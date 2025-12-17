VIDEO Grindeanu, declarații înainte de ședința coaliției. Ce spune de impozite și colaborarea cu USR
PSNews.ro, 17 decembrie 2025 15:20
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, înainte de ședința coaliției, că subiectul creșterii taxelor locale și al distribuirii veniturilor către autoritățile locale trebuie tranșat pe baza datelor financiare, în contextul pregătirii cadrului fiscal pentru anul viitor. Întrebat când se va regla în coaliție chestiunea legată de taxele locale, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a spus anterior, într-o […] Articolul VIDEO Grindeanu, declarații înainte de ședința coaliției. Ce spune de impozite și colaborarea cu USR apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
15:40
Ministrul Radu Miruță, amendat „pe persoană fizică” de AMEPIP. Care e suma pe care trebuie să o plătească # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului și ministru interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a anunţat miercuri, pe contul său de Facebook, că a primit „pe persoană fizică” o amendă de 15.000 lei din partea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pe care intenţionează să o conteste. „Următoarea etapă a absurdului: astăzi […] Articolul Ministrul Radu Miruță, amendat „pe persoană fizică” de AMEPIP. Care e suma pe care trebuie să o plătească apare prima dată în PS News.
15:40
Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe # PSNews.ro
Cedric Lodge, fostul director al morgii Facultății de Medicină Harvard, a fost condamnat pentru trafic de organe, punând capăt scandalului care a afectat prestigioasa universitate americană. Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, a primit o sentință de opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane. Decizia a fost anunțată marți […] Articolul Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
15:30
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că bugetul pe 2026 va fi construit pe reducerea deficitului bugetar, cu ținta de a ajunge la 6,4% anul viitor și la 3% din PIB până în 2030. „Toate guvernele care vor veni în anii următori vor trebui să respecte o […] Articolul Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit apare prima dată în PS News.
15:30
VIDEO Nicușor Dan, despre funcționarea coaliției: S-a exagerat foarte mult cu declarațiile politice # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că este nevoie de dialog în coaliție și că, în ceea ce privește declarațiile politice, s-a exagerat foarte mult. Șeful statului a fost întrebat dacă este momentul ca Legile Justiției se fie rediscutate având în vedere modul în care funcționează coaliția de guvernare. „Eu cred că atunci când societatea conștientizează o problemă, […] Articolul VIDEO Nicușor Dan, despre funcționarea coaliției: S-a exagerat foarte mult cu declarațiile politice apare prima dată în PS News.
15:20
Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, în arest preventiv pentru 30 de zile # PSNews.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, conform unor surse judiciare. Decizia aparține Tribunalului București. Aceeași măsură a fost luat și pentru omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. Procurorii DNA au făcut marți percheziții într-un dosar ce ar viza fapte de dare de mită și complicitate la […] Articolul Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Grindeanu, declarații înainte de ședința coaliției. Ce spune de impozite și colaborarea cu USR # PSNews.ro
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, înainte de ședința coaliției, că subiectul creșterii taxelor locale și al distribuirii veniturilor către autoritățile locale trebuie tranșat pe baza datelor financiare, în contextul pregătirii cadrului fiscal pentru anul viitor. Întrebat când se va regla în coaliție chestiunea legată de taxele locale, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a spus anterior, într-o […] Articolul VIDEO Grindeanu, declarații înainte de ședința coaliției. Ce spune de impozite și colaborarea cu USR apare prima dată în PS News.
