TASS.
Precizările IGSU: Informaţiile privind o presupusă reducere a suprafeţei pentru obligativitatea autorizaţiei de securitate la incendiu, de la 600 la 200 mp, nu sunt conforme cu prevederile legislative aflate în analiză
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGU) vine cu precizări după ce, luni, patronatele din industria ospitalităţii au declarat că intenţia de a reduce pragul suprafeţei pentru obligativitatea autorizaţiei de securitate la incendiu, de la 600 mp la 200 mp, reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări pentru HoReCa. Potrivit IGSU, proiectul de modificare a Legii nr. 307/2006 nu vizează creşterea suprafeţelor la construcţiile şi amenajările care se supun avizării/autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu. Pachetul legislativ subsecvent are un caracter general şi nu vizează în mod specific operatorii economici din domeniul HORECA. IGSU mai arată că informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la o presupusă reducere a pragului de suprafaţă de la 600 mp la 200 mp, precum şi afirmaţiile privind un impact negativ major asupra activităţii operatorilor economici din industria ospitalităţii nu sunt conforme cu prevederile legislative aflate în analiză şi pot induce în mod eronat opinia publică şi mediul de afaceri. Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de intenţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) de a reduce pragul suprafeţei pentru obligativitatea autorizaţiei de securitate la incendiu, de la 600 mp la 200 mp. Potrivit FPIOR, reglementarea reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări pentru HoReCa în acest moment.
Senatul adoptă iniţiativa legislativă USR prin care universităţile vor asigura mai multe stagii de practică pentru studenţi
Senatul a adoptat, miercuri, cu 107 voturi ”pentru” 4 voturi ”împotrivă” şi 6 abţineri, în calitate de cameră decizională, iniţiativa legislativă USR prin care ponderea stagiilor de practică asigurate de universităţi va creşte de la 50% la 75%.
Proiect PNL depus de Alina Gorghiu în Parlament: Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere este violenţă economică. Acţiunea penală se va pune în mişcare din oficiu
Deputatul PNL ALina Gorgiu anunţă miercuri că a depus în Parlament un proiect de lege care modifică art. 378 din Codul penal, în sensul eliminării plângerii prealabile pentru infracţiunea de abandon de familie, astfel încât acţiunea penală să se pună din oficiu, ca expresie a responsabilităţii statului de a proteja copiii şi persoanele vulnerabile.
Zetland Capital: România are nevoie de capital instituţional disciplinat pentru valorificarea activelor de infrastructură
Reprezentanţii Zetland Capital, administrator pan-european de investiţii alternative cu aproximativ 1,5 miliarde de euro în administrare, au efectuat recent o vizită la Bucureşti, unde au purtat discuţii cu actori locali din mediul financiar şi corporativ privind rolul capitalului instituţional pe termen lung în valorificarea activelor de infrastructură din România.
Senatorul PNL Glad Varga: Am votat o lege care pune capăt şefilor eterni din silvicultură şi furtului mascat de lemn prin portiţe din lege / Legea introduce un management bazat pe competenţă şi performanţă în Romsilva şi în Ocoalele Silvice
Senatorul PNL Glad Varga anunţă miercuri că a votat în Senat o lege care pune capăt şefilor eterni din silvicultură şi furtului mascat de lemn prin portiţe din lege. Legea introduce un management bazat pe competenţă şi performanţă în Romsilva şi în Ocoalele Silvice.
FIFA a sancţionat Malaysia cu trei înfrângeri la masa verde şi o amendă substanţială pentru că a aliniat în meciuri oficiale jucători vinovaţi de fraudă privind naţionalitatea, a anunţat miercuri Federaţia Malaysiană de Fotbal (FAM).
Confederaţiile sindicale organizează joi un protest la Cotroceni, pentru a cere medierea preşedintelui în conflictul cu Guvernul / Ce revendicări au
Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA", Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN anunţă organizarea unei manifestaţii publice joi, pentru a solicita implicarea Preşedinţiei în medierea conflictului social major existent între confederaţiile sindicale şi Guvern, ”în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai”.
Funcţionari publici ai municipiului Bacău şi administratorii unor societăţi comerciale, trimişi în judecată pentru infracţiuni cu fonduri europene/ Sunt vizate contracte pentru realizarea unor parcări publice de biciclete/ Prejudiciul, 6,3 milioane lei
Administratorul public al municipiului Bacău, inspectori de specialitate din Primăria Bacău şi mai mulţi administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar cu 24 de inculpaţi, care vizează modul de decontare a patru contracte finanţate din fonduri europene, încheiate de municipalitate pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID. Valoarea prejudiciului este de aproximativ 6,3 milioane de lei.
Ilie Bolojan, discuţii cu Consiliul Investitorilor Străini / Premierul a prezentat două propuneri analizate într-un grup de lucru din Guvern, privind impozitul pe cifra de afaceri şi majorarea salariului minim din 2026
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Consiliului Investitorilor Străini, în contextul consultărilor guvernamentale pentru legislaţia necesară pregătirii bugetului de stat pentru anul 2026. Premierul le-a transmis cu acest prilej că într-un grup de lucru se iau în calcul două variante, fie reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 şi anularea acestuia din 2027, în condiţiile menţinerii la nivelul actual de 4.050 de lei a salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată, a doua variantă fiind eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026, în condiţiile creşterii la nivelul de 4.350 de lei a salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată.
