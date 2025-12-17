„Atunci vor începe lucrările” Ionel Dănciulescu, detalii despre noul stadion Dinamo
Golazo.ro, 17 decembrie 2025 21:20
Ionel Dănciulescu (49 de ani), managerul general al CS Dinamo, a vorbit despre noul stadion din „Ștefan cel Mare”.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
21:40
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului” # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a abordat situația legată de disponibilitatea Arenei Naționale.
Acum o oră
21:20
Ionel Dănciulescu (49 de ani), managerul general al CS Dinamo, a vorbit despre noul stadion din „Ștefan cel Mare”.
21:00
Trump, alte două țări pe lista neagră Patru echipe calificate la Mondial sunt acum amenințate pe teritoriul american # Golazo.ro
Donald Trump a anunțat încă două țări ai căror cetățeni au interdicție sau limitări de călătorie în Statele Unite.
Acum 2 ore
20:20
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu # Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită în urmă cu câteva săptămâni și cum a decurs perioada de recuperare.
Acum 4 ore
19:40
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), fostul component al „generației de aur”, a vorbit despre șansele României la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.
19:30
„Varză! Geniul ăsta e de vină” Laurențiu Reghecampf, criticat în Sudan, după ultimul meci al echipei sale # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul lui Al-Hilal Omdurman, a fost dur criticat după ce echipa sa a pierdut meciul cu Rutsiro, o formație modestă din Rwanda, scor 1-2.
19:20
Răzvan Marin, motivat Mijlocașul român vrea victoria în meciul decisiv cu Universitatea Craiova » Cum vede duelul antrenorul lui AEK # Golazo.ro
Răzvan Marin (29 de ani) și antrenorul Marko Nikolic au prefațat partida cu Universitatea Craiova din Conference League.
19:20
Cei mai buni Ladislau Boloni a întocmit un TOP 5 al antrenorilor români » Cine este favoritul său + Marele absent # Golazo.ro
Ladislau Boloni (72 de ani), unul dintre cei mai mari antrenori români, a întocmit un TOP 5 al tehnicienilor din România, de-a lungul timpului.
19:20
Ruptura Petrea - Reghecampf „Secundul” Craiovei a lămurit situația cu fostul colaborator din Emirate: „Atunci a trebuit să ne despărțim” # Golazo.ro
Anton Petrea (50 de ani) a venit cu detalii despre situația dintre el și Laurențiu Reghecampf.
18:10
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha # Golazo.ro
FRF are asigurată o anumită sumă numai pentru participarea naționalei la Campionatul Mondial de anul viitor. Totul e ca selecționata să se califice. Consiliul FIFA, inclusiv Răzvan Burleanu, a anunțat miercuri suma totală
18:00
Vin să-l urmească pe Dobre Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului # Golazo.ro
Utrecht ar urma să trimită doi scouteri la București pentru a-l urmări pe Alex Dobre, atacantul Rapidului, în derby-ul cu FCSB de duminică.
Acum 6 ore
17:50
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul” # Golazo.ro
Primarul din Pitești, Cristian Gentea, a semnat convenția de finanțare pentru noul stadion „Nicolae Dobrin”.
17:50
Ruptură după șapte ani Alcaraz a anunțat despărțirea de antrenorul cu care a câștigat șase Grand Slam-uri: „Am ajuns în vârf împreună” # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a surprins lumea tenisului cu anunțul despărțirii de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani). Cei doi au avut una dintre cele mai de succes relații jucător-antrenor din ultimii ani.
17:50
Lewandowski, destinație surpriză Starul Barcelonei ar putea ajunge în alt campionat » Echipa care îl dorește # Golazo.ro
Robert Lewandoski, atacantul Barcelonei, ar fi dorit de Chicago Fire, formație din MLS.
17:40
Planuri surprinzătoare Gael Monfils, despre retragerea din tenis » Vrea să devină magician # Golazo.ro
Gael Monfils (39 de ani, #68 ATP) a vorbit despre planurile pe care le are după ce își va încheia cariera în tenis, la finalul sezonului din 2026.
17:40
„Am căzut la mijloc” Mărturia lui Ionuț Șerban despre contractul atipic care l-a ținut legat de Dinamo: „Eram pasat dintr-o parte în alta” # Golazo.ro
Fostul mijlocaș dinamovist Ionuț Șerban (30 de ani) a vorbit despre contractul neobișnuit care l-a legat de Dinamo timp de opt ani, în perioada 2013–2021.
17:00
„Salarii de înnebunești” Semnal de alarmă tras de Ioan Andone cu privire la situația financiară a unui club din Liga 1: „Asta trebuie să facă” # Golazo.ro
Ioan Andone a vorbit despre situația financiară de la CFR Cluj și despre salariile foarte mari pe care le iau anumiți jucători.
16:30
Avertismentul lui Iftime Patronul celor de la Botoșani, înainte de FCSB - Rapid: „Dacă intră în play-off, ne mănâncă pe toți” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul celor de la FC Botoșani, consideră că FCSB ar putea pune probleme mari celorlalte echipe, dacă s-ar califica în play-off. Iftime consideră că formația roș-albastră are potențialul de a schimba complet ierarhia din campionat.