Acum o oră
14:50
Schimbare majoră: Universitățile vor asigura 75% din stagiile de practică ale studenților. Legea merge la promulgare # PSNews.ro
Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de cameră decizională, iniţiativa legislativă USR prin care ponderea stagiilor de practică asigurate de universităţi va creşte de la 50% la 75%. Inițiativa a fost adoptată cu 107 voturi ”pentru” 4 voturi ”împotrivă” şi 6 abţineri. Noua lege reprezintă „un pas important în consolidarea legăturii dintre educaţia universitară şi cerinţele […] Articolul Schimbare majoră: Universitățile vor asigura 75% din stagiile de practică ale studenților. Legea merge la promulgare apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:40
PS News la Strasbourg/Negrescu: „Garanțiile de securitate ne privesc direct, de la Marea Neagră la flancul estic” # PSNews.ro
Negocierile de la Berlin dintre americani și ucraineni deschid un scenariu sensibil: Kievul acceptă să renunțe la obiectivul aderării la NATO, în schimbul unor garanții de securitate solide. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor difuzată de la Strasbourg, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, avertizează că felul în care va fi scris acest compromis privește direct […] Articolul PS News la Strasbourg/Negrescu: „Garanțiile de securitate ne privesc direct, de la Marea Neagră la flancul estic” apare prima dată în PS News.
14:40
Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace # PSNews.ro
Statele Unite se pregătesc să impună o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei, în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge un posibil acord de pace cu Ucraina, potrivit unor surse citate de Bloomberg. SUA ia în considerare opțiuni precum „vizarea navelor din așa-numita flotă […] Articolul Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace apare prima dată în PS News.
14:40
Misterul căsătoriei lui Bolojan a fost elucidat: Premierul a ținut să se afle chiar de la el # PSNews.ro
Uneori afli lucruri noi despre tine, spune Ilie Bolojan, întrebat, miercuri, dacă s-a căsătorit. Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, la Digi FM, dacă s-a căsătorit înaintea lui Nicușor Dan, după ce presa din România a scris că premierul s-a căsătorit. „Uneori afli din presa din România lucruri noi despre tine. Nu este real, dar […] Articolul Misterul căsătoriei lui Bolojan a fost elucidat: Premierul a ținut să se afle chiar de la el apare prima dată în PS News.
14:40
STENOGRAME halucinante din dosarul fostului ministru Cuc. Șpaga de la RAR, negociată pe butoane de telecomandă # PSNews.ro
Dosarul DNA în care procurorii solicită arestarea fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și a omului de afaceri Cătălin Daniel Bușe include mai multe interceptări ambientale realizate în restaurante și alte locații, în care se discută despre șpaga din contractul RAR. Conform documentelor din dosar, mita ar fi fost stabilită la 6% din valoarea unui […] Articolul STENOGRAME halucinante din dosarul fostului ministru Cuc. Șpaga de la RAR, negociată pe butoane de telecomandă apare prima dată în PS News.
14:20
Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei # PSNews.ro
Camera Deputaților, care este for decizional, a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ, transmisă Parlamentului. S-au înregistrat 173 voturi „pentru” și 101 „împotrivă”. […] Articolul Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei apare prima dată în PS News.
14:20
PREMIERĂ: Prima analiza completă a pensiilor MAI: 39 de oameni primesc lunar între 20.001 lei şi 25.000 de lei # PSNews.ro
Aproape 36.000 de angajați din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au încasat, în octombrie 2025, pensii de serviciu nete între 5.001 și 7.000 de lei, în timp ce aproape 30.000 au primit pensii între 3.001 și 5.000 de lei. Aceasta este prima analiză detaliată a pensiilor de serviciu efectiv plătite de MAI, care prezintă distribuția […] Articolul PREMIERĂ: Prima analiza completă a pensiilor MAI: 39 de oameni primesc lunar între 20.001 lei şi 25.000 de lei apare prima dată în PS News.
14:20
În direct la DigiFM, premierul Ilie Bolojan a evidențiat necesitatea eliminării prescripției pentru faptele de corupție gravă și a reducerii duratei proceselor. Miercuri, 17 decembrie, premierul Ilie Bolojan a vorbit în direct la DigiFM despre problema prescripției și durata excesivă a proceselor penale, în special în materia faptelor grave de corupție, care reprezintă un subiect de […] Articolul Premierul Bolojan susține scoaterea prescrierii în dosarele de corupție grave apare prima dată în PS News.