Retragerea unei legende: Terence Crawford, campion mondial la categoria supermijlocie, a pus capăt carierei sale
Americanul Terence Crawford, campion mondial la categoria supermijlocie, a anunţat, marţi, că se retrage din activitate la vârsta de 38 de ani. În 42 de meciuri la profesionişti, el nu a cunoscut niciodată înfrângerea. El va rămâne primul boxer campion mondial unificat în trei categorii.
Bolojan: E foarte important ca cei care decidem să înţelegem în ce situaţie suntem şi că nu mai putem continua aşa / Există mulţi oameni din zona politică, de la un primar de comună până la parlamentari, care nu înţeleg că nu mai merge cum a mers
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte important ca cei care decidem să înţelegem în ce situaţie suntem şi că nu mai putem continua aşa, el adăugând că există mulţi oameni din zona politică, de la un primar de comună până la parlamentari, care nu înţeleg că nu mai merge cum a mers.
Ilie Bolojan: Nu am avut o constanţă în guvernare. Am improvizat de foarte multe ori / Dacă nu este stabilitate într-o guvernare, aparatul public se va uita tot timpul la ceas
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu am avut o constanţă în guvernare şi am improvizat de foarte multe ori, el arătând că s-a întâlnit cu premieri din ţările vecine şi i-au spus că este al 11-lea premier pe care îl cunosc în România. Potrivit premierului, dacă nu este stabilitate într-o guvernare, aparatul public se va uita tot timpul la ceas.
Bolojan: Trebuie să lucrăm la reducerea ajutoarelor de şomaj, la eliminarea oricăror forme de a fugi de munca reală / Trebuie să eliminăm posibilităţile de pensionare anticipată, să ne reducem angajaţii din sectorul public în foarte multe zone
Premierul Ilie Bolojan a declarat că trebuie să lucrăm la reducerea ajutoarelor de şomaj, la eliminarea oricăror forme de a fugi de munca reală şi trebuie să eliminăm posibilităţile de pensionare anticipată, dar şi să ne reducem angajaţii din sectorul public în foarte multe zone unde personalul este supradimensionat.
Fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei şi şefi din ANPC, trimişi în judecată într-un dosar privind infracţiuni de abuz în serviciu şi şantaj
Un fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei şi şefi din ANPC au fost trimişi în judecată de DNA într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, instigarea la abuz în serviciu, şantaj şi complicitate la şantaj.
„3 zile în septembrie", cel mai nou film semnat de Tudor Giurgiu, selectat în secţiunea Limelight a Festivalului Internaţional de Film de la Rotterdam
Cel mai recent lungmetraj al regizorului Tudor Giurgiu, 3 zile în septembrie, a fost selectat în prestigioasa secţiune Limelight a Festivalului Internaţional de Film de la Rotterdam (IFFR), ajuns la ediţia 55, care se va desfăşura în perioada 29 ianuarie - 8 februarie.
Radu Drăguşin, prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii de la Londra: Mă bucur să fiu printre români
Fundaşul echipei Tottenham Hotspur, Radu Drăguşin, a fost prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii de la Londra.
Zeci de fişiere cu informaţii confidenţiale au fost compromise în timpul unui atac cibernetic care a vizat Ministerul francez de Interne timp de câteva zile
Câteva zeci de fişiere confidenţiale au fost „extrase” în timpul unui atac cibernetic care a afectat Ministerul de Interne din Franţa timp de câteva zile, a declarat miercuri ministrul Laurent Nunez, citat de AFP.
Ilie Bolojan: Avem o decuplare totală a sistemului de învăţământ de ceea ce înseamnă realitatea noastră economică / O altă problemă ţine de calitatea pregătirii. Că ne place, că nu ne place, a fost o involuţie în aceşti ani
Premierul Ilie Bolojan a declarat că avem o decuplare totală a sistemului de învăţământ de ceea ce înseamnă realitatea noastră economică. În plus, o altă problemă ţine de calitatea pregătirii, premierul arătând că, fie că ne place sau nu, a fost o involuţie în aceşti ani.
Spectacolul „Liliacul" încheie anul la Teatrul Naţional de Operetă. Bilanţ 2025: Peste 40.000 de spectatori, patru premiere, venituri proprii de peste 4 milioane de lei
Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” programează faimoasa operetă a lui Johann Strauss - fiul „Liliacul” chiar în seara de Revelion. Televiziunea Română va transmite spectacolul în aceeaşi zi.
AUR depune două moţiuni simple, împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu şi a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu
AUR a anunţat, miercuri, că depune două moţiune simple, împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, la Senat şi împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, la Camera Deputaţilor. Moţiunea pe Interne se intitulează ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”. iar cea pe Justiţie ”Dreptate pentru România. Justiţia trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor”.