16:10
„Vânați de 20 de etape” Președintele lui Rapid anunță un nou demers la CCA: „Va trebui să câștigăm campionatul singuri împotriva tuturor” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a anunțat noi demersuri către Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) după înfrângerea cu Oțelul Galați, scor 0-2. Oficialul giuleștenilor a declarat că va transmite o nouă scrisoare către forul de arbitraj, în care va prezenta o listă a erorilor pe care le-ar fi suferit echipa.
16:10
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic # Golazo.ro
Răzvan Cuc, care a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, avea funcție activă într-o structură de stat, rulând ca director juridic în Agenția Națională pentru Sport, unde a fost numit de colegul său de partid, Bogdan Matei.
16:00
Zero goluri, o pasă decisivă, 4 cartonașe galbene. Dar mistificarea continuă
Acum 8 ore
15:20
Gruparea din Gruia a reușit să suspende temporar executarea silită a unei unei creanțe de peste 260.000 de euro care bloca conturile clubului și amenința desfășurarea activității sportive.
15:10
Akhmetov bagă bani în România Patronul lui Shakhtar Donetsk a semnat acordul! Care e ultima investiție făcută # Golazo.ro
Rinat Akhmetov, patronul celor de la Șahtior Donețk, a făcut o nouă invetiție în România.
14:30
Cine arbitrează FCSB - Rapid Patronul FCSB nu s-a abținut când a aflat cine va oficia la derby: „Perfecțiune!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a anunțat că sunt șanse ca Daniel Bîrligea (25 de ani) să se recupereze înaintea partidei cu Rapid. Meciul va avea loc pe 21 decembrie, de la ora 20:00, în etapa #21 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
14:10
O părăsește pe Inter? Cristi Chivu ar putea rămâne fără unul dintre cei mai experimentați fotbaliști # Golazo.ro
Stefan de Vrij, fundaș cu aproape 300 de meciuri pentru Inter, ar putea părăsi echipa antrenată de Cristi Chivu.
14:00
S-a retras la 28 de ani Decizie drastică după 14 înfrângeri consecutive: „Nu mai sunt dispus să fac sacrificiile necesare” # Golazo.ro
Bernabe Zapata Miralles, fostul număr 37 ATP, a decis să se retragă din tenis.
Acum 12 ore
13:50
Drăgușin, întâlnire cu Nicușor Dan Fundașul naționalei s-a fotografiat cu președintele: „E dificil, am făcut asta la 16 ani” # Golazo.ro
Radu Drăgușin, fundașul naționalei și a lui Tottenham, a fost prezent la vizita președintelui României, Nicușor Dan, de la Londra.
13:00
Exclude FIFA o echipă de la CM? O națională riscă să rateze Mondialul din cauza constituției propriei țări! # Golazo.ro
Nigeria a depus plângere la FIFA împotriva selecționatei RD Congo, care a eliminat-o în barajul din zona Africii
12:40
„Ca să nu cobesc, spun Inter” Fabio Cannavaro, despre lupta la titlu din Serie A + Ce zice despre Chivu: „Doar nu era mezelar” # Golazo.ro
Fabio Cannavaro, fostul mare internațional italian, a vorbit despre actualul sezon din Serie A, dar și despre Cristi Chivuî, antrenorul celor de la Inter.
12:40
„Mi-ar plăcea să joc acolo” Jucătorul din Liga 1 nu ar ezita să evolueze în țara în care s-a născut » Când s-ar putea produce transferul # Golazo.ro
Marco Dulca, mijlocașul Petrolului Ploiești, a declarat că și-ar dori să joace în Coreea de Sud, țara unde s-a născut.
12:10
Veste rea pentru Blănuță Ce s-a întâmplat astăzi la Dinamo Kiev înrăutățește și mai mult situația românului # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, e într-o situație critică la Dinamo Kiev. Trecut în tribună în ultimele săptămâni. Despărțirea de clubul ucrainean e aproape
11:50
Decizia de ultimă oră în „Dosarul Pyro” Tribunalul București a dispus începerea judecății . De ce sunt acuzați Daniel Niculae și liderului galeriei Rapid # Golazo.ro
Tribunalul București a decis, la termenul din 16 decembrie, începerea judecății în dosarul cunoscut public drept „Pyro Rapid”.
11:40
Pleacă de la Farul? Fotbalistul lui Hagi, dorit de o echipă de tradiție din străinătate » Clauza cu U Craiova complică discuțiile # Golazo.ro
Farul Constanța se află în negocieri cu ȚSKA Sofia pentru un posibil transfer al atacantului Alexandru Ișfan (25 de ani).
11:20
Vrea o schimbare la Dinamo Ce pretenție are Andrei Nicolescu de la „câinii” lui Kopic: „Atunci am pune și mai multe probleme” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre parcursul „câinilor” din Liga 1 și a precizat că vrea o schimbare la echipă.
11:00
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani), internaționalul român de la Alanyaspor a vorbit despre tatăl său, Gică Hagi (60 de ani), după ce a avut loc o schimbare majoră în viața lor. Mijlocașul a vorbit despre cum vede parcursul echipei naționale spre Campionatul Mondial din 2026.