14:20
Confederaţiile sindicale protestează joi la Cotroceni. Se cere medierea preşedintelui în conflictul cu Guvernul # PSNews.ro
Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN anunţă organizarea unei manifestaţii publice joi, pentru a solicita implicarea Preşedinţiei în medierea conflictului social major existent între confederaţiile sindicale şi Guvern, ”în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă […] Articolul Confederaţiile sindicale protestează joi la Cotroceni. Se cere medierea preşedintelui în conflictul cu Guvernul apare prima dată în PS News.
14:20
Senatul a modificat legea pensiilor private după decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii # PSNews.ro
Senatul a modificat miercuri Legea pensiilor private, în urma deciziei Curţii Constituţionale. A fost eliminat articolul care le permitea bolnavilor de cancer să retragă întreaga sumă, după ce Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional. Senatul a adoptat, miercuri, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, în forma iniţială, principala […] Articolul Senatul a modificat legea pensiilor private după decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:30
Guvernul analizează două opțiuni privind impozitul pe cifra de afaceri şi majorarea salariului minim # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis miercuri reprezentanților investitorilor străini în România scenariile de lucru pentru mediul economic anul viitor. Bolojan a menționat că, în prezent, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate următoarele două opțiuni, potrivit unui comunicat. Prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu […] Articolul Guvernul analizează două opțiuni privind impozitul pe cifra de afaceri şi majorarea salariului minim apare prima dată în PS News.
13:30
Proiect PNL depus de Alina Gorghiu în Parlament: Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere e violenţă economică # PSNews.ro
Deputatul PNL ALina Gorgiu anunţă miercuri că a depus în Parlament un proiect de lege care modifică art. 378 din Codul penal, în sensul eliminării plângerii prealabile pentru infracţiunea de abandon de familie, astfel încât acţiunea penală să se pună din oficiu, ca expresie a responsabilităţii statului de a proteja copiii şi persoanele vulnerabile. ”Neplata […] Articolul Proiect PNL depus de Alina Gorghiu în Parlament: Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere e violenţă economică apare prima dată în PS News.
13:20
Fost ministru al Muncii, săgeți către llie Bolojan: ‘Majorarea salariului minim e obligatorie. Nu vă jucați cu focul!’ # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi spune că premierul Ilie Bolojan este obligat să majoreze salariul minim conform legislaţiei în vigoare, prin urmare opiniile sale pe acest subiect sunt irelevante în faţa obligaţiei legale, potrivit unei postări pe pagina sa de socializare. „Pe legislaţia în vigoare, domnul prim-ministru Bolojan este obligat să majoreze salariul minim! Aşadar, opiniile […] Articolul Fost ministru al Muncii, săgeți către llie Bolojan: ‘Majorarea salariului minim e obligatorie. Nu vă jucați cu focul!’ apare prima dată în PS News.
13:20
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, achitat în cazul titlului de revoluționar # PSNews.ro
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, a fost achitat marţi de Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”, deşi nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege. Decizia nu este însă definitivă. Curtea de Apel Bucureşti, instanţa […] Articolul Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, achitat în cazul titlului de revoluționar apare prima dată în PS News.
13:20
Orașul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. S-a dezvoltat enorm în ultimul deceniu # PSNews.ro
Un mic oraș din nordul extrem al Moldovei este una dintre puținele localități din România care are drumurile asfaltate în proporție de sută la sută. Este vorba despre Săveni, orașul care în ultimul deceniu a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă cu ajutorul fondurilor europene și guvernamentale, notează Adevărul. Este foarte greu de găsit o așezare urbană […] Articolul Orașul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. S-a dezvoltat enorm în ultimul deceniu apare prima dată în PS News.
13:20
Senator PNL: Am votat o lege care pune capăt şefilor eterni din silvicultură şi furtului de lemn prin portiţe din lege # PSNews.ro
Senatorul PNL Glad Varga anunţă miercuri că a votat în Senat o lege care pune capăt şefilor eterni din silvicultură şi furtului mascat de lemn prin portiţe din lege. Legea introduce un management bazat pe competenţă şi performanţă în Romsilva şi în Ocoalele Silvice. ”Pădurile României sunt ale românilor, nu ale nimănui pe viaţă. De […] Articolul Senator PNL: Am votat o lege care pune capăt şefilor eterni din silvicultură şi furtului de lemn prin portiţe din lege apare prima dată în PS News.
