Ce răspunde premierul Ilie Bolojan întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să își dea demisia
HotNews.ro, 17 decembrie 2025 14:30
„Ca să pot face afirmații ferme despre responsabilii altor sisteme trebuie să am datele exacte din sistemul respectiv. Și foarte cinstit după ce vedem care sunt concluziile acestui grup de lucru o să vă pot…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
14:40
Un nou scandal în Parlament la adoptarea legii privind combaterea extremismului / Legea fusese contestată de președintele Nicușor Dan și de opoziție # HotNews.ro
Legea care înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie a trecut miercuri de Camera Deputaților, for decizional cu 173 voturi „pentru”, 101 „împotrivă” şi 6 abţineri. Legea merge acum la președinte, care a contestat-o,…
14:40
Putin anunță că Rusia e gata să accelereze ofensiva și că „își va elibera teritoriile prin mijloace militare, dacă Ucraina și stăpânii săi abandonează negocierile” # HotNews.ro
Declarațiile lui Putin, relatate de Reuters, semnalează că Moscova nu a renunțat la condițiile maximale impuse Kievului pentru încheierea războiului. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri că forțele ruse au preluat inițiativa strategică de-a…
Acum 15 minute
14:30
Ce răspunde premierul Ilie Bolojan întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să își dea demisia # HotNews.ro
„Ca să pot face afirmații ferme despre responsabilii altor sisteme trebuie să am datele exacte din sistemul respectiv. Și foarte cinstit după ce vedem care sunt concluziile acestui grup de lucru o să vă pot…
14:30
Dispozitiv de spionaj, găsit pe un feribot în Franța. Anchetatorii urmăresc pista ingerinţei străine # HotNews.ro
Un sistem informatic ce putea permite controlul de la distanţă în scopuri de spionaj a fost găsit pe un feribot în Hérault, sudul Franţei. Ministrul francez de interne menţionează posibilitatea unei ingerinţe străine, potrivit AFP,…
Acum o oră
14:00
Amenzi mari pe piața tutunului: Trei companii stabileau prețurile la care produsele IQOS urmau a fi revândute clienţilor, acuză Consiliul Concurenței # HotNews.ro
Consiliul Concurenței a anunțat miercuri că a sancționat companiile Philip Morris Trading, Interbrands Orbico și Mediaposte Hit Mail cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale…
13:50
VIDEO Premierul Ilie Bolojan, poziționare majoră privind justiția: „Cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebuie să existe prescripție” / Ce spune despre demiterea lui Predoiu # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri la DigiFM despre sistemul de justiție din România, subiect intens dezbătut în societate în urma documentarului Recorder. Premierul a spus că din punctul său de vedere nu ar trebui…
13:50
Unele decizii de business pot însemna mai mult decât cifre. Pot însemna o șansă la viață # HotNews.ro
Pentru majoritatea dintre noi, zilele se succed într-un ritm previzibil. Calendarul se umple cu întâlniri, termene-limită și obiective de atins. Deciziile sunt luate rapid, iar atenția este orientată spre rezultate, eficiență și performanță. Viața își…
Acum 2 ore
13:40
Uniunea Europeană va extinde taxa sa pe carbon – o taxă percepută pentru importurile în blocul comunitar de bunuri cu emisii ridicate – astfel încât să acopere mașinile de spălat și piesele auto, potrivit unor…
13:30
Reguli pentru a proteja inima și arterele de Sărbători de la medicul cardiolog Anca Tâu: „Nu putem schimba tradițiile, dar putem schimba felul în care punem mâncarea în farfurie: porții mici și mese alternative mai ușoare!” # HotNews.ro
Vin Sărbătorile și de pe mese nu vor lipsi preparatele tradiționale, parcă și mai gustoase consumate alături de familie și prieteni. Grăsimile, dulciurile concentrate și alcoolul sunt pe lista de bunătăți. Doar că bunătățile pentru…
13:10
Nicușor Dan, somat de sindicaliști să medieze „conflictul social major” cu Guvernul. Miting anunțat la Cotroceni, președintele e plecat din țară # HotNews.ro
Mai multe confederații sindicale au anunţat organizarea unei manifestaţii publice joi, pentru a solicita implicarea președintelui Nicușor Dan în medierea conflictului între sindicaliști şi Guvern. „Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere…
13:10
Ilie Bolojan: „În România lucrează prea puţin oameni. Nu poţi să ai mai multe taxe încasate la bugetul de stat, decât de la cei care lucrează în economie” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că România este pe penultimul loc la capitolul populație activă care este implicată în economie, adică lucrează. El spune că statul trebuie să colecteze mai bine taxele și impozitele, nu să…