10:30
„Raphinha e jucător de baschet?” Critici la adresa FIFA după ce brazilianul nu a fost inclus în cea mai bună echipă a anului: „Este nedrept” # Golazo.ro
Natalia Rodrigues Belloli, soția lui Raphinha, a criticat FIFA pentru decizia de a nu-l include pe jucătorul Barcelonei în cel mai bun „11” al anului.
10:00
Rămâne Rapid fără Dobre? Victor Angelescu, despre o posibilă plecare a căpitanului giuleștenilor: „Este greu de ținut” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a vorbit despre contextul în care Alex Dobre ar putea părăsi echipa.
09:50
Nicușor Dan, contrazis Eduard Novak a reacționat după sesizarea făcută de președinte la CCR: „Oare hotărârile ÎCCJ nu mai contează?”. La ce se referă # Golazo.ro
Eduard Novak (49 de ani), fostul ministru al Sportului, a reacționat public după ce președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu „Legea Novak”. Noul act normativ prevede ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează în competițiile naționale oficiale să fie români.
Acum 24 ore
07:20
Dosar penal pentru premierile ilegale! DNA a solicitat Curții de Conturi actele controlului efectuat la COSR, care arată nereguli făcute de Lipă și Novak # Golazo.ro
Auditorii Curții de Conturi au constatat premieri ilegale în valoare de 500.000 de euro către președintele, contabilului și un expert al FR Canotaj și alte 2,3 milioane de euro către angajații MTS și ANS, în 2021 și 2024
00:00
FIFA, veste uriașă pentru Kovacs „Centralul” român ar putea arbitra la Cupa Mondială din 2026 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) este singurul arbitru român care a prins lista lărgită a centralilor ce vor putea conduce meciuri la Cupa Mondială din 2026.
00:00
LOVITURĂ GREA Clubul din Liga 1 înglodat de datorii a pierdut un proces de 70.000 de euro # Golazo.ro
UTA Arad, aflată în concordat preventiv, a primit o nouă lovitură financiară. Tribunalul Arad a obligat clubul din Liga 1 să achite aproximativ 70.000 de euro unui impresar, pentru un transfer din 2023.
00:00
S-a împotrivit cofinanțării arenei Dinamo Consilier din Sectorul 2: „Să întrebăm dinamoviștii dacă ar plăti din buzunarul lor 1.500 de lei pentru stadion” # Golazo.ro
Ovidiu Pellegrini, consilier local al Sectorului 2 din partea USR, s-a împotrivit vehement cofinanțării construcției noii arene Dinamo.
16 decembrie 2025
23:10
Hagi, căpitan. Stanciu e trecut! Faptul că Ianis a votat la FIFA The Best ca lider al naționalei exprimă viziunea selecționerului Lucescu # Golazo.ro
Nicolae Stanciu era căpitanul naționalei, a purtat banderola și în prima jumătate a anului. Apoi, s-a accidentat și nu a mai jucat la Genoa. Surpriză: la premiile FIFA The Best a votat Ianis Hagi ca lider al „tricolorilor”
23:00
Derby de titlu în provincie Nicolescu și Stoica au vorbit despre locația unde s-ar putea juca Dinamo - FCSB, dacă se vor bate la campionat pe final de sezon # Golazo.ro
Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal începând cu luna mai 2026. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, și Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, au vorbit despre subiect.
22:50
Avertisment pentru FCSB Andrei Nicolescu vede o problemă, după declarațiile lui Alexandru Stoian + Răspunsul lui Mihai Stoica: „E greu” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, i-a avertizat pe rivalii de la FCSB referitor la declarațiile lui Alexandru Stoian (18 ani).
22:20
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro # Golazo.ro
Mircea Lucescu și Ianis Hagi au participat la ancheta FIFA pentru The Best, premiile anuale ale forului mondial. La fotbal feminin, au decis din partea naționalei noastre Massimo Pedrazzini și Maria Mihaela Ficzay
22:10
FIFA a luat măsuri Forul mondial a plafonat prețul biletelor pentru CM 2026 » Care e costul minim # Golazo.ro
FIFA a plafonat prețul minim al biletelor pentru toate meciurile de la Campionatul Mondial din 2026.
22:10
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat” # Golazo.ro
Ciprian Paraschiv (51 de ani), deputat AUR, a lansat o serie de critici dure la adresa lui Nicușor Dan (55 de ani), după ce președintele României, a atacat implementarea „Ordinului Novak” la Curtea Constituțională.
22:10
„Cea mai mare minciună posibilă” Înainte de FCSB - Rapid, Săpunaru vorbește despre consecințele „Cazului Bricheta”: „Știi ce se întâmpla?” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru (41 de ani), fost căpitan al celor de la Rapid, a rememorat „Cazul Bricheta”, din 2008.
Ieri
21:40
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare al celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem” # Golazo.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și Ionuţ Stroe, fost ministru al Sportului, au vorbit despre starea avansată de degradare a Arenei Naționale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.