13:20
Structurile administrative domină Ministerul Apărării Naționale, în timp ce efectivele de luptă rămân limitate # PSNews.ro
Personalul Ministerului Apărării Naţionale ar trebui să se împartă în două categorii: cei care luptă şi cei care îi sprijină pe primii. În Ministerul Apărării Naţionale există structuri administrative care s-au mărit exagerat în ultimii 20 de ani, unele noi au fost înfiinţate, încât s-a ajuns ca numărul militarilor care ar intra în tranşee să […] Articolul Structurile administrative domină Ministerul Apărării Naționale, în timp ce efectivele de luptă rămân limitate apare prima dată în PS News.
13:20
Victor Ponta: „Valul MAGA a ajuns și la noi. Oamenii l-au votat pe Călin Georgescu, dar valul a fost oprit” # PSNews.ro
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a vorbit despre schimbarea de direcție venită din Statele Unite și despre felul în care aceasta afectează Europa. Discuția a pornit de la noua strategie de securitate americană și de la ideea revenirii la statele-națiune. Victor Ponta: „Noi am rămas […] Articolul Victor Ponta: „Valul MAGA a ajuns și la noi. Oamenii l-au votat pe Călin Georgescu, dar valul a fost oprit” apare prima dată în PS News.
13:20
VIDEO Iratxe: Nu putem accepta sloganul lui Trump potrivit căruia problema competitivității noastre este birocrația # PSNews.ro
Preşedinta Grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, a afirmat, marți, la Strasbourg, că Europa „nu poate depinde de Putin pentru energie, de China pentru tehnologii critice sau de viitoarea administrație americană pentru securitate”. În cadrul unei întâlniri organizate marți la Strasbourg, la care au participat eurodeputații PSD și jurnaliști români, Iratxe García […] Articolul VIDEO Iratxe: Nu putem accepta sloganul lui Trump potrivit căruia problema competitivității noastre este birocrația apare prima dată în PS News.
12:40
PS News la Strasburg/Negrescu: „Trebuie să fim lider regional în reconstrucția Ucrainei, în securitatea Mării Negre” # PSNews.ro
În perspectiva păcii în Ucraina, Victor Negrescu afirmă la Strasbourg că România trebuie să treacă de la solidaritate la acțiune concretă. Bucureștiul are nevoie de o strategie clară pentru a obține garanții de securitate la Marea Neagră, protecție pentru R. Moldova și un rol central în reconstrucția ucraineană, prin hub-ul Constanța. Garanții de securitate pentru […] Articolul PS News la Strasburg/Negrescu: „Trebuie să fim lider regional în reconstrucția Ucrainei, în securitatea Mării Negre” apare prima dată în PS News.
12:40
Cutremur la vârful Guvernului și ANPC: secretar de stat, reținut de DNA. Acuzații de abuz, șantaj și presiuni politice # PSNews.ro
Un fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei şi şefi din ANPC au fost trimişi în judecată de DNA într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, instigarea la abuz în serviciu, şantaj şi complicitate la şantaj. ”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată, […] Articolul Cutremur la vârful Guvernului și ANPC: secretar de stat, reținut de DNA. Acuzații de abuz, șantaj și presiuni politice apare prima dată în PS News.
12:40
Călin Georgescu află astăzi dacă îi va fi ridicat controlul judiciar în dosarul propagandei legionare # PSNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți la Tribunalul București, unde judecătorii analizează contestația formulată împotriva măsurii de control judiciar dispuse în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii Parchetului General la începutul acestui an. Decizia instanței în acest caz este definitivă și va stabili soarta măsurii preventive. Termenul de judecată, programat inițial pentru ora 11:30, […] Articolul Călin Georgescu află astăzi dacă îi va fi ridicat controlul judiciar în dosarul propagandei legionare apare prima dată în PS News.