13:00
Ben Cohen, unul dintre cei doi fondatori ai celebrului producător de înghețată „Ben & Jerry’s”, a criticat dur noua compania-mamă Magnum Ice Cream Company, spunând într-un interviu acordat CNBC că aceasta „distruge” brandul. Magnum, cea…
12:50
Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin respinge acordul de pace negociat de SUA și Ucraina # HotNews.ro
Informația, dezvăluită de agenția Bloomberg, vine în contextul în care Casa Albă face presiuni pentru o soluție negociată care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva…
12:50
Destinație tot mai căutată de investitorii din Europa Centrală și de Est, România joacă regional mult sub potențialul economiei – Analiză # HotNews.ro
Un test de maturitate economică stă în fața României și întrebarea cheie este dacă vom găsi puterea să transformăm vulnerabilitățile actuale în reforme și progres? După două decenii de creștere economică remarcabilă, PIB-ul pe cap…
12:50
Cele două opțiuni ale premierul Bolojan de eliminare a impozitului minim pe cifra de afaceri, cerută de investitorii străini # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a spus miercuri că sunt analizate două opțiuni, la solicitarea investitorilor străini de eliminare a impozitului minim pe cifra de afaceri. Prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe…
Acum 4 ore
12:30
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns miercuri dimineața la Tribunalul București, unde așteaptă un verdict în privința măsurii preventive dispuse în primul său dosar privind propaganda legionară. Magistrații judecă azi contestația lui…
12:10
O nouă manifestație pentru reformarea justiției, anunțată miercuri în București: „Bolojan, te sună România” # HotNews.ro
Organizația „Corupția ucide”, care organizează manifestația de miercuri, programată pentru ora 18:30 în Piața Victoriei din Bucureștia, a anunțat că va afișa o coregrafie-protest în care participanții vor ridica trei pânze, cu mesajul: „Bolojan, te…
12:10
Sustenabilitatea a devenit un criteriu tot mai prezent în alegerile de zi cu zi, iar cafeaua nu face excepție. Atât pentru consumatori, cât și pentru profesioniștii din domeniul ospitalității, nu mai contează doar gustul cafelei,…
11:50
AUR depune moțiuni simple împotriva lui Cătălin Predoiu și Radu Marinescu în urma documentarului Recorder # HotNews.ro
AUR a motivat depunerea moțiunilor simple prin faptul că în cele două domenii „s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol siguranța cetățenilor”. Moțiunile simple nu duc la demisia ministrului dacă sunt…
11:50
Amazon poartă discuții pentru a investi aproximativ 10 miliarde de dolari în OpenAI, spun surse citate de Reuters. Compania care a dezvoltat ChatGPT ar putea ajunge să fie evaluată la 500 miliarde dolari. Sursele spun…
11:30
Liderul de la Casa Albă va vorbi despre „realizările istorice” înregistrate de administrația sa în ultimul an și despre ce va urma, a anunțat purtătoarea sa de cuvânt, citată de ABC News. Președintele Donald Trump…
11:30
Când vine vorba de eficiență energetică, problema cea mai des întâlnită nu este lipsa soluțiilor, ci lipsa unui început clar. Multă lume vrea să reducă facturile, dar nu știe exact ce să schimbe prima dată,…
11:10
ESG Journey și ESG Lab: Programe pentru companii românești care transformă sustenabilitatea în profit și reziliență, dezvoltate de Social Innovation Solutions și prezentate de UniCredit Bank # HotNews.ro
Conceptul de ESG astăzi, cheia succesului de mâine Accesul la capital, contractele cu parteneri externi și stabilitatea pe termen lung au acum un numitor comun: performanța ESG. Pentru antreprenorii români, adoptarea acestor principii a devenit…
11:10
Problemele pe unul dintre cele mai mari aeroporturi din România continuă și astăzi. Câteva avioane Wizzair sunt întârziate sau anulate # HotNews.ro
După ce marți, mai multe zboruri Wizzair din și spre Craiova au fost anulate în ultimul moment, miercuri, compania maghiară a anulat deja o cursă, iar altele sunt date cu întârzieri. Motivul e același ca…
11:10
Efectul Zootropolis 2. Ce animale de companie își cumpără chinezii după ce au văzut filmul de animație # HotNews.ro
„Zootropolis 2” produs de Disney, care a apărut spre sfârșitul Anului Șarpelui în zodiacul chinezesc, a devenit cel mai profitabil film de animație străin din China din toate timpurile, încasând până acum peste 500 milioane…