Ilie Bolojan: Suntem într-o coaliţie în care niciun partid nu are masa critică ca, de unul singur, să rezolve lucrurile, dar are o masa critică suficient de mare să blocheze lucrurile / Dacă nu ai un sprijin politic, nu poţi lua măsuri
Premierul Ilie Bolojan a declarat ce se află într-o coaliţie în care niciun partid nu are masa critică ca, de unul singur, să rezolve lucrurile, dar are o masa critică suficient de mare să blocheze lucrurile, el adăugând că, dacă nu ai un sprijin politic, nu poţi lua măsuri.
Bolojan: Noi suntem ţara din Europa care suntem pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie. În România lucrează prea puţini oameni
Premierul Ilie Bolojan a delcarat, miercuri, că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, pe ultimul loc, el precizând că în România lucrează prea puţini oameni.
Waldevar Energy începe construirea a două noi parcuri fotovoltaice pentru Doral Energy, în judeţele Brăila şi Călăraşi, care au împreună o putere instalată de aproximativ 14 MWp
Waldvar Energy, antreprenor general din industria energiei regenerabile, anunţă demararea lucrărilor pentru două noi parcuri fotovoltaice dezvoltate pentru Doral Energy, unul în localitatea Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila, şi cel de-al doilea în Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi. Împreună, cele două proiecte însumează o putere instalată de aproximativ 14 MWp şi au 25.000 de panouri fotovoltaice.
Resturi de drone ucrainene au provocat un incendiu la rafinăria Slaviansk şi au avariat reţele electrice în regiunea rusă Krasnodar
Resturile unei drone ucrainene doborâte au provocat un incendiu de scurtă durată la echipamentele de procesare şi la o conductă a unei rafinării de petrol din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, au declarat miercuri autorităţile locale. De asemenea, două persoane au fost rănite, mai multe case private au fost avariate şi reţelele de alimentare cu energie electrică au fost afectate după ce resturi de dronă au căzut în alte zone rezidenţiale din Krasnodar, informează Reuters.
Jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi ONG-uri se solidarizează faţă de atacurile împotriva Recorder: "Documentarul „Justiţie capturată" respectă standardele profesionale internaţionale de documentare şi verificare a informaţiilor"
Jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi ONG-uri se solidarizează faţă de atacurile împotriva Recorder şi condamnă atacurile repetate şi agresive la care sunt supuşi jurnaliştii din redacţia care a realizat documentarul "Justiţie capturată". Ei solicită Consiliului Naţional al Audiovizualului "să îşi respecte rolul de garant fundamental al interesului public şi să se autosesizeze în cazul emisiunilor cu conţinut dezinformativ care i-au vizat pe colegii noştri de la Recorder în ultimele zile".
Mulţi oameni ajung la psihoterapie cu speranţa că, prin discuţie şi introspecţie, vor reuşi să-şi rezolve problemele emoţionale, anxietatea, depresia sau blocajele interioare. Psihoterapia este un instrument valoros, susţinut de decenii de studii clinice, care ajută la conştientizare, restructurare cognitivă şi vindecare emoţională. În multe cazuri, funcţionează. În altele, efectele sunt limitate sau greu de menţinut. De ce?
Tite, fostul selecţioner al Braziliei, revine în activitate după o pauză de peste un an, în calitate de antrenor al echipei Cruzeiro, care a anunţat marţi angajarea sa până la sfârşitul anului 2026.
Ciprian-Constantin Paraschiv (AUR) reacţionează după ce preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR Legea Novak: Nu poţi plasa interesul naţional sub interesele financiare ale unora şi altora. Nici în sport, nici nicăieri!
Deputatul Ciprian-Constantin Paraschiv (AUR) reacţionează miercuri, după ce preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR Legea Novak, care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează în competiţiile naţionale oficiale să fie români, el afirmând că nu poţi plasa interesul naţional sub interesele financiare ale unora şi altora, nici în sport, nici nicăieri.
Un profesor de 57 de ani de la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi a fost arestat, fiind acuzat de viol de către o studentă
Profesorul Corneliu Gaşpar, care preda disciplina „Etică şi integritate academică” la Universitatea de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi, a fost arestat preventiv, după ce a fost acuzat de viol de către o studentă.
INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total au crescut, în termeni nominali, cu 4,7%, în primele zece luni
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut, în termeni nominali, cu 4,7%, în primele zece luni, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
INS: Cifra de afaceri din industrie pe total a crescut, în termeni nominali, cu 3,2%, în primele zece luni
Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut, în termeni nominali, cu 3,2%, în primele zece luni, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
China permite circulaţia maşinilor autonome de nivelul 3 dezvoltate de două companii auto de stat
Pentru prima oară, doi producători auto chinezi de stat au fost autorizaţi să testeze maşini autonome de nivelul 3 pe drumurile locale.
Nicuşor Dan: Preşedinţii de instanţă au multă putere, mult prea multă, şi asta e chestiune legislativă
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, într-o discuţie cu un grup de românii care l-au aşteptat la Londra, că preşedinţii de instanţă au multă putere, ”mult prea multă, şi asta e chestiune legislativă”.