12:40
Amenzi usturătoare pentru șoferii care își împodobesc mașinile cu luminițe de Crăciun. Ce decoruri sunt legale # PSNews.ro
Decorarea autoturismului cu luminițe de Crăciun poate transforma spiritul sărbătorilor într-o problemă serioasă pentru șoferi. În anumite situații, astfel de ornamente pot duce la amenzi consistente, de până la 1.300 de lei, și chiar la reținerea certificatului de înmatriculare. Deși, în principiu, personalizarea mașinii nu este interzisă, Codul Rutier sancționează orice modificare care poate pune […] Articolul Amenzi usturătoare pentru șoferii care își împodobesc mașinile cu luminițe de Crăciun. Ce decoruri sunt legale apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul Muncii: Creşterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul rând pentru cei din mediul privat # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, îşi menţine poziţia, divergentă faţă de cea a premierului Ilie Bolojan, conform căreia salariul minim ar trebui să crească. Manole argumentează că impactul majorării salariului minim asupra cheltuielilor bugetare nu este unul important, spunând că, în schimb, angajaţii din mediul privat ar fi ajutaţi de o astfel de măsură, care ar […] Articolul Ministrul Muncii: Creşterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul rând pentru cei din mediul privat apare prima dată în PS News.
12:10
Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în a doua jumătate a lunii decembrie, inclusiv de Crăciun, anunță meteorologii. O răcire mai accentuată este așteptată abia după sărbători, când temperaturile vor coborî sub mediile obișnuite pentru începutul lunii ianuarie. În săptămâna 15–22 decembrie, temperaturile vor fi cu câteva grade mai ridicate decât media obișnuită […] Articolul ANM anunță data primelor ninsori. Cum va fi vremea de sărbători apare prima dată în PS News.
12:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, pe ultimul loc, el precizând că în România lucrează prea puţini oameni. Premierul Ilie Bolojan a declarat în emisiunea Apropo TV că nu putem […] Articolul Ilie Bolojan: În România lucrează prea puţini oameni apare prima dată în PS News.
12:10
Cseke Attila: Ministerul Dezvoltării este ministerul cu cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor din PNRR # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că instituţia pe care o conduce este ministerul cu cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor asigurate în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR), cu un grad de absorbţie de 60%. În acest context, ministrul afirmă că, în urma negocierilor cu autorităţile europene, proiecte care iniţial erau […] Articolul Cseke Attila: Ministerul Dezvoltării este ministerul cu cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor din PNRR apare prima dată în PS News.
12:10
Nicuşor Dan: E foarte greu să explic unui străin că avem patru partide în coaliţie şi toate se atacă între ele # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, în Finlanda, că este foarte greu să explice unui străin că avem patru partide în coaliţie şi toate se atacă între ele şi niciuna nu spune un cuvinţel despre Opoziţie. Despre votul din Senat al PSD împotriva ministrului Diana Buzoianu, Nicuşor Dan a precizat că nu crede că e […] Articolul Nicuşor Dan: E foarte greu să explic unui străin că avem patru partide în coaliţie şi toate se atacă între ele apare prima dată în PS News.
12:10
Ciprian Ciucu nu ştie când depune jurământul pentru a fi instalat primar general. Care este motivul # PSNews.ro
Primarul general ales al Bucureștiului a explicat, marți seară, de ce a avut apariții publice mai rare după alegerile din 7 decembrie. Acesta a arătat că absența sa din spațiul public are două motive clare: „1. Să mă asigur că las lucrurile în ordine la instituția de la care voi pleca, Primăria Sectorului 6 și […] Articolul Ciprian Ciucu nu ştie când depune jurământul pentru a fi instalat primar general. Care este motivul apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:30
Comisia Europeană reduce birocrația. Peste 1 miliard de euro economisiți prin noul pachet de siguranță alimentară # PSNews.ro
Comisia Europeană a prezentat astăzi un amplu pachet de măsuri menit să simplifice și să eficientizeze legislația Uniunii Europene privind siguranța alimentară și a hranei pentru animale, cu scopul de a reduce semnificativ costurile administrative pentru companii și autoritățile naționale, fără a compromite standardele ridicate de protecție a sănătății și mediului. Noul pachet de siguranță […] Articolul Comisia Europeană reduce birocrația. Peste 1 miliard de euro economisiți prin noul pachet de siguranță alimentară apare prima dată în PS News.