11:00
Ședință a coaliției în plin conflict PSD-USR după votul pe moțiunea simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu. Ce decizii trebuie luate # HotNews.ro
Ședința liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și a grupului Minorităților Naționale este programată să înceapă miercuri de la ora 15:00, la sediul Guvernului. Este prima ședință a coaliției după alegerile locale din 7 decembrie și…
11:00
Firma ginerelui lui Donald Trump s-a retras din oferta care ar împiedica Netflix să cumpere Warner Bros și HBO # HotNews.ro
Affinity Partners, firma de investiții a lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, s-a retras din oferta de preluare ostilă lansată de Paramount Skydance pentru Warner Bros Discovery, relatează CNBC. „Cu doi competitori puternici care…
10:50
„Venezuela este complet înconjurată”. Ce urmează după „blocada totală” impusă Venezuelei de Trump, cu „cea mai mare armadă adunată în istoria Americii de Sud” # HotNews.ro
Această măsură a SUA reprezintă o escaladare a operațiunilor militare și a presiunilor împotriva regimului lui Nicolás Maduro, liderul Venezuelei. Însă ținta finală și impactul economic al blocadei nu sunt deocamdată clare, scriu Reuters, New…
Acum 6 ore
10:40
Scandalul furtului de cadavre de la Universitatea Harvard s-a încheiat după doi ani de audieri. Sentința pronunțată de justiția americană # HotNews.ro
Un fost administrator al morgii Facultății de Medicină a Universității Harvard a fost condamnat marți la opt ani de închisoare pentru furtul și vânzarea de organe și alte părți ale unor cadavre donate instituției pentru…
10:30
Medicover marchează 30 de ani de activitate: România rămâne un pilon esențial în dezvoltarea regională a companiei # HotNews.ro
Medicover AB, din care fac parte Medicover România și Synevo România, marchează 30 de ani de activitate, consolidându-și poziția de cel mai mare angajator din domeniul sănătății private în Europa Centrală și de Est. Cu…
10:30
Piața jucăriilor și jocurilor este una dinamică, tot mai dominată de produse hi-tech, pe fondul „comprimării vârstei copilăriei” și al familiarității timpurii cu tehnologia. Acest text este un fragment din newsletterul „EconoMix”, pe care jurnalistul…
10:30
Protest public a zeci de instituții și nume din presă după atacurile „repetate și agresive” la adresa Recorder din partea unor magistrați și ale unor televiziuni, după documentarul „Justiție capturată” # HotNews.ro
Într-o scrisoare deschisă, jurnaliștii mai multor redacții din România, reprezentanți ai societății civile și ONG-uri, denunță și condamnă atacurile lansate de unele instituții ale statului și de jurnaliști care urmăresc promovarea unor teorii ale conspirației…
10:20
Impozit de 7 ori mai mare pe apartamentele cumpărate pe firme, din 2026. Românii care fac bani pe AirBnB și Booking, „loviți” de taxe și pe persoană fizică – Legea 239/2025, pachetul fiscal Bolojan # HotNews.ro
Impozitul local pe apartamentele cumpărate pe firme va fi mai mare de până la 7,5 ori din anul 2026, comparativ cu 2025, potrivit pachetului fiscal al Guvernului Bolojan, proaspăt publicat în Monitorul Oficial. Creșterea substanțială…
10:10
VIDEO Nicușor Dan, chestionat de românii care protestau la Ambasada din Londra despre justiție și anularea alegerilor. „Se vor întâmpla nişte lucruri” # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat în faţa unui grup de români care protestau la Londra pentru justiţie că va exista o dezbatere, vor fi nişte modificări, dar că dorește discuții cu magistrații care vor dura…
09:30
Administrația Trump a anunțat marți că extinde restricțiile de călătorie în SUA, după ce, în luna iunie, cetățenii din 12 țări au fost anunțați că nu vor mai putea intra pe teritoriul american, potrivit The…
09:20
ANAF va putea declara firmele ca fiind inactive în două noi situații, conform Legii 239/2025, respectiv Pachetul 2 fiscal. În plus, dacă în termen de un an administratorii acelor societăți nu le reactivează, Fiscul va…
09:00
Compania IT Databricks, care are 2 români printre fondatori, obține o nouă finanțare. Ion Stoica și Matei Zaharia, cei mai bogați români din topul Forbes # HotNews.ro
Compania americană Databricks, specializată în date şi inteligenţă artificială, care are printre fondatori și doi IT-iști de origine română, a atras peste 4 miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanţare, care evaluează firma la…
Acum 8 ore
08:40
Ce răspunde ANRE după acuzațiile că a pierdut intenționat un proces de 100 de milioane de lei # HotNews.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) susține că procesul a fost pierdut înfără nicio intenție și că informațiile contrare vin de la angajați care doresc să lovească în „credibilitatea celor care și-au asumat…
07:40
Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat oficial de uciderea părinților săi. Riscă pedeapsa capitală # HotNews.ro
Fiul mai mic al regizorului hollywoodian și activistului politic Rob Reiner a fost acuzat oficial marți de crimă de gradul întâi pentru uciderea părinților săi, care au fost găsiți morți în casa lor din Los…
07:40
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air pregătește extinderea în România inclusiv cu mai multe destinații, fiind în analiză și o eventuală operare de zboruri interne, anunță, într-o discuție cu Profit.ro, CEO-ul companiei, József Váradi. Citește…
07:40
Ești antreprenor? Iată 10 schimbări esențiale pe care pachetul 2 al Guvernului Bolojan le aduce de la 1 ianuarie 2026 # HotNews.ro
Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan a fost publicat în Monitorul Oficial, astfel că de la 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare o serie de modificări, printre care și…
07:30
„Blocada totală şi completă” împotriva petrolierelor sancţionate care vin sau pleacă din Venezuela a fost ordonată, marți, de președintele american Donald Trump, care a sporit astfel presiunea pe regimul liderului Nicolas Maduro, potrivit BBC. Într-o…
07:00
Patru ani de procese, judecător schimbat când era în pronunțare și sentință amânată de 23 de ori. Cum a fost tergiversat procesul unui secretar de stat cercetat de DNA # HotNews.ro
Dosarul în care este judecat Ionel Minea, fost secretar de stat PSD în Ministerul Transporturilor în guvernele Mihai Tudose și Viorica Dăncilă, a fost trimis în judecată de DNA în 2021, însă nu a fost…
Acum 24 ore
00:30
A doilea medic implicat în moartea prin supradoză a starului Matthew Perry, din serialul „Friends”, scapă de închisoare # HotNews.ro
Al doilea dintre cei doi medici care i-au furnizat vedetei din serialul „Friends”, actorul Matthew Perry, ketamină în lunile dinaintea supradozei fatale, a fost condamnat marți de către un tribunal din California la arest la…
00:10
VIDEO Ce filme au intrat pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la Premiile Oscar 2026 # HotNews.ro
Academia americană de film a anunţat marţi listele scurte de propuneri pentru nominalizare la 12 dintre categorii în cadrul celei de-a 98-a ediţii a Premiilor Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”, informează…
00:10
MasterChef 2025, la final. Cine este marele câștigător al confruntării culinare de la Pro TV # HotNews.ro
Cosmina Boboc a reuşit să-i impresioneze pe cei trei jurați de la MasterChef, adjudecându-şi marele premiu în valoare de 75.000 de euro şi titlul de MasterChef România 2025. Marea finală a show-ului culinar a fost…
16 decembrie 2025
23:40
Nicușor Dan, mesaj către românii din Marea Britanie: „Am un optimism foarte puternic față de România. Pe termen mediu” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la ambasada României la Londra, cu reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie, ocazie cu care le-a transmis că are „un optimism foarte puternic” față de evoluția țării noastre, însă…
23:40
Regatul Unit va ancheta ingerința financiară străină în politica sa internă. Rusia, acuzată de dezinformare „la scară industrială” # HotNews.ro
Guvernul britanic a anunţat marţi lansarea unei anchete independente privind „ingerinţa financiară străină în politica” din Regatul Unit, în urma condamnării pentru corupţie a unui fost europarlamentar din partidul pro-Brexit UKIP, care a participat la…
23:20
Președintele american Donald Trump a anunțat că se va adresa națiunii miercuri seară, în cadrul unui discurs televizat, afirmând că anul care a trecut de la revenirea lui la putere a fost unul „excelent”, scriu…
23:10
SuperLiga: Schimbarea pe care Andrei Nicolescu vrea să o vadă la Dinamo: „Atunci am pune și mai multe probleme” # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a spus ce schimbare și-ar dori să vadă în jocul echipei lui Zeljko Kopic. Oficialul „câinilor” a explicat ce s-a schimbat în comparație cu sezonul precedent și a dezvăluit…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.