11:30
„E o prigoană bolșevică”. Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe legea privind combaterea extremismului # PSNews.ro
Deputații din Comisia juridică au dat un raport favorabil pentru proiectul de lege inițiat de deputatul Silviu Vexler privind combaterea extremismului în forma adoptată deja de Senat. Deputații AUR s-au împotrivit vehement amendamentelor propuse de Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România. Documentul a fost analizat ca urmare a solicitării de reexaminare transmisă de președintele […] Articolul „E o prigoană bolșevică”. Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe legea privind combaterea extremismului apare prima dată în PS News.
11:30
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel. Decizie de ultimă oră luată de cei doi # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a evidențiat rolul esențial al cooperării cu FBI în combaterea criminalității organizate transfrontaliere, punând accent pe lupta împotriva traficului de droguri și a criminalității cibernetice. Declarațiile au fost făcute cu prilejul întâlnirii de marți cu directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Kash Patel. „Ministerul Afacerilor Interne acordă o atenţie deosebită […] Articolul Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel. Decizie de ultimă oră luată de cei doi apare prima dată în PS News.
11:30
George Simion lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”. Care sunt noile obiective ale AUR # PSNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a lansat manifestul politic „Opoziție totală – opoziție națională”, prin care anunță o confruntare deschisă cu guvernul Ilie Bolojan și demararea unor acțiuni de protest și presiune parlamentară, având ca obiectiv strategic declanșarea alegerilor anticipate. Președintele AUR, George Simion, a transmis, marți seară, la finalul ședinței Consiliului Național de Conducere al […] Articolul George Simion lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”. Care sunt noile obiective ale AUR apare prima dată în PS News.
11:30
Ședință specială la Guvern, în format hibrid, pentru a obliga consiliile locale să crească impozitele pe final de an # PSNews.ro
Guvernul a convocat o ședință extraordinară în format hibrid, programată la ora 14:00, cu scopul de a adopta o ordonanță de urgență prin care consiliile locale să primească termen până la 31 decembrie pentru aprobarea hotărârilor privind impozitele și taxele locale. Potrivit informațiilor Profit.ro, formatul hibrid a fost ales deoarece o parte dintre miniștri nu […] Articolul Ședință specială la Guvern, în format hibrid, pentru a obliga consiliile locale să crească impozitele pe final de an apare prima dată în PS News.
11:30
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti, la Londra. Ce le-a spus protestatarilor # PSNews.ro
Presedintele României, Nicuşor Dan, a ajuns marți seară la Londra și s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Marea Britanie. Președintele Nicușor Dan se află, marți și miercuri, în vizită în Marea Britanie. Nicușor Dan și-a început vizita marți seară, cu o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și […] Articolul Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti, la Londra. Ce le-a spus protestatarilor apare prima dată în PS News.
11:30
Ilie Bolojan: Suntem într-o coaliţie în care niciun partid nu are masa critică ca, de unul singur, să rezolve lucrurile # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat ce se află într-o coaliţie în care niciun partid nu are masa critică ca, de unul singur, să rezolve lucrurile, dar are o masa critică suficient de mare să blocheze lucrurile, el adăugând că, dacă nu ai un sprijin politic, nu poţi lua măsuri. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat […] Articolul Ilie Bolojan: Suntem într-o coaliţie în care niciun partid nu are masa critică ca, de unul singur, să rezolve lucrurile apare prima dată în PS News.
11:30
AUR depune două moţiune simple, împotriva ministrului de Interne şi a ministrului Justiţiei # PSNews.ro
AUR a anunţat, miercuri, că depune două moţiune simple, împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, la Senat şi împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, la Camera Deputaţilor. Moţiunea pe Interne se intitulează ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”. iar […] Articolul AUR depune două moţiune simple, împotriva ministrului de Interne şi a ministrului Justiţiei apare prima dată în PS News.
10:30
În 2026, România și Italia vor celebra un moment cultural de o amploare fără precedent: Anul Cultural România–Italia, un proiect bilateral care își propune să aducă în prim-plan patrimoniul, creativitatea și dialogul dintre cele două țări legate prin istorie, valori și o comunitate românească numeroasă. În centrul acestui demers se află Ambasada României la Roma, […] Articolul Anul Cultural România-Italia 2026 – O infrastructură durabilă de cooperare apare prima dată în PS News.
10:30
Încă o alunecare de teren pe DN1, în Prahova: circulația a fost restricționată. Anunțul autorităților # PSNews.ro
În prag de sărbători, pe una dintre cele mai aglomerate șosele din țară se circula cu restricții. A avut loc o nouă alunecare de teren în județul Prahova, pe DN1. Potrivit autorităților, aceasta s-a produs în afara localității Cornu. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat pentru Digi24 că lucrările de reparație „ar […] Articolul Încă o alunecare de teren pe DN1, în Prahova: circulația a fost restricționată. Anunțul autorităților apare prima dată în PS News.
10:30
Victor Negrescu: O voce puternică în Parlamentul European se construiește prin muncă, prezență constantă și asumare. # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu afirmă că influența României în Parlamentul European depinde de implicarea activă și de capacitatea reprezentanților săi de a negocia și de a-și asuma responsabilități reale în procesul decizional european. „O voce puternică a României în Parlamentul European se construiește prin muncă, prezență constantă și asumare”, a transmis Victor Negrescu, într-o postare publică. […] Articolul Victor Negrescu: O voce puternică în Parlamentul European se construiește prin muncă, prezență constantă și asumare. apare prima dată în PS News.
10:30
Ședință tensionată a Coaliției, după votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce subiecte-cheie sunt pe agendă # PSNews.ro
Se anunță o ședință tensionată la nivelul Coaliției, miercuri, 17 decembrie, fiind prima reuniune a liderilor alianței aflate la guvernare, după ce recent PSD a votat în Senat moțiunea simplă a Opoziției la adresa ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Ședința Coaliției va avea loc în cursul după-amiezii de miercuri. Discuțiile urmează să vizeze, între […] Articolul Ședință tensionată a Coaliției, după votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce subiecte-cheie sunt pe agendă apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:00
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Andi Cristea # PSNews.ro
Miercuri, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor”, realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este europarlamentarul Andi Cristea. Nu ratați o ediție exclusivă, cu o perspectivă europeană asupra temelor care ne privesc pe toți, doar pe Ps News. Emisiunea poate fi urmărită live […] Articolul „Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Andi Cristea apare prima dată în PS News.
22:00
Bucureștiul se confruntă cu o criză a traficului care afectează serios calitatea vieții și dezvoltarea economică. Rezolvarea nu constă doar în lărgirea străzilor, ci necesită o schimbare structurală de paradigmă. Transformarea orașului într-un spațiu funcțional depinde de punerea în aplicare a patru piloni strategici, care implică acțiuni atât din partea autorităților (prin STB), cât și […] Articolul Cei patru piloni ai schimbării: Cum transformăm Bucureștiul într-un oraș funcțional apare prima dată în PS News.
21:00
PE SCURT: UE intenționează să relaxeze interdicția din 2035 privind vânzarea de mașini pe benzină și motorină, permițând ca 10% din noile autoturisme să nu fie cu emisii zero, sub presiunea industriei auto și a unor state membre. În Germania, marile orașe dependente de industria auto se confruntă cu scăderi drastice ale veniturilor și tăieri […] Articolul Știri din capitalele Europei, 16 decembrie apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.